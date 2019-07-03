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Михаил Делягин о книгах, изменивших знание о мире

15:39. 3 июля 2019 Просмотров - 136 Один комментарий Опубликовал:

Как спасти мир от спекулянтов?

Известный экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин продолжает рассказ о книгах, заслуживающих прочтения.

Это нужно прочитать каждому:

Практическая ДНК-генеалогия для всех, Клёсов Анатолий Алексеевич

Естественный экономический порядок, Гезелль Сильвио

Конец эпохи: осторожно: двери открываются! Том I. Общая теория глобализации, Делягин Михаил Геннадьевич

Праздничный ад свободы, Делягин Михаил Геннадьевич

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mihail-delyagin-o-knigah-izmenivshih-znanie-o-mire

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