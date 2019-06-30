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Осторожно, троцкизм! Александр Пыжиков

19:07. 30 июня 2019 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

От 1917 года до наших дней

Доктор исторических наук, профессор Александр Владимирович Пыжиков про развитие троцкистской идеологии сегодня. В чём разница конфликта троцкистской идеологии и Левого фронта в 1917 году, и в наши дни? За что выступает Левый фронт сегодня? Где должен зародиться новый проект по возрождению России?

Особенности идеологии и психологии троцкизма-«ленинизма» и большевизма, их принципиальные отличия – в книгах:

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

Троцкизм-«ленинизм» берёт «власть», Внутренний Предиктор СССР

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Телеканал Сталинград

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ostorozhno-trotskizm-aleksandr-pyzhikov

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