Главная » Творчество

Коварные архивы

10:00. 29 июня 2019 Просмотров - 209 Один комментарий Опубликовал:


Коварные архивы

Как же коварны и опасны бывают архивы!

Особенно для тех, кто чрезмерно самоуверен.

При обсуждении "творений" ряда "историков" в очередной раз стали появляться сетования на то, что кому то очень не хватает архивов.

Оказывается не только в рассказах анонимных "дедушек", которые якобы живописуют отдельным блогерам, что все было не так, как написано в исторических документах, но и в архивах содержится правда жизни.

Мне в этом контексте неожиданно вспомнилась одна ситуация.

Начиналась она почти что по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Четырнадцатого числа весеннего месяца нисан" (а точнее 14 марта 1992 года) "под высокую анфиладу Иродова дворца" (а точнее знаменитого здания КГБ СССР на Лубянской площади) "в белом плаще с кровавым подбоем" (а точнее в невиданных тогда в России туфлях и стильном плаще с эффектнейшим меховым подбоем) "шаркающей походкой кавалериста" (а точнее шаркающей походкой старой диссидентки) … вошла известнейшая тогда немолодая дама.

Не обратив никакого внимания не только на прапорщика у входных дверей, но и на учтивого капитана, сопровождавшего ее к легендарному кабинету, она лишь высокомерно кивнула двум представителям ведомства, вежливо встречавших ее у входа.

Только здесь, расставшись, наконец, с шикарным плащем (оказалось что из уникального меха был выполнен весь его подклад) и водрузив его на раритетную вешалку, она брезгливо оглянула помещение.

- Борис Николаевич лично приказал вашему министру ознакомить меня с делом моего отца!

- Да, мы в курсе.

- Дело здесь?

- Да, конечно.

- Предупреждаю! Что бы никаких ваших подлостей! Знаю я ваши гэбэшные штучки! Что бы никаких заклеенных страниц! Что бы ВСЕ дело было в наличии полностью!

- Да, конечно. Пожалуйста.

- Вы что так и будете все время сидеть смотреть?

- Дело имеет гриф секретно. Мы обязаны присутствовать.

Дама надменно хмыкнула.

Не смотря на всю ее волю и особенности характера, все равно чувствовалось волнение, когда она открыла довольно толстую папку из зеленовато-коричневого картона, за годы уже изрядно пожелтевшего.

Хотя у ее матери по жизни было еще два мужа, для нее этот человек был тот самый – первый и настоящий.
Родной.

Женщина не отрываясь и почти не двигаясь читала материалы дела три с половиной часа.
Почти не шевелясь.

В конце ее лицо фактически окаменело.

Особенно надолго она замерла на одним из разделов.

В нем были аккуратно подшиты написанные рукой ее отца 229 (!) доносов на других людей.

Точнее 222 до ареста и 7 написаны написаны уже дополнительно во время ареста.

Собственно говоря ее отцу и вменялось нанесение ущерба советской власти и вредительская деятельность путем фабрикации заведомо ложных доносов.
В том числе и кОрыстной целью.

Причем по меньшей мере три или пять человек, упомянутых в этих доносах, были прямыми родственниками нескольких ближайших сподвижников этой женщины по диссидентскому движению.

На жесткую, волевую, не терпящую малейших возражений женщину было нелегко смотреть…

- Вы закончили ознакомление с делом?
- Да.
- Распишитесь, пожалуйста, в карточке: подпись, расшифровка подписи, дата, время.

Заполнив карточку, женщина очень медленно встала из-за стола:
- Что вы делаете с этими материалами?

Сотрудник, закрывая папку, повернул ее посетительнице:
- Вы видите этот штамп?

В правом верхнем углу красовался прямоугольный штамп "ХРАНИТЬ ВЕЧНО".

- Согласно Закона – "Хранить вечно". В случае необходимости полностью или некоторые разделы после рассекречивания можно опубликовать.

Посетительница с совершенно изменившимся лицом сделала несколько шагов и остановилась.

Только сейчас она осознала, что обладая ТАКИМ компроматом не ее семью, спецслужбы его НИ РАЗУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ!

- Я всегда была уверена в необходимости существования вашей очень важной для государства организации. – Неожиданно сказала она и не забыла попрощаться.

Действительно, далее, до конца своей жизни она ни разу не упоминала и не критиковала "организацию".

Коварная вещь архивы. И опасная…

Владимир Ворожцов

https://www.facebook.com/vvorojtsov/posts/2373083789397307 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5098392.html

Метки: архивы, кгб, кровавая гэбня, лубянка, нквд, репрессии, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как масоны убивали Пушкина
...Карамзина. Позволив Пушкину пользоваться государственным архивом и заняться любимой историей, ... слову верю…”. Такую же тонкую коварную “внутреннюю” смертельную игру, только...в Российском государственном военно-историческом архиве и публиковались в “Известиях”...
Пушкин и масоны
...Карамзина. Позволив Пушкину пользоваться государственным архивом и заняться любимой историей, ... слову верю…”. Такую же тонкую коварную “внутреннюю” смертельную игру, только...в Российском государственном военно-историческом архиве и публиковались в “Известиях”...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
.... В Одесском областном архиве, мы сейчас разбираем румынские архивы, так называемые, вот... глубоким секретом, не разрешают пользоваться архивом, вот немцы они раскрыли такие... к разного рода домыслам, а «коварными происками» властей, «скрывавших правду» от...
Бэкграунд, выпуск-235 за 19 ноября 2011
... политически неблагонадежные родословные. Исчезли многие архивы, была уничтожена память об истории...наше родословное дерево восстановить. В архивах роемся. Мы с западной Украины... к разного рода домыслам, а «коварными происками» властей, «скрывавших правду» от...
УБИТ ПОЭТ, СЛУГА ОТЧИЗНЫ…
... Петра Великого. Возможно, в государственных архивах поэт познакомился и с хранящимися...книгах Порохов ссылается, что в архивах вюртембергского и австрийского министерств иностранных... осуществлять на территории России свои коварные планы. Это была, полагаю, ...
О 41 миллионе
... документам, найденным в Центральном архиве Министерства обороны России, удалось ...Тут звучит барабанная дробь! Он коварно прибавляет к довоенной оценке численности... итоги.В Российском Государственном Архиве Экономики в фонде Центрального Статистического...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2268 1958
    Мирослава 29 июня 2019 в 13:22

    И таких Дел тьма тьмущая.Кулаков-мироедов,инженеров-спецов,иностранных специалистов и собственно военных, как Тухачевский к примеру.И все Их Потомки Возмущаются Сотрясая руками, ртами, выплевывая Кучу Ненависти и Злобы.Да, Скорее Всего Были Оклеветанные и Невинно осужденные.Скорее Всего Их Было немного.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)