Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 июня 2019
- 08:46 В Конгрессе США хотят запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения.
- 04:05 И снова «шок»: ВКС РФ разбомбили последний детский сад с бородатыми детьми в Идлибе (ФОТО).
- Вчера 23:39 Жестокий украинский боевик самоуничтожился в Сирии (ФОТО).
В Конгрессе США хотят запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения
В конгресс США внесли законопроект о поправках в закон о национальной обороне (NDAA), предусматривающих запрет на финансирование военного удара по Ирану без предварительного одобрения законодательным органом, пишет The Hill.
Документ подготовили конгрессмены Ро Ханна и Мэтт Гетц. Согласно их предложению, финансирование военных операций против Ирана будет заблокировано до тех пор, пока конгресс не объявит Тегерану войну или же не выдаст своего разрешения.
По мнению Ханна, президент США Дональд Трамп уже оказался в нескольких минутах от начала войны на Ближнем Востоке, которая обошлась бы Вашингтону в триллионы долларов. Речь идет о том, что Трамп отменил авиаудар по иранским объектам в ответ на сбитый Тегераном американский беспилотник.
«Президент Трамп проводил кампанию по прекращению дорогостоящих войн за рубежом, но, учитывая советников, которых он выбрал, и его недавние рискованные действия, он не выполняет это обещание», — добавил Гетц, соавтор законопроекта.
Ранее президент США заявил The Hill, что в случае необходимости нанести удар по Ирану можно и без согласования с законодателями, но предпочтительнее добиться разрешения конгресса.
За такие заявления президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым, а администрацию Дональда Трампа — погрязшей в безысходности. Причиной резкого роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном стал инцидент с американским беспилотником. Это произошло на минувшей неделе на юге исламской республики. Иранские военные указывали, что американский БПЛА залетел в воздушное пространство Ирана и был сбит над территорией республики. В Вашингтоне, в свою очередь, настаивают на том, что беспилотник в момент атаки находился в международном воздушном пространстве.
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И снова «шок»: ВКС РФ разбомбили последний детский сад с бородатыми детьми в Идлибе (ФОТО)
Сколько стоят на Западе обвинения против России и Сирии?
Самое высокобюджетное в США «Агентство по международному развитию» (USAID) опубликовало доклад с обвинениями в адрес России и Сирии. Предоставленные данные о количестве разрушенных зданий и погибших мирных жителей в Идлибе не совпадают с предоставленными ранее сведениями других организаций.
Сегодня Западом развернута сеть международных и неправительственных организаций для пропаганды против неугодных «режимов». Сотрудники этих НКО работают якобы «на земле», убеждая рядовых обывателей в объективности преподносимой им информации. Часть таких будто бы независимых НКО создают протестные настроения и формируют определенные общественные мнения. В США и Европе поддерживают эти протесты. Этот взаимосвязанный механизм применяется десятилетиями.
Подобного рода деятельность всегда будет финансироваться Соединенными Штатами, и финансирование будет весьма щедрым.
По данным из открытых источников, «Агентство США по международному развитию» является крупнейшим агентством по оказанию помощи с многомиллиардным бюджетом, действующим в тесной связке с госдепом США. Официально американское агентство оказывает гуманитарную помощь для спасения людей, способствует уменьшению бедности в малоразвитых странах.
Но это лишь вершина айсберга. Возможно, в далеких 50–60 годах миссия USAID и оказывала безвозмездную поддержку нуждающимся странам послевоенной Европы или помощь народам, пострадавшим от стихийных действий. Но в настоящее время благотворительная деятельность агентства является ширмой для подрывной работы на территории чужих государств. Помимо оказания «гуманитарной» помощи, USAID обладает довольно широким спектром возможностей, начиная от вербовки антиправительственных блогеров, заканчивая подкупом журналистов и политических деятелей, в том числе с целью организации протестных настроений в обществе и интернет-среде.
По сути, USAID ничем не отличается от тех же «Белых касок» за исключением больших возможностей и ресурсов. Деятельность организации курирует государственный департамент США. На официальном сайте американского агентства черным по белому значится, что USAID ведет внешнеполитическую деятельность в интересах Соединенных Штатов, в том числе на территории Сирии.
Буквально на днях американским агентством опубликован доклад, где приводятся данные о последствиях воздушных бомбардировок Идлибской зоны. России и Сирии вменяется повреждение 20 медицинских учреждений, гибель не менее 300 мирных жителей. Отсутствие каких-либо доказательств не смущает его соавторов, ведь подобные тезисы озвучивались в ООН. А, стало быть, факты, предоставленные международной организацией, обсуждению не подлежат.
Но и это еще не все. В антисирийском угаре западные НКО и медиа агентства, так и не пришли к единому мнению относительно количества разрушенных объектов. Сирийская сеть по правам человека уже в начале месяца говорила о 29 медицинских учреждениях, немецкая «Тагесшпигель» также со ссылкой на ООН сообщала о 24 случаях нападений на больницы.
Данные факты, как минимум, заставляют задуматься на предмет достоверности предоставляемой информации, благонадежности их источников. Возможно, на Западе не стремятся к согласованным действиям, и преследуют единственную цель — лишний раз напомнить, что главной угрозой для сирийского народа остается действующий режим, а совсем не международные террористы.
Многие на Западе уже смеются над пропагандой: «Сирийские мирные жители чудом выжили после того, как Россия в очередной раз уничтожила последнюю больницу в Идлибе. Ты не должен молчать! Поделись этой фотографией!» — написал Тим Андерсон и опубликовал фото боевиков после авиаудара.
Американский журналист Патрик Хеннингсен ранее опубликовал смешной твит про то, что, по версии Запада, в Идлибе практически все здания относятся либо к больницам, либо родильным домам.
Перевод: Если верить крупным СМИ Великобритании и США, больницы в Идлибе расположены через каждые 100 футов (30 метров, – прим.РВ).
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Жестокий украинский боевик самоуничтожился в Сирии (ФОТО)
По сообщениям сирийский источников, на днях в районе Рашидин на юго-западе Алеппо во время установки взрывного устройства подорвался боевик по имени Аль-Такбир.
О нем известно, что вместе с еще несколькими подельниками около года назад он приехал в Сирию с Украины и вступил в террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра»* (ХТШ).
Отмечается, что Аль-Такбир воевал в бандгруппах, действовавших в районе Алеппо и отличался безжалостностью к пленным солдатам сирийской армии и мирным жителям.
В сообщении о том, что в Сирии на стороне джихадистов воюют граждане Украины, нет ничего нового. Не так давно сирийскими источниками распространена информация о гибели другого украинца крымско-татарского происхождения с позывным Аль Керим, воевавшего в одном из отрядов НВФ «Хайят Тахрир аш-Шам».
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Однако имя Аль-Такбир (Такбир — в исламе это призыв к возвеличиванию Аллаха словами «Аллаху Акбар», — прим. РВ.), присвоенное украинским наемником, показалось очень знакомым. Так себя называл белорусский гражданин Даниил Ляшук, который в составе роты патрульно-постовой службы «Торнадо» МВД Украины в 2014–2015 годах отметился зверскими преступлениями против мирных жителей Луганщины.
Даниил Ляшук в форме украинской милиции
Примечательно, что именно в этот период он был награжден украинской медалью «За военную службу».
Но не жестокость, проявленная Ляшуком в отношении мирного населения Донбасса, стала его визитной карточкой. Отморозков, виновных в гибели десятков ни в чем не повинных людей, в «Торнадо» было в избытке. Его фишка состояла в открытой пропаганде ценностей экстремистской организации «Исламское государство»*.
Забыв свое родство, Ляшук, возомнивший себя «борцом за истинную веру», взял себе имя «Данияль аль-Такбир» и говорящий позывной «Моджахед». При этом «борьба за веру» им воспринималась исключительно в форме жестокости, граничащей с садизмом. В одной из записей на своей странице «ВКонтакте» Лящук опубликовал фото казни боевиками «Халифата» американского репортера Джеймса Фоули с пояснением: «Поистине счастлив человек, который знает, за что сражается. Несчастен тот, кому не за что сражаться».
Размещал он и фотографии массовых расстрелов пленных, произведенных джихадистами в Ираке, и военных преступлений чеченских сепаратистов с одобрительными комментариями. Особенно любил «Аль-Такбир» фотографироваться на фоне черного флага ИГИЛ.
Даниил Ляшук позирует на фоне флага ИГИЛ*
Впрочем, среди нацистов из «Торнадо» у Ляшука было немало единомышленников, разделявших идеи радикального Ислама. Вместе они совершали против безоружных людей бесчеловечные преступления, оправдывая их целесообразностью военного времени и борьбой против «сепаратистов», которые позиционировались с неверными.
По данным следствия, «торнадовцы» оборудовали пыточную в подвале одной из школ Северодонецка, где в самых кошмарных традициях фашистского гестапо издевались над своими жертвами.
Это привело к тому, что 18 июня 2015 года так называемый батальон «Торнадо» был расформирован. Ряд бывших бойцов, включая его основателя и главаря Руслана Онищенко, арестованы. Даниилу Ляшуку удалось скрыться. В отношении него украинской прокуратурой возбуждается уголовное дело за совершение тяжких и особо тяжких преступлений
В одном из интервью Ляшук заявлял, что пошел воевать в «АТО», потому что имеет с русскими отдельные счеты, и с окончанием «АТО» его личная война не закончится. Так неужели, реализуя свое бредовое обещание, Ляшук — «Аль-Такбир» после расформирования «Торнадо» подался в Сирию, где нашел свой бесславный конец, воюя в рядах международных террористов?
Исследование открытых источников на эту тему показало, что 9 сентября 2015 года в одном из мотелей под Киевом Ляшук был арестован, после чего помещен в знаменитый Лукьяновский следственный изолятор для особо опасных преступников. При задержании у него было изъято удостоверение, выданное на имя «Аль-Такбир Даниял Александрович».
О задержании «самого опасного и жестокого из всех подозреваемых» в уголовном деле о роте «Торнадо» сообщил лично главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, «именно „Моджахед”- Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений».
По данным следствия, только в период между 13 марта и 2 апреля 2015 года Ляшук принимал участие в похищении и пытках 10 человек.
Однако на этом криминальная история Ляшука — «Аль-Такбира» не заканчивается.
В июне 2016 года белорусской генпрокуратурой на Украину было направлено ходатайство об экстрадиции Ляшука, которого в Белоруссии преследуют по ч. 2 ст. 339 УК республики (Злостное хулиганство). По словам официального представителя Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрия Брылева, «он и его приятели избивали молодых людей и заставляли тех произносить пренебрежительные, оскорбительные, нецензурные высказывания в отношении лиц, которые поддерживают антифашистские взгляды».
Как следует из размещенных в Сети документов, в октябре 2016 года Генеральная прокуратура Украины постановила выдать Белоруссии ее гражданина Даниила Ляшука. Однако фактическая его передача, в соответствии с постановлением об экстрадиции, была отсрочена до завершения уголовного производства на территории Украины.
Следственные действия в отношении Ляшука продолжались более полутора лет и в апреле 2017 года за совершенные преступления «Данияль аль-Такбир» был приговорен Оболонским райсудом города Киева к 10 годам лишения свободы. Ему было вменено совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255 («Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией»), частью 5 статьи 27 («Пособничество в совершении преступления или его сокрытие»), частью 2 статьи 365 («Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями»), частью 3 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные в составе организованной группы, или повлекшие тяжкие последствия») и частью 2 статьи 127 УК Украины («Пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием своего служебного положения»).
Однако, несмотря на завершение уголовного производства по делу Ляшука и имеющееся постановление генпрокуратуры Украины о выдаче его белорусской стороне, украинская Фемида неожиданно дала обратный ход, проявив необъяснимый гуманизм в отношении изувера.
В сентябре 2018 года депутат Верховной рады от партии Арсения Яценюка «Народный фронт» Юрий Тимошенко заявил, что обсуждал экстрадицию Ляшука с генпрокурором Украины Юрием Луценко, который пообещал отказать Минску в вопросе о его выдаче.
Доподлинно установить из открытых источников, был экстрадирован Ляшук в Белоруссию, или остался отбывать наказание в Незалежной, не удалось.
Впрочем, это уже и не так важно. Совершенно очевидно, что ни на Украине, ни в Белоруссии не предусмотрены амнистия или досрочное освобождение преступникам, совершившим особо тяжкие преступления. А посему, в какой тюрьме сидит преступник Ляшук — «Аль-Такбир» — в украинской либо в белорусской, не имеет особого значения. Главное это то, что он сидит.
Таким образом, очевидно, что подорвавшийся под Алеппо на собственной мине боевик «Джабхат ан-Нусры» это не Даниил Ляшук. Речь идет о двух разных людях, взявших себе одинаковое такое не типичное для Украины имя — «Аль-Такбир». Впрочем, кроме имени их роднит еще одна схожая отличительная черта — жестокость по отношению к мирным жителям.
И все-таки остается вопрос — так о каком же погибшем джихадисте-украинце с арабским именем «Аль-Такбир» сообщают сирийские источники? Вероятно, что он так и останется без ответа. Тем более, что Украина давно снискала печальную славу поставщика рекрутов для террористических организаций всех мастей.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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