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Новые проверки питания в детских садах: от Москвы до Владивостока

17:47. 13 февраля 2018 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

Качество питания в детских садах Владивостока регулярно проверяют специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города. За последние несколько дней проверку прошло 10 детских садов.

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В настоящий момент во всех 119 дошкольных учреждениях функционируют ревизионные комиссии, состоящие из представителей администрации, родителей и общественников. Они регулярно контролируют состояние пищеблоков, посуды и инвентаря, тщательно следят за соблюдением меню, веса и качества продуктов. Результаты последних визитов контролеров оказались весьма положительными: состояние пищеблоков и продуктов соответствовало нормам.

К сожалению, далеко не все регионы могут похвастаться позитивными изменениями в организации питания в детских садах. Например, в Якутии прокуратурой были обнаружены просроченные продукты питания. Как выяснилось, это произошло вследствие нарушения температурного режима хранения сырья. Лабораторные исследования продуктов, подаваемых на стол дошкольникам Крыма, выявили содержание растительных масел и антибиотиков.

Зачастую объектом серьезных нарушений становится устаревшее  техническое оборудование. Состояние пищеблоков в Чебоксарах привело общественную комиссию в ужас: «Я была в шоке от состояния оборудования. Холодильники еле-еле тянут, плиты очень старые. Теперь я не удивляюсь, почему дети жаловались на запах гари. Я очень надеюсь, что пищеблоки все-таки обновят» – посетовала мама Наталья из родительского комитета Чебоксар.

Есть и другие, положительные данные. Так, представители общественного совета по питанию и комитета по образованию города Белогорска остались удовлетворены результатами последнего инспекционного контроля. В ходе визита в шести детских садах нарушений по ряду основных пунктов выявлено не было.  

По итогам недавней проверки организации питания детский сад № 5 города Мурманска лично от депутатов горсовета получил оценку «отлично». На протяжении семи лет питание в дошкольных учреждениях города осуществляется через центральный комбинат.

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«Мы задачу себе поставили - посмотреть, как организовано питание во всех трех округах. И здесь мы получили полное удовлетворение и удовольствие от того, что мы увидели. Потому что то, что питание организовано через центр школьного питания - это правильно. Действительно, питание сбалансированное, вкусное» - рассказывает заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова.

Тенденция сотрудничества со специализированными комбинатами значительно улучшает состояние сферы социального питания в России. В Москве, а также Ярославле, Ульяновске, Новокузнецке и других городах на протяжении многих лет под контролем Роспотребнадзора осуществляется централизованная поставка еды в дошкольные учреждения. Кстати, московских дошкольников кормят бесплатно пять раз в день по единому десятидневному меню.

Немаловажным для дошкольного учреждения является выполнение «работы над ошибками» после прохождения проверки. Умение делать правильные выводы – это первый шаг на пути к совершенствованию организации питания.

 

 

Метки: дети, детские сады, питание
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