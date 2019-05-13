Федор Конюхов преодолел первый этап кругосветного путешествия на весельной лодке

9 мая 2019 года россиянин Фёдор Конюхов пересек долготу чилийского острова Диего-Рамирес и стал первым человеком в истории, кому удалось совершить одиночный переход на вёсельной лодке через Южный океан от Новой Зеландии до пролива Дрейка в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах.

Источник: https://konyukhov.ru/fyodor-konyuhov-otkryl-novuyu-stranitsu-v-istorii-okeanskoj-grebli/