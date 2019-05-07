Федор Конюхов на весельной лодке пересек Южный океан подходит к мысу Горн

Тысячи миль сложнейшего пути и месяцы выживания в экстремальных условиях. Рекордсмен-путешественник Федор Конюхов на весельной лодке пересек Южный Океан и достиг точки, которая даже на бывалых моряков наводит ужас — печально известный огромным количеством кораблекрушений Мыс Горн, где спокойные воды в одно мгновение могут обернуться волнами с многоэтажный дом.

Федор Конюхов идет на край света — дальше только Антарктида. Эти воды у берегов Южной Америки моряки считают самыми опасными на планете. Редкая возможность осмотреть их с воздуха. 300 дней в году здесь бушуют штормы, в которых погибли сотни кораблей.

Яхты и паромы здесь еле держатся на плаву, а Конюхов — на весельной лодке. Сын Оскар каждый день на связи — передает информацию о погоде на финальном отрезке.

“Все по прогнозу, ветер сейчас усиливается. Шквалами и дождем. Я не знаю, как поведет моя лодочка, я ее называю моя ласточка. Финиш уже — как Богу будет угодно. Океан мы пересекли”, — говорит Федор Конюхов.

За кормой — 11 тысяч километров — это абсолютный рекорд — больше чем расстояние от Лиссабона до Пекина. Уникальная лодка-капсула на пути не раз прорывалась сквозь волны размером с многоэтажку, но здесь они будут накрывать в пять раз чаще — эта природная аномалия сделала Мыс Горн печально известным. В ближайшем городке — аргентинском Ушуая — у местных моряков мурашки по коже от этого маршрута.

“Здесь часто дует опасный ветер с Антарктиды. Погода быстро меняется. Наши моряки всегда восхищались Федором Конюховом, он умеет чувствовать море. Это единственный человек в мире, который способен обогнуть Мыс Горн на веслах”, — говорит капитан яхты Диего Кирога.

Конюхов гребет по 18 часов в день, а ведь ему уже 67 лет. Одинокая лодка в бурлящем океане — эти трогательные кадры снимают пилоты морской авиации Чили — впервые за пять месяцев мореплаватель встречает людей и машет им рукой. Отчетливо видно: на левом борту волны сорвали часть солнечных батарей. Электропитания хватает только для навигации — систему обогрева пришлось отключить. В ледяной воде известный путешественник и православный священник сохраняет присутствие духа, даже когда встречный ветер тащит его назад.

“И все, что ты отработал неделю — в штормах, в холоде, в голоде — ты все это потерял. Он говорит, психологически очень тяжело. И потом опять ты начинаешь в этом направлении, чуть вперед продвинулся — и потом тебя опять отнесло. И так вперед 200 миль, назад сто миль”, — рассказывает Оскар Конюхов.

В порту Ушуая выстроилась целая флотилия команды Конюхова, которая встретит его у мыса Горн и проводит на твердую землю. Глядя на карту кораблекрушений, понятно без слов, почему у этого места во все времена была особая репутация.

“Моряки, которые огибали это мыс, получали право носить в ухе серьгу как знак храбрости. Причем в том ухе, которое было обращено к мысу во время прохода”, — рассказывает директор Музея истории мореплавания г. Ушуайя Данило Клемент.

Природа крайнего юга суровая и живописная. Долгожданный берег встретит Федора Конюхова снежными вершинами и камнями, вырастающими из воды. Некоторые из них, облюбовали морские котики и пингвины. Морские хищники пытаются понять, что это за диковина и пробуют ее на зуб.

“Сегодня акула подходит очень вредная. Как вот у нас есть коровы такие тупые. Подходит хвостом бьет. Хлестко. Я как раз кофе утром залил. Я ее багром отталкиваю. Ну а акула — они же боли не боятся. Думает, что с ней играют», — рассказывает Федор Конюхов.

Так совпало, что Федор Конюхов огибает планету спустя ровно 500 лет после первого кругосветного путешествия Магеллана. Даже сегодня мореплаватели расширяют наше представление о мире и человеческих возможностях.

Федор сообщает:

«Погода очень сложная. Такое ощущение, что ты в бочке падаешь с водопада, только там падение – минута, а здесь — недели и месяцы. Волнение на континентальном шельфе сильно отличается от открытого океана. Океан ревет, в воздухе стоит соленая пыль, волны короткие и мощно бьют по корпусу лодки, лодка трещит на скручивании, — главное чтобы выдержала удары волн. Внутри каюты стоит грохот, невозможно перекричать свой голос, по телефону невозможно говорить, только СМС сообщения. Жёсткий получается подход к мысу Горн, одно радует — ветер почти попутный, несет вдоль берега, а не в берег. До мыса Горн 170 миль».

https://konyukhov.ru/den-151-projdena-shirota-mysa-gorn/

Источник: https://www.1tv.ru/news/2019-05-07/364720-fedor_konyuhov_na_veselnoy_lodke_peresek_yuzhnyy_okean_i_dostig_mysa_gorn