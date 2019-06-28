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Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на канале “Сталинград”. “Интервью. Осторожно, троцкизм!”

13:38. 28 июня 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Пыжиков #Сталинград #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Троцкизм #Либерализм

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L6a3Zd7buBQ

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