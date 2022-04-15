Конечно, в случае проигрыша у глобалистов ещё останется определённый потенциал. Даже потеряв Украину, их система в целом не рухнет, а объём влияния в мире сократится не слишком значительно.

Либо мир будет многополярным, либо всё ещё останется однополярным, где все принципиальные решения будет принимать Запад, а точнее – глобалистская маниакальная секта, захватившая власть над народами Запада и распространившая своё могущество на всё человечество. Они объявили "Большую перезагрузку" (Great Reset) и передачу власти полностью мировому правительству (К. Шваб, Дж. Сорос и т.д.). Путин ответил им специальной военной операцией. Ставки высоки предельно. И обратно на стартовые позиции уже ничего не вернуть .

Но это фундаментальное Решение имеет такой масштаб, что он пугает не только тех, кто сразу же отверг его, но и русское народное большинство, которое безоговорочно поддерживает операцию Z.

Кому-то, может быть, и кажется, что есть, а его нет . И теперь уже никто и ни на что повлиять не может, и никто и никакими средствами не может сделать так, как было раньше.

Когда Верховный главнокомандующий начал специальную военную операцию на Украине, ход истории был изменён. Необратимо изменён. Это как раз тот случай, когда говорят "жребий брошен", "мы перешли Рубикон", "обратного пути нет".



Но символически это будет удар по тотальности их власти, пролом в мировой Стене, куда они заключили народы и государства. Запад может пожертвовать Украиной, как пешкой, и от этого партия до конца проиграна не будет.



Напротив, настоящая игра только начнётся, но это будут шахматы для двоих, а не только для одного. И игра предстоит жёсткая.

Когда Россия победит окончательно и наглядно, полностью реализовав поставленные цели специальной военной операции, многополярный мир приобретёт отчётливые очертания в лице трёх уже готовых полюсов: Запад, Россия и Китай, а далее к ним могут добавиться Индия, исламский мир и остальные.



Но Запад ещё попытается сохранить свою гегемонию, столкнуть лбами полюса, устроить новые серии провокаций и цветных революций, способствовать этническим восстаниям и социальному хаосу.



В конце концов можно запустить новую эпидемию, ведь недаром столько средств потрачено на тайные лаборатории по разработке биооружия на Украине и в других местах. Кое-что благодаря специальной военной операции сегодня всплыло, а сколько всего ещё остаётся за кадром…

А вот для России речь идёт о совсем другой дилемме: быть или не быть. И в данном случае оформить "не быть" как "победу" не получится. Чего греха таить, время от времени власть так поступала.



Но это проходило, когда дело касалось внутренней аудитории. Теперь же и народ, и весь мир наблюдают за событиями специальной военной операции с однозначных позиций, не допускающих двойственного толкования, и на это российская власть повлиять уже не способна.



И не только потому, что мы проиграли информационную войну, а потому, что речь идёт о более глубоких вещах, чем медийные операции.



Когда вопрос стоит "быть или не быть", то есть только Победа. Даже "не победа или поражение", а "Победа или ничто".

Поражение можно пережить – пережили же мы 1991 год и все 1990-е. Тогда вопрос стоял предельно остро.



А сейчас ещё острее. Сейчас настолько остро, что выход из ситуации может быть только один: Победа и ничего другого.



Без всякого или. И "победой" не может быть признание каких-то наших второстепенных требований при сохранении Украины, какая она есть. Победа – это полное изменение всего того, как оно есть, на Украине, да и в самой России.

Украина без нацистов и либералов, Россия без либералов, олигархов и предателей (нацистов у нас как таковых нет, если Запад искусственно поддерживал национализм в постсоветских республиках, то в самой России у националистов ни внутренней, ни внешней опоры не было и нет).

Я совершенно убеждён, что Путин всё прекрасно понимал, когда решился на тот шаг, который изменил мир. Он одним жестом поставил на кон всё и им же отрезал пути к отступлению. Так и делается история: всё или ничего. Так живёт и действует мужчина, субъект, свободный суверенный правитель.

Многие сегодня опасаются предательства, сдачи позиций, позорного примирения с экзистенциальным врагом. В недавнем прошлом у нас есть, увы, печальные прецеденты.



Но никакое равновесие между верностью и предательством – солнечным и лунным – больше невозможно. Чаша весов необратимо (и главное слово здесь именно "необратимо") качнулась в одну из сторон. В сторону Победы.

А.Г. Дугин



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