Загадки Ростовских крепостей
15:48. 22 июня 2019 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
„Мы опять будем рушить официальную теорию истории. Речь пойдёт о Ростовском Кремле, который строился как архиерейский двор, а не крепость. Ну и конечно же поговорим о крепости-звезде Ростова, про которую практически ничего не знают не только жители Ростова, но и работники музея Ростовского Кремля.”
„Мы опять будем рушить официальную теорию истории. Речь пойдёт о Ростовском Кремле, который строился как архиерейский двор, а не крепость. Ну и конечно же поговорим о крепости-звезде Ростова, про которую практически ничего не знают не только жители Ростова, но и работники музея Ростовского Кремля.”