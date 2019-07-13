Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 июля 2019

В провинциях Сирии, расположенных к востоку от Евфрата, сохраняется сложная обстановка.

Коалиция, возглавляемая США, всеми силами старается сохранить здесь своё военное присутствие, при этом не предпринимая никаких шагов для восстановления разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры и населенных пунктов.

Население остро нуждается в гуманитарной помощи и предметах первой необходимости, однако денежные средства, выделяемые некоторыми аравийскими монархиями, просто разворовываются.

Очагом напряженности остается и контроль СДС над нефтеносными месторождениями, захваченными в ходе операции по освобождению Заевфратья от ИГИЛ. Чешский парламентарий, глава парламентского Общества дружбы с Сирией Станислав Гроспич, в заявлении корреспонденту агентства «САНА» отметил, что западные СМИ игнорируют то, что террористы при поддержке оккупационных сил США контролируют ряд нефтяных месторождений в Сирии, а также агенты Вашингтона преднамеренно поджигают посевы пшеницы, стараясь еще более дестабилизировать обстановку в регионе, назвав это позором.

Кроме того, не прекращаются и террористические атаки так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ*, оставшихся после освобождения территорий к востоку от Евфрата, на подконтрольные США отряды СДС и их подразделения внутренней безопасности «Асаиш». К сожалению, зачастую жертвами этих атак становятся и мирные жители, прежде всего дети.

Сложившаяся ситуация не может не вызывать яростного сопротивления со стороны коренных жителей этих районов. Они пытаются всеми способами освободиться от ига иностранных оккупантов. Одним из шагов по возвращению к мирной жизни стал Всенародный конгресс Сирии, прошедший в начале июня в Алеппо. В ходе конгресса прошла конференция «Сирийские племена и кланы против иностранного, в частности американского вмешательства в Сирии». В ней приняло участие более четырехсот шейхов — представители практически всех коренных племен Заевфратья.

«Американцы приехали сюда не для того, чтобы поддержать сирийский народ. Для всех очевидно, их цель — разделить нашу страну на куски. Поэтому мы им заявляем откровенно на весь мир — уходите отсюда, вам не рады! Сирия — едина, мы все вместе, разрушить эту крепкую связь не удастся», — уверен Камаль Аль-Джара, шейх племени Агейдат.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.