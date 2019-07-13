Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 июля 2019
- 09:35 О боях в Северной Хаме.
- 02:00 Трампа ограничили в праве начать войну против Ирана.
- Вчера 23:53 Сирийская армия вернула Хамамият.
- Вчера 20:43 Напряжение растёт: Народ Сирии восстаёт против Коалиции США.
О боях в Северной Хаме
О ситуации в Северной Хаме
Важная новость! Съемочная группа АННА-Ньюс попала под обстрел. Примерно так должна начинаться эта статья, потому что 11 июля в Северной Хаме было жарко, «Силы Тигра» отбивали крупную атаку боевиков. Может быть для кого-то это станет откровением, но война в Сирии не закончилась. Правительственные войска продолжают бороться с международными террористическими группировками. Со временем меняются только цвета флагов боевиков, но вовсе не их суть.
Так уж получилось, что сирийский конфликт превратился в прообраз третьей мировой войны, и в этом противостоянии первую скрипку играют не калибры и тоннаж боеприпасов, а солидные мужчины в галстуках, которые в высоких кабинетах разрабатывают дорожную карту по выходу из этого противостояния.
Только этим феноменом можно объяснить почти месячный перерыв в боевых действиях. С военной точки зрения в нем не было никакой необходимости (для правительственных войск уж точно), просто в июне-июле проходили весьма тяжелые переговоры между Россией, США и Турцией. И чтобы не нервировать наших партнеров сирийская армия практически в одностороннем порядке прекратила боевые действия.
Террористические группировки с самого начала заявили, что никакие политические договоренности на них не распространяются, поэтому целый месяц боевики укрепляли свои позиции, а после организовали две мощные атаки в Латакии и на севере Хамы.
По социальным сетям поползли слухи, что у сирийской армии закончились силы, что боевики уничтожили несколько тысяч правительственных солдат и 50 танков. Как обычно террористы брали с потолка случайные цифры, выдавали их за достоверные, а впоследствии многочисленные паблики перепечатывали этот бред. Особенно мне понравились фейки о том, что «Силы Тигра» оказались настолько обескровлены, что после захвата террористами села Хамамият они отказались идти в атаку… Всерьез воспринимать эти новости могут только те, кто абсолютно ничего не понимают в сирийском конфликте. «Силы Тигра» были и остаются основным штурмовым подразделением.
В последнее время сложилась устойчивая практика продвижения сирийской армии вперед. «Силы Тигра» освобождают населенный пункт, а затем на закрепление встают армейские части. Стоит ли говорить, что если последний месяц правительственные войска не проводили наступательных операций, то и дивизия Сухеля Хасана получила заслуженный отдых. И вопреки откровенным вбросам, после захвата террористами села Хамамеят возглавили эту операцию именно «Тигры». Наша съемочная группа шла со штурмовыми отрядами. Первыми в это село вошла группа под названием Термах, а командовал всем наш старый друг полковник Юнис. Операция началась около 10 часов утра11 июля, а уже к 23.30 «Силы Тигра» полностью зачистили село и одноименную высоту. Согласитесь, что это достаточно неплохой показатель для разгромленного подразделения. Мы уже готовим к публикации наш материал, подождите немного и вы все увидите своими глазами.
В итоге мы имеем дело с банальной подтасовкой фактов, которую хорошо иллюстрирует приведённый выше пример. Все рассказы террористов о том, что сирийская армия израсходовала все силы в Хаме — являются пропагандистским трюком боевиков. Да сирийцы несли и несут потери, но они не критичны. Поверьте, что сейчас на позициях нет проблем ни с людьми, ни со снарядами. Если сирийское руководство решится на проведение широкомасштабной операции с рассекающими ударами из Латакии, Алеппо и Хамы, то единый фронт террористов вряд ли продержится более месяца. Но опять же это все станет возможно только после достижения политической договоренности, потому что на данный момент самым большим сдерживающим фактором для сирийцев являются турецкие наблюдательные посты.
Террористы всегда любят преувеличивать потери противника, порою в десятки раз, при этом о своих потерях они предпочитают не распространятся. Я подозреваю, что все рассказы про обескровленную сирийскую армию на самом деле основываются на колоссальных потерях боевиков. За два месяца боев экстремисты потеряли одних танков более двадцати штук. Вокруг Хамамията стоит около пяти, столько же возле Кафр-Набуды, но были и другие населенные пункты, и что самое важное – другие фронты. Так что цифра от двадцати до тридцати – вполне реальна. Просто представьте, что схожее количество танков стоит на вооружении небольших европейских государств.
Сколько было убито боевиков не знают даже они сами (по нашим оценкам более двух тысяч в Северной Хаме было точно потеряно), а все потому, что группировки крайне разобщены. Несмотря на то, что на западе они проходят под единым брэндом «Повстанцы», на самом деле вражда между отдельными группировками настолько велика, что они ненавидят друг друга больше чем правительственные войска. Понятное дело, что экстремисты крайне плохо обмениваются информацией, постоянно подозревая своих коллег в предательстве. Не стоит забывать, что в начале этого года многие «умеренные» группировки были попросту изгнаны радикалами из Идлиба в Африн. Да конечно, после начала наступления сирийской армии террористы создали единый штаб, но атмосфера недоверия никуда не делась, и я не думаю, что протурецкие боевики не простили своим радикальным собратьям тот позор, который им пришлось пережить.
Протурецкие боевики – это крайне ценный ресурс в сирийском противостоянии, для отстаивания турецких интересов. Смотрите сами, после того как в мае «Силы Тигра» разорвали оборону радикалов под Скальбией, религиозные экстремисты стали стремительно отступать, но как только правительственные войска подошли вплотную к турецкому наблюдательному посту, на политической арене сразу же было выторговано трехдневное перемирие, в течении которого тысячи боевиков с бронетехникой прибыли из Африна для поддержки своих более радикальных собратьев. Только этот шаг позволил удержать фронт, и до сих пор большое количество «умеренных» террористов стоят на фронтах в Северной Хаме. По утверждению пропагандистов из Хайат Тахрир аш-Шам (организации запрещенной в России) все прибывшие подкрепления обязуются подчиняться порядкам международных террористов. Но о безвозмездной помощи в таких условиях говорить не приходиться.
Нам бросилось в глаза то, что в последнее время в разы возросло число иностранных боевиков. Без группировок из бывших советских республик не обходиться ни одно наступление, именно они и становятся тем тараном, которым пробивают сирийскую оборону. Тот, кто идет впереди всегда несет самые значительные потери. Поэтому можно предположить следующее — между президентами России, Турции и США была достигнута договоренность о разрешении сирийского кризиса, осталось только составить «дорожную карту». В послевоенном государстве не будет места для иностранных террористов, их энергию используют, а после постараются избавиться от этого крайне токсичного актива. Именно поэтому несколько последних атак в Северной Хаме были по-настоящему суицидальными. В этих боях местного значения перемалываются самые отмороженные радикалы, которые конечно же являются ярыми противниками любых политических компромиссов.
Турция постоянно усиливает свои наблюдательные посты и теперь на территориях Большого Идлиба у нее есть крупная группировка боевиков, которые выполняют приказания своих покровителей. Вполне возможно, что текущую конфигурацию Турция сможет использовать для второго раунда борьбы за власть в Большом Идлибе. Например, турецкий спецназ сможет захватить лидеров международных террористических группировок, а в это время протурецкие боевики выбьют более радикальных коллег из крупных населенных пунктов. Такая операция сможет радикально изменить ход сирийского конфликта и сделает политическое урегулирование весьма вероятным. Ну и плюс ко всему Турция получит лавры истинного борца с международным терроризмом, что позволит закрасить все былые темные пятна в этой непростой истории.
Так что пока рано хоронить сирийскую армию, она по-прежнему готова наступать и побеждать. А все рассказы террористов – это не более чем пропагандистская уловка, призванная поднять упавший боевой дух экстремистов, поскольку в отличие от сирийской армии их материально-технические крайне ограничены. В итоге получается, что террористы – это весьма ценный ресурс, которым активно пользуются интересанты сирийского конфликта, и как только в услугах террористов перестанут нуждаться, простых бойцов отправят в суицидальную атаку, а командиров приберегут для новых горячих точек, и далеко не факт, что новый огонь религиозной войны заполыхает на Ближнем Востоке, а не в благополучной Европе.
Алесандр Харченко. Anna-News
http://anna-news.info/o-situatsii-v-severnoj-hame/ – цинк (на заглавной фотографии, уничтоженная техника боевиков в районе Хамамийята – видны следы работы ВКС РФ – Джихади-Джулиан насчитал у боевиков 4 уничтоженных Т-55 – 1 полноценный и 3 переоборудованных, а также 5 тачанок).
Плюс вчерашнее видео военкора Блохина из Хамамийята.
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Трампа ограничили в праве начать войну против Ирана
Палата представителей США проголосовала против военного удара по Ирану, одобрив поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, запрещающую президенту Дональду Трампу выделять средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей, сообщает The New York Times.
За поправку проголосовал 251 конгрессмен, еще 170 выступили против. Ранее соответствующую поправку рассмотрел Сенат, отклонивший предложение.
Напомним, после того как в июне иранские военные сбили американский беспилотник, Трамп санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могли погибнуть 150 человек. При этом США ввели новые санкции против Ирана.
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Сирийская армия вернула Хамамият
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Напряжение растёт: Народ Сирии восстаёт против Коалиции США
В провинциях Сирии, расположенных к востоку от Евфрата, сохраняется сложная обстановка.
Коалиция, возглавляемая США, всеми силами старается сохранить здесь своё военное присутствие, при этом не предпринимая никаких шагов для восстановления разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры и населенных пунктов.
Население остро нуждается в гуманитарной помощи и предметах первой необходимости, однако денежные средства, выделяемые некоторыми аравийскими монархиями, просто разворовываются.
Очагом напряженности остается и контроль СДС над нефтеносными месторождениями, захваченными в ходе операции по освобождению Заевфратья от ИГИЛ. Чешский парламентарий, глава парламентского Общества дружбы с Сирией Станислав Гроспич, в заявлении корреспонденту агентства «САНА» отметил, что западные СМИ игнорируют то, что террористы при поддержке оккупационных сил США контролируют ряд нефтяных месторождений в Сирии, а также агенты Вашингтона преднамеренно поджигают посевы пшеницы, стараясь еще более дестабилизировать обстановку в регионе, назвав это позором.
Кроме того, не прекращаются и террористические атаки так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ*, оставшихся после освобождения территорий к востоку от Евфрата, на подконтрольные США отряды СДС и их подразделения внутренней безопасности «Асаиш». К сожалению, зачастую жертвами этих атак становятся и мирные жители, прежде всего дети.
Сложившаяся ситуация не может не вызывать яростного сопротивления со стороны коренных жителей этих районов. Они пытаются всеми способами освободиться от ига иностранных оккупантов. Одним из шагов по возвращению к мирной жизни стал Всенародный конгресс Сирии, прошедший в начале июня в Алеппо. В ходе конгресса прошла конференция «Сирийские племена и кланы против иностранного, в частности американского вмешательства в Сирии». В ней приняло участие более четырехсот шейхов — представители практически всех коренных племен Заевфратья.
«Американцы приехали сюда не для того, чтобы поддержать сирийский народ. Для всех очевидно, их цель — разделить нашу страну на куски. Поэтому мы им заявляем откровенно на весь мир — уходите отсюда, вам не рады! Сирия — едина, мы все вместе, разрушить эту крепкую связь не удастся», — уверен Камаль Аль-Джара, шейх племени Агейдат.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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