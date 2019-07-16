Новости Украины и Новороссии 16 июля 2019

15 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал соответствующий указ № 221 «Об утверждении Временного порядка проведения Республиканской переписи населения».

Текст документа гласит, что переписи подлежат такие категории граждан:

1) граждане Донецкой Народной Республики, лица без гражданства и иностранные граждане, находящиеся на дату проведения Республиканской переписи населения на территории ДНР, за исключением иностранных граждан, обладающих иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными договорами ДНР;

2) лица, проживающие на дату проведения Республиканской переписи населения на территории Донецкой Народной Республики;

3) граждане Донецкой Народной Республики, лица без гражданства, иностранные граждане и лица, проживающие на территории ДНР, но находящиеся на дату Республиканской переписи населения за пределами территории ДНР.

Под гражданами Донецкой Народной Республики понимаются лица, имеющие право на получение паспорта гражданина ДНР в соответствии с законодательством ДНР.

Срок и дату проведения Республиканской переписи населения устанавливает Правительство ДНР.

Можно дома, а можно и нет

В указе говорится, что сбор сведений будет проводиться путем опроса и заполнения переписных листов при обходе мест проживания людей, но информацию о себе можно представить и в специальных помещениях, предоставляемых администрациями городов и районов.

Координировать и контролировать действия при проведении переписи будет комиссия, создаваемая с этой целью правительством ДНР.

Жителям Республики могут задавать вопросы о возрасте, поле, национальной принадлежности, гражданстве, образовании, владении языками, гражданском состоянии, количестве детей, отношении с членами домохозяйства, месте рождения, месте жительства и (или) месте пребывания.

Могут спросить о жилищных условиях, источниках средств к существованию, занятости, миграции.

Итоги переписи будут опубликованы и общедоступны. Подобную перепись рекомендовано проводить раз в 10 лет.

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