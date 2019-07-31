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В.В. Пякин. Вопрос-ответ от 29 июля 2019 г.

21:25. 31 июля 2019 Просмотров - 136 Один комментарий Опубликовал:
А вот и Пякин подоспел.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4583516.html

Метки: власть, глобализация, митинг, Путин, пякин, ссср, США, управление

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