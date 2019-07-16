Новости Украины и Новороссии 16 июля 2019
- 06:47 В ДНР проведут перепись населения.
- 04:15 ЕС в ужасе от «евроориентированной» Украины.
- 02:57 Выбор Донбасса — Россия: жители ДНР против флешмоба с обращением к Зеленскому, — военкор (ФОТО).
- 00:30 Как Россия использует переходный период на Украине.
- Вчера 23:14 Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Москву.
В ДНР проведут перепись населения
15 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал соответствующий указ № 221 «Об утверждении Временного порядка проведения Республиканской переписи населения».
Текст документа гласит, что переписи подлежат такие категории граждан:
1) граждане Донецкой Народной Республики, лица без гражданства и иностранные граждане, находящиеся на дату проведения Республиканской переписи населения на территории ДНР, за исключением иностранных граждан, обладающих иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными договорами ДНР;
2) лица, проживающие на дату проведения Республиканской переписи населения на территории Донецкой Народной Республики;
3) граждане Донецкой Народной Республики, лица без гражданства, иностранные граждане и лица, проживающие на территории ДНР, но находящиеся на дату Республиканской переписи населения за пределами территории ДНР.
Под гражданами Донецкой Народной Республики понимаются лица, имеющие право на получение паспорта гражданина ДНР в соответствии с законодательством ДНР.
Срок и дату проведения Республиканской переписи населения устанавливает Правительство ДНР.
Можно дома, а можно и нет
В указе говорится, что сбор сведений будет проводиться путем опроса и заполнения переписных листов при обходе мест проживания людей, но информацию о себе можно представить и в специальных помещениях, предоставляемых администрациями городов и районов.
Координировать и контролировать действия при проведении переписи будет комиссия, создаваемая с этой целью правительством ДНР.
Жителям Республики могут задавать вопросы о возрасте, поле, национальной принадлежности, гражданстве, образовании, владении языками, гражданском состоянии, количестве детей, отношении с членами домохозяйства, месте рождения, месте жительства и (или) месте пребывания.
Могут спросить о жилищных условиях, источниках средств к существованию, занятости, миграции.
Итоги переписи будут опубликованы и общедоступны. Подобную перепись рекомендовано проводить раз в 10 лет.
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ЕС в ужасе от «евроориентированной» Украины
Украина, пятый год кряду «шагающая» в Европу за лучшей жизнью, рискует никогда не дойти до пункта назначения.
И дело даже не в том, что Евросоюз не намерен кормить очередного нахлебника, а задачей США по-прежнему остается удержание Украины в качестве нестабильной буферной зоны между Россией и западным миром.
Европейцы в ужасе от происходящего в «евроориентированной» стране и от вероятности того, что ужасы майданного режима могут попасть в ЕС.
Несмотря на все усилия, западная пропаганда так и не смогла оградить европейцев от информации о зверствах ВСУ и националистов на Донбассе и последствиях госпереворота на Украине.
Так, одной из самых горячих новостей недели стал приговор итальянского суда по делу об убийстве фотокорреспондента Андреа Рокелли в мае 2014 года.
На скамье подсудимых оказался украинский военный Виталий Маркив, которого признали виновным и приговорили к 24 годам колонии. Впервые военнослужащий Украины был осужден на территории ЕС.
Следствие доказало, что Маркив корректировал огонь по журналистам с горы Карачун близ Славянска, в результате чего погиб Рокелли. Суд вынес максимально жесткий вердикт, несмотря на тот факт, что прокурор требовал лишь 17 лет. Все два года следственных мероприятий украинская сторона настаивала, что виноваты все, но никак не «воины света».
Дело и без того стало резонансным и приоткрыло европейцам глаза на преступления ВСУ на Донбассе, но украинцы только добавили масла в огонь.
Националист Дмитрий Ярош, комментируя приговор, предложил упаковать с десяток итальянцев, которые осмелятся приехать на Украину. По факту, депутат Верховной рады призвал брать иностранцев в заложники. Е — евроинтеграция.
А спустя несколько дней Украина вновь показала, что может быть с теми, кто попытается рассказать правду.
В центре Киева из гранатомета расстреляли редакцию телеканала «112 Украина», готовившей к показу ленту Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины». До нападения на руководство СМИ давила прокуратура. Это резонно наталкивает на мысль, что гранаты пошли в ход именно по распоряжению сверху.
И с этим возом Украина «прется» в Евросоюз и НАТО, по крайней мере, заявляет об этом на каждом углу.
Сей факт невольно заставляет европейцев задуматься о последствиях, открой Брюссель дверь таким соседям, которых, уверены многие, лучше держать в изоляции.
К счастью для европейцев, Украина выгодна США исключительно в качестве геополитического инструмента.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Выбор Донбасса — Россия: жители ДНР против флешмоба с обращением к Зеленскому, — военкор (ФОТО)
Знаменитый военкор ополчения ДНР Геннадий Дубовой, участник обороны Славянска рассказал «Русской Весне» об отношении жителей Республики к флешмобу с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому об особом статусе Донбасса.
«В центре Донецка появилось электронное табло, на котором высвечивается количество голосов в поддержку акции „Выбор Донбасса“. Жители Донбасса будто бы по собственной инициативе обратились к Владимиру Зеленскому с требованием/просьбой предоставить „автономию“/„особый статус“, вернуть пенсии, разрешить разговаривать на русском языке и так далее…
Заявляю ответственно: цифры на этом табло высосаны из пальца заслуживающего наказания за измену Родине политтехнолога.
Данную акцию — по опросам Агентства социально-политического моделирования „Вейс-Новороссия“ 53% жителей Донецкой Народной Республики считают „идеологической диверсией“, 32% — „откровенным предательством“, 9% — „глупостью, последствия которой хуже измены“.
Жителям ДНР не нужна автономия (особый статус и пр.) в составе Украины. Жители ДНР в подавляющем большинстве (87%) с 2014 года воевали и воюют за вхождение в состав России через повторный референдум. Или (94%!) хотя бы за признание Республики независимым — по примеру Осетии/Абхазии — дружественным России государством.
Устроителей акции — дураков и предателей — вон из Республики».
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Как Россия использует переходный период на Украине
Июльский отчет ISW о политике России на Украине. Так сказать взгляд на заявления и метания Зеленского, а также линию Кремля из Вашингтона.
Стоит помнить, что подобные отчеты финансируются Пентагоном и американскими спецслужбами, так что это в первую очередь формирующая аналитика отражающая не только и не столько некоторые реалии, но и желаемое и идеологизированное видение части американского истеблишмента, которое он пытается навязывать в борьбе с РФ за влияние на Украине.
Как Россия использует переходный период на Украине
Кремль эксплуатирует политическую неопытность нового президента Украины Владимира Зеленского и его желание положить конец войне на востоке Украины, чтобы добиться желаемого результата, что представляет существенный риск для Украины.
Кремль, вероятно, попытается связать стремление Украины и Европы к миру на Украине с ее недавними дипломатическими завоеваниями в некоторых частях Европы, чтобы добиться урегулирования, которое начнет отменять экономические санкции, введенные против России в 2014 году.
Зеленский подтвердил приверженность Украины более тесным отношениям с Западом. Скорее всего, он добровольно не намерен усиливать интересы России на Украине. Действия и бездействие его администрации, тем не менее, создают благоприятные условия для Кремля, включая терпимую атмосферу для возвращения связанных с Кремлем действующих лиц, изгнанных из страныв результате Евромайданской революции 2014 года.
Успех Кремля в Украине не является неизбежным. Предстоящие парламентские выборы в Украине в 2019 году дадут возможность профессионалам, ориентированным на реформы, объединиться и послужить противовесом России на Украине. США должны расширить свою поддержку реформистов как в администрации Зеленского, так и в украинском парламенте. США также должны работать со своими партнерами в Европе, чтобы не позволить Зеленскому вслепую вступить в сделку с Россией, которая ставит под угрозу суверенитет Украины. США не должны позволять Кремлю узаконить свою агрессию, играя роль посредника в конфликте, в котором они активно воюют.
Новое правительство Украины может создать условия для будущего примирения, чтобы положить конец войне на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на пост президента с основным обещанием положить конец конфликту с Россией на Донбассе на востоке Украины. Сейчас он и его коллеги предпринимают риторические шаги к этой цели. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк заявил 1 июля, что правительство Украины «готово интегрировать Донбасс» при определенных условиях, включая разоружение сепаратистских формирований управляемых Россией. Данилюк отверг опасения, что реинтеграция может привести к анклаву, контролируемому Россией внутри Украины, – риск, ранее отмеченный ISW.
Между тем Игорь Коломойский – ключевой олигарх, который поддерживает Зеленского – 4 июля охарактеризиовал войну на востоке Украины как «внутренний гражданский конфликт», поддержав пропаганду Кремля. Коломойский финансировал ополченцев, чтобы противостоять Кремлю на востоке Украины в 2014 году, но он, вероятно, теперь делает ставку на хеджирование в ожидании восстановления влияния России на Украине. Зеленский и его соратники также заявили, что рассмотрят вопрос об отмене экономической блокады на Донбассе. Зеленский 20 июня призвал бизнес реинвестировать в Донбасс. Украинская Укрзализныця – государственная железная дорога – включила в свой прогноз на 2023 год потенциальное восстановление сервиса для Донбассе.
Зеленский также создает условия для возможного примирения с Донбассом. Украинские Вооруженные Силы вышли из оспариваемого города Станица Луганской в Восточной Украине на 1 июля в соответствии с соглашением , подписанным Украиной, Россией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2016 году. США, Европа и Россия приветствовали этот шаг, который Зеленский назвал «хрупкой надеждой» на мир на Донбассе. Тем не менее, сделка вызвала обеспокоенность среди военных чиновников и гражданских активистов в Украине. Один высокопоставленный командир предупредил, что вывод войск создает тактические неудобства для ВВС в том, что Кремль и его доверенные лица могут использовать для эскалации конфликта еще раз на востоке Украины.
Зеленский также попытался создать новый импульс для дипломатического соглашения по Восточной Украине. Зеленский и Путин провели свой первый телефонный разговор, чтобы обсудить войну на Донбассе 11 июля. Он предложил 8 июля встретиться с Путиным в присутствии США, Великобритании, Германии и Франции. Путин и Зеленский также отдельно обсудили возобновление переговоров по Нормандской четверке между Украиной, Россией, Францией и Германией в июне 2019 года. Путин выразил осторожную готовность работать с Зеленским. Украина и Россия обсуждают встречу двух лидеров.
Кремль, вероятно, будет использовать эти усилия для достижения желаемого результата в Восточной Украине.Кремль сохраняет свои давние стратегические цели, чтобы предотвратить интеграцию Украины с Западом и вернуть ее в сферу влияния России. Россия намерена сохранить свое господство над Донбассом – открыто или скрытно – и тем самым контролировать правительство Украины. ISW предупредил, что Кремль намерен узаконить своих доверенных лиц на Донбассе в рамках официальных госструктур Украины. Кремль, вероятно, в конечном итоге добивается благоприятного политического урегулирования, которое реинтегрирует большой и поддерживающий блок избирателей обратно в политику Украины в качестве постоянного рычага влияния на Киев. Вероятно, он предложит поверхностные уступки и представит себя ответственным международным игроком для достижения этого предпочтительного результата. Это также, вероятно, усилит рассказ о «мире любой ценой» через СМИ в Украине.
Кремлевское видение мира подорвет суверенитет Украины. Любая степень легитимации его сторонников-сепаратистов также может привести к поляризации и гражданским беспорядкам в Украине. Это создало бы ряд опасных международных прецедентов, включая фактическую легитимацию вторжения в суверенную нацию и понятия усеченного суверенитета для государств в бывшем Советском Союзе. Это установит стандарт, согласно которому агрессор может узаконить вторжение, если позднее он манипулирует внутриполитической динамикой жертвы, чтобы «принять» ее агрессию.
Кремль также, вероятно, извлечет выгоду из этих усилий по отмене или иным образом отмене международных санкций в отношении России. Путину крайне необходимо отменить санкции, учитывая ухудшение экономической ситуации в России, что начинает сказываться на его народной поддержке и в некоторой степени на его внутреннем круге влиятельных лиц. Кремль может достичь этой цели, используя готовность Украины и Европы достичь урегулирования на востоке Украины. Кремль мог бы также использовать другие недавние дипломатические достижения в Европе. Россия и Запад поддержали новое правительствуо Молдовы в июне 2019 года. Позднее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) восстановила право голоса для России 25 июня, ознаменовав первое изменение международного ограничения, наложенного на Россию после ее незаконного оккупация Крымского полуострова Украины в 2014 году. По сообщениям, парламент Словакии готовит проект резолюции, в которой говорится о необходимости прекращения санкций в отношении России. ISW ранее прогнозировал, что Кремль может снизить явную военную напряженность на Донбассе, и транслировал это решение как шаг к миру на Украине. Таким образом, Путин может подорвать санкции против своего режима, изменив только свой подход, а не свои основные цели в Восточной Европе.
Зеленский, скорее всего, не стремится добровольно продвигать интересы России на Украине. Тем не менее, его администрация создает благоприятные условия для Кремля . Зеленский подтвердил предпочтительный курс Украины на более глубокую интеграцию с Западом и приоритетные встречи с лидерами из США, Канады и Европы. Он критиковал Кремль за его агрессивную политику в отношении Украины. Тем не менее, отсутствие определенных политических позиций, его ограниченное понимание геополитики, его согласие на возрождение влиятельных дельцов, связанных с Россией, и противоречивые сообщения, исходящие от его команды (которые часто усиливают пропагандистские повествования, выдвигаемые Кремлем), создали благоприятную среда для Путина в Украине.
Бывшие связанные с Кремлем влиятельные лица, изгнанные результате Евромайданской революции 2014 года, восстанавливаются в Украине . Андрей Портнов – ключевой союзник бывшего президента Украины Виктора Януковича – вернулся в Украину после пятилетнего изгнания в мае 2019 года и заявил о своем намерении перенести свой бизнес обратно в Украину. Портнов и его партнеры пытаются возбудить уголовное дело по факту предполагаемого злоупотребления властью со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко. Начальник штаба Зеленского Андрей Богдан открыто отметил его давнюю дружбу с Портновым. Между тем, Одесская прокуратура 4 июня закрыла дело о растрате против Юрия Иванющенко – другого ключевого союзника Януковича.
Генеральная прокуратура Украины позднее отменила это решение.
Бывший начальник штаба Януковича Андрей Клюев попытался зарегистрироваться на украинских парламентских выборах 2019 года, вызвав протесты в Киеве 2 июля. Богдан обвинил Порошенко в протестах, но не выступил против возвращения Клюева. Наконец, Генеральный суд Европейского Союза отменил замораживание активов, наложенное ЕС на Януковича, его сына и пятерых его соратников, покинувших Украину в 2014 году.
Эти субъекты, вероятно, предпринимают намеренно провокационные действия, чтобы проверить порог общественного настроения по отношению к своей повестке дня в Украине. Таким образом, Кремль может создать условия для того, чтобы либо постепенно вернуть свое влияние, либо разжечь недовольство населения, если ему не удастся продвинуть свои цели при Зеленском. Украинские активисты противостоят этому возрождающемуся влиянию, но их долгосрочная способность выдерживать такое сопротивление не является само собой разумеющейся. Отсутствие действий Зеленского против этих влиятельных лиц помогает нормализовать ползучие завоевания Кремля на Украине.
Возвращение бывших влиятельных лиц также представляет особый риск для эффективного управления в Украине. Эти акторы в основном придерживаются реваншистской повестки дня и целей популистской политики, противоположных реформам, поскольку их судьба зависит от давних сетей коррупции в Украине. Скорее всего, они прибегнут к старым привычкам, которые отдают приоритет краткосрочным выгодам по сравнению с долгосрочным здоровьем правительства Украины – модель, которая привела к революции Евромайдана. Они также, вероятно, попытаются саботировать интеграцию с ЕС и НАТО, чтобы заслужить расположение Кремля.
Кремль продолжает оспаривать информационное пространство в Украине . Российский государственный телеканал «Россия-24» заявил 7 июля, что будет сотрудничать с украинской NewsOne для организации телеконференции между украинцами и россиянами под названием «Нам нужно поговорить».
Предложение вызвало возмущение по всей Украине, и NewsOne отменило сотрудничество 8 июля. Тем временем, Тарас Козак – союзник связанного с Путиным украинского политика Виктора Медведчука – купил телевизионный канал в Украине в июне 2019 года. Козак ранее приобрел доли в нескольких других телеканалах, связанных с Россией на Украине в конце 2018 года.
Кремль получает косвенную поддержку в своей информационной кампании от проблемных заявлений соратников Зеленского. Богдан 1 июля сделал спорное заявление о возможности использования русского языка в качестве официального регионального языка в Восточной Украине. Между тем, парламентский кандидат партии Зеленского 7 июля подверг критике решение Украины сократить подачу воды на оккупированный Крымский полуостров.
Кремль рассматривает блокаду как серьезную проблему для управления Крымом. Скорее всего, предусматривался военный вариант решения проблемы, если бы Порошенко выиграл выборы в апреле 2019 года. Кремль почти наверняка использует эти и другие инфоповоды в своей пропаганде для формирования политической дискуссии в Киеве относительно Крыма и войны на Донбассе.
Кремль создает условия для оказания серьезного энергетического давления на Украину . Срок действия российской сделки по транзиту газа через Украину истекает в декабре 2019 года. Вероятно, и Украина, и Россия предпочитают заключить новую сделку. Украина потеряет примерно 3 миллиарда долларов в год, если транзит прекратится, в то время как Россия рискует потерять поставки газа в Европу. Тем не менее Кремль создает условия для поставок природного газа без Украины. Россия продолжает настаивать на завершении строительства газопровода Nord Stream 2 до Германии, который позволит России обойти Восточную Европу. Кремль, возможно, не сможет отказаться от транзитной сделки с Украиной в конце 2019 года, но он будет использовать эту проблему в краткосрочной перспективе для оказания давления на Зеленского, даже если он создаст в будущем возможность отказать Украине в основных источниках дохода.
Украинские парламентские выборы 2019 года дают Украине возможность противостоять влиянию Кремля . Пять политических партий, вероятно, получат места в украинском парламенте, а именно: «Слуга народа" во главе с Зеленским (43%); пророссийская Оппозиционная Платформа – "За жизнь" (12%); Всеукраинская партия "Батькивщина"" во главе с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко (9,4%); Партия европейской солидарности Порошенко (8,2%); и новая реформистская партия "Голос" (8,3%).
Зеленский может попытаться сформировать правящую коалицию с реформистской партией "Голос" или популистской "Батьквищиной", чтобы дистанцироваться от партий, открыто связанных с Россией. Любая выгода для популистов все равно будет косвенно продвигать цели Кремля на Украине. Украина, тем не менее, сталкивается с моментом возможностей. Украинские политические партии сталкиваются с давлением со стороны общественности, чтобы включить в свои ряды профессионалов, ориентированных на реформы, в период созревания гражданского общества после Евромайданской революции 2014 года. Этот реформистский состав – даже если он рассредоточен по различным политическим блокам – способен защитить перспективы Украины и интеграцию с Западом даже в условиях растущего давления со стороны России.
Запад должен поддержать ориентированных на реформы специалистов в правительстве Украины. США должны работать со своими партнерами в Европе, чтобы Кремль не нормализовал свои действия и отменил санкции, не прекращая свою незаконную агрессию против Украины.
http://iswresearch.blogspot.com/2019/07/russia-in-review-exploiting-transition.html – оригинал на английском языке (отчет от 12 июля 2019 года)
Примерно такую же повестку пытается продвигать и Волкер, а также структуры Госдепа США. И подобный нарратив будут продолжать скармливать в мейнстримовую прессу, дабы не дать заморозить конфликт на Донбассе.
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Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Москву
Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на отборочный турнир чемпионата мира в Москву.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.
Матчи квалификации пройдут на стадионе «Лужники» с 19 по 27 июля.
Украинцы должны были играть в группе D со сборными Азербайджана, Испании и Латвии.
Стоит отметить, что пропуск квалификации не позволит сборной Украины побороться за путевку в финальную часть чемпионата мира-2019, которая пройдет в Парагвае.
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