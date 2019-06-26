22 июня. Правда и мифы о неготовности СССР. Арсен Мартиросян
1941: уроки и выводы
Историк, писатель Арсен Мартиросян о новейших данных, которые раскрывают тайны чёрного лета 1941-го года. Как переписывали историю в послесталинское время. Какие были допущены ошибки, кто несёт ответственность за неготовность СССР.
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов и мифов и объективно оценить события, факты и личности прошлого помогут:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений ЮрьевичСталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/22-iyunya-pravda-i-mify-o-negotovnosti-sssr-arsen-martirosyan