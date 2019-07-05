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А.Б. Мартиросян. 22 июня. Правда и мифы о неготовности СССР

14:28. 5 июля 2019 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:
Военный историк А.Б. Мартиросян о начале Великой Отечественной войны.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4538956.html

Метки: война, войска, история, мартиросян, миф, народ, отечество, советский, ссср, сталин, управление

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