Полномочия американских военных для операций в цифровом пространстве максимально расширили

Перешли к агрессии

«Виртуальный акт предательства»

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country…..