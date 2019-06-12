Молдавское двоевластие

Коротко по развитию двоевластия в Молдавии.1. На 12 июня в Молдавии по-прежнему сохраняется двоевластие – существует правительство Филипа и правительство Санду. Существует 2 президента – ВРИО президента Филип и президент Додон. При этом парламент как бы есть и его как бы нет – с одной стороны он распущен Филипом, а с другой стороны приказ о роспуске отменен Додоном, поэтому парламент с новым спикером работает и даже рассматривает закон о прокуратуре, который позволяет стать генпрокурорм человеку без молдавского гражданства.2. Россия, Евросоюз и даже Госдеп США поддерживают текущий состав парламента с коалицией между социалистами и блоком Санду. Конфигурация Додон-президент, Санду-премьер и Гречаная-спикер, устраивает на данном этапе и Москву и Брюссель и Вашингтон. Плахотнюк так достал всех, что смог объединить против себя необъединимое. Естественно, у социалистов и блока Санду куда как больше различий, чем общих мест в политических программах, но сейчас не до этого – надо сбросить Плахотнюка и отправить дем.партию в оппозицию.3. Плахотнюк последние месяцы вел переговоры с Россией, пытаясь добиться прекращения против себя уголовного дела, обещая России, что если его простят, то он готов развернуть молдавскую политику в сторону России и обеспечить федерализацию Молдавии. Но договориться ему не удалось, хотя предложения в Москву он передавал через Додона. Когда стало понятно, что Москва поставила на нем крест и выбрала вариант с партнерством социалистов и блоком Санду, Плахотнюк слил видеозаписи своих разговоров с Додоном, в которых описывались контакты Плахотнюка и Додона с Москвой. В Москве пожали на это плечами и через Козака заявили, что да, предложения поступали, но они не были особо интересными. Грубо говоря – многовекторному Плахотнюку не верят.4. Плахотнюк до недавнего времени очевидно полагал, что Молдавия у него в кармане и он сможет договориться и с Москвой и с Брюсселем, обещая первой перемену курса, а европейцам – продолжение движение в сторону ЕС и НАТО. Все это указывает на то, что у Плахотнюка нет каких-то стойких убеждений – приоритет это власть как таковая. Но главный молдавский кукловод не заметил, что сам запутался в собственных ниточках, за которые он привык дергать, полагая, что он контролирует и "европейский курс" и "пророссийского Додона". На практике, через голову Плахотнюка был заключен ситуативный союз, который вычеркивает его из текущей конфигурации власти. Узурпация поста президента и роспуск парламента это игра ва-банк, так как иных вариантов остаться у власти не осталось. Но без поддержки из Москвы и Брюсселя, шансы на сохранение прежних позиций не велики. Скорее задумка Плахотнюка состоит в том, чтобы путем протестов в Кишиневе и форсированным кризисом легитимности всех ветвей власти, склонить оппонентов к переговорам, чтобы выторговать для дем.партии и себя лично соглашения о распределении власти, а в идеальном варианте – расколоть блок социалистов и Санду и вступить в коалицию либо с теми, либо с другими, потому что для Плахотнюка с точки зрения сохранения власти, не так важны идеологические мотивы.5. Проблема в том, что и социалисты с Додоном и блок Санду, не изъявляют желания блокироваться с Плахотнюком, поэтому призывают органы власти не выполнять преступные приказы Плахотнюка и Филипа и опираются на международное признание обновленных властных институтов. В долгосрочной перспективе это может привести к тому, что по линии ЕС на Плахотнюка наложат санкции, которые добавятся к уголовному делу заведенному в РФ. Уличные протесты за счет свезенных за деньги людей получились слишком вялыми. чтобы можно было рассчитывать захватить власть через улицу.Более чем вероятно, что уголовные дела против Плахотнюка могут быть заведены и в Молдавии, если он окончательно проиграет.Что можно сказать точно, лучше молдоване жить не станут. Даже после победы над Плахотнюком, политический кризис в стране не прекратится, он просто пройдет процесс качественного видоизменения, где основой как и прежде останутся разнонаправленные стремления в сторону Москвы и Брюсселя.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5060738.html