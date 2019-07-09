Новости Украины и Новороссии 09 июля 2019

Экс-участница неонацистского батальона «Айдар», нардеп и «Герой Украины» Надежда Савченко вновь баллотируется на досрочных выборах в Раду.

«Русская Весна» писала, что баллотируется она в так называемой Донецкой области. А предвыборную агитацию собирается вести лично и зачем-то в ДНР, хотя Республика в украинских выборах не участвует.

«Кандидат в депутаты Надежда Савченко подала заявку на пропуск, чтобы выехать в контролируемую группировкой так называемой „ДНР” Горловку для встречи с избирателями. Она баллотируется в округе № 51 (прифронтовое Зайцево). Большая часть округа находится в Горловке и там выборов не будет, но на подконтрольной украинской власти территории есть два работающих избирательных участка. По закону любой житель округа может сменить участок голосования и проголосовать за мажоритарного кандидата», — сообщает украинское пропагандистское издание «Новости Донбасса».

Напомним, многострадальный посёлок Зайцево поделен войной на две части. Та, что находится в ДНР, подвергается ожесточенным, без преувеличения, ежедневным обстрелам со стороны ВСУ.

Сама Савченко рассказала, что уже получила в штабе «ООС» один из двух пропусков, необходимых для пересечения линии разграничения. Второй пропуск — от СБУ — ещё в процессе оформления.

Не вполне понятно, зачем Савченко пересекать линию разграничения и ехать в ДНР, если ей нужна та часть Зайцево, которая оккупирована Украиной.

Читайте также: Огненный ад: «Змей Горыныч» сжёг позиции ВСУ под Донецком (+ФОТО, ВИДЕО)