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Как Путин грузинских русофобов в замешательство ввёл

04:11. 11 июля 2019 Просмотров - 167 2 коммент. Опубликовал:
Как Путин грузинских русофобов в замешательство ввёл | Русская весна

Пока все активно обсуждали личную жизнь телеведущего Георгия Габунии, который, по инсайдерской информации, спит с главным редактором телеканала «Рустави 2» Николозом Гварамией, Владимир Путин тем временем делает громкое заявление.

По его словам, ведение новых санкций в отношении Грузии нежелательно.

Действительно, вводить какие-либо ограничения из-за провокаторов бессмысленно. Да и здравомыслящих людей на территории Грузии достаточно, чтобы понять, насколько абсурдна эта ситуация. Поэтому решение российского лидера — поступок достойного человека.

Аналогичного мнения придерживается грузинский политолог, руководитель Центра глобальных исследований Нана Девдариани.

Специалист убеждена, что организаторы этого цирка, за которым стоит небезызвестный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, не были готовы к мирному урегулированию конфликта. Все, чего они ожидали, — это громкий международный скандал, влекущий за собой разрыв всех дипломатических отношений и другие малоприятные для двух стран последствия.

Правда, не все так просто. Российская Госдума по-прежнему отстаивает свою позицию и не собирается снимать с повестки вопрос о введении санкций в отношении Грузии. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что точка зрения его коллег неизменна, а президент имеет право поделиться своей. Так что пока не совсем ясно, чем закончится эта история.

Если некоторые ограничительные меры все-таки будут введены, российско-грузинский конфликт может обостриться. А наши взаимоотношения с Грузией и без того носят весьма формальный характер. Однако нельзя забывать, что в целом враждебность со стороны Тбилиси проявляется не только в адрес руководства России, но и рядовых граждан.

Россияне, приезжающие в Грузию на отдых, сталкиваются с разными неприятностями: грубостью со стороны персонала, накруткой цен, в частности на такси и многим другим.

Что тогда говорить о русских, постоянно проживающих на территории страны? К примеру, до распада СССР там проживало 8% наших сограждан. В 2014 году — 13%. Однако, как сообщают СМИ, ощущается неизбежный отток русского населения. И это лишь вершина айсберга.

Вот и получается тонкая взаимосвязь по всем параметрам. Начиная от верхушки власти, чье мнение заметно разделилось, и заканчивая обычными людьми. Все эти факторы вкупе и должны сыграть свою роль в процессе приятия решения по санкциям против Грузии.

И если они будут, то должны быть существенными, ибо размениваться по мелочам Россия, к сожалению или к счастью, не привыкла.

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Анна Орлова, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1562761756

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2692 2246
    sergej 11 июля 2019 в 9:45

    А что потеряет Россия в случае разрыва всех дипломатических отношений и последующей высылке всех нелегалов грузин ?

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  • 5261 4579
    Валерий 11 июля 2019 в 9:46

    На самом деле обострение отношений между Грузией и РФ это не вопрос чьих то частных пожеланий в Грузии, это вопрос манипуляции марионетками на территории Грузии, а ниточки (даже можно сказать – канаты) тянутся через океан в Вашингтонский обком. Все же ясно, как Божий день: дали денюжкав бездельникам за поорать – те поорали и заодно озвиздюлились, дали денюжкав шавке – та пролаяла с присущей ЛГБТ сообществу эмоциональной циничностью. Все. Как там в песенке Лисы Алисы и Кота Базилио: “покажи скупому грош и делай с ним, что хош”. А если скупой еще и тупой, то можно его иметь и в хвост и в гриву, а он будет только руки целовать.
    Что, крикуны с митинга – прям так не любят Путина? А они с ним знакомы? Прям бабушкин клад не могут забрать из Абхазии и Осетии или они им дороги как память? Да они там, скорее всего, и не были ни разу.
    То же самое можно сказать и про директора Рустави 2. Тому то реально пофиг на продаваемое вино и боржом, он то грантоед и финансируется мимо обменного пункта прямо из первоисточника.
    И что с этим всем может сделать РФ? да ничего не может и не должна. В Грузии сами должны разобраться, кто им друг, а кто казачек засланный. Разберутся – молодцы, не разберутся – сожалеем, но ничем помочь не можем.
    Грузин и так осталось в Грузии чуть ли не половина от официально заявленного количества населения – народ кто где работает, что бы детей кормить. А официальному Тбилиси же пофиг на это – новые либеральные веяния утверждают, как проговорился тот же Миша Саакашвили (правда про Украину) – страна – это территория. Так что в границах Грузии если и не будет грузин, ничего страшного, границы то остались.
    Так что не грузины судьбу Грузии решают и не возить им в РФ вино и боржом. Дядя Сэм приедет, привезет стеклянные бусы, зеркала, стразы и одноразовые кружевные трусики поменяет все это на то, что ему нужно и – давай, Вася, до свидания

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