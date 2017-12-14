«Ленинизм или троцкизм»: А что такое собственно “троцкизм”?

Троцкисты - это не члены партии Бронштейна. Троцкизм - не идеология, а набор подрывных методов. И троцкисты - те, кто эти подрывные методы взял на вооружение для борьбы с коммунизмом.… Я уже лет пять назад перечитал наверно абсолютно всё, что понаписал Лев Давидович, и так и не понял: а что такое собственно троцкизм? В чем заключалась его идеология? В сочинениях Троцкого нет ничего, по сути, кроме обвинений Сталина в самозваном провозглашении себя соратником Ленина, в создании себе культа личности (запомните это!), в создании мощного бюрократического аппарата, который неминуемо переродится и приведет к реставрации капитализма (и это запомните!), в создании условий для социального расслоения советского народа культивируя стахановское движение и высокие зарплаты для работников умственного труда (тоже запомните!), в предательстве международного рабочего движения и отказе от мировой революции (и это запомните).

А всё это Троцкий водрузил на базис: именно он является настоящим марксистом и единомышленником Ленина, каковым Иудушка был во все времена.

А где там какая-то идея? Маркс с Энгельсом – теоретики классовой борьбы и практики международного рабочего движения, Ленин - теория социалистической революции и практика создания социалистического государства, Сталин – теория и практика строительства социализма. А троцкизм – что это такое? Теория и практика получения ледорубом по черепу? Сегодняшние троцкисты считают, что они приверженцы идеи мировой революции… А их духовный вождь к этой идее какое отношение имеет? Это одно из положений марксизма, Троцкий там не причем. .. В троцкизме, если рассматривать его как направление марксизма, полная пустота. Вакуум. А самое главное, я не понимал, а зачем самому Троцкому всё это было нужно, зачем он сразу после окончания гражданской войны, затеял грандиозную оппозиционную бучу в партии, опять порвав с Владимиром Ильичом и поставив, в конце концов, сам себя вне закона? Карьеризм? Желание занять в партии ведущую роль?

Он же не совсем идиотом был, чтобы не понимать – это невозможно. Популярности у него особой не было, как ни старались его сторонники, везде надрывая глотки, что товарищ Троцкий – вождь РККА. Одним упоминанием прозвища, которое ему дал Владимир Ильич, любой его политический противник сделал бы из Иудушки вышедшую в тираж политическую проститутку. Оппозиционность Троцкого была сознательным политическим самоубийством. И он на этот шаг пошел. Непонимание длилось пока не попало в руки процитированное выше обвинительное заключение по делу правотроцкистского блока. И в очередной раз я удивился прозорливости Сталина, который еще до установления факта сотрудничества Льва с немецкой разведкой с 1921 года и английской с 1926 года, абсолютно точно определил суть троцкизма:

«В чем состоят характерные черты нового троцкизма? 1) По вопросу о “перманентной” революции. Новый троцкизм не считает нужным открыто отстаивать теорию “перманентной” революции. Он “просто” устанавливает, что Октябрьская революция целиком подтвердила идею “перманентной” революции. Из этого он делает следующий вывод: важно и приемлемо в ленинизме то, что имело место после войны, в период Октябрьской революции, и, наоборот, неправильно и неприемлемо в ленинизме то, что имело место до войны, до Октябрьской революции. Отсюда теория троцкистов о рассечении ленинизма на две части: на ленинизм довоенный, ленинизм “старый”, “негодный”, с его идеей диктатуры пролетариата и крестьянства, и ленинизм новый, послевоенный, Октябрьский, который рассчитывают они приспособить к требованиям троцкизма. Эта теория рассечения ленинизма нужна троцкизму как первый, более или менее “приемлемый” шаг, необходимый для того, чтобы облегчить ему следующие шаги по борьбе с ленинизмом. Но ленинизм не есть эклектическая теория, склеенная из разнообразных элементов и допускающая возможность своего рассечения. Ленинизм есть цельная теория, возникшая в 1903 году, прошедшая испытания трех революций и шествующая теперь вперед как боевое знамя всемирного пролетариата. “Большевизм, – говорит Ленин, – существует как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года. Только история большевизма за весьпериод его существования может удовлетворительно объяснить, почему он мог выработать и удержать при самых трудных условиях железную дисциплину, необходимую для победы пролетариата” . Большевизм и ленинизм – едино суть. Это два наименования одного и того же предмета. Поэтому теория рассечения ленинизма на две части есть теория разрушения ленинизма, теория подмены ленинизма троцкизмом. Нечего и говорить, что партия не может примириться с этой странной теорией. 2) По вопросу о партийности. Старый троцкизм подрывал большевистскую партийность при помощи теории (и практики) единства с меньшевиками. Но эта теория до того оскандалилась, что о ней теперь не хотят даже и вспоминать. Для подрыва партийности современный троцкизм придумал новую, менее скандальную и почти “демократическую” теорию противопоставления старых кадров партийному молодняку. Для троцкизма не существует единой и цельной истории нашей партии. Троцкизм делит историю нашей партии на две неравноценные части, на дооктябрьскую и пооктябрьскую. Дооктябрьская часть истории нашей партии есть, собственно, не история, а “предыстория”, неважный или, во всяком случае, не очень важный подготовительный период нашей партии. По-октябрьская же часть истории нашей партии есть настоящая, подлинная история. Там – “старые”, “предисторические”, неважные кадры нашей партии. Здесь – новая, настоящая, “историческая” партия. Едва ли нужно доказывать, что эта оригинальная схема истории партии есть схема подрыва единства между старыми и новыми кадрами нашей партии, схема разрушения большевистской партийности. Нечего и говорить, что партия не может примириться с этой странной схемой. 3) По вопросу о лидерах большевизма. Старый троцкизм старался развенчать Ленина более или менее открыто, не боясь последствий. Новый троцкизм поступает более осторожно. Он старается сделать дело старого троцкизма под видом восхваления Ленина, под видом его возвеличения». «В чем состоит опасность нового троцкизма? В том, что троцкизм по всему своему внутреннему содержанию имеет все шансы стать центром и сборным пунктом непролетарских элементов, стремящихся к ослаблению, к разложению диктатуры пролетариата». (И.В.Сталин. «Ленинизм или троцкизм»).

Т.е., говоря проще, троцкизм – это не идеология, это набор универсальных методов борьбы контрреволюции против ленинизма, затем и против сталинизма а, значит, и против Советской власти, которые использовал немецкий и английский агент, т.е. орудие в руках международной буржуазии. И троцкисты – это не члены партии Бронштейна, это те, кто взял его методы на вооружение. Какая идеология может быть у завербованного иностранными разведками предателя? В каком месте смеяться над теми, кто под «троцкизмом» понимает направление в марксизме? Там только универсальные подрывные методы спецслужб. А универсальные методы – они и есть универсальные. Смотрим, кто ими пользовался и пользуется.

Итак

«Под видом продолжения старой борьбы Сталин подвел под маузер ЧК и истребил все старое поколение большевиков и всех наиболее независимых и самоотверженных представителей нового поколения». (Л.Д.Троцкий "Сталин. Том 2")

Внимание, это не Н.С. Хрущев. Автор этих строк – Троцкий.

«Я не думаю, что во всей человеческой истории можно найти что-нибудь, хотя бы в отдаленной степени похожее на ту гигантскую фабрику лжи, которая организована Кремлем под руководством Сталина, причем одной из главнейших работ этой фабрики является создание Сталину новой биографии».

- и это не из доклада Хрущева на 20-м съезде. Это опять же Троцкий. ("Сталин. Том 1")

Помните социалистическое соревнование во времена Брежнева? Хотите знать по чьему рецепту была внедрена эта фальшивка вместо стахановского движения?

«На опыте стахановского движения особенно ярко обнаружились и глубокая отчужденность между властью и пролетариатом, и та свирепая настойчивость, с какою бюрократия применяет не ею, правда, выдуманное правило: "разделяй и властвуй!". Зато в утешение рабочим форсированная сдельщина именуется "социалистическим соревнованием". Название это звучит, как издевательство! Соревнование, корни которого покоются в нашей биологии, останется несомненно - очистившись предварительно от корысти, зависти, привилегий - важнейшим двигателем культуры и при коммунизме. Но и в более близкую, подготовительную эпоху действительное утверждение социалистического общества может и будет совершаться не теми унизительными мерами отсталого капитализма, к каким прибегает советское правительство, а приемами, более достойными освобожденного человека, и прежде всего не из-под бюрократической палки. Ибо сама эта палка есть наиболее отвратительное наследие старого мира. Она должна быть сломана на куски и сожжена на публичном костре, прежде чем можно будет без краски стыда говорить о социализме!» (Л.Д.Троцкий "Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?")

Есть еще вопросы о характере брежневского СССР?

Помните Горбачева с его гласностью? Во это: Бюрократическое самовластье должно уступить место советской демократии. Восстановление права критики и действительной свободы выборов есть необходимое условие дальнейшего развития страны» - не Горбатый. Это опять же Троцкий.

«Извнутри советского режима вырастают две противоположные тенденции. Поскольку он, в противоположность загнивающему капитализму, развивает производительные силы, он подготовляет экономический фундамент социализма. Поскольку, в угоду высшим слоям, он доводит до все более крайнего выражения буржуазные нормы распределения, он подготовляет капиталистическую реставрацию. Противоречие между формами собственности и нормами распределения не может нарастать без конца. Либо буржуазные нормы должны будут, в том или ином виде, распространиться и на средства производства, либо, наоборот, нормы распределения должны будут прийти в соответствие с социалистической собственностью». (Л.Д.Троцкий "Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?")

Разве не так современные «марксисты» и «историки» объясняют причины развала СССР? Ведь почти слово в слово. А слова этим написал опять же товарищ Троцкий. Еще добавить?

«Никак нельзя рассчитывать и на то, что бюрократия мирно и добровольно откажется от самой себя в пользу социалистического равенства. Если сейчас, несмотря на слишком очевидные неудобства подобной операции, она сочла возможным ввести чины и ордена, то на дальнейшей стадии она должна будет неминуемо искать для себя опоры в имущественных отношениях. Можно возразить, что крупному бюрократу безразлично, каковы господствующие формы собственности, лишь бы они обеспечивали ему необходимый доход. Рассуждение это игнорирует не только неустойчивость прав бюрократа, но и вопрос о судьбе потомства. Новейший культ семьи не свалился с неба. Привилегии имеют лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям. Но право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно быть директором треста, нужно быть пайщиком. Победа бюрократии в этой решающей области означала бы превращение ее в новый имущий класс». (Л.Д.Троцкий "Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?")

Самое интересное – кого имел этот «товарищ» ввиду, когда бичевал по заданию иностранных спецслужб советскую бюрократию. Думаете – партийную бюрократию? Накося, выкуси: «Пресловутый лозунг: "кадры решают все", гораздо откровеннее, чем хотел бы сам Сталин, характеризует природу советского общества. По самой сути своей кадры являются органом властвования и командования. Культ "кадров" означает прежде всего культ бюрократии, администрации, технической аристократии. В деле выдвигания и воспитания кадров, как и в других областях, советскому режиму приходится еще выполнять ту задачу, которую передовая буржуазия давно разрешила у себя. Но так как советские кадры выступают под социалистическим знаменем, то они требуют почти божеских почестей и все более высокого жалованья. Выделение "социалистических" кадров сопровождается, таким образом, возрождением буржуазного неравенства». После этого вам еще непонятно, кто автор идеи о «перерождении элиты»?. И, в завершении - Кургиняном интересуетесь, знаете о его высказываниях, что Ленин был до Октября разрушителем-антигосударственником, а после – созидателем государственником? Ну, вот что сказал по этому поводу И.В.Сталин, повторю:

«Отсюда теория троцкистов о рассечении ленинизма на две части: на ленинизм довоенный, ленинизм “старый”, “негодный”, с его идеей диктатуры пролетариата и крестьянства, и ленинизм новый, послевоенный, Октябрьский, который рассчитывают они приспособить к требованиям троцкизма. Эта теория рассечения ленинизма нужна троцкизму как первый, более или менее “приемлемый” шаг, необходимый для того, чтобы облегчить ему следующие шаги по борьбе с ленинизмом».

Троцкизм упорно насаждался КПСС после переворота 1953 года почти полвека, и уже четверть века, для вида оплевывая троцкизм, почти все политические движения левого толка активно пользуются его методами. Потому что все эти «Сути времени», КПРФ и прочая погань являются платными агентами капитала. И Зюганов обнимается с Жириновским, призывая к национальному единению не из-за сексуального влечения к лидеру ЛДПР – за это заплачено.

Петр Балаев

Источник http://maxpark.com/community/13/content/5762808