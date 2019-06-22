Загадки Ростовских крепостей

Из аннотации.„Мы опять будем рушить официальную теорию истории. Речь пойдёт о Ростовском Кремле, который строился как архиерейский двор, а не крепость. Ну и конечно же поговорим о крепости-звезде Ростова, про которую практически ничего не знают не только жители Ростова, но и работники музея Ростовского Кремля.”

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4518355.html