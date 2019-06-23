Концептуал СМИ Реакция!

Сериал «Чернобыль» показали ликвидаторам аварии и строителю того самого энергоблока, в котором произошёл взрыв. Кадры во многом разделили их мнения. Кому-то сериал показался издевательством над самой трагедией и даже над Россией в общем. Кому-то картина понравилась, за исключением отдельных деталей. В этом видео они расскажут, как всё было на самом деле и удалось ли сериалу приблизиться к правде.



Как избежать проблем, бедствий и катастроф в будущем? Ответы дадут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

============================================================================