Новости Украины и Новороссии 09 июля 2019
- 12:11 Азаров рассказал об измене Родине.
- 10:24 Надежда Савченко неожиданно отправится на выборы в Горловку.
- 08:20 Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине .
- 07:25 Фильм об Украине и войне на Донбассе Оливера Стоуна завоевал Гран-при на итальянском кинофестивале.
- 07:10 «Мы решим»: Зеленский заявил, что договорится с Россией по газу.
- 01:20 Моє рідне село Саханка. Фильм второй..
- 00:30 «Не вижу никакой проблемы»: Зеленский пообещал Донбассу русский язык.
- Вчера 22:47 «Странные люди» на российских ток-шоу, или Почему нам нужен телемост Россия-Украина?.
Азаров рассказал об измене Родине
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Надежда Савченко неожиданно отправится на выборы в Горловку
Экс-участница неонацистского батальона «Айдар», нардеп и «Герой Украины» Надежда Савченко вновь баллотируется на досрочных выборах в Раду.
«Русская Весна» писала, что баллотируется она в так называемой Донецкой области. А предвыборную агитацию собирается вести лично и зачем-то в ДНР, хотя Республика в украинских выборах не участвует.
«Кандидат в депутаты Надежда Савченко подала заявку на пропуск, чтобы выехать в контролируемую группировкой так называемой „ДНР” Горловку для встречи с избирателями. Она баллотируется в округе № 51 (прифронтовое Зайцево). Большая часть округа находится в Горловке и там выборов не будет, но на подконтрольной украинской власти территории есть два работающих избирательных участка. По закону любой житель округа может сменить участок голосования и проголосовать за мажоритарного кандидата», — сообщает украинское пропагандистское издание «Новости Донбасса».
Напомним, многострадальный посёлок Зайцево поделен войной на две части. Та, что находится в ДНР, подвергается ожесточенным, без преувеличения, ежедневным обстрелам со стороны ВСУ.
Сама Савченко рассказала, что уже получила в штабе «ООС» один из двух пропусков, необходимых для пересечения линии разграничения. Второй пропуск — от СБУ — ещё в процессе оформления.
Не вполне понятно, зачем Савченко пересекать линию разграничения и ехать в ДНР, если ей нужна та часть Зайцево, которая оккупирована Украиной.
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Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине
Президент России Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма “В борьбе за Украину”, сообщается на сайте Первого канала.
По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе.
Бывший президент (Украины Петр) Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть.
В пресс-службе телеканала “Россия 1″ сообщили, что фильм покажут 19 июля в 21.00.
Там также отметили, что картина “В борьбе за Украину” получила гран-при на 65-м кинофестивале в итальянском городе Таормина.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС “Бердянск” и “Никополь”, а также рейдовый буксир “Яны Капу” нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
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Фильм об Украине и войне на Донбассе Оливера Стоуна завоевал Гран-при на итальянском кинофестивале
Документальный фильм «Нерассказанная история Украины» американского режиссера Оливера Стоуна получил Гран-при на 65-м кинофестивале в Таормине — картина была отмечена как лучший фильм фестиваля.
За престижной наградой на сцену вместе с Оливером Стоуном и вторым режиссером Игорем Лопатенком поднялся Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Они принимали активное участие в подготовке и съемках фильма.
Как сообщала «Русская Весна», картина «Нерассказанная история Украины» — это попытка ответить на вопросы о причинах Майдана, о причинах начала гражданской войны, а также ответить на вопросы о самой войне. Оливер Стоун попытался сравнить сложившуюся в Украине ситуацию с домайданным периодом, когда экономика была стабильнее, а уровень жизни обычных граждан выше.
На фото: Оливер Стоун, второй слева, Оксана Марченко, в центре, Виктор Медведчук, второй справа.
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«Мы решим»: Зеленский заявил, что договорится с Россией по газу
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он и его команда намерены начать переговоры по вопросу транзита российского газа через Украину уже в сентябре.
Такое заявление украинский лидер сделал на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
«Моя позиция и позиция нашей команды — в сентябре мы хотим уже садиться за стол и решить этот вопрос. Я думаю, что мы решим», — утверждает Владимир Зеленский.
Ранее оговаривалось, что переговоры Москвы и Киева могут стартовать не ранее декабря, но по мнению Зеленского, данный вопрос является ключевым в обеспечении энергетической безопасности Украины, и с ним нельзя медлить.
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Моє рідне село Саханка. Фильм второй.
Желающим поблагодарить и поддержать создателей фильма:
Исключительно (!!!) по желанию:
PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…
Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…
Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100156567…
Биткоин: 199FvoicY9b9NrLTgYjG673RpaEiXttJHB
Желательно пометка “фильм”
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«Не вижу никакой проблемы»: Зеленский пообещал Донбассу русский язык
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует учитывать мнение жителей Донбасса по языковому и другим гуманитарным вопросам.
По утверждению главы украинского государства, никакой языковой проблемы в действительности не существует.
«Идея Андрея (главы Офиса президента Андрея Богдана — ред.) — это его идея, но и люди об этом говорят. Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы», — сказал он в понедельник после саммита Украина-ЕС, отвечая на вопрос журналистов о заявлении главы ОПУ Богдана о возможности предоставлении Донбвассу какого-то особого статуса по языку.
«Просто велась информационная война, что нельзя говорить на русском языке. Но вот я президент и говорю с вами, как хочу», — отметил Зеленский. — Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, — я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить».
Вместе с тем, он подчеркнул, что государственным языком в Украине есть и будет украинский.
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«Странные люди» на российских ток-шоу, или Почему нам нужен телемост Россия-Украина?
Известный политик и председатель экс-парламента Новороссии Олег Царев прокомментировал «Русской Весне» ситуацию вокруг сорванного неонацистами «телемоста».
РВ: Что вы скажете об инициативе украинского канала NewsOne провести прямой телемост между Россией и Украиной? Как вы к этому относитесь? И то, что под нажимом неонацистов NewsOne отказался от проведения телемоста, это было понятно изначально или все-таки была надежда на какой-то мирный диалог?
Олег Царёв: На первый вопрос отвечу так — идея хорошая, правильная. В России сейчас проходит очень много ток-шоу, где участвуют со стороны Украины зачастую очень странные люди. И это не политики, а те, от которых мало что зависит, и к их мнению мало кто прислушивается в Украине. Поэтому разговор с людьми, которые находятся в гуще украинской политики, конечно, был бы интересен здесь, в России.
Что касается Украины, то на Украине долгое время была настолько сильная антироссийская, антирусская истерия, что такие эфиры просто бы прорвали информационную блокаду.
И поверьте, пускай этих телемостов было бы не очень много, но интерес был бы к ним чрезвычайно высокий, их смотрели бы все. Конечно же, это была бы великолепная точка зрения… Донести свое видение, свои мысли до украинской стороны…
Есть такая фраза о том, что «когда говорят дипломаты, пушки молчат». Лучше истратить тонны чернил на переписку, чем тратить снаряды и патроны. Вот в данном случае лучше провести сотни круглых столов, чем один обстрел Донецка, даже если есть надежда, что диалоги уменьшат обстрелы. А я думаю, что такой бы диалог, конечно, уменьшил.
Почему отказались? По той причине, что очень сложно так резко изменить общественную точку зрения. Очень сильны антироссийские настроения. Я так думаю, что NewsOne и команда Виктора Медведчука просто могла не выдержать такого накала агрессии, которая была у украинских националистов.
Надо двигаться в этом направлении, начинать с эфиров, а заканчивать подписанием мирных соглашений, прекращать войну. Я думаю, правильно.
РВ: Олег Анатольевич, а вы все-таки как-то надеялись, верили, что этот эфир состоится, или были какие-то сомнения?
О.Ц.: Я все-таки надеялся, что будут эти эфиры. Я думаю, это помогло бы оппозиционной платформе очень сильно в борьбе за голоса избирателей и это принесло бы пользу делу мира.
РВ: То есть, стало бы движением вперед?
О.Ц.: Да.
РВ: Спасибо вам большое!
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