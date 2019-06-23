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Владивосток – правильный город

08:48. 23 июня 2019 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:
Во Владивостоке завершилась масштабная модернизация тоннеля имени Сталина
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Владивостокский тоннель им. И. В. Сталина Дальневосточной железной дороги, построенный в 1935 году, открыли во Владивостоке, сообщила 21 июня пресс-служба ОАО «Российские железные дороги».

Тоннель имеет большое практическое значение для горожан и экономики города. С открытием движения через Владивостокский тоннель возобновилось движение городской электрички, связывающей центр Владивостока с его отдалённым Первомайским районом. Теперь они смогут выезжать на электричке на отдых за город.

Во Владивостоке тоннель связывает посадочные платформы 3-я Рабочая и Луговая. Через него также осуществляются грузовые перевозки в адрес портов на Мысе Чуркина, подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2. Данное искусственное сооружение имеет статус памятника истории и архитектуры краевого значения и явлется единственным в России, которое официально носит имя И. В. Сталина.

Железнодорожный тоннель является стратегическим объектом и находится под охраной воинской части национальной гвардии Российской Федерации.

Работа по реконструкции тоннеля длилась на протяжении 3-х лет. Параллельно с основным «большим» тоннелем проходит «малый». Он выполняет функции водоотвода грунтовых вод.

На объекте,который с момента своей постройки ни разу глобально не ремонтировался, работали строители и проектировщики со всей страны. Им пришлось проделать нелёгкую работу, которой всё время препятствовали различные климатические и геологические условия.

Стоимость работ составила 3,5 млрд рублей. Это вложения инвестиционной программы ОАО «РЖД» не только в модернизацию тоннеля, а в целом в экономику Приморского края в виде увеличения грузооборота, и как следствие, пополнения регионального бюджета.

Однопутный железнодорожный тоннель длиной 1382 м, расположенный под горой Шошина, на перегоне Вторая речка — Мыс Чуркина Дальневосточной железной дороги, начинали строить ещё в 1914 году. Затем он был законсервирован, достроен в период с 1934 по 1936 г. г и назван именем Иосифа Сталина.

По проекту он предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжёлых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае возможного нападения условного противника. Начиная с 1951 года по нему начали курсировать грузовые составы с грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка в 60-х годах открылось пригородное пассажирское сообщение.

Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный железнодорожный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект.

Владивостокский тоннель был включен в перечень первоочередных мероприятий по Программе развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона*, утверждённых правительством РФ. Учитывая рост объёма перевозок и значимость тоннеля для Владивостокского транспортногоузла, руководством холдинга было принято решение о его масштабной модернизации, которая началась весной 2016 года.

*Проект реконструкции Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.

30 декабря 2014 года Правительственной комиссии по транспорту утверждён Детальный план мероприятий по реализации проекта развития БАМа и Транссиба. Развитие Восточного полигона перспектива долгосрочного роста (колёсико прокрутки и левая кнопка мышки — в помощь): ar2014.rzd.ru/ru/investment/project-of-reconstruction-BAM-TSR/



М. Шевякин


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4518850.html

Метки: восток, история, Россия, сталин, технологии

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