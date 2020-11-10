Жребий брошен. Чего теперь ждать миру? Прогноз от Михаила Делягина
18:27. 10 ноября 2020 156 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Прогноз от Михаила Делягина по мировой ситуации в ближайшем будущем. Чего ждать нам внутри РФ по результатам американских выборов. Как изменится ситуация в других странах.
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Поддержать передачи с М. Делягиным и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги М. Г. Делягина http://bit.ly/2IeIMxl
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Делягин #экономика #будущее #выборы #США #Трамп #Байден #Харрис #прогноз #Путин
Михаил Делягин чьи прогнозы НЕ сбываются делает очередной прогноз.
Как интересно ))