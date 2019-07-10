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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 июля 2019

08:49. 10 июля 2019 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:

США вновь пригрозили Турции из-за С-400

США вновь пригрозили Турции из-за С-400 | Русская весна

Турцию ждут негативные последствия в случае получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Об этом во вторник, 9 июля, заявила на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Она указала, что Вашингтон уже несколько дней подряд видит сообщения в иностранных СМИ о том, что Анкара получит С-400 9 июля.

«Наша позиция в Госдепартаменте в отношении Турции и С-400 не изменилась», — отметила Ортэгус и напомнила, что турецким влястям известно о принятом в Конгрессе законе, связанном с CAATSA (закон О противодействии противникам Америки посредством санкций).

«Все остается так же, как и было. Мы уже сказали, что Турцию ждут реальные и негативные последствия, если они примут С-400», — подчеркнул представитель Госдепа.

Она также уточнила, что эти последствия включают в себя прекращение участия Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35.

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МиГ-21 в Хмеймиме



Некоторое время назад в соц.сетях появилась спутниковая фотография авиабазы "Хмеймим", где был замечен старый МиГ-21.
Некоторые разумеется предположили, что это сирийский борт, который работает с Хмеймима, тем более, что после ударов США в 2017 году, некоторое кол-во сирийских самолетов действительно размещались на авиабазе (в частности сирийские МиГ-29), находясь под защитой российских военных.

Но в данном случае все гораздо проще, как пишет канал "Майор и генерал", это недавно открытый памятник в честь отечественных летчиков.



PS. И до кучи.
Плакат в ЦАР посвященный военно-техническому сотрудничеству с Россией.


Телефоны Бенни. -)

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На базе ВКС России в Сирии замечен «таинственный» истребитель — подробности (ФОТО)

На базе ВКС России в Сирии замечен «таинственный» истребитель — подробности (ФОТО) | Русская весна

На авиабазе ВКС России Хмеймим в сирийской Латакии замечен «неизвестный истребитель», об этом в понедельник написал ряд СМИ и популярных телеграм-каналов. 

«Русская Весна» разобралась в ситуации и выяснила детали.

На новых спутниковых снимках показан «неизвестный боевой самолёт. О каком конкретно машине идёт речь, какой стране она принадлежит и какова её цель нахождения здесь — неизвестно», — пишет издание Авиа.Про.

«Согласно оценочным данным, речь может идти об истребителем МиГ-21, но специалисты обращают внимание на тот факт, что сирийские военнослужащие, при условии, что боевой самолёт принадлежит ВВС Сирии, практически не используют авиабазу “Хмеймим” для своих целей», — говорится в сообщении.

На обнародованном спутниковом снимке видно, что истребитель находится около ангаров, что натолкнуло наблюдателей на далеко идущие выводы — «российские техники осуществляют обслуживание» данного военного самолёта, который, вероятно, «получил повреждения при нанесении ударов по боевикам».

Точку зрения о действующей боевой машине озвучили и авторы популярного написали телеграм-канала «Военный обозреватель»

«Советский истребитель МиГ-21, который недавно был замечен на авиабазе Хмеймим в Сирии, 7 июля совершил несколько разведывательных вылетов. Не для красоты “старичок” там…» — уверенно заявляют блогеры.

Отметим также, что авиационный портал подчеркнул: в последнее время ВВС САР не применяют свои устаревшие истребители МиГ-21 для нанесения ударов по террористам в провинциях Идлиб, Хама и Латакия, в связи с чем и появились вопросы относительно появления данного самолёта на российской военной базе.

Разгадка проста

Военкор «Русской Весны» выяснил, что данное сообщение не соответствует действительности: «…МиГ-21 с авиабазы Хмеймим 7 июля совершил несколько разведывательных вылетов в Сирии. Не для красоты “старичок” там…».

На самом деле он там именно для красоты, военкоры «РВ» видели его в «Химках» (жаргонное обозначение а/б Хмеймим) ещё в июне​, специалисты подготавливали этот российский самолёт для установки на постамент.

На днях МиГ-21 был установлен в качестве монумента в память о лётчиках-героях, что ещё раз подтвердили нам в российской военном ведомстве.

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На базе ВКС России в Сирии замечен «таинственный» истребитель — подробности (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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