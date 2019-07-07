Федор Конюхов прилетел в Крым на экспериментальном самолете
16:14. 7 июля 2019 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
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Чтобы различить в суетном мире лик Господа, надо молиться каждый день, а не только по церковным праздникам!