Карманные "социалисты" Госдепа США.

некоторые из самых влиятельных американских левых социалистических, но откровенно антикоммунистических объединений

Слияние крупнейших социалистических организаций США

проповедовала бескомпромиссный антикоммунизм и нападала практически на все социалистические правительства в истории как «не достаточно социалистические".

Антикитайские группы «рабочих прав», финансируемые антирабочим правительством США

«нью-йоркская неправительственная организация, выступающая за права трудящихся в Китае».

Спикер, финансируемый Госдепартаментом США, предлагает «социалистическую» версию «Арабской весны»

«Социалистическое» лоббирование поддерживаемого США правого переворота в Никарагуа

«Революционные социалисты», финансируемые некоммерческим промышленным комплексом

Haymarket Books, смешивая важную литературу с пропагандой смены режима

Крошечные группы от Южной до Северной Америки

О псевдосоциалистах, под которых мимикрируют специалисты по демонтажу неугодных США режимов.Поучительный рассказ о том, что "не все социалисты одинаково полезны".С 4 по 7 июля тысячи левых активистов со всей территории Соединенных Штатов собираются в Чикаго на конференцию по социализму 2019 года .На этом мероприятиисобрали разношерстную команду активистов по смене режимов, чтобы демонизировать официальных врагов Вашингтона.На одной антикитайской панели на конференции выступают докладчики из двух разных организаций, которые финансируются за счет мягкой силы правительства США – Национального фонда поддержки демократии (NED) – группы, основанной в 1980-х годах ЦРУ Рональда Рейгана для поддержке усилий "правых" по смене режимов и продвижению «свободных рынков» по ​​всей планете. Другой давний союзник, который выступал на каждой ежегодной конференции по социализму с 2009 года, Ананд Гопал, работает в либеральном фонде, который напрямую финансируется Государственным департаментом США. В этом году он возглавляет группу «Социалистический взгляд на арабскую весну».Еще одна дискуссионная панель 2019 года протестует против социалистических правительств Никарагуа и Кубы – двух третей «тройки тирании» Джона Болтона – вместе с откровенными сторонниками смены режима. Один из спикеров, Дэн Ла Ботц, организовал в 2018 году мероприятие, на котором праворадикальные активисты Никарагуа были в масках и замаскированы под студентов, которые были организованы для встречи с законодателями-республиканцами в Вашингтоне финансируемой правительством США правой организацией Freedom House. Лоббирующий смену режима на конференции по социализму «Никарагуанский эксперт» Ла Ботц признал в просочившихся электронных письмах, полученных «Серой зоной», что демократически избранному социалистическому правительству Никарагуа практически "не осталось оппозиции".Ла Ботц, лидер Демократических социалистов Америки, также признал в этих электронных письмах, что «маловероятно, что исход восстания будет выходить за рамки более демократического капиталистического режима». Но он все еще громогласно лоббирует попытку свергнуть сандинистское правительство Никарагуа и использует свою платформу на крупнейшей социалистической конференции в Соединенных Штатах, чтобы сделать это.Конференция по социализму 2019 года рекламируется под броским лозунгом: «Нет границ, нет боссов, нет двоичных файлов».Каждый билет стоит от $ 105 на человека (или «билет солидарности» за $ 250 для сторонников хардкора) – и это не включает стоимость номеров в отеле, где проводится форум.Основанная в 1977 году после длинной череды сектантских расколов, ИСО никогда не становилась значительной политической силой. В основном это было связано с набором молодых впечатлительных студентов в кампусах гуманитарных колледжей., в годы после краха Советского Союза и восстановление капитализма.ИСО утверждала, что она антивоенная организация, ноРоспуск был вызван доказательствами того, что руководящий комитет ИСО неправильно рассмотрел обвинения в сексуальном насилии. Это также произошло из-за того, чтоТеперь, когда ISO распущен, некоторые из его прошлых видных членов вступили в ряды DSA, прячась изнутри, чтобы внедрить свою анти-антиимпериалистическую политику в новую группу.Поскольку троцкисты чрезмерно поражены сектантством и, как известно, не способны объединяться организации, они печально известны тем, что проникают в более крупные и популярные группы и пытаются захватить их, используя тактику, известную как энтузиазм.Именно эту стратегию используют бывшие члены ИСО, а также другая крошечная троцкистская организация "Солидарность" , возглавляемая активистом "смены режима" в Никарагуа и спикером конференции по социализму Даном Ла Ботцом, ныне лидером в DSA.Демократические социалисты Америки – самая крупная социалистическая организация в Соединенных Штатах, в которую входят более 60 000 членов. Это также очень разнородная группа, со многими внутренними противоречиями и противоречивыми политическими взглядами.В 2019 году впервые организаторы конференции по социализму, в том числе многие сторонники руководства ИСО, объединились вместе с двумя новыми спонсорами: DSA и тесно связанным с DSA журналом Jacobin, еще одной платформой для антикоммунистов и противников антиимпериалистической политики.В нижней части веб-сайта конференции «Социализм» записка гласит: «Принесено вам Хеймаркетом, Якобинцем и демократическими социалистами Америки». Хеймаркет – это издательское подразделение ныне несуществующей ИСО, и в его редакционной коллегии представлены бывшие лидеры группы.Среди главных докладчиков конференции – ведущая программы «Демократия сейчас» Эми Гудман, основатель и редактор журнала Jacobin Бхаскар Сункара, и журналист Наоми Кляйн (кафедра по исследованиям СМИ, культуры и феминистики Глории Стейнем в университете Ратгерса). Кляйн был выбран главой заключительного пленарного заседания под названием « Уход и ремонт : революционная, демократическая сила глобального зеленого нового курса».График панелей по внешней политике и международным вопросам показывают истинные цели активистов борющихся за смену режимов. Есть даже лекция, посвященная конкретно демонизации антиимпериалистических левых .Любопытно, что Конференция по социализму 2019 года не имеет групп, посвященных конкретно Венесуэле , которая с января этого года претерпела попытку правого переворота под руководством США и которая страдает от удушающих санкций, которые де-факто представляют собой экономическую блокаду. В прошлом ИСО жестко критиковала демократически избранное социалистическое правительство Венесуэлы, осуждая президентов Уго Чавеса и Николаса Мадуро за их недостаточно радикальность и за то, что они якобы не реализовали расплывчатую концепцию «социализма снизу».Таким образом,Одна из наиболее вызывающих удивление групп на конференции по социализму 2019 года называется «Китай и США : межимперское соперничество или классовая борьба и солидарность?». Группа изображает США и Китай как одинаково злобные империалистические державы, преуменьшающие и отбеливающие уникально разрушительный характер иностранных войн Вашингтона и корпоративного господства. На панели присутствуют три докладчика, двое из которых работают на антикитайские группы, финансируемые правительством США по смене режима через NED. Третий оратор – Эшли Смит, бывший лидер ИСО, который последние восемь лет романтизировал крайне правых сектантских исламистских «умеренных мятежников» в Сирии.Первый оратор в списке – Элейн Лу , сотрудник программы China Labor Watch. Эта группа описана на сайте конференции «Социализм» просто какСпонсоры конференции по социализму DSA, Jacobin и Haymarket не раскрыли, что ее работодателем также является NED.NED безоговорочно заявляет, что его цели включают поддержку «свободных рынков» за рубежом. В верхней части страницы «About» на его веб-сайте размещено видео о том, как хладнокровный "правый воин" Рональд Рейган поддерживает этот курс финансируемый правительством США.Анализ налоговой отчетности NED показывает, что организация "борющаяся за права рабочих в Китае" финансируется правительством США в течение многих лет. Значительное финансирование NED восходит как минимум к 2009 году .В соответствии с формой №990 2015 года China Labour Watch в том году получила грант в размере 150 000 долларов. В налоговой форме NED за 2013 год она перечисляет еще один грант в размере 110 000 долларов для China Labor Watch.В 2014 году China Labor Watch. получила от NED 150 000 долларов . Согласно ежегодному отчету группы за тот год , ее общий доход за весь 2014 год составил 238 003 доллара, что означает 63 процента, или почти две трети ее финансирования поступило от правительства США.Другим крупным донором China Labor Watch является Tides Foundation, либеральная организация, которая также оказалась одним из главных финансовых спонсоров материнской некоммерческой организации ISO. В 2014 году Tides выдал China Labour Watch 40,445 долларов , что составляет 17 процентов от ее бюджета в этом году.К Элейн Лу в качестве другого основного спикера антикитайской группы конференции по социализму присоединился Кевин Лин , который координирует китайскую программу в расположенной в Вашингтоне неправительственной организации "Международном форуме по правам человека".Конференция по социализму еще раз не упомянула, что эта группа также финансируется Национальным фондом за демократию.В соответствии с налоговой формой №990 2016 года, правительство США через NED выделило "Международному форуму по трудовым правам" 150 000 долларов."Международный форум по трудовым правам" также получил 96 590 долларов США от NED в 2015 году и 62 500 долларов США в 2014 году.Конференция по социализму также определила Кевина Лина как соредактора журнала « Сделано в Китае» , в котором основное внимание уделяется трудовым правам. В нижней частии шикарного сайта издания отмечается , что он финансируется в рамках неолиберальной бизнес-программы Евросоюза "Горизонт 2020., Европейская комиссия описывает ее как «финансовый инструмент реализации инновационного союза и флагманскую инициативу , направленную на обеспечение Европы глобальной конкурентоспособности».Это финансисты, стоящие за спикерами, которых собрала Конференция по социализму и ее спонсоры DSA, Якобин и Хеймаркет, собрались объяснить, почему Китай является злобной империалистической державой.China Labour Watch и Международный форум по правам человека – далеко не единственные якобы прогрессивные антикитайские группировки, финансируемые правительством США.Другие "китайские" грантополучатели связанные с NED включают "правозащитные" организации, так как "Сеть китайских правозащитников", "Права человека в Китае", "Помощь Китаю", "Изменим Китай" и т.д., наряду с Нью-Йоркским Китайским Феминистским Коллективом и новостными сайтами, такими как China Digital Times .«Китайский лейбористский бюллетень», в котором хранится карта забастовок по всей гигантской стране, также часто цитируется левыми веб-сайтами в США. Хотя его лозунг «Поддержка рабочего движения в Китае»,CLB отмечает на своем веб-сайте, чтоВ течение десятилетий основатель иБолее 10 лет "Социалистический рабочий" неоднократно опирался на работу Китайского трудового бюллетеня . Журнал ИСО « Международное социалистическое обозрение » также опирался на исследования финансируемой правительством США организации, и журнал Jacobin отметил, что CLB «уходит корнями в протесты на площади Тяньаньмэнь». Хьюман Райтс Вотч, еще одна ключевая часть лобби по смене режимов, обожала Хана, радостно отмечая, что его шоу на "Радио Свободная Азия" финансируемого правительством США «является одной из самых популярных программ сети».Китай является лишь одной из стран, где мягкая сила привательства США финансирует такие предполагаемые прогрессивные группы.Также есть финансируемые NED группы, выступающие за смену режима в Сирии и Иране, такие как Дамасский центр исследований по правам человека и правозащитники в Иране .В то время как Соединенные Штаты имеют один из самых низких показателей профсоюзного движения в промышленно развитых странах, кровавую историю репрессий и законов о труде, а также исторически слабые профсоюзы среди тех, которые все еще существуют, они руками NED финансируют "рабочие организации" и "Правозащитные группы", которые продвигают прогрессивный имидж Америки за рубежом. Например, в течение десятилетий NED финансировал деятельность Международного центра солидарности главной федерации профсоюзов AFL-CIO. Центр ежегодно получает десятки миллионов долларов от правительства США через структуры связанные с сменой режимов и возвращает услугу, избегая тем, которые могут разозлить Госдепартамент США и кусать руку, которая его кормит.Это не означает, что группы, финансируемые NED, не могут иногда оказывать положительное влияние на жизнь обычных людей в репрессивной среде. Но их работа всегда является частью более широкой повестки дня, и скрытые имперские мотивы направляют их на этом пути.Еще один докладчик на конференции по социализму 2019 года работает на либеральный фонд, непосредственно финансируемый правительством США.Журналист Ананд Гопал, который в течение десятилетия был близким союзником ИСО, в этом году посвятил себя самому себе: « Социалистический взгляд на арабскую весну ».Веб-сайт конференции по социализму не предоставил биографию Гопалу, но случайно раскрыл, что его работодатель финансируется правительством США. Он просто назвал его «журналистом, номинированным на Пулитцеровскую премию», и сказал, чтоНе упомянуто, что Гопал выступает в качестве « стипендиата Программы международной безопасности » в Фонде «Новая Америка». Веб-сайт этого фонда ясно дает понять, что он напрямую финансируется Государственным департаментом США , а также крупными корпорациями и банками – очевидно, институтами, которые вкладываются в продвижение революционного социалистического дела.Возвращаясь как минимум к 2009 году , Гопал выступал на каждой из конференций ISO по социализму – в 2018 , 2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 и 2010 годах .Гопал также дал более десятка обширных интервью газете ISO «Социалистический рабочий» и журналу «International Socialist Review» , обвинив размещение ИГИЛ в официальных врагах и распространяя теорию заговора о том, что США фактически «помогают режиму» президента Сирии Башара. аль-Асад, по-настоящему не пытался свергнуть его.Еще одна заслуживающая внимания тема озаглавленная «Проблемы левых США: дела Кубы и Никарагуа », возглавляет Дэн Ла Ботц и Сэмюэль Фарбер, ветеранские активисты троцкистов и откровенные сторонники смены режима в двух соответствующих странах.Проблема спикеров с левыми США, похоже, заключается в том, что они продемонстрировали слишком большую солидарность с социалистическими правительствами в Гаване и Манагуа, которые, по их мнению изнутри Соединенных Штатов, «больше полагаются на бюрократию, чем на демократию».. Сегодня он регулярно проводит нападения на Кубинскую революцию в журналах от "Якобинца" до «Новой политики» и «В эти времена», где публикует резкое осуждение Фиделя Кастро после его смерти в 2016 году.Фарбер обвиняет Кастро в разработке модели «государственного капитализма», используя термины «троцкистской идеологии», которые обычно применяют к любому недостаточно революционному правительству. Он призывает к «революционно-демократической альтернативе… через социалистическое сопротивление снизу».Концепция смены режима «снизу» также имеет ключевое значение для риторики групп изгнанников, поддерживаемых США и Саудовской Аравией, которые призывает свергнуть правительство Ирана посредством «смены режима коренного населения».Дан Ла Ботц, со своей стороны, стал известным противником другого члена «тройки тирании» администрации Трампа: социалистического правительства Никарагуа и сандинистского движения, которое оно представляет.Ла Ботц опубликовал анти-сандинистский манифест с издателем ISO Haymarket Books, который рекламируется какВ июне 2018 года, когда США поддержали насильственную попытку смены режима в Никарагуа , угрожая правлению избранного демократическим путем президента Даниэля Ортеги, Ла Ботц попытался мобилизовать левую поддержку США антисандинистской оппозиции. В том же месяце он принял участие в анти-сандинистском мероприятии, спонсируемом нью-йоркским отделением DSA, Haymarket, академическим журналом NACLA и Марксистским образовательным проектом, в церкви Святого Петра в Нью-Йорке, чтобы усилить поддержку переворота на местном уровне. ,На этом мероприятии выступили несколько никарагуанских активистов, выступавших против сандинистов, которые были вовлечены в попытку смены режима, в том числе студенты, которые носили маски на сцене, скрывая свою личность от аудитории.«Грейзона» получила внутренние отчеты DSA по электронной почте, написанные Ла Ботцем которые показали, что спустя несколько дней после события в церкви Святого Петра те же студенты встретились с правыми республиканскими законодателями на Капитолийском холме, включая неоконсерваторов-сенаторов Марко Рубио, Теда Круза и другими. Студенты сияли от гордости, появляясь без масок в фотооперациях с откровенно антисоциалистическими членами Конгресса. Их поездка была профинансирована Freedom House , правой организацией мягкой силы, которая почти полностью финансируется правительством США.В состав поддерживаемой США делегации входил Виктор Куадрас, фанатичный правый активист, который открыто поддержал повестку дня Дональда Трампа для Латинской Америки и обвинил правительства Кубы, Венесуэлы и Никарагуа организации каравана отчаявшихся просителей убежища на границе США и Мексики.15 июня 2018 года Дан Ла Ботц отправил руководству DSA отчет по электронной почте, в котором рассказывал об этом событии. Он признал, что «никарагуанцы, как в жюри, так и в обществе, практически не имели политического анализа и не имели никакого видения или программы на будущее своей страны».Затем в последующем электронном письме, направленном руководству DSA 24 июля, Ла Ботц защищал сотрудничество студентов с неоконсервативными политиками, такими как Рубио и Круз.«Учащиеся в возрасте от 21 до 24 лет, которые выступали в нашей группе, затем отправились поговорить с законодателями-республиканцами, руководящими правым фондом», – написал он. «Хотя, конечно, мы не думаем, что это хорошая стратегия,В то время как активисты движения против сандинистов позиционируют себя как молодежь на низовом уровне, заслуживающую солидарности левых, Ла Ботц признал в своем внутреннем отчете DSA:И хотя публично назвал операцию по смене режима в Никарагуа прогрессивным восстанием, Ла Ботц в частном порядке признал: «Однако<…>Сила, стоящая за ежегодной Конференцией по социализму, Международная социалистическая организация позиционировала себя как радикальное, даже революционное движение, поддерживающее «социализм снизу». Но оно было глубоко укоренено в некоммерческом промышленном комплексе.ИСО действовала на законных основаниях через свою материнскую некоммерческую организацию Центр экономических исследований и социальных изменений . Организация CERSC, освобожденная от уплаты налога 501 (c) (3), получила огромные гранты от Фонда Tides.Фонд Tides хорошо известен тем, что финансирует прогрессивные группы, но только до тех пор, пока они не слишком раскачивают лодку.Канадский активист по охране окружающей среды, который принимал участие в проектах, финансируемых Tides, сообщил The Grayzone, что фонд профинансировал поездку на конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата 2011 года в Дурбане, Южная Африка, но в конечном итоге получил финансирование для поездки своей экологической группы на конференцию ООН 2012 года в Доха, Катар, потому что фонд боялся, что активисты будут совершать мирные формы гражданского неповиновения.«Они финансировали некоторых людей – тех, кто не стал бы раскачивать лодку, потому что не хотел, чтобы люди участвовали в гражданском неповиновении», – заявил канадский активист по охране окружающей среды «Грейзоне».Другой активист опубликовал « открытое письмо информаторов канадцам », объясняющее, что Фонд Tides, который финансировал многих защитников окружающей среды в стране, «слишком боялся репрессий со стороны правительства, чтобы действовать» после того, как офис правого премьер-министра Стивена Харпера угрожал оспаривать благотворительный статус фонда., которые активно проводят кампанию против палестинского призыва BDS (бойкот, отчуждение и санкции против Израиля) и поддержка сохранения поселенцев-колонизаторов в этнически исключительном государстве.Несмотря на то, что ИСО была незначительной в течение своего существования, она пробивалась выше своего веса через подставные организации и видных членов, которые работали в основных средствах массовой информации и научных кругах.Издательский отдел ISO, Haymarket Books, был особенно влиятельным. Хаймаркет описывает себя как «радикального, независимого, некоммерческого книгоиздателя, базирующегося в Чикаго», который был основой для ISO.Haymarket действительно опубликовал много важных книг по актуальным вопросам. Тем не менее,Среди наиболее агрессивно продаваемых выпусков «Хеймаркета» в 2018 году была «Невозможная революция», сборник сочинений сирийского изгнанного писателя Ясина аль-Хаджа Салеха, который сейчас живет в Турции и действует как посредник для самозваных сторонников смены режима в Сирии.Книга Аль-Хаджа Салеха была поддержана Чарльзом Листером – бывшим чиновник Консервативной партии Великобритании, ставший главным лоббистом по вооружению салафитских джихадистов в Сирии в Ближневосточном институте, финансируемом в Мексиканском заливе в Вашингтоне, округ Колумбия.Сообщения Государственного департамента, опубликованные WikiLeaks, указывают на то, что«Хеймаркет» также недавно опубликовал «Неоправданный» – книгу, в которой антиимпериализм был обвинен в полную силу.Ананд Гопал, давний союзник ИСО, выступающий каждый год на конференции по социализму, работая на либеральный фонд, финансируемый Государственным департаментом США,Не было представлено никаких доказательств в поддержку крайнего утверждения.Эшли Смит , идеолог ныне несуществующей ISO, говорит, что в настоящее время он пишет еще одну анти-антиимпериалистическую книгу для Haymarket под названием «Социализм и антиимпериализм».Троцкистские группы известны во всем мире своими крайними сектантскими тенденциями. Организации редко существуют долго, часто распадаются на крошечные группы из-за политических разногласий.Поэтому неудивительно, что так называемая «левая» оппозиция в Никарагуа, Венесуэле и Кубе, которую отмечают троцкистские группы, такие как ИСО, на самом деле ничтожна и незначительна.Нильс МакКьюн, активист социалистического и экологического движения, который жил в Никарагуа в течение многих лет, объяснил в интервью на нашем подкасте «Умеренные мятежники», что одна из этих партий, "Движение за обновление сандинизма (MRS)", является крошечной группой, которая не имеет никакого отношения к его стране.Как сообщил в статье MintPress News соавтор этой статьи Блюменталь , MRS получила прямую поддержку от правительства США в его кампании по предотвращению избрания Даниэля Ортеги на пост президента и лоббировала санкции против Никарагуа после его избрания.5 февраля Гуайдо написал в Твиттере фотографию встречи с Никмером Эвансом из Marea Socialista.Хуан Гуайдо родом из крайне правой партии Voluntad Popular , которая была практически основана правительством США и активно участвовала в уличном насилии по всей Венесуэле.Хесус Родригес Эспиноза, чавист, который живет в Венесуэле и является редактором независимого новостного сайта Orinoco Tribune , сказал The Grayzone, что Marea Socialista "крошечная" и не имеет "никакой власти". Он был искренне удивлен тем, как много освещения эти крошечные группы получили в США в "прогрессивных" СМИ, потому что внутри Венесуэлы они оказывают незначительное влияние.Тем не менее, троцкистская организация постоянно получает публикации в газете ISO «Социалистический работник» (Marea Socialista даже имеет свой собственный тег на сайте ). Журнал «Якобинец», самопровозглашенный «ведущий голос левых американцев», также дал площадку оперативникам Marea Socialista, чтобы они настаивали на том, что они называют «Чавизм снизу» – несмотря на то, что троцкистская группа практически неизвестна среднестатистическому венесуэльцу, в том числе миллионам бедняков и рабочих.На фотографии, сделанной 5 февраля на встрече с лидером государственного переворота, поддерживаемым США Хуаном Гуайдо, также был изображен либеральный интеллектуал Эдгардо Ландер , который популярен в антикоммунистических левых кругах США, но почти неизвестен в Венесуэле. Как и Marea Socialista, Ландер очень позитивно освещался в прогрессивной англоязычной прессе.«Демократия сейчас», которая неоднократно продвигала пропаганду смены режима в Сирии, в мае этого года предложила Ландеру свою площадку.В интервью «Демократия сейчас» Ландер признал, что его группа – «небольшой коллектив», в то время как движение Чавистов, которое он критикует, пользуется огромной популярностью в рабочих кварталах по всей стране.Международная социалистическая организация сыграла аналогичную роль в США, почти не видна за пределами левой части и почти не имеет низовой базы.Теперь, когда ИСО распалась, ее ветераны могут проникнуть в быстро растущий идеологически рассеянный мир демократических социалистов Америки, используя такие платформы, как "Социализм 2019", чтобы заразить юношеское ядро ​​ДСА имперской политикой смены режимов – но всегда «слева» и всегда «снизу». https://thegrayzone.com/2019/07/06/dsa-jacobin-iso-socialism-conference-us-funded-regime-change/ – полностью на английском здесь

