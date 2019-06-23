Немного средневекового геноцида, или отчего феодальные семьи были очень живучи

Интересная точка зрения Клима Жукова на устойчивость феодальной семьи в Средневековье. Как обычно с юмором.Регулярно читая в источниках и\или научных книжках, как в средние века кто-то был бит в сражении, диву даёшься, откуда потом появляются всё те же фамилии — их, вроде бы, только что убили всех, а они опять! Ну это-то ладно, это мы понять можем. Папа уехал на войну и не вернулся, но дети подрастают и скоро подхватят выпавшее знамя и тоже поедут на войну. Подобная система имеет свои ограничения, но всё-таки очень долговечна.Но откуда такой дьявольский мобилизационный потенциал? При Кресси в 1346 году погиб цвет французского рыцарства. Что не помешало французскому рыцарству отлично воевать до 1356 года, когда в сражении при Пуатье погиб цвет французского рыцарства. Что не помешало французскому рыцарству отлично воевать до мира в Бретиньи. Такое ощущение, что «запасы» военных во Франции были какие-то бездонные.Или вспомним Новгород Великий.1268 год, 18 февраля, битва при Раквере (она же Раковорская битва). Русская сборная бой выиграла. Однако новгородцам это далось очень дорого.убиша посадника Михаила, и Твердислава Чермного, Никифора Радятинича, Твердислава Моисиевича, Михаила Кривцевича, Ивача, /л.145./ Бориса Илдятинича, брата его Лазоря, Ратшю, Василя Воиборзовича, Осипа, Жирослава Дорогомиловича, Поромана Подвоиского, Полюда, и много добрыхъ бояръ, а иныхъ черныхъ людии бещисла; а иныхъ без вѣсти не бысть: тысячьского Кондрата, Ратислава Болдыжевича, Данила Мозотинича, а иныхъ много, богъ и вѣсть, а пльскович такоже и ладожанъ; а Юрьи князь вда плечи, или перевѣтъ былъ в немь, то богъ вѣсть. (Новгородская первая летопись старшего извода. Синодальный список).В столкновении с «железным полком» тевтонцев Новгород потерял 14 «вятших» бояр, в числе коих был посадник Михаил Фёдорович, то есть премьер-министр. Ещё трое пропали без вести, включая тысяцкого — министра обороны. Отдельно подчёркнуто, что кроме поименованных, убито и «много добрых бояр» рангом поменьше, не достойных персонального упоминания в официальной летописи. Про «иных чёрных людей без числа» умолчим, кто их когда считал. Потери были такие, что князь Юрий «вда плечи», т.е., бежал с поля боя.Подобное избиение в новгородской и вообще — русской истории случалось не часто. На это однозначно указывают летописные известия, точнее, крайне редкое перечисление убитой знати. Видимо, обычно потери были куда скромнее и не шокировали летописцев так сильно.Отчего 17 убитых бояр (по здравому рассуждению, надо думать, что 3 пропавших без вести тоже погибли) шокировали летописца настолько, что он процитировал церковный синодик и разродился длиннейшим религиозным пояснением, отчего такое побоище случилось? Да просто потому, что Новгород — это ок. 220-250 га., не более 30 000 жителей. Боярских «больших» семей-кланов было, судя по сохранившимся в археологии усадьбам, 35-45. То есть, от половины до трети семей понесли потери в один день. Откуда и шок.Хоть кровопускание Новгороду сделали очень сильное, на его боеспособности это никак не сказалось. В 1269 г. ливонские немцы собрали 180 рыцарей и пошли на Псков, куда через 10 дней явилось новгородское войско. Было оно настолько убедительным, что ливонцы быстренько заключили мир и убрались.Как так вышло после страшнейших военных потерь?Видимо так:1.Боярин был не просто военным аристократом, но и важнейшим элементом городского управления.2.Боярин был ещё и важным элементом городского бизнеса, т.е., самостоятельным хозяйствующим субъектом.3.Боярин выступал не самостоятельно, а в рамках клана, с которым был связан взаимными родственными, дружескими и деловыми обязанностями.Можно представить себе некое среднее семейство условных Пердятичей (я их придумал, чтобы никого не обидеть). И вот, в январе 1268 года приходит глава семьи с веча и сообщает: едем воевать немца. После чего крепко чешет в бороде.Дано: Пердята Пердятич (папа); Упырь, Рукосуй, Твердолоб, Жирослав и Блудорук Пердятичи (сынки); Жидята Смердятич и Жлобосвин Смердятич (племянники); Толстопят Ебестоевич (младший кузен).Пердятичу старшему предстоит решить локальную мобилизационную проблему: кто поедет воевать?Блудорук — младший, у него нет детей, его на войну тащить пока рано. Жирослава придётся оставить на хозяйстве, ибо кто иначе будет управлять семейными делами? Вернёшься, а тут всем ремесленники разбежались, все смерды засвоевольничали — надо за ними следить. Твердолоб на войну не поедет, т.к. недужен и вообще очень запросто до начала похода не доживёт. Жидяту Смердятича на войну не увезти, т.к. он на мостовом кормлении — прямо сейчас чинит мосты через Волхов. Жлобосвин Смердятич в торговой поездке к карелам, кстати, с 25% боярской дружины на охране.Таким образом, на войну едет Пердята Старший, кузен Ебестоевич и два сынка: Упырь и Рукосуй. Из 10 человек по объективным причинам вытащить в поход получается всего 4-х. И никуда не денешься. Не волочь же младшенького и бездетного? А как хитрого Смердятича из карельских лесов достать? Или Жидятушку с моста как снимешь?Вот и едет 40% семьи вместо 100% теоретически военнообязанных. При Раковоре (допустим) убивают Ебестоевича и смертельно ранят Пердяту Старшего. Таким образом, сила клана уменьшилась на 20%. Это очень печально, но вообще не смертельно. Т.е., на следующий год боярская корпорация легко выставляет ещё 4-х служилых людей по отечеству. А там, обзаводится потомством Блудорук, входят в возраст два сына Ебестоевича и года через 3 корпорация уже обладает 11-ю бойцами вместо 10-ти до Раковора.То есть, феодальная служилая «большая» семья обладала объективно очень не высокой мобилизационной способностью, из-за постоянного участия в деловых предприятиях города и собственных. При этом, феодальная семья обладала очень приличным мобилизационным потенциалом, который был напрямую связан с низкой способностью выставлять массу бойцов в момент времени. А значит, нормального средневекового геноцида к ним было не применить физически.Уничтожить под корень или просто серьёзно обескровить подобный клан было очень непросто. Куда опаснее для него была эпидемия, которые выкашивали всех без разбора куда эффективнее мечей и стрел. https://vk.com/@uzhukoffa-nemnogo-srednevekovogo-genocida-ili-otchego-feodalnye-semi-b – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5087154.html