Не его война: кибервойска США получили право на атаку без санкции президента
09:26. 24 июня 2019 Просмотров - 205 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Полномочия американских военных для операций в цифровом пространстве максимально расширили
Соединенные Штаты активизируют попытки проникновения в системы управления российскими энергосетями, выяснила The New York Times. Президент Дональд Трамп уже успел в очередной раз поругать газету за публикацию недостоверной информации и даже обвинил ее в предательстве. Однако благодаря публикации выяснилось, что одобрение Трампа для начала кибервойны американским хакерам в погонах уже не особенно и нужно. Насколько реальны виртуальные угрозы для Америки — в материале «Известий».
Перешли к агрессии
Власти США в последние месяцы стали гораздо агрессивнее вести операции в кибернетическом пространстве. В рамках одной из них специалистам удалось внедриться в систему управления российской энергосистемой и разместить в ней код, который может использоваться для проведения хакерских атак в будущем. С таким утверждением на днях выступило авторитетное американское издание The New York Times, ссылаясь на бывших и действующих американских чиновников, которые беседовали с газетой на условиях сохранения анонимности.
Источники издания, в частности, упомянули о том, что с разведывательными целями США проводили хакерские операции против энергосетей России как минимум с 2012 года. Однако, как говорят собеседники NYT, в последнее время подобные мероприятия стали приобретать более агрессивный характер. В частности, внедренный в систему компьютерный код может в будущем использоваться для полномасштабной диверсии, в результате которой национальная энергосистема может быть выведена из строя полностью или частично. «Сторонники такой более агрессивной стратегии говорят о том, что ее давно было пора взять на вооружение с учетом звучавших на протяжении многих лет предупреждений министерства национальной безопасности и ФБР о том, что Россия активировала вредоносы, которые могут поставить под угрозу работу американских электростанций, нефтяных и газовых трубопроводов или систем водоснабжения в случае любого потенциального конфликта с Соединенными Штатами в будущем», — пишет газета. Впрочем, подобный подход «связан со значительными рисками эскалации идущей ежедневно цифровой холодной войны между Вашингтоном и Москвой», подчеркивает The New York Times.
Однако новая стратегия в области противостояния в кибернетической сфере может оказаться и сигналом Кремлю — мол, в Белом доме и политически, и технически готовы дать ответ на любые недоброжелательные действия России в этой сфере. «Глава Кибернетического командования США генерал Пол Накасоне не раз говорил о необходимости «защищаться нападением», внедряясь в сети противника, чтобы показать, что США ответят на череду направленных против них онлайн-атак», — напоминает NYT. В качестве повода для такого ответа в Вашингтоне могут воспользоваться по сути ничем не подтвержденными обвинениями в адрес в России о якобы имевших место случаях вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году и в промежуточные выборы в конгресс в 2018-м.
«Виртуальный акт предательства»
На материал NYT незамедлительно отреагировал Дональд Трамп, который не раз называл издание распространителем fake news, которое нападает на него лично и членов его администрации по поводу и без. «Можете ли поверить, что провалившаяся The New York Times только что выдала материал, где утверждает, что США значительно усилили кибератаки против России? Это виртуальный акт предательства, совершенный некогда великой газетой, которая так стремится дать материал, любой материал, даже если он плох для нашей страны, а также неправдив! Нашим коррумпированным медиа сегодня всё подходит», — написал президент в Twitter.
Примечательно, что, по словам двух источников NYT, сам Трамп о внедрении вредоносного кода в российскую энергосистему осведомлен не был — его решили не ставить в известность об операции, опасаясь, что глава государства банально проболтается. Кремль после оценки информации увидел в новых данных о хакерских атаках признаки развязанной США кибервойны. «Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении России», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он признал, что российские ведомства не раз подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа и «ведут с этим постоянно борьбу, чтобы не допустить вреда нашей экономике и нашим чувствительным сферам».
В российском Минэнерго заявили, что большинство критически важных объектов в сфере энергетики подключено к государственной системе защиты, а за безопасность государственных информационных ресурсов отвечают компетентные органы. «У российских электросетей высокий уровень защиты», — сказали РБК в пресс-службе ведомства, отметив, что для снижения рисков используются отечественное оборудование и технологии.
Начальная кибервоенная подготовка
Тему защиты от российских хакеров в США педалируют уже довольно давно и активно. Поводом для наращивания возможностей в этой сфере в Вашингтоне называют якобы имевшие место попытки вмешательства российских государственных структур в американские выборы. Впрочем, убедительных фактов, подтверждающих такую деятельность Москвы, американские чиновники не приводят. Не удалось найти весомые улики и в рамках расследования во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером, бывшим директором ФБР.
Впрочем, отсутствие серьезных доказательств, похоже, мало кого смущает. В июле 2018 года генерал Накасоне, который помимо киберкомандования возглавляет еще и Агентство национальной безопасности США, сообщил о формировании специальной группы, которой поручено заняться устранением российских угроз в цифровом пространстве. Он отмечал, что создание такого отдела соответствует подходам, которых американская разведка придерживалась и ранее.
Вскоре после назначения Накасоне на пост главы киберкомандования в мае прошлого года NYT писала о том, что эта структура получила полномочия для проведения превентивных атак на сети противника. Как отмечала газета, такие права позволили подчиненным генерала на ежедневной основе залезать в зарубежные информационные системы. Оправдывались такие взломы судьбоносной миссией — не допустить применения кибероружия против Америки.
Забыли спросить
Полномочия киберкомандования были расширены прошлым летом на основании подписанного Трампом президентского меморандума о национальной безопасности № 13. При этом, как отмечает NYT, действия против российской энергосистемы, «похоже, осуществлялись в рамках мало кем замеченных новых юридических полномочий, закопанных в закон о военных расходах, который конгресс принял летом прошлого года». Эти меры предусматривают проведение на регулярной основе «тайных военных действий» в киберпространстве с целью «сдерживания, охраны и защиты от атак или вредоносной киберактивности против Соединенных Штатов».
Таким образом, «цифровые воины» Накасоне получили возможность действовать без одобрения со стороны главы государства — для начала операции достаточно отмашки министра обороны. «В течение последнего года подход стал гораздо, гораздо более агрессивным, — заявил изданию высокопоставленный представитель американской разведки, не вдаваясь в детали проводимых операций. — Мы сейчас делаем вещи такого масштаба, о которых и помыслить не могли пару лет назад».
Полученные американским киберкомандованием и АНБ полномочия заставляют задуматься о том, насколько подотчетными могут оказаться их действия — с учетом того, что разрешения на проведение операций у президента страны теперь можно и не запрашивать. Снижение уровня принятия решений увеличивает и риски начала кибервойны из-за человеческой ошибки или чьего-то умысла.
Выстрел в ногу
Возникает и вопрос о допустимости и этичности практики кибервзлома и, по сути, кибервымогательства на государственном уровне. «Идея, в рамках которой мы можем использовать наступательные возможности в киберпространстве, чтобы добиться такого же эффекта, как в результате диверсий, при том что подобные операции будут характеризоваться значительным масштабом и бюджетом, (…) — не уверен, что это сработает», — заявил Том Боссерт, до апреля 2018 года занимавший пост советника по вопросам национальной безопасности в Белом доме. «Хочется быть уверенным в том, что мы не дойдем до эскалации взаимных кибератак, где мы потеряем больше, чем противная сторона», — отметил специалист в интервью порталу Wired.
А шансов на то, что США по сравнению с Россией в подобном конфликте могут оказаться в заведомо проигрышном положении, немало. Энергетическая и транспортная инфраструктура Соединенных Штатов, например, отличается более высоким уровнем автоматизации и цифровизации, а значит, и возможностей для взлома ее компьютерных систем значительно больше.
В том, что действия Белого дома и киберкомандования дадут желаемый результат и защитят США от пресловутых русских хакеров, сильно сомневается и Джей Майкл Дэниел, занимавший должность координатора по вопросам кибербезопасности в администрации президента-демократа Барака Обамы. По его словам, сейчас США переходят к наступательной тактике, не представляя возможных последствий такого шага. «Это во многих отношениях неизведанная территория, — сказал Дэниел в интервью Wired. — И мы сами себя затягиваем в ситуацию, которая складывалась перед Первой мировой войной — тогда определенные действия, направленные на сдерживание, как раз породили ответную реакцию».
Кирилл Сенин
источник
Соединенные Штаты активизируют попытки проникновения в системы управления российскими энергосетями, выяснила The New York Times. Президент Дональд Трамп уже успел в очередной раз поругать газету за публикацию недостоверной информации и даже обвинил ее в предательстве. Однако благодаря публикации выяснилось, что одобрение Трампа для начала кибервойны американским хакерам в погонах уже не особенно и нужно. Насколько реальны виртуальные угрозы для Америки — в материале «Известий».
Перешли к агрессии
Власти США в последние месяцы стали гораздо агрессивнее вести операции в кибернетическом пространстве. В рамках одной из них специалистам удалось внедриться в систему управления российской энергосистемой и разместить в ней код, который может использоваться для проведения хакерских атак в будущем. С таким утверждением на днях выступило авторитетное американское издание The New York Times, ссылаясь на бывших и действующих американских чиновников, которые беседовали с газетой на условиях сохранения анонимности.
Источники издания, в частности, упомянули о том, что с разведывательными целями США проводили хакерские операции против энергосетей России как минимум с 2012 года. Однако, как говорят собеседники NYT, в последнее время подобные мероприятия стали приобретать более агрессивный характер. В частности, внедренный в систему компьютерный код может в будущем использоваться для полномасштабной диверсии, в результате которой национальная энергосистема может быть выведена из строя полностью или частично. «Сторонники такой более агрессивной стратегии говорят о том, что ее давно было пора взять на вооружение с учетом звучавших на протяжении многих лет предупреждений министерства национальной безопасности и ФБР о том, что Россия активировала вредоносы, которые могут поставить под угрозу работу американских электростанций, нефтяных и газовых трубопроводов или систем водоснабжения в случае любого потенциального конфликта с Соединенными Штатами в будущем», — пишет газета. Впрочем, подобный подход «связан со значительными рисками эскалации идущей ежедневно цифровой холодной войны между Вашингтоном и Москвой», подчеркивает The New York Times.
Однако новая стратегия в области противостояния в кибернетической сфере может оказаться и сигналом Кремлю — мол, в Белом доме и политически, и технически готовы дать ответ на любые недоброжелательные действия России в этой сфере. «Глава Кибернетического командования США генерал Пол Накасоне не раз говорил о необходимости «защищаться нападением», внедряясь в сети противника, чтобы показать, что США ответят на череду направленных против них онлайн-атак», — напоминает NYT. В качестве повода для такого ответа в Вашингтоне могут воспользоваться по сути ничем не подтвержденными обвинениями в адрес в России о якобы имевших место случаях вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году и в промежуточные выборы в конгресс в 2018-м.
«Виртуальный акт предательства»
На материал NYT незамедлительно отреагировал Дональд Трамп, который не раз называл издание распространителем fake news, которое нападает на него лично и членов его администрации по поводу и без. «Можете ли поверить, что провалившаяся The New York Times только что выдала материал, где утверждает, что США значительно усилили кибератаки против России? Это виртуальный акт предательства, совершенный некогда великой газетой, которая так стремится дать материал, любой материал, даже если он плох для нашей страны, а также неправдив! Нашим коррумпированным медиа сегодня всё подходит», — написал президент в Twitter.
Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country…..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2019 г.
Примечательно, что, по словам двух источников NYT, сам Трамп о внедрении вредоносного кода в российскую энергосистему осведомлен не был — его решили не ставить в известность об операции, опасаясь, что глава государства банально проболтается. Кремль после оценки информации увидел в новых данных о хакерских атаках признаки развязанной США кибервойны. «Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении России», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он признал, что российские ведомства не раз подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа и «ведут с этим постоянно борьбу, чтобы не допустить вреда нашей экономике и нашим чувствительным сферам».
В российском Минэнерго заявили, что большинство критически важных объектов в сфере энергетики подключено к государственной системе защиты, а за безопасность государственных информационных ресурсов отвечают компетентные органы. «У российских электросетей высокий уровень защиты», — сказали РБК в пресс-службе ведомства, отметив, что для снижения рисков используются отечественное оборудование и технологии.
Начальная кибервоенная подготовка
Тему защиты от российских хакеров в США педалируют уже довольно давно и активно. Поводом для наращивания возможностей в этой сфере в Вашингтоне называют якобы имевшие место попытки вмешательства российских государственных структур в американские выборы. Впрочем, убедительных фактов, подтверждающих такую деятельность Москвы, американские чиновники не приводят. Не удалось найти весомые улики и в рамках расследования во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером, бывшим директором ФБР.
Впрочем, отсутствие серьезных доказательств, похоже, мало кого смущает. В июле 2018 года генерал Накасоне, который помимо киберкомандования возглавляет еще и Агентство национальной безопасности США, сообщил о формировании специальной группы, которой поручено заняться устранением российских угроз в цифровом пространстве. Он отмечал, что создание такого отдела соответствует подходам, которых американская разведка придерживалась и ранее.
Вскоре после назначения Накасоне на пост главы киберкомандования в мае прошлого года NYT писала о том, что эта структура получила полномочия для проведения превентивных атак на сети противника. Как отмечала газета, такие права позволили подчиненным генерала на ежедневной основе залезать в зарубежные информационные системы. Оправдывались такие взломы судьбоносной миссией — не допустить применения кибероружия против Америки.
Забыли спросить
Полномочия киберкомандования были расширены прошлым летом на основании подписанного Трампом президентского меморандума о национальной безопасности № 13. При этом, как отмечает NYT, действия против российской энергосистемы, «похоже, осуществлялись в рамках мало кем замеченных новых юридических полномочий, закопанных в закон о военных расходах, который конгресс принял летом прошлого года». Эти меры предусматривают проведение на регулярной основе «тайных военных действий» в киберпространстве с целью «сдерживания, охраны и защиты от атак или вредоносной киберактивности против Соединенных Штатов».
Таким образом, «цифровые воины» Накасоне получили возможность действовать без одобрения со стороны главы государства — для начала операции достаточно отмашки министра обороны. «В течение последнего года подход стал гораздо, гораздо более агрессивным, — заявил изданию высокопоставленный представитель американской разведки, не вдаваясь в детали проводимых операций. — Мы сейчас делаем вещи такого масштаба, о которых и помыслить не могли пару лет назад».
Полученные американским киберкомандованием и АНБ полномочия заставляют задуматься о том, насколько подотчетными могут оказаться их действия — с учетом того, что разрешения на проведение операций у президента страны теперь можно и не запрашивать. Снижение уровня принятия решений увеличивает и риски начала кибервойны из-за человеческой ошибки или чьего-то умысла.
Выстрел в ногу
Возникает и вопрос о допустимости и этичности практики кибервзлома и, по сути, кибервымогательства на государственном уровне. «Идея, в рамках которой мы можем использовать наступательные возможности в киберпространстве, чтобы добиться такого же эффекта, как в результате диверсий, при том что подобные операции будут характеризоваться значительным масштабом и бюджетом, (…) — не уверен, что это сработает», — заявил Том Боссерт, до апреля 2018 года занимавший пост советника по вопросам национальной безопасности в Белом доме. «Хочется быть уверенным в том, что мы не дойдем до эскалации взаимных кибератак, где мы потеряем больше, чем противная сторона», — отметил специалист в интервью порталу Wired.
А шансов на то, что США по сравнению с Россией в подобном конфликте могут оказаться в заведомо проигрышном положении, немало. Энергетическая и транспортная инфраструктура Соединенных Штатов, например, отличается более высоким уровнем автоматизации и цифровизации, а значит, и возможностей для взлома ее компьютерных систем значительно больше.
В том, что действия Белого дома и киберкомандования дадут желаемый результат и защитят США от пресловутых русских хакеров, сильно сомневается и Джей Майкл Дэниел, занимавший должность координатора по вопросам кибербезопасности в администрации президента-демократа Барака Обамы. По его словам, сейчас США переходят к наступательной тактике, не представляя возможных последствий такого шага. «Это во многих отношениях неизведанная территория, — сказал Дэниел в интервью Wired. — И мы сами себя затягиваем в ситуацию, которая складывалась перед Первой мировой войной — тогда определенные действия, направленные на сдерживание, как раз породили ответную реакцию».
Кирилл Сенин
источник
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8925189.html
А пока блистательные кибернетические ковбойцы тренируются на энергосистеме Уругвая, Бразилии и Парагвая.
Токмо об этом не говорят самые демократические сми на планете