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Федор Конюхов преодолел первый этап кругосветного путешествия на весельной лодке

11:48. 13 мая 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

9 мая 2019 года россиянин Фёдор Конюхов пересек долготу чилийского острова Диего-Рамирес и стал первым человеком в истории, кому удалось совершить одиночный переход на вёсельной лодке через Южный океан от Новой Зеландии до пролива Дрейка в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах.

Источник: https://konyukhov.ru/fyodor-konyuhov-otkryl-novuyu-stranitsu-v-istorii-okeanskoj-grebli/

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