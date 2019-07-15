Новости Украины и Новороссии 15 июля 2019

Телеканал «112 Украина» после обстрела из гранатомёта и угроз физической расправы сотрудникам отменил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Телеканал „112 Украина“ отменяет показ ленты оскароносного режиссера Оливера Стоуна „Нерассказанная история Украины“ по рекомендации Международного редакционного совета.

На 13 июля праворадикальные организации собирали митинг у здания телеканала „112 Украина“, чтобы всеми возможными способами заблокировать его работу. Причина — планируемый каналом показ картины Оливера Стоуна „Нерассказанная история Украины“. Некоторым сотрудникам „112 Украина“ уже пришли сообщения с угрозами. В ночь на 13 июля здание телеканала обстреляли из неустановленного оружия (возможно, гранатомета).

Международный редакционный совет рекомендовал руководству телеканала „112 Украина“ отказаться от трансляции „Нерассказанной истории Украины“. Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда „112 Украина“ приняла решение отменить показ картины.

Руководство телеканала обратилось с заявлениями в СБУ, ГПУ, МВД, а также в посольства стран G7 и международные организации с просьбой принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении телеканала и его сотрудников».

После того как телеканал «112 Украина» анонсировал показ фильма «В борьбе за Украину», пропагандистский новостной интернет-портал LB.ua сообщил, что телеканал или правообладатели фильма не обращались в соответствующую комиссию для получения прокатного свидетельства, то есть трансляция картины будет нарушением украинского законодательства.

Для борьбы с фильмом была задействована тяжёлая артиллерия: Министерство информационной политики Украины обратилось к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и к Службе безопасности Украины с просьбой предоставить квалификацию действиям телеканала и принять соответствующие меры.

Как сообщала «Русская Весна», «Нерассказанная история Украины» получила Гран-при на кинофестивале в Таормине, картину покажут в 70 странах мира с адаптациями. Работа Стоуна не нарушает никакие нормы украинского законодательства.

Напомним, в России фильм Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» покажут в пятницу, 19 июля, в 21.00 на телеканале «Россия 1».

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