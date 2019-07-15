Новости Украины и Новороссии 15 июля 2019
- 11:28 Политические хамелеоны Украины.
- 10:46 Программа “Одна Родина”. Олесь Бузина – подлинный герой постсоветской Украины.
- 08:56 Обстрелянный из гранатомёта телеканал отменил показ фильма Стоуна об Украине (ВИДЕО).
- 08:53 Европе предложили прекратить конфликт в Донбассе «одним звонком».
- 08:34 Хроники евроинтеграции: Украина стала одним из главных поставщиков врачей для Чехии.
- 04:09 Киев под угрозой: всё рушится, а Кличко молится о спасении объектов.
- Вчера 22:59 Шоколадная люстрация.
Политические хамелеоны Украины
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Программа “Одна Родина”. Олесь Бузина – подлинный герой постсоветской Украины
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Обстрелянный из гранатомёта телеканал отменил показ фильма Стоуна об Украине (ВИДЕО)
Телеканал «112 Украина» после обстрела из гранатомёта и угроз физической расправы сотрудникам отменил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».
Об этом сообщается на сайте телеканала.
«Телеканал „112 Украина“ отменяет показ ленты оскароносного режиссера Оливера Стоуна „Нерассказанная история Украины“ по рекомендации Международного редакционного совета.
На 13 июля праворадикальные организации собирали митинг у здания телеканала „112 Украина“, чтобы всеми возможными способами заблокировать его работу. Причина — планируемый каналом показ картины Оливера Стоуна „Нерассказанная история Украины“. Некоторым сотрудникам „112 Украина“ уже пришли сообщения с угрозами. В ночь на 13 июля здание телеканала обстреляли из неустановленного оружия (возможно, гранатомета).
Международный редакционный совет рекомендовал руководству телеканала „112 Украина“ отказаться от трансляции „Нерассказанной истории Украины“. Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда „112 Украина“ приняла решение отменить показ картины.
Руководство телеканала обратилось с заявлениями в СБУ, ГПУ, МВД, а также в посольства стран G7 и международные организации с просьбой принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении телеканала и его сотрудников».
После того как телеканал «112 Украина» анонсировал показ фильма «В борьбе за Украину», пропагандистский новостной интернет-портал LB.ua сообщил, что телеканал или правообладатели фильма не обращались в соответствующую комиссию для получения прокатного свидетельства, то есть трансляция картины будет нарушением украинского законодательства.
Для борьбы с фильмом была задействована тяжёлая артиллерия: Министерство информационной политики Украины обратилось к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и к Службе безопасности Украины с просьбой предоставить квалификацию действиям телеканала и принять соответствующие меры.
Как сообщала «Русская Весна», «Нерассказанная история Украины» получила Гран-при на кинофестивале в Таормине, картину покажут в 70 странах мира с адаптациями. Работа Стоуна не нарушает никакие нормы украинского законодательства.
Напомним, в России фильм Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» покажут в пятницу, 19 июля, в 21.00 на телеканале «Россия 1».
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Европе предложили прекратить конфликт в Донбассе «одним звонком»
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Евросоюзу удобнее вводить санкции против России, чем прекратить войну в Донбассе одним звонком в Киев.
Косачев в своем Facebook прокомментировал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая призвала Россию найти «эффективное решение в связи с опасениями по поводу разработки ракеты 9M729», так как в Евросоюзе сожалеют о решении России приостановить выполнение своих обязательств по данному соглашению.
«Даже не знаю, нужно ли напоминать Брюсселю, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, а президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о РСМД только в июле? Что-то мне подсказывает, что там об этом знают… Точно такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе: удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну в Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», – написал Косачев.
Напомним, в прошлый четверг президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры и обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, а также «совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц».
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Хроники евроинтеграции: Украина стала одним из главных поставщиков врачей для Чехии
Среди врачей-иностранцев, работающих в Чехии, больше всего медиков из Словакии, Украины, Польши и Белоруссии.
Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает «Радио Прага».
«По данным Врачебной палаты Чехии, в настоящее время в стране работает более 3200 врачей, получивших диплом за границей, в основном из Словакии, Украины, Польши и Беларуси», — говорится в сообщении.
По мнению члена Врачебной палаты Михала Сойки, приток врачей из этих стран вызван худшим состоянием медицины у них на родине.
«Мы только выиграем от того, что эти специалисты выучат чешский язык и останутся здесь. Главное, чтобы мы не стали перевалочной станцией, через которую они потом уедут в Германию или Австрию», — цитирует эксперта «Радио Прага».
В сообщении упоминаются и врачи из Российской Федерации — они тоже охотно едут работать в Чехию, хотя и в гораздо меньших количествах, чем специалисты из перечисленных выше стран.
Отмечается, что при прохождении апробации врачи-иностранцы должны, помимо прочего, подтвердить свое знание чешского языка.
Напомним, Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев. До сих сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19,6 тысячи.
Как сообщала «Русская Весна», в Польше выяснили, что каждый шестой житель Лодзя — украинец.
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Киев под угрозой: всё рушится, а Кличко молится о спасении объектов
«Заставь дурака Богу молиться — он и лоб расшибет». Хорошая русская пословица и как нельзя лучше подходит для описания киевского мэра Виталия Кличко. Тут вам и дурак, и молитвы, и за разбитым лбом дело не заржавеет.
Накануне в интервью для «Нового времени» Кличко поведал о том, как спасает объекты городской инфраструктуры от разрушения: «Каждое утро встаю и молюсь, чтобы ничего не случилось с теми объектами, которые находятся в аварийном состоянии, потому что это крайне важно».
Конечно важно, еще бы не важно. Бывшего боксера избрали мэром украинской столицы пять лет назад. И если бы он всё это время усердно не молился, город давно бы рассыпался в прах.
А все эти претензии, что дороги и мосты в Киеве не ремонтируются, а в некоторых районах города воды не бывает по несколько месяцев, — это все от лукавого. Только молитва градоначальника помогает Киеву устоять.
А если серьезно, то складывается впечатление, что умы украинской власти поразил так называемый «синдром Шулявского моста» (рухнувшего в 2017 году). Они почему-то думают, что всё старое и дряхлое — будь то мост, здание или трубопровод — раз уж простояло десятки лет, то еще немного простоит, и лучше туда вообще не лезть от греха. По принципу «Не чiпай, бо наiбне». Капитальный ремонт? Нет, а зачем? Лучше трещины краской замазать, авось и так сойдет.
Головотяпство мэрии заметно не только в отношении старых объектов, но и в отношении новых. Намедни так называемый «мост Кличко» снова дал трещину.
Причем не абы какую, а с палец толщиной. Очевидно, что строили на скорую руку и на весьма скромные на самом деле деньги. А то что на строительство выделялось 400 млн гривен, и можно было на эти деньги построить на совесть и на века, так то такое, к делу не относится.
И вот пока в Киеве, да и в стране вообще заправляют такие «молельцы», как Кличко, ничего хорошего Украине не светит. Профессор Преображенский говорил, что разруха в головах, а у этих в головах Шулявский мост.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Шоколадная люстрация
Шоколадная люстрация
Исторический бумеранг люстрации снова возвращается на Украину. Поднятая Зеленским тема люстрации Порошенко и большой группы лиц, связанных с государственным переворотом 2014 года, отражает классическое завершение цикла пресловутого колеса генотьбы, которое медленно, но верно проворачивает всю Украину.
Ирония новой актуализации вопроса люстрации заключается в том, что сам Порошенко должен был попасть еще под прошлую люстрационную кампанию, которая была направлена против «Партии регионов» и связанных с ней сил. Порошенко не только был одним из создателей «Партии Регионов», но и имел возможность занимать государственные должности министерского уровня при «злочинном режиме Януковича». Но разумеется, себя он люстрировать не собирался. Себе и друзьям – все, врагам – закон.
Но ситуация изменилась, а планы узурпировать власть и продолжить шоколадное правление пошли прахом. И теперь оппоненты уже вовсю используют в политической риторике те же самые тезисы, которые когда-то активно продвигал Порошенко. Только теперь дичью стал он сам.
Сейчас его еще защищают оставшиеся верными ему силовики (количество которых постепенно сокращается), более-менее лояльный состав текущей Верховной Рады, а также поддержка евроатлантических структур, выступающих против преследования лиц, связанных с государственным переворотом.
Вполне понятно, что на текущем этапе озвученная идея и внесенный законопроект – это скорее предвыборный ход, который должен показать, что Зеленский помнит про обещания очистить власть от преступников и проходимцев, а также привлечь Порошенко к ответственности за различные преступления. На данный момент перспектива прохождения такого законопроекта (тем более, в откровенно сыром виде) через нынешнюю Верховную Раду стремится к нулю. Но такой задачи наверняка даже не ставилось. Главное было озвучить идею и продемонстрировать ни к чему не обязывающие шаги, предсказуемая блокировка которых в Верховной Раде позволит сказать, что «только сменив депутатов и Верховной Раде и выбрав тех, кто идет от Зеленского, идее люстрации Порошенко можно дать ход».
Поэтому идея люстрации может оживиться на практике лишь после выборов, когда ее соединят с уголовными делами против Порошенко (Портнов заявляет, что на Порошенко заведено уже 8 уголовных дел, и надо просто дождаться смены Генерального прокурора Луценко, который блокирует юридические процедуры связанные с преследованием Порошенко).
Разумеется, в определенном развитии этих процессов заинтересованы некоторые спонсоры Зеленского, которые так или иначе пострадали от Порошенко. Это различные олигархические группы (начиная с Коломойского), а также чиновники и крупный бизнес, который был связан с режимом Януковича. Для них это вопрос сведения счетов и восстановления своих позиций, так как системная люстрация откроет процесс замещения вакантных должностей в государственных органах.
Конечно, люстрацию Порошенко можно только приветствовать, как и любые другие меры, направленные на привлечение его к ответственности. Но надо помнить, что Порошенко наворотил столько, что простой запрет занимать государственные должности, это слишком малая цена за ту кровь, которая на его руках. Порошенко, возможно и рад бы отделаться простой люстрацией, с гарантиями, что против него, его бизнеса и его окружения, не будут вестись старые и открываться новые дела. Но такие дела очевидно будут, в дополнение к тем, которые открыты уже сейчас.
Поэтому Порошенко стремится аккумулировать весь националистический электорат, чтобы не просто попасть в Верховную Раду, но и сколотить там фракцию, которая сможет хоть как-то влиять на те решения, которые после выборов Зеленский и люди Коломойского будут проводить через Верховную Раду.
Для него вопрос успеха на выборах – вопрос не только политического выживания, но и сохранения некоторых гарантий того, что его не смогут посадить уже в этом году, хотя с фактической точки зрения (учитывая количество и масштаб совершенных преступлений), там целый букет уголовных статей, которые могут быть использованы для того, чтобы упечь шоколадного фюрера на длительный срок.
Конечно, остается фактор США, которые могут защитить Порошенко, но с учетом отношения Трампа к Порошенко, тут тоже крайне интересная ситуация – если Зеленский и его окружение предоставят команде Трампа необходимый компромат на Байдена и его сына, то Вашингтон, скорее всего, просто закроет глаза на возможную посадку Порошенко, которого также могут обвинить в пособничестве коррупционным преступлениям, совершенным Байденом на Украине и использовать сам факт посадки Порошенко как еще одно доказательства того, с какими мутными людьми Байден вел «бизнес» на Украине. Так что история с попытками Порошенко повлиять на выборы президента США в 2016-м году может вернуться самым неожиданным бумерангом.
В любом случае, пожелаем шоколадному фюреру не только люстрации, но и длительного тюремного срока.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
http://asd.news/articles/ukraina/shokoladnaya-lyustratsiya/ – цинк
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