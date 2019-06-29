Коварные архивы
10:00. 29 июня 2019 Просмотров - 209 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Коварные архивы
Как же коварны и опасны бывают архивы!
Особенно для тех, кто чрезмерно самоуверен.
При обсуждении "творений" ряда "историков" в очередной раз стали появляться сетования на то, что кому то очень не хватает архивов.
Оказывается не только в рассказах анонимных "дедушек", которые якобы живописуют отдельным блогерам, что все было не так, как написано в исторических документах, но и в архивах содержится правда жизни.
Мне в этом контексте неожиданно вспомнилась одна ситуация.
Начиналась она почти что по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
"Четырнадцатого числа весеннего месяца нисан" (а точнее 14 марта 1992 года) "под высокую анфиладу Иродова дворца" (а точнее знаменитого здания КГБ СССР на Лубянской площади) "в белом плаще с кровавым подбоем" (а точнее в невиданных тогда в России туфлях и стильном плаще с эффектнейшим меховым подбоем) "шаркающей походкой кавалериста" (а точнее шаркающей походкой старой диссидентки) … вошла известнейшая тогда немолодая дама.
Не обратив никакого внимания не только на прапорщика у входных дверей, но и на учтивого капитана, сопровождавшего ее к легендарному кабинету, она лишь высокомерно кивнула двум представителям ведомства, вежливо встречавших ее у входа.
Только здесь, расставшись, наконец, с шикарным плащем (оказалось что из уникального меха был выполнен весь его подклад) и водрузив его на раритетную вешалку, она брезгливо оглянула помещение.
- Борис Николаевич лично приказал вашему министру ознакомить меня с делом моего отца!
- Да, мы в курсе.
- Дело здесь?
- Да, конечно.
- Предупреждаю! Что бы никаких ваших подлостей! Знаю я ваши гэбэшные штучки! Что бы никаких заклеенных страниц! Что бы ВСЕ дело было в наличии полностью!
- Да, конечно. Пожалуйста.
- Вы что так и будете все время сидеть смотреть?
- Дело имеет гриф секретно. Мы обязаны присутствовать.
Дама надменно хмыкнула.
Не смотря на всю ее волю и особенности характера, все равно чувствовалось волнение, когда она открыла довольно толстую папку из зеленовато-коричневого картона, за годы уже изрядно пожелтевшего.
Хотя у ее матери по жизни было еще два мужа, для нее этот человек был тот самый – первый и настоящий.
Родной.
Женщина не отрываясь и почти не двигаясь читала материалы дела три с половиной часа.
Почти не шевелясь.
В конце ее лицо фактически окаменело.
Особенно надолго она замерла на одним из разделов.
В нем были аккуратно подшиты написанные рукой ее отца 229 (!) доносов на других людей.
Точнее 222 до ареста и 7 написаны написаны уже дополнительно во время ареста.
Собственно говоря ее отцу и вменялось нанесение ущерба советской власти и вредительская деятельность путем фабрикации заведомо ложных доносов.
В том числе и кОрыстной целью.
Причем по меньшей мере три или пять человек, упомянутых в этих доносах, были прямыми родственниками нескольких ближайших сподвижников этой женщины по диссидентскому движению.
На жесткую, волевую, не терпящую малейших возражений женщину было нелегко смотреть…
- Вы закончили ознакомление с делом?
- Да.
- Распишитесь, пожалуйста, в карточке: подпись, расшифровка подписи, дата, время.
Заполнив карточку, женщина очень медленно встала из-за стола:
- Что вы делаете с этими материалами?
Сотрудник, закрывая папку, повернул ее посетительнице:
- Вы видите этот штамп?
В правом верхнем углу красовался прямоугольный штамп "ХРАНИТЬ ВЕЧНО".
- Согласно Закона – "Хранить вечно". В случае необходимости полностью или некоторые разделы после рассекречивания можно опубликовать.
Посетительница с совершенно изменившимся лицом сделала несколько шагов и остановилась.
Только сейчас она осознала, что обладая ТАКИМ компроматом не ее семью, спецслужбы его НИ РАЗУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ!
- Я всегда была уверена в необходимости существования вашей очень важной для государства организации. – Неожиданно сказала она и не забыла попрощаться.
Действительно, далее, до конца своей жизни она ни разу не упоминала и не критиковала "организацию".
Коварная вещь архивы. И опасная…
Владимир Ворожцов
https://www.facebook.com/vvorojtsov/posts/2373083789397307 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5098392.html
И таких Дел тьма тьмущая.Кулаков-мироедов,инженеров-спецов,иностранных специалистов и собственно военных, как Тухачевский к примеру.И все Их Потомки Возмущаются Сотрясая руками, ртами, выплевывая Кучу Ненависти и Злобы.Да, Скорее Всего Были Оклеветанные и Невинно осужденные.Скорее Всего Их Было немного.