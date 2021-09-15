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На Дальнем Востоке нашли место для города Спутник

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На Дальнем Востоке нашли место для города Спутник

Приморский Минстрой сообщил, что неподалеку от Владивостока выбран участок площадью 383 гектара под закладку города Спутник. В рамках проекта могут построить 2,8 млн кв. метров жилья. Цены на квартиры там будут ниже среднерыночных, обещают чиновники.

Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития в ходе Восточного Экономического Форума задал вопрос: «Когда у вас есть участок и есть деньги, есть ли у вас проблемы? Вам нужен спрос. (…) есть ли спрос даже на 200 тысяч квартир в самом красивом месте Российской Федерации? А с учетом масштаба строительства цена будет ниже среднерыночной». По его мнению, привлекать Спутник будет людей со всей России.

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в свою очередь заявил, что строительство Спутника позволит снизить цены на жилье и усилит владивостокскую агломерацию.

«Мы этой работой [улучшением городской среды] будем активно заниматься. Если говорить в целом о городах, они должны стать более красивыми и удобными», – добавил чиновник.

Резидент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнер Squire Patton Boggs Александр Долгов заявил РИА «Новости», что современные города создают и развивают как «туристические, транспортные и промышленные центры», стремящиеся к диверсификации экономики.

«Если проект будет реализовываться так, как это видят инициаторы, то население Сибири будет увеличиваться, а приток молодых людей в Москву и Санкт-Петербург сократится за счет новых возможностей, которые будут создаваться на территории будущими центрами притяжения», – отметил эксперт.

По его словам, реализация такого проекта позволит вдохнуть новую жизнь в экономику региона. Вопрос привлечения жителей он предложил решать при помощи публичной поддержки – увеличенного материнского капитала и особых условий льготной ипотеки. В то же время эксперт напомнил о том, что строительство в рамках проекта потребует значительных инвестиций.

«Без увеличения налоговой нагрузки на население это возможно только вследствие отказа от государственных вложений в иные проекты или их существенного перераспределения», – отметил он.

В сентябре на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве Спутника. Его подписали председатель правительства Приморья Вера Щербина, представители Минвостокразвития, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», корпорации развития «ВЭБ.РФ» и ООО «Новые Городские Проекты».

В начале августа Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил основать в Сибири несколько новых крупных городов, которые бы занимались узконаправленной научно-промышленной деятельностью.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300-500 тыс., лучше – до миллиона человек», – сказал глава военного ведомства на встрече с учеными Сибирского отделения РАН.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – отметил он.

Еще один новый город российские власти планировали построить на Сахалине. Об этом в феврале заявил вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, этот город будет связан с портом Корсаков. Специалисты разработали генеральный план нового поселения.

Зампред правительства РФ пояснил, что на Сахалине есть дополнительные ресурсы, которые решили направить на улучшение «не самого благоустроенного и комфортного» Южно-Сахалинска. Кроме того, деньги решено было выделить на возведение «города, который сразу будет построен правильно».

По материалам Газеты.ру, Lenta.ru, РБК

 

Источник: http://stoletie.ru/lenta/na_dalnem_vostoke_nashli_mesto_dla_goroda_sputnik_783.htm
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