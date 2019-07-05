... Беникович Мартиросян , автор книг «Заговор маршалов. Британская разведка против СССР», «22 июня. Правда... Великой Отечественной войне», «100 мифов о Берии», «Мифы пакта Молотова - Риббентропа», автор...
...произошла трагедия 22 июня 1941 года”Начало этим мифам положил Троцкий, .... Именно он запустил на орбиту миф об «обезглавливании» Красной Армии,...мою книгу «Трагедия 22 июня: блицкриг или измена? Правда Сталина» (М., 2006... равно бред.А.Б. Мартиросян***Источник.
... 21 корпуса.«А затем, — пишет Мартиросян, — задним числом поставили Сталина перед... винтовками против гитлеровских танков» («22 июня. Правда Генералиссимуса»). (К слову, в данном... но он отделался легкими повреждениями» («Миф о красноармейской тачанке»).Но при...
...после его утверждения Гитлером — правда, тиран-деспот «не ..., и А.Б. Мартиросян и многие другие исследователи.Другое...проверку мобилизационной готовности.18 июня командир корпуса поднял ...Стоит только создать соответствующий научный миф, какие-нибудь «-измы»,...