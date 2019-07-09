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В.В. Пякин. Вопрос-ответ от 8 июля 2019 г

12:06. 9 июля 2019 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4546706.html

Метки: Ватикан, Европа, Запад, концепция, Путин, пякин, Россия, управление

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