Прогноз от Михаила Делягина по мировой ситуации в ближайшем будущем. Чего ждать нам внутри РФ по результатам американских выборов. Как изменится ситуация в других странах.Поддержать передачи с М. Делягиным и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BПриобрести книги М. Г. Делягина http://bit.ly/2IeIMxlСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Делягин #экономика #будущее #выборы #США #Трамп #Байден #Харрис #прогноз #Путин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1L3v2ehcFWo