Заметки на полях

Какова, например, особенность изливания словесных помоев из Грузии? Ладно бы грузины понурили головы, что мол «вырастили мы убогого, не серчайте уж на него»… Нашлись, конечно, и такие, но ведь никто не посягнул на «верховенство демократического закона». Директор того самого грузинского канала возразил на весьма умеренную критику со стороны представителей государственности следующее:

Тем не менее, стоит приготовиться к тому, что с настоящего момента либеральный проект будет, схлопываясь, являть на публику все яркие стороны либеральной идеологии. Процесс этот будет выходить на поверхность через группы/страны, которые угораздило в этот самый либерализм вляпаться.

При этом засмеять или замять сказанное пока как-то не получается, и обрушившиеся с критикой западные издания начали сами ещё больше раскручивать эту тему, отнекиваясь и всё глубже утопая во «всё не так однозначно».

Переводя на русский: даже если мы не правы, то по закону мы можем болтать всё что угодно – так гласят наши высшие ценности, а именно «свобода слова».

Вот тут и высвечивается давно замусоленная грань либерализма: свобода слова в либеральных головах отождествляется с ничем не ограниченной болтовнёй без какой-либо ответственности за её последствия, иначе говоря – со вседозволенностью.

Директор грузинского канала продолжает: «Что бы ни сказал Габуния [тот самый журналист], как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала Рустави 2» (

).

Любые попытки фильтровать высказываемое, в связи с негативными последствиями для других людей либо просто из-за неадекватности суждений и утраты чувства меры, ведут к воплям о нарушении священной заповеди «свободы слова». А кто вам сказал, что эта ваша «свобода слова», вернее, поток однобокого негатива про «нерукопожатных» и признания в любви «рукопожатным», является благом для людей?

Интересно, что вслед за этим вылезла и другая, не менее приевшаяся людям, либеральная грань:

«Оскорбивший Путина грузинский телеведущий — гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором «Рустави 2» (

).

Занавес.

Конечно, эту информацию, опубликованную главредом «Грузинформ», можно поставить под сомнение. Но согласитесь, мы пришли к моменту, когда заднеприводность таких персонажей как эти двое нам кажется вполне ожидаемой и закономерной, учитывая тот способ, как они понимают жизнь и относятся к окружающим.

Напомним реакцию Путина на все грузинские перипетии:

“Я бы не стал этого делать [вводить санкции] из уважения к грузинскому народу”.

“Много чести” [о том, чтобы стоит ли применять какие-либо действия против отметившегося журналиста]

Своим отношением Путин явил этику, на которой может строиться нравственно более высокая цивилизация. Но в Русской культуре этот подход давно существует и обозначается как «милосердие к падшим».

Возможно ли такое отношение без установки на светлое будущее, в котором все участники рано или поздно приходят к некоему человеческому идеалу? Наверно не возможно.

Но именно это чувство, когда человек находится выше суетных порывов окружающих, позволяет заглянуть за горизонт и настроить свою жизнь, включая те объекты, которые тебе доверены для управления, так, чтобы они были в ладу с более высокими по приоритетности процессами.

Это есть и некое понимание того, “как всё устроено” с уровня архитектора системы, когда “падшие” в очередной раз толпятся в очереди на переработку в более низшие формы жизни и ни одно разумное слово до них не доходит. Соответственно ничего кроме человеческого сострадания к невменяемым быть не может.

Ну а всех остальных в ближайшие годы ждёт по-настоящему интересное время, когда различные либеральные особенности будут всплывать на поверхность со скоростью, достаточной для того, чтобы обыватель различил их суть, дабы уход от них был наиболее бесконфликтным.

И в этом новом историческом течении нет места ни цивилизации обезьян, ни цивилизации биороботов, которых упорно ковали либералы. Впереди есть место Человеку-Творцу, которого способен воспитать только Человек-Творец, а не человек-попугай, коих среди либеральных журналистов – большинство.

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!

Жрецы минутного, поклонники успеха!

Как часто мимо вас проходит человек,

Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколенье

Поэта приведет в восторг и в умиленье!

(А.С. Пушкин – “Полководец”, 1835 г.)

АК "Русская Ноосфера"



АК «Русская Ноосфера»