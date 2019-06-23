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Оккупация? Живите без нас, а заодно и без денег — мнение

00:30. 23 июня 2019 Просмотров - 298 Нет комментариев Опубликовал:
Оккупация? Живите без нас, а заодно и без денег — мнение | Русская весна

Российский журналист и публицист Дмитрий Ольшанский на страницах личного блога комментирует текущую ситуацию в Грузии.

Абсурд — это когда человеку сначала кричат, что он враг и оккупант, а потом выражают неудовольствие насчёт того, что он почему-то не хочет пускать к этим кричащим свои оккупантские самолёты, а хочет остаться дома.

Можно ли себе представить, что в России вчера стоял немецкий или американский солдат, но мы уже удручены тем, что агрессор не хочет к нам ездить?

Абсурд — это когда почти что революция начинается из-за того, что не тот депутат сел в парламенте не на тот стул. Можно ли себе представить, что Россия взбунтуется из-за того, что хоть американец, хоть араб, хоть марсианин сядет на стул спикера Думы?

Абсурд — это когда жертвой советской политики объявляется самая богатая советская республика, выходец из которой и правил империей в её самые лютые годы.

Можно ли себе представить Индию или Ирландию жертвой Англии, если в это время индусы или ирландцы живут лучше, чем англичане, а премьер в Лондоне — ирландец или индус?

Между тем, все становится просто и логично, если перевернуть доску.

Если предположить, что в отношениях гегемона и жертвы, хозяина и холопа — именно русские-то и считались холопами, а хозяином был кто-то другой.

Конечно, если холоп в ответ на твои возмущенные крики и ругань бросает работу и перестаёт приносить тебе пользу — ты недоволен. Конечно, если холоп в твоём доме самым наглым образом уселся на твоё хозяйское место — ты недоволен.

Конечно, если холопы пашут на хозяина, он всегда будет считать, что они мучают, они обманывают его, благородного человека. Но — перефразируя советскую пословицу про Париж — «хозяева все в СССР».

Вековое заискивание и услужение русского человека целому созвездию прекрасных созданий по всему периметру границы — медленно, но верно кончается.

И теперь каждая новая истерика про «империю» и «агрессию» приносит много проблем только тем, кто её устраивает.

Закричали? Минус миллиард. Оккупация? Живите без нас, а заодно и без денег. И никакого больше абсурда. Только скучный расчёт.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1561231582

Метки: Новости

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