“Перманентный геноцид грузин”
12:27. 9 августа 2019 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
"Либертарианская партия Грузии предлагает парламенту принять резолюцию о "геноциде грузин".
«Постановление Парламента Грузии
Об историческом и текущем геноциде грузинского народа
Парламент Грузии отмечает, что грузинский народ, имеющий более чем трехтысячелетнюю национальную и государственную историю, которая создала уникальную культуру и цивилизацию, и которая является создателем одного из существующих в мире 14 алфавитов, которая с IV века является христианской страной, всегда исторически была объектом геноцидных войн, что продолжатся и на нынешнем этапе.
Парламент Грузии, во услышание всего мира, со всей ответственностью заявляет, что грузинский народ, как нация и как государство на протяжении тысячелетий является жертвой кровавых, жесточайших нападений, преследующих целью не только захват страны или ее части, но и физическое уничтожение грузинского народа, ликвидацию его культуры, вероисповедания, национальной самобытности.
Очевидным подтверждением того являются исторически известные многовековые нашествия, среди которых отличаются походы арабов, персов, хазар, сельджуков, османов, монголов, иранцев, турок, за которыми последовали физическое уничтожение миллионов грузин по национальному признаку, а также переселение миллионов грузин со своих земель, и их принудительное поселение в другой стране, и еще продажа десятков миллионов людей рабами, в основном на рынках Азии.
С 1801 года геноцид грузинского народа осуществляют власти всех формаций имперской России. Это подтверждает отмена грузинской государственности, упразднение автокефалии Церкви, оккупация, аннексия в 1921 году, захват территорий независимой Грузии и их передача соседнему государству, где была осуществлена насильственная ассимиляция миллионов грузин, потеря языка, вероисповедания, культуры. Стоит внимания, что в войне между фашизмом и большевизмом 1941-1945 годов из трехмиллионного населения погибли 400 тысяч грузин.
Сегодня тоже политика геноцида является ведущей стратегией политики Кремля в отношении грузинского народа. Это однозначно подтверждают кровопролитные войны, начатые Россией в 90-е годы в Абхазии и Цхинвальском регионе. В августе 2008 года российская агрессия, оккупация земель Грузии, вытеснение из исконно грузинской территории более полмиллиона человек по национальному признаку, убийство десятков тысячи человек по этническому мотиву, признание этих территорий независимыми государствами, неслыханная дискриминация оставшегося там грузинского населения; Принудительная ассимиляция, запрещение преподавания, деятельности на грузинском языке, уничтожение-переделка памятников грузинской культуры. Физическое уничтожение грузинских городов и сел, чтобы стереть в них грузинский след. Убийства мирного населения, их пытки, задержания. Все это является ежедневной трагедией для грузинского народа.
Таким образом, соответственно международной конвенции 1948 года «О предупреждении и наказании геноцида» налицо исторический и текущий геноцид грузинского народа, целью которого были и есть убийство членов национальной группы, создание таких условий, которые преследуют целью полное или частичное физическое уничтожение грузинского народа. А также выражена дискриминация, этническая читка, культурно-религиозное преследование грузинского народа. Все это осуществляется и сегодня, на этот раз Российской Федерацией посредством агрессии и оккупации, санкций, преследований грузинского народа по национальному признаку не только в Грузии, но и на территории России.
Парламент Грузии постановляет:
Признать подтвержденным исторический и текущий геноцид для уничтожения грузинского народа;
На основании существующих фактических доказательств и материалов всем государственным органам в разумные сроки обеспечить осуществление уголовного и международного правового преследования лиц, разоблаченных, подозреваемых, соучастников в текущем геноциде грузинского народа.
Попросить мировое содружество, международные организации, правительства, парламент всех стран, признать исторический и текущий геноцид грузинского народа. Что будет спасением не только грузинского народа и грузинской цивилизации, но и обеспечит мир во всем мире, и поднимет на новую ступень безопасность всех маленьких, незащищенных наций от имперской и геноцидной политики".
https://inosmi.ru/politic/20190809/245607453.html – цинк
Правда же состоит в том, что перманентный геноцид грузин начался как раз после обретения "независимости".
Как видим, население "свободной и демократической Грузии" к 2019 году сократилось до времен товарища Сталина, причем значительная часть грузин уехала жить и работать в ту самую Россию, которая "адски геноцидила свободолюбивых грузин" с тех самых пор, как Грузия попросилась в состав России, чтобы та защитила грузин. При сохранении СССР и нахождении в составе единого государства, в Грузии, учитывая динамику демографических процессов, могло бы сейчас проживать не 3,7 млн, а 6,6-7 млн человек. Но оковы пали и началось перманентное сокращение населения Грузии. Надо усилить накал борьбы с "российской агрессией и геноцидом", чтобы и цифру в 3 млн. пробить в обратном направлении.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5194177.html
Никогда не работали, торговали и служили криминалу ворами в законе. В СССР им жилось очень дадже хорошо.