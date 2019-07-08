Брестская крепость: точка сбора Нового Большого Союза

Мы обязаны потратить все свои жизненные ресурсы, чтобы научить наших детей обходиться без нас

Для того, чтобы осмыслить всё то, о чём пойдёт речь ниже, мне пришлось приехать в Брест и посетить героическую Брестскую крепость. Необходимо было потрогать искромсанные снарядами кирпичи, ощутить стылую тишину заброшенных укреплений, чтобы осознать масштаб грядущих свершений. Необходимо было посмотреть в глаза тем энтузиастам-идеалистам, задумавшим немыслимое – создать на территории Брестской крепости Международный молодежный лагерь круглогодичного пребывания для детей и подростков постсоветского пространства.

Стоило мне написать статью в поддержку государственной социальной политики – тотчас окрестили «лукашисткой». Стоило указать значимость Сталина на «весах истории», тут же тавро – «сталинистка». Согласилась с точностью формулировки происходящих событий с Гайдукевичем – мол, «перекрасилась», призвала к спокойствию в оценках Гражданской войны 100-летней давности – вот я уже и «оправдываю белогвардейскую сволочь». Стоит только догадываться, какой ярлык прилепят после этой статьи о Брестской крепости и воспитании подрастающих поколений да ещё с таким-то заголовком.

Крепость встретила витебских гостей птичьими пересвистами и комариными атаками. Вот и знаменитое «гавриловское» Кобринское укрепление. Вот и скандально воссозданные надписи о Ленине и Сталине…

Большинство помещений, находящихся внутри так называемого крепостного вала, пустуют. Заброшены и захламлены. Нуждаются в реставрации и уходе. Это трудоёмко, долго и непомерно дорого. Охват работ попросту невообразим. Никакой музей это не потянет: за 75 лет не удалось.

Но есть те, кто горит желанием и реально способен восстановить эти помещения ради великой цели!

«Данный проект представляет собой концепцию создания на пустующих территориях Брестской крепости Молодежного лагеря круглогодичного пребывания. С планируемым переводом лагеря в образовательный центр для подростков всех стран бывшего СССР (и не только), без отрыва от учёбы. С максимальным закреплением знаний в практической предметной деятельности: столярные, слесарные, сварочные мастерские, робототехника, хореография, театральное искусство и т.п. »

Проект не является окончательным архитектурным решением, а только намечает основные пути, по которым возможно использование территорий для налаживания педагогического процесса по патриотическому воспитанию молодежи.

Так сообщается в анонсе. Это просто слова. Для того, чтобы приблизительно представить объем предстоящего свершения, настоятельно предлагаю посмотреть видеоролик «Проект создания Международного молодежного лагеря Союзного государства».

Сразу оговорюсь: слово «лагерь» мне категорически не нравится. Мы помним о нескольких польских лагерях смерти, расположенных внутри Брестской крепости, в которых были замучены или умерли от нечеловеческих условий содержания тысячи красноармейцев. Ассоциации на поверхности. Потому предлагаю слово «лагерь» заменить на иное, близкое по смыслу и значению, например, «центр». Тем более, что Молодежный патриотический центр уже ведёт свою благотворную работу в крепости.

Итак, что же будет представлять из себя Молодёжный Центр в Брестской крепости?

Это не альтернатива уже имеющимся «Артеку», «Зубрёнку», «Океану» и прочим оздоровительным детским лагерям. Это не аналог исключительно российскому «Сириусу», куда отбирают одарённых и талантливых детей и подростков. Будущий Центр вместит всё лучшее из упомянутых учреждений и привнесёт идею цивилизационного единства евразийского пространства. Центр призван обучить и подготовить детей к Будущему, во всей грядущей неопределённости и непредсказуемости.

В Молодёжный Центр в Брестской крепости смогут приехать дети, подростки, юноши и девушки со всего постсоветского пространства. К обучению по общеобразовательной программе добавляется углубленное обучение по множеству прикладных дисциплин.

Идея Центра уже нашла понимание у многих неравнодушных специалистов и общественных деятелей.

«Брестская крепость может стать образовательным модулем и своеобразной «точкой сборки» патриотической молодежи нашего Союзного государства», – полагает доктор философских наук Олег Чагин.

Об уникальности места для создания Молодёжного Центра Чагин говорит в видеофильме «Брест Крепость будущего»:

– Это общая территория. На этом нужно воспитывать наших детей. На это есть высшее право – это право крови. Здесь пролита кровь. Здесь на метр вглубь земля пропитана кровью. Здесь соблюдена вся архаика: камень, огонь, смерть, жизнь, будущее. Нам нужно вернуть детям понимание коренных смыслов. Здесь заложен огромный потенциал и возможности. Ребёнок должен ощутить, что здесь было. Тогда можно будет объяснить, что его ждёт в будущем. Если мозг не сформировал структуру памяти, для этого мозга будущего нет.

Подписываюсь под каждым словом Олега Александровича, понимая и веря, что Брестская крепость может стать местом патриотического паломничества подрастающего поколения на всём русскоязычном пространстве. Призываю всех, кому небезразлична данная тема, объединить усилия для осуществления задуманного проекта.

Проект позволит создать уникальную воспитательную среду, аналогов которой пока не существует. Это единый учебный модуль, в котором будут сконцентрированы все активности – физкультурно-оздоровительная, производственная, опытно-научная, культурная, историческая и т.д. В Центр не будут отбирать детей по особым способностям. Осуществлять отбор – это западная практика. Наш подход иной – выращивание Человека в человеке. Мы обязаны потратить все свои жизненные ресурсы, чтобы научить наших детей обходиться без нас, заложив в них Память, Культуру и Мечту.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/105453