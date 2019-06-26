Главная » История, Мировоззрение

22 июня. Правда и мифы о неготовности СССР. Арсен Мартиросян

19:16. 26 июня 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

1941: уроки и выводы

Историк, писатель Арсен Мартиросян о новейших данных, которые раскрывают тайны чёрного лета 1941-го года. Как переписывали историю в послесталинское время. Какие были допущены ошибки, кто несёт ответственность за неготовность СССР.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов и мифов и объективно оценить события, факты и личности прошлого помогут:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

============================================================================


День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/22-iyunya-pravda-i-mify-o-negotovnosti-sssr-arsen-martirosyan

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русские не сдаются
...местность издание Наркомата обороны СССР уже в 1939-м....«Весна» аукнется 22 июня 1941-го: Красную армию... царских генералах, о неготовности к войне, которая была.... Кому нужна ваша правда? Но погибшим в ...выдавая на-гора просталинские мифы. Как говорил когда-...
Будапешт-1956 как эпизод мировой войны
...частности был обеспеченный СССР возврат части Трансильвании,...десять лет спустя?Миф о насильственной ...мог разобраться, где правда, где ложь». Райка...Восточном Берлине 17 июня 1953 года, вылившиеся...Венгрию[15]. Абсолютная неготовность венгерского руководства к...
Святослав Рыбас о популярности Сталина
... удар немцев в июне 1941 года не вязнет... 1941 года была неготовность Красной Армии вести ... ветеранам Великой Отечественной? Правда ли, что к ...на фронте, или это миф? (Только по данным... Американская инициатива привлечь СССР к созданию послевоенного финансово...
Опыт критики антинаучной фактологии либерализма
...том, что в СССР в определенный период ... обвинив Сталина в «неготовности к войне» через ... навели чистоту. 22 июня поехали в Детколонию.... предметом исследования психиатрии. Правда, министерство образования РФ... данной работе рассмотрим миф о коллективизации как ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)