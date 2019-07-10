Как северо-западная Русь едва не стала восточной Ливонией

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А сломанная Византия будет вскоре по кирпичикам разобрана османами, превратившимися из кочевого племени центральноазиатского происхождения в огромный султанат-халифат, контролировавший Восточное Средиземноморье, Красное и Черное море, владевший Малой Азией, Ближним Востоком, Балканами, Причерноморьем; и, в общем, нанесший колоссальный ущерб восточно-христианскому православному миру.



Потом Тевтонский Орден пытался осесть в Трансильвании, тогда части Венгрии, куда входил западный край евроазиатских степей – для борьбы с кочевыми кыпчаками-половцами; построил там несколько замков, но из-за конфликта с венгерским королем вовремя убрался оттуда, незадолго до монголо-татарского нашествия.



Польские владетели вообще очень привечали немецких колонистов всех мастей, предпочитая их своим собственным крестьянам и горожанам. Всячески содействовали немецкой колонизации и внесли большой вклад в немецкий "дранг нах Остен".



Немцы не без помощи польских князей и королей завоевали в 12 веке земли полабских и балтийских славян (бодричей, лютичей, поморян), переняв их города и морскую торговлю.



Затем получили от польских владык доступ в Силезию и составили патрицианскую верхушку в большинстве польских городов, прибрали в 1230-х земли в нижнем течении Вислы и в последующие полвека захватили земли от Вислы до Немана. (Спустя 700 лет Советская Россия отвоюет эти земли у Германии и по большей части подарит их Польше, которая ничем не заслужила этого подарка и отплатит лишь свинской неблагодарностью.)



Тевтонский орден знал разные времена в своей истории, но в итоге, из его земель возникло Герцогство Пруссия, потом Королевство Пруссия; королевство Пруссия создало второй германский Рейх, из того получился Третий Рейх.



В 1237 богатый и успешный Тевтонский орден принял под свое крыло "братьев воинства Христова в Ливонии" (Орден меченосцев) и подключился к немецкой, а точнее западной экспансии в Восточной Прибалтике.



В коей активно участвовали датский и шведский короли, патрициат немецких торговых городов на Балтике и папская курия – постоянными подстреканиями к дальнейшим завоеванием (под флагом "крещения язычников), деньгами и организационными усилиями.



А за первую треть 13 века немцы уже успели захватить принадлежащие русскому Полоцкому княжеству земли по Западной Двине (Даугаве) и покорить в несколько приемов земли эстов-чуди, что завершилось в 1224 взятием там русского города Юрьев с показательным полным истреблением его защитников и жителей.



В Прибалтике действующие поначалу весьма небольшие группы рыцарей-крестоносцев и колонистов умело играли на противоречиях между местными племенами, стравливая их друг с другом, пользовались общим ослаблением русской государственности в период феодальной раздробленности, сопровождавшемуся бесконечными княжескими усобицами и борьбой между боярскими городскими верхушками (олигархатом) и князьями.



Шведы начали свою восточную экспансию в середине 12 века – в 1142 нападают на русских купцов в Финском заливе: «князь свейский и бискуп пришед в 60 шнеках». Затем вытесняют русских купцов с юго-западного побережья Финляндии (на память о русском присутствии здесь осталось название Турку – от русского слова торг).



Приступают к захвату области Хяме (племя емь, центр. Финляндия), находящейся в даннических отношениях к русским князьям. Продвигаются к реке Кюми-Йоки, за которой начинаются западно-карельские погосты, принадлежащие Новгороду. С 1164 идёт череда нападений шведов на Невско-Ладожский путь.



Так большому и известному шведскому походу 1240 года предшествовал глубокий шведский рейд в Приневье летом 1228 года (с участием покоренных финских племен)…



Был на руку западным колонизаторам восточной Прибалтики и полный захват немцами и датчанами торговых коммуникаций на Балтике, откуда уже к началу 13 века были изгнаны русские купцы и русские суда. (Отдельные попытки русских купцов выйти в море оканчивались одинаково – их разграблением или убийством, о чем без чувства стыда сообщают западные хроники.)



Отчего папа уже в 1220-е могли проводить политику торговой блокады Руси, издавая одну буллу за другой на эту тему – в том числе и во время большого неурожая в новгородских землях (1228-1231), приведшего к голоду с многими тысячами жертв.



Так в январе-феврале 1229 папа Григорий IX в трех посланиях ливонским, любекскими, шведским и готландским иерархам – а через них и светским властям – требует безусловного запрета поставлять что-либо русским, в том числе и продовольствие. (Во Владимиро-Суздальской земле тоже был неурожай, но купировать голод оказалось возможным за счет подвоза съестных припасов из волжской Булгарии).



В целом, западная экспансия была лучше организована, лучше идеологически обоснована, продумана и последовательна, в отличие от того отпора, который пытались дать ей русские князья.



В отличие от русских немцы немедленно организовывали крепкую оборону занятых земель (постройка замков) , принудительно крестили в свою веру покоренные племена (идеологический фактор), организовывали их правильную эксплутацию (раздача земель вместе с населением в ленные владения рыцарям и другим феодалам) и примерно наказывали за каждый случай неповиновения.



Покорение немцами восточной Прибалтики, хоть и не было столь кровавым, с массовой продажей в рабство, как покорение ими земель балтийских славян и пруссов (где собственно исчезли все покоренные народности); однако тоже сопровождалось радикальным сокращением, а затем и исчезновением целых племен, например ливов и куршей.



В 1238 папский легат Вильгельм Моденский организовывает следующий прыжок западных колонизаторов – на земли к востоку от Наровы. И это безусловно было связано с монгольским нашествием, аннигиляцией в ходе Батыева погрома большого количества русских городов и гибелью большинства русских дружин.



О чем было хорошо известно на Западе – в первую очередь, и с потоком беженцев и с тем, что могучие князья юго-западной и южной Руси Даниил Романович Волынский (позднее Галицкий) и Михаил Всеволодович Черниговский бежали на запад, в Венгрию и Польшу, даже не пробуя оборонять свои города, к числу которых относился и Киев.



В 1240-1242 происходит, возможно, не самый крупный натиск на русские земли, но приходящийся на самое критическое время в русской средневековой истории. Масштабы военных столкновений, на что делают упор либералы-западники, действительно не очень велики.



Обычно приводится число участвовавших и погибших рыцарей – орденских братьев. Хотя каждый рыцарь был командиром отряда из военных слуг, оруженосцев, холопов-кнехтов; плюс участвовали рыцари – вассалы Ордена и епископов, к примеру рижского и дерптского; плюс пилигримы – рыцари со своими отрядами, явившиеся на зов папы; плюс изрядное количество покоренного местного населения, которое гнали в бой под угрозой смерти (аналогично хашару, применяемому монголами).



Лишь несколько десятков братьев Ордена меченосцев (созданного в 1202 из пилигримов-крестоносцев) при помощи вассалов рижского епископа и воинов из покоренных племен завоевали, к примеру, в начале 13 в. нижнее течение Даугавы; быстро поставили там замки опять же трудом пленных и покоренных туземцев.



И, таким образом, положили начало немецкой Ливонии, просуществовавшей как отдельная государственность почти 400 лет, а как социально-хозяйственная организация все 700.



В немецком вторжении на русские земли 1240-1242 года участвовали и силы датского короля, который в результате стенбийского договора 1238 года (заключенном при деятельном участии папского легата Вильгельма Моденского) вступил в наступательный союз с Орденом и получил Северную Эстонию.



Действия шведов и немцев были явно согласованы, не зря папский легат Вильгельм Моденский в 1237/38 объезжает восточную Прибалтику. Шведы шли морем, и появились на Неве в июле 1240, с ними датские и норвежские воины, отряды покоренного ими финского племени сумь (суоми). "Придоша свеи в силе великой… в кораблях много зело; свеи с князем и с пискупами своими", как сообщает Новгородская первая летопись.



То есть, собрав ледунг (феодальное ополчение), шведы движутся с епископами, поход имеет усиленный идеологический характер. Во главе ярл и фактический правитель Швеции Ульф Фасе. А немцы с датчанами, и опять-таки с послушными покоренными эстами переходят р. Нарову и идут по суше на восток в конце августа.



Шведы были засечены береговой стражей русских, да собственно из устья Ижоры особо не торопились, собираясь построить здесь укрепления, как поставят они позднее Выборг на западном рукаве Вуоксы (существовавшем до 16 в.) во время третьего крестового похода.



Но кн. Александр Ярославич, обладавший замечательным чувством пространства и времени, внезапным ударом (военные историки до сих спорят, как он так незаметно подошел к шведскому лагерю) и малыми силами, в основном состоящими из его дружины, переяславцев и суздальцев, нанес шведскому ледунгу поражение.



Однако события на ливонском пограничье приняли более скверный оборот.



Начав наступление в конце августа 1240, немцы вскоре берут русскую крепость Изборск, расправляясь с ее защитниками. Процитирую неприятеля – Старшую ливонскую рифмованную хронику.



…Теперь прервем этот рассказ

И вновь поговорим сейчас,

Как там дела у ордена пошли,

Когда братья в Ливонию пришли.

Дерптский епископ Герман.

Делу Христову верный,

Начал с русскими враждовать,

Ибо те надумали опять

Против христианства подняться,

Над верой святой надругаться.

Их кощунство принесло много бед.

Терпел он все это несколько лет,

А потом у братьев помощи попросил.

Сам магистр к нему немедленно поспешил

И привел с собой много героев смелых,

Отважных и в воинском деле умелых.

Мужи короля туда тоже пришли,

Немалое войско с собой привели.

Епископ был этому зрелищу рад,

Когда за отрядом шел новый отряд.

На Русь они радостно вместе пошли,

Сразу на приступ пошли, долго не ждали,

Замок у русских силою отобрали.

Этот замок Изборском назывался.

Никому из тех, кто там оказался,

Уйти невредимым не дали:

Всех, кто защищался, хватали

В плен или немедленно убивали.

Русские кричали и причитали.

А потом, обманывать не буду,

Плач начался в той земле повсюду.



Заметим, что западными войсками предводительствует "мирный пастырь" – дерптский епископ Герман, "мужи короля" – это воины датского короля Вальдемара II Победоносного. А русские виноваты уж тем, что "против христианства" (тогдашний вариант тезиса "против свободы и демократии").



Немцы, после взятия Изборска, 16 сентября 1240, неподалеку от этой крепости наголову разбили псковское войско. По сути, Псков потерял большинство тех, кто был способен сражаться, включая воеводу Гаврилу Гориславича – число ратников и так сильно убыло после великого голода 1228-1231 г. и поражений от литовцев в 1236 и 1239 годах.

Снова процитирую Ливонскую хронику:

Епископ Герман, как герой,

Своих людей вел за собой.

В битве жестокой они схватились,

Раны глубокие наносились.

Русским большой урон причинили:

Их восемьсот человек убили.

Когда русское войско разогнали

Под Изборском, то многие там пали,

Остальные в беспорядке бежали.

Их преследовали и догоняли.



Разорив окрестности Пскова и сжегши его посад, западная рать вступает в город. Среди немцев, кстати, и русский предатель – князь Ярослав Владимирович (Курбский-Ходорковский того времени), ставший вассалом Дерптского епископа. Этот князь, сын бывшего псковского князя Владимира Мстиславича, придал "легальность" немецкому захвату и подарил Псков Дерптскому епископу.



Следующие полтора года в Пскове правят немецкие фогты (фогт – это не судья, как представляют некоторые либералы, а тот кто управляет феодальным владением от имени владельца, начальствуя над принадлежащими этому владельцу людьми).



Один фогт в Пскове был от Ордена, другой от дерптского епископа. Имелись в городе у фогтов свои военные силы из немцев и чуди. Началось обращение жителей в католичество, о чем сообщает хроника Германа Вартберга.



Полтора года немецкой оккупации сильно ударили по городскому хозяйству, многие псковские семьи выселились; немцы принуждали своих сторонников в городе участвовать в налетах на русские земли.



В зиму 1240/41 немецко-псковские отряды под командой боярина Твердилы Иванковича (еще одного предателя) пустошили новгородские села. Немцы с чудью (и вероятно датчанами) напали на Водскую пятину, взяли Тесов в низовьях Оредежи, прошли огнем и мечом по Луге, выгребая все запасы, забирая скот и зерно; поставили крепость в Копорье.



Акт от 13 апреля 1241 говорил о передаче Орденом земель в Приневье и по южному берегу Финского залива – под покровительство епископа Вик-Эзельского (западно-эстляндского) Генриха. Ливонская хроника сообщает о раздаче земель с населением в ленное владение немецким феодалам в оккупированной части Псковской земли и Водской пятины. Епископ Генрих начал получать десятину, а Орден доходы от всех промыслов, в первую очередь от добычи пушнины.



Эту благостную картину испортил кн. Александр Невский, которому наконец испуганное новгородское боярство, испросив согласия у его отца, великого князя Владимирского Ярослава, вручило военную власть в городе.



Кн. Александр пришел с суздальской (низовской) дружиной и как всегда действовал молниеносно; стремительным броском взял Копорье и немецкий гарнизон в плен, повесил там водских и чудских переметчиков. Потом блокировал Псков и с одного приступа взял его.



Приходу Александра Ярославича, как сообщает и неприятельская Ливонская хроника, псковичи "обрадовались сердечно".



После освобождения Пскова, его жители с большим подъемом участвовали в походе Александра Невского на владения дерптского епископа. Ливонская хроника без зазрения совести представляет этот поход не как ответ на немецкую агрессию, а как акт безбожной агрессии со стороны "суздальского короля". Не желая осаждать Дерпт (с осадой западных крепостей у русских войск в Средневековье не ладилось ), кн. Александр выманил силы Дерптского епископа в поле; как раз подошли и орденские силы.



Один из русских отрядов был разбит Орденом, немцы пустились в погоню и кн. Александр дал им сражение там, где хотел. Описывать Ледовое побоище здесь не время и не место. Однако нелепости насчет того, что немцы "о нём не пишут" сразу отбросим, западники пусть читают на эту тему Ливонскую рифмованную хронику.



Братья упорно сражались.

Все же их одолели.

Часть дорпатцев вышла

Из боя, чтобы спастись.



Орденская хроника сообщает только о числе погибших и плененных братьев-рыцарей. Но в сражении на Чудском озере, помимо Ордена, участвовали вассалы дерптского епископа и датчане. Все эти рыцари привели с собой отряды военных слуг и покоренных ливонских народностей, в первую очерь чудь (эстов).



Так что оценка ливонского и русского войска, примерно по 10 тысяч каждое, достаточно реалистична. Новгородская первая летопись сообщает о гибели 400 немцев и пленении еще 50 немцев, и гибели чуди (эстов) "бещисла".



Собственно, не найдись такой человек, как кн. Александр Ярославич, то весь Северо-Запад Руси был бы в это время проглочен западными соседями, обратившись во владения Немецкого Ордена, ливонских феодалов, датской и шведской короны.



Изображение: "Ледовое побоище" В. А. Серова



Александр Тюрин

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