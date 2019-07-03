Михаил Делягин о книгах, изменивших знание о мире
Как спасти мир от спекулянтов?
Известный экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин продолжает рассказ о книгах, заслуживающих прочтения.
Это нужно прочитать каждому:
Практическая ДНК-генеалогия для всех, Клёсов Анатолий АлексеевичЕстественный экономический порядок, Гезелль Сильвио
Конец эпохи: осторожно: двери открываются! Том I. Общая теория глобализации, Делягин Михаил Геннадьевич
Праздничный ад свободы, Делягин Михаил Геннадьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mihail-delyagin-o-knigah-izmenivshih-znanie-o-mire
Как то точно придётся…