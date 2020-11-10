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Жребий брошен. Чего теперь ждать миру? Прогноз от Михаила Делягина

18:27. 10 ноября 2020 156 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Прогноз от Михаила Делягина по мировой ситуации в ближайшем будущем. Чего ждать нам внутри РФ по результатам американских выборов. Как изменится ситуация в других странах.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1L3v2ehcFWo

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