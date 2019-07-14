Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 июля 2019
- 12:25 Куда поставлялись С-300 и С-400.
- 12:10 В Турцию прибыл шестой самолёт с российскими С-400 (ФОТО).
- 10:31 Авиабаза Хмеймим. 11.07.2019.
- 08:46 Путин победил в Турции: в Германии рассказали об огромном успехе России.
- 08:16 Кровавый провал: банды захватили город, САА и ВКС отбили его, уничтожив множество боевиков (ФОТО 18+).
- 03:34 Сирия: после больших потерь боевики создают армию из подростков для войны с Асадом (ФОТО).
- 01:00 США накажут Турцию за российские С-400 уже через неделю.
- Вчера 22:27 СРОЧНО: Боевики подорвали бомбу на пути конвоя российской армии в Сирии (+ФОТО).
- Вчера 21:43 Россия может поставить С-400 на Ближний Восток, — Слуцкий.
Куда поставлялись С-300 и С-400
Страны использующие С-300 и С-400.
Турция оказалась единственной страной, которая получила С-400, минуя С-300.
На сегодня в Турцию прибыли уже 6 военно-транспортных самолетов ВКС РФ, доставляющих купленные комплексы по частям.
США уже официально заявили, что против Турции будут введены санкции, о содержании которых объявят в ближайшие дни.
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В Турцию прибыл шестой самолёт с российскими С-400 (ФОТО)
В Турцию прибыл шестой борт с компонентами российского зенитно-ракетного комплекса С-400.
Об этом сообщает Министерство обороны Турции.
Самолёт приземлился на авиабазе Мюртед и сегодня туда же должен прибыть еще один борт.
«Продолжается поставка элементов для С-400 в Турцию. В течение дня запланировано прибытие еще двух самолетов», — говорится в сообщении минобороны после приземления пятого самолёта.
Как сообщала «Русская Весна», 12 июля начались поставки С-400 в страну.
Напомним, в декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Позднее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что речь идёт о поставке четырёх дивизионов С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиардов долларов.
США уже пригрозили официальной Анкаре санкциями. В американской прессе появились сообщения о том, что контуры санкционного давления уже очерчены и законопроект в ближайшее время будет представлен в Конгрессе.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Авиабаза Хмеймим. 11.07.2019
Спутниковые фотографии авиабазы ВКС РФ в Хмеймиме.
Фотографии сделаны 11 июля, так что на них как раз то, что сейчас работает по Идлибу и Северной Хаме.
Су-24 – 7
Су-25 – 4
Су-34 – 7
Су-35 – 4
А-50 – 1
Ил-76 – 2
Ан-26/30 – 1
Ил-20 – 1
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Путин победил в Турции: в Германии рассказали об огромном успехе России
Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является «огромной победой Владимира Путина». Об этом пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Focus Online.
Он считает, что сделка Анкары и Москвы заметно ухудшит и без того натянутые отношения Турции с США, причем Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Турции за покупку российской военной техники. Хотя Дональд Трамп, по мнению эксперта, скорее всего, попытается их отложить, но юридически не сможет полностью от них отказаться.
Егер добавляет, что если «Турция решит покинуть НАТО, для альянса это будет огромной геостратегической потерей».
По его мнению, такого варианта исключать нельзя, а исход этого конфликта будет зависеть от того, в ком президент Турции Реджеп Эрдоган увидит гарантию своего политического будущего.
Тем не менее, по словам эксперта, возникновение этого конфликта между Анкарой и Вашингтоном уже является «огромной победой Владимира Путина». Он отмечает, что даже Турция останется в НАТО, среди других членов альянса будет процветать недоверие друг к другу.
«Клин в НАТО уже вбит, и он будет действовать, даже если альянс сохранится в его нынешнем составе», — подчеркивает Егер.
Он также добавляет, что благодаря сделке с Турцией репутация России в мире продолжит стремительно набирать вес, российские военные получат доступ к секретным данным, что станет огромным преимуществом для ее спецслужб. При этом укрепление связей Москвы и Анкары политолог называет «международной сенсацией».
Однако эксперт заявляет, что ослабление связей с США и улучшение отношений с Россией обернется для Турции огромными политическими и экономическими потерями, а цена может быть настолько высока, что Эрдогану может потребоваться помощь Москвы, чтобы сохранить свою власть.
При этом Эгер отмечает, что во всей этой ситуации самой беспомощной стороной выглядит Европа, хотя этот конфликт затрагивает ее жизненные интересы, тем не менее европейские страны не способны повлиять на решение этого вопроса.
В пятницу в министерстве обороны Турции сообщили о начале поставок С-400 в страну. Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что уже четвертый российский самолет с новой партией элементов для ЗРК приземлился на авиабазу Мюртед.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.
Покупка систем ПВО у Москвы спровоцировала международный скандал между Анкарой и Вашингтоном: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки.
Тем не менее, по словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, после саммита лидеров стран G20 в Японии напряженность между двумя государствами снизилась.
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Кровавый провал: банды захватили город, САА и ВКС отбили его, уничтожив множество боевиков (ФОТО 18+)
Более суток назад террористы были выбиты из района н. п. аль-Хамамият и с господствующей над эти регионом высоты в провинции Хама. Бои шли более суток с переменным успехом.
Подробности с места событий передаёт военкор Олег Блохин.
В ночь с 10 на 11 июля террористы начали массированный артиллерийский обстрел городка Хамамият на севере провинции Хама. После артподготовки бандформирования пошли на штурм сразу с трёх направлений — северного, восточного и южного. Одновременно с атакой на населенный пункт, банды перерезали трассу — Корназ-Хамамият.
Оборонявшие город бойцы республиканской гвардии, вынуждены были отступить к ближайшему городу Корназ.
В последние недели Хамамият является самой горячей точкой с начала операции Сирийской армии в Идлибской зоне. Ежедневные артобстрелы, прилеты противотанковых ракет, работа снайперов террористов, непрекращающиеся попытки захвата города — это всё более месяца выдерживали его защитники из сирийской Республиканской Гвардии. Но в итоге под ночными ударами превосходящих сил боевиков им пришлось временно отступить.
Утром следующего дня бойцы Республиканской Гвардии, с пришедшими к ним на помощь подразделениями «Сил Тигра» генерала Сухеля Хасана, при поддержке артиллерии САА и авиации ВКС, начали контрнаступление из района Корназ на Хамамият. Армейцам очень быстро удалось очистить от боевиков трассу Корназ-Хамамият и выйти к окраинам последнего. Началось стягивание сил САА к Хамамияту, где им предстояло выполнить две основные задачи — взять высоту Тель-Хамамият и провести зачистку города. Успешное выполнение первой задачи, практически на 90 процентов облегчало выполнение второй, так как с потерей высоты, боевики ХТШ вряд ли бы удерживать сам город.
Штурм и возврат города
Следующей ночью, в результате проведённой наступательной операции, сирийские военные сумели вернуть контроль над населенным пунктом Хамамият и одноименной высотой. При кажущейся незначительности этого населённик, он для обеих сторон противостояния является очень важной точкой. Для САА — это плацдарм и трамплин для наступления на Кафер Зетту и возможность контролировать и наблюдать все передвижения и попытки атак боевиков ХТШ.
Для боевиков этот пункт давал, в случае его удержания, те же преимущества. Довольно удачное расположение дорог и господствующая высота как минимум удваивали это преимущество. Потому борьба за право контроля над ним была очень ожесточенной.
На сегодняшний день бойцы САА снова закрепляются в этом районе и проводят разминирование городка, дорог и местности вокруг Хамамията.
Банды понесли большие потери
В ходе этой операции бандформирования понесли большие потери. По разным оценкам было ликвидировано до 150 боевиков, включая высокопоставленных командиров НВФ. На ресурсах бандформирований публикуются некрологи с именами и фотографиями убитых членов НВФ.
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Сирия: после больших потерь боевики создают армию из подростков для войны с Асадом (ФОТО)
На фоне больших потерь, понесенных на поле боя, террористическая группировка «Джейш аль-Изза» объявляет о наборе в свои отряды.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Пополнять ряды боевики незаконных вооруженных формирований намерены не абы кем, а исключительно молодыми и физически развитыми новобранцами. Несмотря на явный кадровый голод, к кандидатам в новобранцы заявлены высокие требования: хорошее состояние здоровья, отличное физическое состояние, выносливость в различных условиях и, разумеется, отсутствие намеков на связи с «проасадовскими» войсками.
Соответствующее объявление размещено на официальных ресурсах незаконных вооруженных формирований.
Призывы распространяются от имени лагеря одного из мучеников — «Абдельбасит Сарут», действующего на территории долины Эль-Габ. По одной из версий, штаб-квартира группировки расположена в городе Эль-Латамна.
С момента своего образования в 2013 году «Армия славы» позиционировала себя как яростных противников Сирийской арабской армии, принимая участия в операциях против правительственных войск в провинциях Алеппо, Латакия, Хама.
Несмотря на то, что главари группировки положительно восприняли сочинское соглашение от 17 сентября 2018 года, позднее «Джейш аль-Изза» возобновила боевые действия против регулярных сил и до сих пор активно сотрудничает с «Джебхат ан-Нусрой».
Боевики «Армии славы» считают группировку одной из хорошо организованных по сравнению с другими бандформированиями якобы из-за большого количества диссидентов, а также организованных учебных лагерей и современного вооружения. По данным из открытых источников, «Джейш аль-Изза» пользуется финансовой помощью Соединенных Штатов, и является конечным адресатом поставки противотанковых ракетных комплексов «BGM-71 TOW» американского производства.
До недавнего времени численность группировки составляла 1–1,5 тысячи боевиков, однако из-за больших потерь боевики вынуждены были объявить новый набор с завышенными требованиями, чтобы скрыть бедственное положение.
В качестве условий перечислены отличное состояние здоровья и высокие физические данные, усердие и трудолюбие, нацеленность на победу в тяжелых условиях. Сообщается, что курс подготовки предназначен для кандидатов в возрасте от 18 до 27 лет.
Однако, известны факты, когда в боевые ряды привлекали детей 11-летнего возраста, которые с оружием в руках атаковали позиции вместе со сторонниками Нусры*.
Курсы подготовки новобранцев широко распространены среди незаконных вооруженных формирований в условиях боевых действий. Но, несмотря на изнурительные тренировки, подростки за редким исключением не доживали до 20 лет.
Объявленная руководством лагеря «Абдельбасит Сарут» мобилизация свидетельствует, что аффилированные «Тахрир аш-Шам» группировки не собираются отказываться от атак на позиции правительственных войск, обстрелов мирных населенных пунктов, что в конечном итоге приведет к обострению обстановки в зоне деэскалации.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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США накажут Турцию за российские С-400 уже через неделю
На следующей неделе Соединенные Штаты Америки намереваются объявить о санкциях против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в Белом доме.
Когда именно будут введены санкции и в каком виде, пока не сообщается.
Очевидно, планы Белого дома связаны с призывами членов комитетов по Вооруженным силам и по международным делам Сената США наложить санкции на Анкару из-за приобретения российских С-400. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте комитета по международным делам 13 июня.
«Принимая поставки С-400 из России, президент Эрдоган выбрал опасное партнерство с Путиным в ущерб безопасности Турции, экономическому процветанию и целостности альянса НАТО», — говорится в заявлении.
Кроме того, сенаторы призвали Трампа остановить участие Турции в программе по поставке американских истребителей F-35. По мнению сенаторов, сотрудничество между США и Турцией невозможно, пока президент Реджеп Эрдоган «зациклен на усилении связей с Владимиром Путиным в ущерб экономическому процветанию Турции и безопасности альянса НАТО».
Напомним, 12 июля в Министерстве обороны Турции сообщили о начале поставок российских систем ПВО С-400 «Триумф». Первая партия уже прибыла на авиабазу Мюррею в Анкаре.
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СРОЧНО: Боевики подорвали бомбу на пути конвоя российской армии в Сирии (+ФОТО)
Террористы в южной сирийской провинции Дараа 13 июля подорвали взрывное устройство на пути следования конвоя военной полиции Вооружённых Сил РФ, потерь среди российских военнослужащих нет.
Об этом на брифинге рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
«13 июля 2019 г. на пути следования патруля военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в провинции Даръа Сирийской Арабской Республики, совершен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба-Маараба. Потерь среди российских военнослужащих и повреждения военной техники нет», — сообщил глава ЦПВС.
По имеющимся данным, диверсионно-террористический акт совершен боевиками неназванных незаконных вооружённых формирований, разрозненно действующих на юге Сирийской Арабской Республики, с целью обострения обстановки в этом регионе.
«Командованием группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих», — добавил генерал-майор Бакин.
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Россия может поставить С-400 на Ближний Восток, — Слуцкий
С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны ближневосточного региона.
Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Турция — это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России», — сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT.
«Мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики. И уверен, что мы должны это сотрудничество всячески увеличивать», — выразил мнение Слуцкий.
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