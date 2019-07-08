Грузинам пора освежить память и вправить мозги
15:08. 8 июля 2019 Просмотров - 270 10 коммент. Опубликовал: feedmatic
С началом центробежных явлений в республиках СССР, выпавших на вторую половину «перестроечных восьмидесятых», рвущиеся к власти «новые элиты» подвергли пересмотру исторические факты и события, в результате которых национальные окраины оказались в составе Российской империи, а затем и СССР.
Общим моментом ревизионистов стала мифологизация прошлого по шаблонному сценарию: «Наша республика (вписать название) испокон веков пребывала в процветании, благодати и гармонии, двигаясь в европейскую семью народов, пока на её землю не пришли царские сатрапы (большевистские комиссары) и силой не втащили в состав России. С тех пор республика имярек утратила свою древнюю культуру, чистоту и благолепие, сойдя с магистрали, по которой двигался весь мир. Поэтому возобновление пути к своим историко-культурным корням происходит так трудно и противоречиво: Москва, обуянная имперско-реваншистскими амбициями, вставляет палки в колёса, мешая республике прибыльно торговать вином и мандаринами по всему миру».
В Грузии о «возвращении к национальным корням» заговорили, наверное, раньше других, когда в СССР ещё гром не грянул. И тому есть объяснения: моноэтничная территория, особый негласный статус с 1930-х годов, высокий уровень жизни благодаря дотациям из Центра (в послевоенном СССР уровень потребления на душу населения Грузии в 4 раза превышал подушевой показатель производства. Для сравнения: в РСФСР уровень потребления на душу населения составлял только 75% от уровня производства).
Можно вспомнить, например, как в советской Грузии в государственных магазинах не было принято требовать сдачу с рубля, а то и вовсе назначать свою, «коммерческую» цену на товар, не обращая внимания на ту, что указана на ценнике. Или то, что на грузинском рынке на девять грузинов приходился один негрузин – других просто выживали. Об этом ходили анекдоты, но ведь было, было…
Кроме того, Грузия всегда отличалась высокой политической активностью. Так, например, после известного распоряжения Хрущёва о ликвидации памятников Сталину в рамках борьбы с «культом личности», в Грузии прошли многодневные массовые протесты, в результате чего «кукурузник» был вынужден уступить, оставив единственный памятник вождю народов в Гори (демонтирован в июне 2010 года по приказу Саакашвили).
В Гори теперь нет памятника Сталину, но зато есть музей «советской оккупации».
Тем не менее, с 2011 года день образования Грузинской ССР (30 декабря 1922 года) в «незалежной» Грузии объявлен «днём оккупации», а официальным «днём независимости» назначено 26 мая 1918 года – дата основания квазигосударства «Грузинская Демократическая Республика».
И вообще, стоит ли удивляться, что 31 марта 1991 года «эксклюзивное» население Грузии, уверенное, что благосостояние республики растёт на деревьях и сочится вином, почти 99% голосов при явке 90,5% проголосовало за восстановление государственной независимости Грузии.
Прекрасно помню, как встреченные летом 1991 года грузины (за исключением двух рабочих-металлургов из Рустави) в один голос доказывали, что после разбегания по национальным квартирам «все будем жить также, но лучше – в гости друг к другу ездить, сациви кушать, вино пить».
Уже в 1992 году всё вышло «не так однозначно», а после программного заявления фашиста Гамсахурдиа «Грузия для грузин» с рассказами о «стремлении России тотально русифицировать Сакартвело» из республики в кратчайший срок были изгнаны более 90% русских: их численность с 341 тысячи человек в 1989 году сократилась до 26,5 тысяч в 2014 году.
Это к вопросу «мы не любим Россию, но любим русских». Кстати! Посетившие Грузию российские туристы в один голос отмечают, что в республике, где так любят русских, невозможно купить ни одного туристического справочника на русском языке – печатные издания и вывески выполнены либо на грузинском, либо на английском, либо и так, и эдак. Такая она, эта странная грузинская любовь.
За этот же период из республики практически исчезли греки, осетины и абхазы, а такие крупные этнические группы, как армяне и азербайджанцы, сократились на треть, а то и наполовину.
Заметим также, что «грузинские союзники Украины» не менее тщательно вычистили и украинское население – с 52 тысяч в 1989 году до 6 тысяч в 2014 году. Да и то, почти половину из проживающих в Грузии русских и украинцев составляют экспаты, клюнувшие на «экономическое чудо Кахи Бендукидзе», чтобы «открыть бизнес за один день и один лари».
А теперь немного истории «оккупации Грузии Россией».
Грузия стала частью Российской империи в самом начале XIX века, однако два восточных грузинских царства, Кахети и Картли, со всех сторон окружённые мусульманами, стали тяготеть к России примерно с XVI века.
Ещё в 1586 году грузинские послы били челом Федору Иоанновичу (третьему сыну Ивана Грозного по прозвищу Блаженный), дабы тот «принял их народ в свое подданство и спас их жизнь и душу». Обратиться за покровительством к русскому царю гордых грузин вынудило тяжелейшее внешнее положение страны – грузины вели неравную борьбу с Персией и Османской империей. В случае поражения их ждала полная ассимиляция и потеря христианской веры.
Москва не осталась глуха к мольбам о помощи братского православного народа и устроила два похода, в 1594-м и в 1604-м годах. Их задачей было пробить коридор в Закавказье, через Дагестан. Но грузинское войско с другой стороны хребта не спешило выйти навстречу, из-за чего русские войска не смогли выполнить задачу.
Подойти к границам Грузии Российская империя смогла только в конце XVIII века, в период царствования Екатерины Великой. На тот момент вся Грузия ужалась до двух крупных царств – Имерети со столицей в Кутаиси и Картли-Кахети с центром в Тбилиси. Обеими царствами правила одна древняя династия Багратионов, оба царства находились в союзе и являлись, по сути, будущим ядром единой Грузии.
Длительные войны с турками, персами и дагестанскими горцами, до предела измотали грузинские царства. Современные грузинские «эксперты» полагают, что в этом плачевном состоянии на краю пропасти грузинские земли могли каким-то образом объединиться, впитав в себя территории Самцхе, Аджара, Джавахети, Шавшети и другие, расположенные вдоль юго-восточного побережья Чёрного моря, но вопрос заключался в том, каким образом задыхающимся в войне грузинам удалось бы очистить эти земли от турок самостоятельно.
Именно это отчаянное положение и заставило грузинского царя Иракли российского протектората. Императрица Екатерина Великая в свою очередь увидела в грузинах союзника в борьбе с общим врагом – турками.
В результате, в 1781 году между Российской империей и Картли-Кахетией был заключен Георгиевский трактат (см.заглавное фото), в которой грузинские цари отдавали российской императрице право определять внешнюю политику Картли-Кахетинского царства, но оставить им самим строить свои внутренние дела.
Шибко хитрозадый царь Иракли, решив, что теперь дело в шляпе и русские никуда не денутся, Георгиевский трактат нарушил, подписав сепаратный мир с османами, оставаясь, однако, в состоянии войны с Персией. И, когда русские войска на время ушли из Грузии, на царство умного царя Иракли навалились персы, разбили его войска и разорили Тбилиси.
Хитромудрый Ираклий.
Глядя на все эти «маневры» грузинского союзника, в Петербурге было принято решение – прекращать игры с грузинским протекторатом, понапрасну проливая русскую кровь. Ситуация требовала решить грузинский вопрос раз – и на века.
В ту пору в Грузии скончался шибко умный царь Иракли, из-за чего вокруг трона Картли-Кахетинского царства началась династическая возня. Ждать, пока она уляжется сама собой, в Петербурге не стали, и поэтому, 8 января 1801 года, указом императора Павла I был подписан указ о присоединении Картли-Кахети к Российской империи.
Было, правда, серьёзное опасение, что вхождение Грузии под российскую корону вызовет мощный гевалт и оргвыводы в Европы. Всё-таки, одномоментная ликвидация полуторатысячелетней христианской монархии – не фунт изюма! Однако это решение Павла I в Европе проигнорировали. «Цивилизованному миру» было плевать на Грузию. Что тогда, что сейчас.
В мае 1801 года русский генерал Карл Богданович Кнорринг установил прямое правление Петербурга в Картли-Кахети. В школах современной Грузии детей учат, что Кнорринг сверг главного претендента на престол, Давида. Однако русское правительство за год до того оставило за Давидом XII Георгиевичем царский титул с одновременным статусом генерал-губернатора Грузинского царства, входившего в империю на правах российской губернии.
В 1810 году русский генерал из грузин, Павел Цицианов, присоединил к России Имеретию. Имеретинский царь Соломон пытался бузить, призывая в помощь Турцию, Персию и Бонапарта, но был разбит и бежал в турецкий Трапезунд, где и почил в бозе.
Последующие годы XIX века Россия продолжала отбивать у турков оставшиеся мелкие части Грузии, непосредственно входившие в Османскую империю – Абхазию, Аджарию, Ахалцихе. Не смогла только отвоевать Тао-Кларджети – древнюю грузинскую провинцию с великим православным храмом Ошки.
То есть, лишившись независимости, угрожавшей грузинам и их исконно-посконным территориям оккупацией, ассимиляцией и исламизацией, грузины под русской короной сохранились как православный народ и смогли с русской помощью объединить большинство разрозненных грузинских земель в единую Грузию.
Народ Грузии, в отличие от некоторой части знати из числа претендентов на грузинские троны, в основном хорошо принял вхождение в состав Российской империи. Восстания, конечно, были, но они не шли ни в какое сравнение с Кавказской войной или регулярными польскими мятежами.
Закавказье до вхождения в Российскую империю.
Собственно, защита грузинского населения от жестоких и опустошительных набегов горцев, когда разрушались сёла и города, вырезались и уводились в рабство тысячи и тысячи людей, было частью тяжёлой и кровавой войны на Кавказе, которую вела Россия почти 50 лет!
То, что царь был русским и сидел на троне в далёком Петербурге, грузины (в основном, крепостные, как и русские) не ощутили никакого дискомфорта, зато заметили, как ослабли нападения турок и персов на их землю, насколько редкими стали набеги горцев Северного Кавказа.
Кроме того, грузинские князья, из удельных феодалов, в одночасье превратились в дворян великой империи, благодаря чему Россия получила таких выдающихся патриотов и полководцев, как герой Отечественной войны 1812 года, Пётр Иванович Багратион. Ветвь картлийский Багратионов (предков Петра Ивановича) была внесена в число российско-княжеских родов в 1803 году при утверждении Александром I «Общего гербовника».
«Российско-советская оккупация» вылилась для Грузии и грузинского народа не только в акте соборности земель, но и в резком увеличении численности населения, восстановлении и строительстве православных храмов, школ, университетов и промышленных предприятий. Все, кто когда-либо посещал Тбилиси, как и другие грузинские города, могли видеть, что их историческая часть застроена особняками в московском купеческом стиле, с лепниной и замечательными коваными балконами. Стариной, которую давно не найти во многих российских городах, попавших под чудовищный ураган гитлеровского нашествия.
В настоящее время, Грузия – это нищая страна, где русофобия является частью официальной внутренней и внешней политики, служащей оправданием «евроатлантического вектора развития». Нет Советского Союза – нет и сорящих деньгами грузин в ресторанах крупных и столичных советских городов. Зато есть обозлённое население, в особенности молодёжь, уверенное, что Россия и русские в ответе за все потери, понесённые грузинами в течение последних 200 лет, включая тот факт, что из Грузии за последние годы уехало свыше 1,6 миллиона человек, половина которых постоянно находится на территории «страны-агрессора».
Соцопросы последних лет показывают, что почти половина населения республики считают Россию и русских своими врагами. При этом, раздаются возгласы, что «другая половина населения Грузии состоит из адекватных людей», во что верится с трудом. Непонятно, почему «другая половина» не собирается в центре Тбилиси, чтобы дать отпор неадекватам, а на выборах голосует за ущербных политиков, затаскивающих республику на аркане в ЕС, НАТО и системную русофобию.
По-видимому, ситуацию в Грузии могут выправить только долговременные и довольно жёсткие шаги со стороны России, включая разрыв транспортных и экономических связей с возвращением всех «заробитчан» на «древнюю и мудрую землю Сакартвело». Пока из Грузии в Россию остаются лазейки, русских будут проклинать, одновременно желая получить их деньги.
Как сообщал ПолитНавигатор, вчера в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» телеведущий обрушился с грязной руганью на покойных родителей президента РФ, пообещав нагадить на их могилы.
Общим моментом ревизионистов стала мифологизация прошлого по шаблонному сценарию: «Наша республика (вписать название) испокон веков пребывала в процветании, благодати и гармонии, двигаясь в европейскую семью народов, пока на её землю не пришли царские сатрапы (большевистские комиссары) и силой не втащили в состав России. С тех пор республика имярек утратила свою древнюю культуру, чистоту и благолепие, сойдя с магистрали, по которой двигался весь мир. Поэтому возобновление пути к своим историко-культурным корням происходит так трудно и противоречиво: Москва, обуянная имперско-реваншистскими амбициями, вставляет палки в колёса, мешая республике прибыльно торговать вином и мандаринами по всему миру».
В Грузии о «возвращении к национальным корням» заговорили, наверное, раньше других, когда в СССР ещё гром не грянул. И тому есть объяснения: моноэтничная территория, особый негласный статус с 1930-х годов, высокий уровень жизни благодаря дотациям из Центра (в послевоенном СССР уровень потребления на душу населения Грузии в 4 раза превышал подушевой показатель производства. Для сравнения: в РСФСР уровень потребления на душу населения составлял только 75% от уровня производства).
Можно вспомнить, например, как в советской Грузии в государственных магазинах не было принято требовать сдачу с рубля, а то и вовсе назначать свою, «коммерческую» цену на товар, не обращая внимания на ту, что указана на ценнике. Или то, что на грузинском рынке на девять грузинов приходился один негрузин – других просто выживали. Об этом ходили анекдоты, но ведь было, было…
Кроме того, Грузия всегда отличалась высокой политической активностью. Так, например, после известного распоряжения Хрущёва о ликвидации памятников Сталину в рамках борьбы с «культом личности», в Грузии прошли многодневные массовые протесты, в результате чего «кукурузник» был вынужден уступить, оставив единственный памятник вождю народов в Гори (демонтирован в июне 2010 года по приказу Саакашвили).
В Гори теперь нет памятника Сталину, но зато есть музей «советской оккупации».
Тем не менее, с 2011 года день образования Грузинской ССР (30 декабря 1922 года) в «незалежной» Грузии объявлен «днём оккупации», а официальным «днём независимости» назначено 26 мая 1918 года – дата основания квазигосударства «Грузинская Демократическая Республика».
И вообще, стоит ли удивляться, что 31 марта 1991 года «эксклюзивное» население Грузии, уверенное, что благосостояние республики растёт на деревьях и сочится вином, почти 99% голосов при явке 90,5% проголосовало за восстановление государственной независимости Грузии.
Прекрасно помню, как встреченные летом 1991 года грузины (за исключением двух рабочих-металлургов из Рустави) в один голос доказывали, что после разбегания по национальным квартирам «все будем жить также, но лучше – в гости друг к другу ездить, сациви кушать, вино пить».
Уже в 1992 году всё вышло «не так однозначно», а после программного заявления фашиста Гамсахурдиа «Грузия для грузин» с рассказами о «стремлении России тотально русифицировать Сакартвело» из республики в кратчайший срок были изгнаны более 90% русских: их численность с 341 тысячи человек в 1989 году сократилась до 26,5 тысяч в 2014 году.
Это к вопросу «мы не любим Россию, но любим русских». Кстати! Посетившие Грузию российские туристы в один голос отмечают, что в республике, где так любят русских, невозможно купить ни одного туристического справочника на русском языке – печатные издания и вывески выполнены либо на грузинском, либо на английском, либо и так, и эдак. Такая она, эта странная грузинская любовь.
За этот же период из республики практически исчезли греки, осетины и абхазы, а такие крупные этнические группы, как армяне и азербайджанцы, сократились на треть, а то и наполовину.
Заметим также, что «грузинские союзники Украины» не менее тщательно вычистили и украинское население – с 52 тысяч в 1989 году до 6 тысяч в 2014 году. Да и то, почти половину из проживающих в Грузии русских и украинцев составляют экспаты, клюнувшие на «экономическое чудо Кахи Бендукидзе», чтобы «открыть бизнес за один день и один лари».
А теперь немного истории «оккупации Грузии Россией».
Грузия стала частью Российской империи в самом начале XIX века, однако два восточных грузинских царства, Кахети и Картли, со всех сторон окружённые мусульманами, стали тяготеть к России примерно с XVI века.
Ещё в 1586 году грузинские послы били челом Федору Иоанновичу (третьему сыну Ивана Грозного по прозвищу Блаженный), дабы тот «принял их народ в свое подданство и спас их жизнь и душу». Обратиться за покровительством к русскому царю гордых грузин вынудило тяжелейшее внешнее положение страны – грузины вели неравную борьбу с Персией и Османской империей. В случае поражения их ждала полная ассимиляция и потеря христианской веры.
Москва не осталась глуха к мольбам о помощи братского православного народа и устроила два похода, в 1594-м и в 1604-м годах. Их задачей было пробить коридор в Закавказье, через Дагестан. Но грузинское войско с другой стороны хребта не спешило выйти навстречу, из-за чего русские войска не смогли выполнить задачу.
Подойти к границам Грузии Российская империя смогла только в конце XVIII века, в период царствования Екатерины Великой. На тот момент вся Грузия ужалась до двух крупных царств – Имерети со столицей в Кутаиси и Картли-Кахети с центром в Тбилиси. Обеими царствами правила одна древняя династия Багратионов, оба царства находились в союзе и являлись, по сути, будущим ядром единой Грузии.
Длительные войны с турками, персами и дагестанскими горцами, до предела измотали грузинские царства. Современные грузинские «эксперты» полагают, что в этом плачевном состоянии на краю пропасти грузинские земли могли каким-то образом объединиться, впитав в себя территории Самцхе, Аджара, Джавахети, Шавшети и другие, расположенные вдоль юго-восточного побережья Чёрного моря, но вопрос заключался в том, каким образом задыхающимся в войне грузинам удалось бы очистить эти земли от турок самостоятельно.
Именно это отчаянное положение и заставило грузинского царя Иракли российского протектората. Императрица Екатерина Великая в свою очередь увидела в грузинах союзника в борьбе с общим врагом – турками.
В результате, в 1781 году между Российской империей и Картли-Кахетией был заключен Георгиевский трактат (см.заглавное фото), в которой грузинские цари отдавали российской императрице право определять внешнюю политику Картли-Кахетинского царства, но оставить им самим строить свои внутренние дела.
Шибко хитрозадый царь Иракли, решив, что теперь дело в шляпе и русские никуда не денутся, Георгиевский трактат нарушил, подписав сепаратный мир с османами, оставаясь, однако, в состоянии войны с Персией. И, когда русские войска на время ушли из Грузии, на царство умного царя Иракли навалились персы, разбили его войска и разорили Тбилиси.
Хитромудрый Ираклий.
Глядя на все эти «маневры» грузинского союзника, в Петербурге было принято решение – прекращать игры с грузинским протекторатом, понапрасну проливая русскую кровь. Ситуация требовала решить грузинский вопрос раз – и на века.
В ту пору в Грузии скончался шибко умный царь Иракли, из-за чего вокруг трона Картли-Кахетинского царства началась династическая возня. Ждать, пока она уляжется сама собой, в Петербурге не стали, и поэтому, 8 января 1801 года, указом императора Павла I был подписан указ о присоединении Картли-Кахети к Российской империи.
Было, правда, серьёзное опасение, что вхождение Грузии под российскую корону вызовет мощный гевалт и оргвыводы в Европы. Всё-таки, одномоментная ликвидация полуторатысячелетней христианской монархии – не фунт изюма! Однако это решение Павла I в Европе проигнорировали. «Цивилизованному миру» было плевать на Грузию. Что тогда, что сейчас.
В мае 1801 года русский генерал Карл Богданович Кнорринг установил прямое правление Петербурга в Картли-Кахети. В школах современной Грузии детей учат, что Кнорринг сверг главного претендента на престол, Давида. Однако русское правительство за год до того оставило за Давидом XII Георгиевичем царский титул с одновременным статусом генерал-губернатора Грузинского царства, входившего в империю на правах российской губернии.
В 1810 году русский генерал из грузин, Павел Цицианов, присоединил к России Имеретию. Имеретинский царь Соломон пытался бузить, призывая в помощь Турцию, Персию и Бонапарта, но был разбит и бежал в турецкий Трапезунд, где и почил в бозе.
Последующие годы XIX века Россия продолжала отбивать у турков оставшиеся мелкие части Грузии, непосредственно входившие в Османскую империю – Абхазию, Аджарию, Ахалцихе. Не смогла только отвоевать Тао-Кларджети – древнюю грузинскую провинцию с великим православным храмом Ошки.
То есть, лишившись независимости, угрожавшей грузинам и их исконно-посконным территориям оккупацией, ассимиляцией и исламизацией, грузины под русской короной сохранились как православный народ и смогли с русской помощью объединить большинство разрозненных грузинских земель в единую Грузию.
Народ Грузии, в отличие от некоторой части знати из числа претендентов на грузинские троны, в основном хорошо принял вхождение в состав Российской империи. Восстания, конечно, были, но они не шли ни в какое сравнение с Кавказской войной или регулярными польскими мятежами.
Закавказье до вхождения в Российскую империю.
Собственно, защита грузинского населения от жестоких и опустошительных набегов горцев, когда разрушались сёла и города, вырезались и уводились в рабство тысячи и тысячи людей, было частью тяжёлой и кровавой войны на Кавказе, которую вела Россия почти 50 лет!
То, что царь был русским и сидел на троне в далёком Петербурге, грузины (в основном, крепостные, как и русские) не ощутили никакого дискомфорта, зато заметили, как ослабли нападения турок и персов на их землю, насколько редкими стали набеги горцев Северного Кавказа.
Кроме того, грузинские князья, из удельных феодалов, в одночасье превратились в дворян великой империи, благодаря чему Россия получила таких выдающихся патриотов и полководцев, как герой Отечественной войны 1812 года, Пётр Иванович Багратион. Ветвь картлийский Багратионов (предков Петра Ивановича) была внесена в число российско-княжеских родов в 1803 году при утверждении Александром I «Общего гербовника».
«Российско-советская оккупация» вылилась для Грузии и грузинского народа не только в акте соборности земель, но и в резком увеличении численности населения, восстановлении и строительстве православных храмов, школ, университетов и промышленных предприятий. Все, кто когда-либо посещал Тбилиси, как и другие грузинские города, могли видеть, что их историческая часть застроена особняками в московском купеческом стиле, с лепниной и замечательными коваными балконами. Стариной, которую давно не найти во многих российских городах, попавших под чудовищный ураган гитлеровского нашествия.
В настоящее время, Грузия – это нищая страна, где русофобия является частью официальной внутренней и внешней политики, служащей оправданием «евроатлантического вектора развития». Нет Советского Союза – нет и сорящих деньгами грузин в ресторанах крупных и столичных советских городов. Зато есть обозлённое население, в особенности молодёжь, уверенное, что Россия и русские в ответе за все потери, понесённые грузинами в течение последних 200 лет, включая тот факт, что из Грузии за последние годы уехало свыше 1,6 миллиона человек, половина которых постоянно находится на территории «страны-агрессора».
Соцопросы последних лет показывают, что почти половина населения республики считают Россию и русских своими врагами. При этом, раздаются возгласы, что «другая половина населения Грузии состоит из адекватных людей», во что верится с трудом. Непонятно, почему «другая половина» не собирается в центре Тбилиси, чтобы дать отпор неадекватам, а на выборах голосует за ущербных политиков, затаскивающих республику на аркане в ЕС, НАТО и системную русофобию.
По-видимому, ситуацию в Грузии могут выправить только долговременные и довольно жёсткие шаги со стороны России, включая разрыв транспортных и экономических связей с возвращением всех «заробитчан» на «древнюю и мудрую землю Сакартвело». Пока из Грузии в Россию остаются лазейки, русских будут проклинать, одновременно желая получить их деньги.
Как сообщал ПолитНавигатор, вчера в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» телеведущий обрушился с грязной руганью на покойных родителей президента РФ, пообещав нагадить на их могилы.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8971980.html
“Общим моментом ревизионистов стала мифологизация прошлого по шаблонному сценарию” – догадайтесь с одного раза, из каких недр такой шаблон
Сталин?
Грузины мечтают вырезать пол. России править ею из Кремля.
Ведь Джугашвили смог так почему не попробовать пихнуть в Кремль Саакашвили?
Нет, не Сталин. Вашингтонская шпаргалка. В советское время я в противоположных концах страны слышал одни и те же анекдоты и байки про советскую власть и поражался, как же они доходят из края в край. А теперь уже не поражаюсь: когда байки повторяются слово в слово, то высока вероятность, что у них один источник и запущены они единовременно в разных концах (в противном случае текст сильно менялся бы, пока дошел от человека к человеку). То же самое и с “нэзалэжностию”. У всех байки как под копирку и приблизительно в одно время.
А Сталин и есть Англо-американская шпаргалка.
Вырезать половину страны и НАГЛУХО поссорить Россию с Европой.
Тогда невозможен торгово-транспортный коридор ПО СУШЕ Азия-Европа.
И все порльзуются МОРЕМ-ОКЕЯНОМ которое принадлежит Англо-Амнрике.
Ради иэтого и Революции в Германии и России и две войны чтоб ненавидели друг друга на радость Жидо-пиндосам.
Но это видимо Вам не понять.
Тогда проще.
Жванецкий признавался что большинство анекдотов ЕГО. ОН написал по заказу Израиля по 100 долл за штуку.
Мне кажется, что под именем Хохол два разных человека пишут комментарии. Иногда это глубокая философия, а иногда – как сейчас.
Сталин был первый враг Англо-Америке, иначе с чего бы его сначала пытались скинуть (1935-1937), а потом просто замочили 1953? И враг именно потому, что планы Англо-Америки пошли наперекосяк в следствие политики Сталина. И на 1939 год Англо-Франко-Турецкие батальоны со сводными европейскими были готовы пересечь границу СССР на юге. И если бы не атаки Гитлера в Европе, так и случилось бы.
Тогда шла большая игра и Сталин был игроком на своей стороне, а не на стороне кого либо. Черчиль открыто называл Сталинскую СССР врагом номер один и до войны и после нее.
Сталин СЛУГА Англо-Америки ещё с молодости. Баку,Ротшильды и Нобели и ротмистр Лавров.Потому именно ОН сменил Ленина тоже английского агента.
Потому ЕМУ всё построили в СССР. Индустриализация ДАРОМ.
Только ВОЮЙ.
Сделай так чтоб не знала покоя и спокойной жизни ни Европа ни Россия.
——-
У меня всё логично а у Вас сказочки и фантазии ВЕРА и эмоции.
Кто такой ротмистр Лавров поинтересуйтесь.
И как Сталин избажал КАТОРГИ за бандитизм итд.
Заодно поинтересуйтесь про двух внучек королевы Виктории которые угрохали и Россию и своих мужей-тряпок Романовых.
Саакашвили? Вы серьезно ??
“Грузия стала частью Российской империи в самом начале XIX века, однако два восточных грузинских царства, Кахети и Картли, со всех сторон окружённые мусульманами, стали тяготеть к России примерно с XVI века.” – это не так, осмелюсь поправить автора. Грузия стала искать помощи России гораздо раньше: “Тама́ра (1166 год—1213 год)( груз. დიდი თამარი)— царица Грузии[1][прим. 1], с именем которой связан один из лучших периодов в истории Грузии[1] — «золотой век грузинской истории»[2]. … В 1185 году Патриарх, епископы и придворные единодушно решили найти мужа юной Тамаре, для поиска которого на Русь (ввиду общности православной веры) был отправлен купец Зоровавель, который познакомился с Георгием, сыном Андрея Боголюбского[4] (он же — Юрий[5]), «юношей доблестным, совершенным по телосложению и приятным для созерцания»[4]. … Через некоторое время опасения Тамары оправдались: согласно грузинским источникам, Георгий проявил себя пьяницей и совершал «много неприличных дел». Тамара на протяжении двух с половиной лет терпела пороки мужа и обращалась к нему через «достойных монахов, затем сама лицом к лицу принялась обличать его», однако Георгий лишь сильнее рассвирепел и стал совершать еще более пагубные поступки, и тогда Тамара, «проливая слезы, отправила его в изгнание, снабдив несметным богатством и драгоценностями». … Так как, будучи мужем Тамары и командуя войсками, Юрий освободил от мусульман Двин и многие другие армянские земли, то армянские источники, в отличие от грузинских, отзываются о нём очень благосклонно.[6][7]. … Почти сразу после первого изгнания Юрия Тамара вступает в новый брак — с другом детства, аланским царевичем Давидом Сосланом.” (Википедия)
Вот такие пироги. Я вижу ситуацию в таком свете: молодую царицу выдали за князя с Руси, что бы он обезопасил Грузию от мусульманского нашествия, а дальше стал не нужен, ибо уже и так все хорошо стало. И его изгнали, а замуж можно уже по любви.
И по известной грузинской манере хвалить на все лады того, кого выгодно и ругать того, кого можно стала Царица Тамара гением воинской тактики и стратегии, гением политики, защитницей сирых и убогих, попечителем приверженцев искусств. А князь Юрий, соответственно, стал буяном и пьяницей. А вот армяне не забыли добра и написали просто правду.
И вот как стало снова плохо “…в 1586 году грузинские послы били челом Федору Иоанновичу (третьему сыну Ивана Грозного по прозвищу Блаженный), дабы тот «принял их народ в свое подданство и спас их жизнь и душу». Обратиться за покровительством к русскому царю гордых грузин вынудило тяжелейшее внешнее положение страны – грузины вели неравную борьбу с Персией и Османской империей.” (автор статьи пишет)
Так что князья с Руси 300 лет помнили предательство, а то и больше. Ибо очень неприятно чувствовать себя обманутым, тем более, когда еще и в спину смеются…
Предки ц.Тамар – иудеи.
Националисты и русофобы Грузии при таком раскладе могут добиться того, что со временем и Аджария отколется, как Абхазия и Южная Осетия.
Дядя Сэм в своих интересах превращает Грузию в марионетку и вассала, натравливая на Россию, но в Тбилиси этого стараются не замечать.