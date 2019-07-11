Как Путин грузинских русофобов в замешательство ввёл

Пока все активно обсуждали личную жизнь телеведущего Георгия Габунии, который, по инсайдерской информации, спит с главным редактором телеканала «Рустави 2» Николозом Гварамией, Владимир Путин тем временем делает громкое заявление.

По его словам, ведение новых санкций в отношении Грузии нежелательно.

Действительно, вводить какие-либо ограничения из-за провокаторов бессмысленно. Да и здравомыслящих людей на территории Грузии достаточно, чтобы понять, насколько абсурдна эта ситуация. Поэтому решение российского лидера — поступок достойного человека.

Аналогичного мнения придерживается грузинский политолог, руководитель Центра глобальных исследований Нана Девдариани.

Специалист убеждена, что организаторы этого цирка, за которым стоит небезызвестный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, не были готовы к мирному урегулированию конфликта. Все, чего они ожидали, — это громкий международный скандал, влекущий за собой разрыв всех дипломатических отношений и другие малоприятные для двух стран последствия.

Правда, не все так просто. Российская Госдума по-прежнему отстаивает свою позицию и не собирается снимать с повестки вопрос о введении санкций в отношении Грузии. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что точка зрения его коллег неизменна, а президент имеет право поделиться своей. Так что пока не совсем ясно, чем закончится эта история.

Если некоторые ограничительные меры все-таки будут введены, российско-грузинский конфликт может обостриться. А наши взаимоотношения с Грузией и без того носят весьма формальный характер. Однако нельзя забывать, что в целом враждебность со стороны Тбилиси проявляется не только в адрес руководства России, но и рядовых граждан.

Россияне, приезжающие в Грузию на отдых, сталкиваются с разными неприятностями: грубостью со стороны персонала, накруткой цен, в частности на такси и многим другим.

Что тогда говорить о русских, постоянно проживающих на территории страны? К примеру, до распада СССР там проживало 8% наших сограждан. В 2014 году — 13%. Однако, как сообщают СМИ, ощущается неизбежный отток русского населения. И это лишь вершина айсберга.

Вот и получается тонкая взаимосвязь по всем параметрам. Начиная от верхушки власти, чье мнение заметно разделилось, и заканчивая обычными людьми. Все эти факторы вкупе и должны сыграть свою роль в процессе приятия решения по санкциям против Грузии.

И если они будут, то должны быть существенными, ибо размениваться по мелочам Россия, к сожалению или к счастью, не привыкла.

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Анна Орлова, специально для «Русской Весны»