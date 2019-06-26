Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 июня 2019

По сообщениям сирийский источников, на днях в районе Рашидин на юго-западе Алеппо во время установки взрывного устройства подорвался боевик по имени Аль-Такбир.

О нем известно, что вместе с еще несколькими подельниками около года назад он приехал в Сирию с Украины и вступил в террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра»* (ХТШ).

Отмечается, что Аль-Такбир воевал в бандгруппах, действовавших в районе Алеппо и отличался безжалостностью к пленным солдатам сирийской армии и мирным жителям.





В сообщении о том, что в Сирии на стороне джихадистов воюют граждане Украины, нет ничего нового. Не так давно сирийскими источниками распространена информация о гибели другого украинца крымско-татарского происхождения с позывным Аль Керим, воевавшего в одном из отрядов НВФ «Хайят Тахрир аш-Шам».

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Однако имя Аль-Такбир (Такбир — в исламе это призыв к возвеличиванию Аллаха словами «Аллаху Акбар», — прим. РВ.), присвоенное украинским наемником, показалось очень знакомым. Так себя называл белорусский гражданин Даниил Ляшук, который в составе роты патрульно-постовой службы «Торнадо» МВД Украины в 2014–2015 годах отметился зверскими преступлениями против мирных жителей Луганщины.

Даниил Ляшук в форме украинской милиции



Примечательно, что именно в этот период он был награжден украинской медалью «За военную службу».

Но не жестокость, проявленная Ляшуком в отношении мирного населения Донбасса, стала его визитной карточкой. Отморозков, виновных в гибели десятков ни в чем не повинных людей, в «Торнадо» было в избытке. Его фишка состояла в открытой пропаганде ценностей экстремистской организации «Исламское государство»*.

Забыв свое родство, Ляшук, возомнивший себя «борцом за истинную веру», взял себе имя «Данияль аль-Такбир» и говорящий позывной «Моджахед». При этом «борьба за веру» им воспринималась исключительно в форме жестокости, граничащей с садизмом. В одной из записей на своей странице «ВКонтакте» Лящук опубликовал фото казни боевиками «Халифата» американского репортера Джеймса Фоули с пояснением: «Поистине счастлив человек, который знает, за что сражается. Несчастен тот, кому не за что сражаться».

Размещал он и фотографии массовых расстрелов пленных, произведенных джихадистами в Ираке, и военных преступлений чеченских сепаратистов с одобрительными комментариями. Особенно любил «Аль-Такбир» фотографироваться на фоне черного флага ИГИЛ.

Даниил Ляшук позирует на фоне флага ИГИЛ*

Впрочем, среди нацистов из «Торнадо» у Ляшука было немало единомышленников, разделявших идеи радикального Ислама. Вместе они совершали против безоружных людей бесчеловечные преступления, оправдывая их целесообразностью военного времени и борьбой против «сепаратистов», которые позиционировались с неверными.



По данным следствия, «торнадовцы» оборудовали пыточную в подвале одной из школ Северодонецка, где в самых кошмарных традициях фашистского гестапо издевались над своими жертвами.

Это привело к тому, что 18 июня 2015 года так называемый батальон «Торнадо» был расформирован. Ряд бывших бойцов, включая его основателя и главаря Руслана Онищенко, арестованы. Даниилу Ляшуку удалось скрыться. В отношении него украинской прокуратурой возбуждается уголовное дело за совершение тяжких и особо тяжких преступлений

В одном из интервью Ляшук заявлял, что пошел воевать в «АТО», потому что имеет с русскими отдельные счеты, и с окончанием «АТО» его личная война не закончится. Так неужели, реализуя свое бредовое обещание, Ляшук — «Аль-Такбир» после расформирования «Торнадо» подался в Сирию, где нашел свой бесславный конец, воюя в рядах международных террористов?

Исследование открытых источников на эту тему показало, что 9 сентября 2015 года в одном из мотелей под Киевом Ляшук был арестован, после чего помещен в знаменитый Лукьяновский следственный изолятор для особо опасных преступников. При задержании у него было изъято удостоверение, выданное на имя «Аль-Такбир Даниял Александрович».

О задержании «самого опасного и жестокого из всех подозреваемых» в уголовном деле о роте «Торнадо» сообщил лично главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, «именно „Моджахед”- Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений».

По данным следствия, только в период между 13 марта и 2 апреля 2015 года Ляшук принимал участие в похищении и пытках 10 человек.

Однако на этом криминальная история Ляшука — «Аль-Такбира» не заканчивается.

В июне 2016 года белорусской генпрокуратурой на Украину было направлено ходатайство об экстрадиции Ляшука, которого в Белоруссии преследуют по ч. 2 ст. 339 УК республики (Злостное хулиганство). По словам официального представителя Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрия Брылева, «он и его приятели избивали молодых людей и заставляли тех произносить пренебрежительные, оскорбительные, нецензурные высказывания в отношении лиц, которые поддерживают антифашистские взгляды».

Как следует из размещенных в Сети документов, в октябре 2016 года Генеральная прокуратура Украины постановила выдать Белоруссии ее гражданина Даниила Ляшука. Однако фактическая его передача, в соответствии с постановлением об экстрадиции, была отсрочена до завершения уголовного производства на территории Украины.





Следственные действия в отношении Ляшука продолжались более полутора лет и в апреле 2017 года за совершенные преступления «Данияль аль-Такбир» был приговорен Оболонским райсудом города Киева к 10 годам лишения свободы. Ему было вменено совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255 («Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией»), частью 5 статьи 27 («Пособничество в совершении преступления или его сокрытие»), частью 2 статьи 365 («Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями»), частью 3 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные в составе организованной группы, или повлекшие тяжкие последствия») и частью 2 статьи 127 УК Украины («Пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием своего служебного положения»).

Однако, несмотря на завершение уголовного производства по делу Ляшука и имеющееся постановление генпрокуратуры Украины о выдаче его белорусской стороне, украинская Фемида неожиданно дала обратный ход, проявив необъяснимый гуманизм в отношении изувера.

В сентябре 2018 года депутат Верховной рады от партии Арсения Яценюка «Народный фронт» Юрий Тимошенко заявил, что обсуждал экстрадицию Ляшука с генпрокурором Украины Юрием Луценко, который пообещал отказать Минску в вопросе о его выдаче.

Доподлинно установить из открытых источников, был экстрадирован Ляшук в Белоруссию, или остался отбывать наказание в Незалежной, не удалось.

Впрочем, это уже и не так важно. Совершенно очевидно, что ни на Украине, ни в Белоруссии не предусмотрены амнистия или досрочное освобождение преступникам, совершившим особо тяжкие преступления. А посему, в какой тюрьме сидит преступник Ляшук — «Аль-Такбир» — в украинской либо в белорусской, не имеет особого значения. Главное это то, что он сидит.

Таким образом, очевидно, что подорвавшийся под Алеппо на собственной мине боевик «Джабхат ан-Нусры» это не Даниил Ляшук. Речь идет о двух разных людях, взявших себе одинаковое такое не типичное для Украины имя — «Аль-Такбир». Впрочем, кроме имени их роднит еще одна схожая отличительная черта — жестокость по отношению к мирным жителям.

И все-таки остается вопрос — так о каком же погибшем джихадисте-украинце с арабским именем «Аль-Такбир» сообщают сирийские источники? Вероятно, что он так и останется без ответа. Тем более, что Украина давно снискала печальную славу поставщика рекрутов для террористических организаций всех мастей.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.