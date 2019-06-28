Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на канале “Сталинград”. “Интервью. Осторожно, троцкизм!”

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Г-н Гордон в очередной раз попытался обгадить идею о восстановлении дохристианской истории Руси.Сама мысль о возможности существования у Русов древней истории вызывает постоянно, из передачи в передачу у популярного на телевидении ведущего, наследника ...
Сегодня много говорится о демократии и правах человека. Когда нарушаются права педерастов, то они начинают вопить об этом, когда они пропагандируют свой образ жизни (через парады), практически все молчат. Сколько детей, увидев целующихся мужиков на улице ...
... целью окружения противника в районе Сталинграда. Начинался перелом в истории Великой... капитулировал… А что с «Супер Сталинградом»? Источник: Пауль Карель «Восточный фронт... на большее, чем только освобождение Сталинграда и окружение армии Паулюса. Тщательно...