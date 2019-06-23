Сериал «Чернобыль» показали ликвидаторам аварии
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Сериал «Чернобыль» показали ликвидаторам аварии и строителю того самого энергоблока, в котором произошёл взрыв. Кадры во многом разделили их мнения. Кому-то сериал показался издевательством над самой трагедией и даже над Россией в общем. Кому-то картина понравилась, за исключением отдельных деталей. В этом видео они расскажут, как всё было на самом деле и удалось ли сериалу приблизиться к правде.
Как избежать проблем, бедствий и катастроф в будущем? Ответы дадут:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/serial-chernobyl-pokazali-likvidatoram-avarii