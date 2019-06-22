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Загадки Ростовских крепостей

15:48. 22 июня 2019 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.

„Мы опять будем рушить официальную теорию истории. Речь пойдёт о Ростовском Кремле, который строился как архиерейский двор, а не крепость. Ну и конечно же поговорим о крепости-звезде Ростова, про которую практически ничего не знают не только жители Ростова, но и работники музея Ростовского Кремля.”



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4518355.html

Метки: загадки, здравый смысл, история, календарь, логика, ложь, Россия, Русь

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