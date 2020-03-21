Тайны Кобякова городища.

"В России много святых мест... У реки Дон есть один холм... Он особенный. По нему надо ходить босиком, чтобы почувствовать его воздействие. Там растут лекарственные травы, есть и ключ с целебной водой.

На этом холме трижды бывал святой Сергий и трижды его благословил. На этом месте он воздвиг крест. Поэтому здесь человек чувствует себя, как в церкви. Получает прилив сил и уходит окрыленным.

Святой Сергий — выдающийся пророк. Он сейчас самый главный святой... Как он помогает людям! Превратился в свет и шлет, шлет его на землю...

Я вижу, как он держит Россию словно на ладони. Вижу высокую церковь. Вижу людей в шлемах и с копьями".

Ванга.

Донская земля до сих пор хранит память тысячелетий. Кажется, что и сегодня в степном воздухе слышится ржание скифских коней, свист сарматских стрел, звон хазарских мечей и протяжные песни славянских витязей… В России известно немного мест, где находилось бы столько исторических памятников. Недаром туристско-экскурсинный маршрут по ним назван «Серебряной подковой Дона». Но есть на этой древней земле и поистине мистическое место — Кобяково городище. На археологической карте России исследователи отводят ему пальму первенства среди загадок природы и истории. С Кобяковым городищем связано множество легенд, народных поверий, а также странные факты, не поддающиеся объяснению.

В наше время трудно представить, что когда-то на территории современного Ростова-на-Дону находилась периферия греко-римской цивилизации. В дельте Танаиса (так в древние времена назывался Дон) располагался крупный античный центр с одноименным названием. Город Танаис — один из древнейших на территории России. Основан он был в III веке до н. э. и являлся самой северной греческой колонией. Здесь переплелись цивилизации эллинов и степных кочевников. Город населяли древние меоты (отдаленными их предками можно назвать современных адыгов). Существует версия о том, что Танаис хотел стать самостоятельным городом-государством. Однако Боспорское царство жестоко покарало его жителей за это. Царь Палемон разрушил город и входившие в него меотские поселения. До наших дней сохранились фрагменты жилых кварталов, остатки улиц и двориков. Реконструированы оборонительные стены и башни. Входя в античные ворота, можно подобрать осколок амфоры, разбитой два тысячелетия назад.

Начало Ростову-на-Дону положила дочь Петра I императрица Елизавета. На пограничном донском берегу была основана Темерницкая таможня, а вскоре на этом месте выросла мощная крепость, названная в честь Святого Дмитрия Ростовского.

Всего в нескольких километрах от Ростова-на-Дону находится небольшой городок Аксай с богатым историческим прошлым. Первые документальные свидетельства о существовании казачьего поселения в пределах нынешнего города относятся к 1570 году. В государственном архиве сохранились письма посла И. Т. Новосильцева к Ивану Грозному, в которых говорится о встрече с посланником турецкого султана на «Аксайском устье». Здесь в 1720 — 1740-х гг. находилась сначала царская, а затем таможенная застава. В период Азовских походов Петра I и позже станица Аксайская служила сторожевым постом на подступах к Черкесску — столице Области войска Донского.

Между Аксаем и Ростовом-на-Дону находится загадочное Кобяково городище. Оно представляет собой огромный холм на берегу Дона. Во время археологических раскопок здесь обнаружено сразу несколько поселений разных народов и эпох. Самое раннее из них датируется IV веком до н. э. На территории городища жили сарматы, половцы, татары и русы. По преданию, здесь в 1185 году в стане половецкого хана Кобяка томился плененный новгородский князь Игорь Святославич — герой легендарного «Слова о полку Игореве». Спустя столетия на этом месте проходила граница между Россией и Турцией, владевшей тогда городом-крепостью Азов.

Легенд и поверий, связанных с Кобяковым городищем, множество. Есть и немало мистических фактов, отдельные из которых до сих пор не поддаются разумному объяснению. Местные жители из уст в уста передают легенду о сокровищах аланского царя Индиану. Когда он узнал, что на него идет войной татарский хан, то решил спрятать сокровища подальше от людских глаз. Под предлогом похорон одного из воинов была выкопана глубокая могила, куда и поместили драгоценности. Затем на этом месте был насыпан огромный курган. Спустя несколько столетий эта история получила необычное продолжение. И связано оно с именем загадочного итальянца — Иосифа Бальбао (Исафат Барбаро). В 1450 году этот венецианский купец написал книгу о своем 16-летнем пребывании в генуезско-венецианской фактории Тана (ныне Азов). Впоследствии окажется, что итальянец на самом деле был политиком и военачальником. Оживленный перекресток торговых путей между Европой и Азией находился как раз в этих местах, в устье Дона. Одновременно с Бальбао в Тану прибыл человек из Каира по имени Гульдебин. Его миссию вполне можно назвать секретной. Приметы кургана Контеббе (Кобяково городище) ему якобы указала каирская татарка, в чьем роду из поколения в поколение передавали рассказ о тайне клада аланского царя. Эти сведения еще больше укрепили Бальбао в намерении отыскать сокровища. Осенью 1437 года он появился в этих местах с целым отрядом наемных рабочих, которые приступили к раскопкам кургана. Но из-за наступления холодов работы были приостановлены. Весной следующего года Бальбао заявил, что «найдены признаки клада». Работа закипела с удвоенной силой. Видимо, тогда рабочие и наткнулись на подземные катакомбы, которые существуют под Кобяковым городищем до сих пор. Когда они появились и являются природными или искусственными образованиями, неизвестно.

Вскоре итальянцы уехали, оставив на месте раскопок огромные ямы и два подземных хода, ведущих в глубь кургана. По официальной версии, Бальбао клад не нашел. Однако запись в дневнике венецианца говорит об ином: «Мы нашли все, как было предсказано…» По другой версии, загадочный итальянец искал здесь сокровища совершенно другого рода. В XVI веке в Европе параллельно с христианством существовало множество тайных сект, поклонявшихся древним азиатским и африканским богам: Душаре, Озирису, Мардуку. А Бальбао принадлежал к одной из них — «Церкви крови». В 1926 году экспедиция археологов в одной из пещер Кобякова городища обнаружила загадочное помещение с земляным сводом и пилястрами. Ученые предполагают, что это византийская крипта — подземная часовня. Возможно, с этим и были связаны раскопки венецианского оккультиста. Загадкой остался и истинный «объект» его поисков.

Отличительной чертой Кобякова городища, вызывающей суеверный ужас у местных жителей, является уникальная система подземных ходов. Первые катакомбы были вырыты древними поселенцами в культовых целях еще в начале нашей эры. Последующие поколения усердно опутывали курганы сетью новых лабиринтов. В результате под современным Аксакаем раскинулся настоящий подземный город, который полон мистических тайн. В конце XIX века археолог Хицунов открыл подземный ход из центра древнего города в его портовую часть. Есть сведения, что во время Великой Отечественной войны местные жители скрывались тут от немцев. Потом пещеры были разбомблены.

И до сих пор подземелья и катакомбы скрывают свои тайны. Множество легенд будоражат умы «черных археологов» и охотников за сокровищами. Одна из них повествует о сечевой казне запорожских казаков, которые после упразднения Екатериной II Запорожской Сечи припрятали здесь свой золотой запас. Он состоял из 32 бочонков, доверху наполненных золотыми дукатами и венецианскими цехинами. Казаки налегке ушли в Тамань. Прошло более двух столетий, а «денежный ход» так до сих пор и не найден.

Однако самая загадочная и мистическая история связана с «золотым конем». Согласно легенде, где-то глубоко-глубоко под землей лежит конь из чистого золота весом от 3 до 7 тонн. Основана она на историческом факте: в конце XVII века казаки неожиданно напали на турецкую крепость и завладели многочисленным добром, среди которого оказался и «золотой конь». Турки отправились за ними в погоню. По всему берегу Дона была выставлена тридцатитысячная армия, а на реке — флот султана. Из Кобякова городища вышли 120 казаков и внезапно исчезли вместе с награбленным. А через десять дней казачья дружина также неожиданно появилась в Черкесске. Легенда гласит, что казаки спрятали свою добычу в подземельях Кобякова городища, а потом приделали к лодкам колеса и прокатили их по пещерам. Многие ученые считают, что «золотой конь» действительно существует. Вот только найти его до сих пор не посчастливилось никому.

Не обошла эти места и легенда о кладе Стеньки Разина. В архиве краеведческого музея Аксая хранится даже запись, датированная 1940 годом о том, как местный казак сообщил в городской отдел культуры, что, по рассказу его деда, в одном из холмов спрятаны сокровища атамана. А директор музея Владимир Еладченко утверждает, что раньше эти подвалы назывались «погребком Степана Разина» и название это, видимо, не случайно, так как атаман останавливался здесь с богатой добычей после походов в 1667–1669 годах на Волгу, Яик и в Персию.

Существует и множество других историй: о припрятанных в катакомбах сокровищах монголо-татар и турков, тайниках офицеров-корниловцев и даже зарытом «общаке» бандитов с Задонского почтового тракта. Между тем, самые ценные на сегодняшний день «ископаемые» были обнаружены в этом районе в 1987 году. В одном из курганов Кобяковского некрополя было обнаружено погребение сарматской царицы. Археологи извлекли оттуда золотую гривну, диадему с изображением оленя и множество других ювелирных украшений. В последние годы на территории городища обнаружили еще 116 захоронений, но большая их часть, к сожалению, была разграблена черными археологами.

Однако древний Аксай продолжает преподносить очередные загадки. К примеру, сейчас археологи ежедневно находят странные детские погребения. Объясняют они это по-разному. По одной из версий, во II веке н. э. жители городища столкнулись с эпидемией неизвестной болезни. Но почему она коснулась только детей? Вторая версия более правдоподобна: сарматы, враждовавшие с проживающими на этой территории миотами, могли запретить им возделывать земельные участки или уничтожали их посевы. Таким образом дети, как самая слабая часть населения, были обречены на голодную смерть. Но это только предположения, и загадка 300 детских захоронений пока остается без ответа.

В 50-х гг. прошлого столетия скрытыми от любопытных глаз лабиринтами городища заинтересовались военные. В 1949 году здесь планировалось разместить подземный штаб СКВО (Северо-Кавказского военного округа). Но последующие трагические события заставили командование отказаться от этой затеи. Первоначально под землей была обнаружена пещера и ряд разветвленных ходов. И вдруг пропал солдат. Военные отправили на его поиски группу, но она так и не нашла пропавшего. Более того, на этот раз исчезли уже два бойца. Поиски продолжались и завершились страшной находкой: расчлененными телами двоих солдат. Они были перерезаны чем-то необычайно острым (словно гигантской бритвой) на уровне груди. Под таинственный нож попали и рации. Когда их разобрали, то не увидели в микросхемах ни единой трещинки — столь аккуратным был срез. Дальнейшие поиски прекратили. Выводы комиссии о причинах гибели военнослужащих были засекречены, а опасный вход в таинственные катакомбы взорван и наглухо замурован. Что произошло в подземелье на самом деле, так и осталось загадкой.

После этого военные решили использовать находящиеся неподалеку подземные лабиринты Мухиной балки. Тут стали проводить секретные испытания пороховых имитаторов ядерных взрывов. По рассказам очевидцев, подобные эксперименты сопровождались оглушительным грохотом и двухсотметровым столбом пламени. При этом в ближайших дворах под землю уходили дома и сараи. Еще более невероятные слухи ходят о военной технике, которая вообще не возвращалась из-под земли. Существует версия о том, что на нижних ярусах катакомб находилась сверхсекретная лаборатория. В ее задачу входило проведение экспериментов… по телепортации танков из Аксая в Подмосковье. Впрочем, это могут быть просто домыслы.

Еще одной загадкой остаются легенды о подземных тварях, обитающих в лабиринтах городища. Согласно историческим источникам, древние жители этих мест приносили человеческие жертвы некоему Дракону, периодически выползавшему из земляных недр. Подтверждением тому служат уникальные археологические находки, которые случаются во всех слоях городища. На разных предметах имеется повторяющееся изображение загадочного зверя — то ли волка с большими клыками, то ли кабана-секача. Странно, что оно встречается только на предметах, найденных в Кобяковом городище. Нигде в России, а тем более в мире, таких изображений нет. Раскрыть эту тайну пытаются многие исследователи Аксайских подземелий, но часто их поиски оканчиваются трагически. Так, загадочной смертью погиб местный следопыт Олег Бурлаков: его тело также нашли перерезанным пополам, но от верхней части остались почему-то только кости.

Странный случай произошел в Аксае несколько лет назад. В подвале местного консервного завода случился обвал, в результате которого обнаружился неизвестный подземный ход. Сторожа с собаками попытались туда проникнуть, но чей-то злобный рык и огромное быстро передвигающееся тело заставили их бежать без оглядки. Еще несколько дней сотрудники завода боялись приблизиться к лазу, а собаки вообще не подходили к этому помещению больше недели. Подземный ход, конечно же, замуровали.

В том, что прогулки по подземным лабиринтам Кобякова городища небезопасны, убедились и заезжие диггеры (копатели). Пробираясь по одной из пещер с собакой, они были вынуждены резко остановиться, потому что на одном из поворотов пес вдруг жалобно заскулил и бросился назад. Невероятное зрелище предстало перед их глазами: стены прохода на том месте, где только что они стояли, вдруг начали быстро сходиться, а потом разошлись обратно. В другой раз путешественники едва успели отскочить от проваливающегося пола, который тут же принял первоначальное положение. Видимо, в подземельях городища действует целая система древних ловушек. Стоит наступить на какую-то невидимую задвижку — и стена отодвинется или закроется вход в пещеру. Прямо как в сказке про Али-бабу и сорок разбойников! Кто построил эти ловушки и кого они должны резать, давить и кромсать остается загадкой. Не исключено, что их установили те, кто хотел заблокировать доступ к спрятанным сокровищам. А может, это были священнослужители — ведь все церкви Акая связаны между собой подземными ходами.

Многое о тайнах подземелий городища знает хранитель фондов местного музея-крепости «Таможенная застава XVIII века», историк и краевед Вячеслав Запорожцев. Вот что он рассказывает: «Однажды смотрю, а из подвального окошка музея-крепости пробивается свет. Я — в полнейшем недоумении. Помню же: несколько минут назад собственноручно выключил в подвале электричество. Открываю подвальную дверь, заглядываю вниз… Кот, увязавшийся за мной следом, вздыбил шерсть и с диким воем выскочил из подвала». Хранитель спустился в мрачное подземелье и глазам своим не поверил… Женщины, что бродила по обходной галерее, быть там попросту не могло — кроме В. Запорожцева в крепости никто не оставался. Тем не менее, странная особа бесшумно проскользнула мимо, едва не задев остолбеневшего музейщика. Распущенные черные волосы скрывали лицо незнакомки, зато одежду Вячеслав Борисович прекрасно рассмотрел. Это было белое платье с широким длинным подолом и изящный корсет. Профессиональному историку не составило труда узнать наряд, в котором щеголяли модницы середины XIX века. Женщина вошла в стену и исчезла… Когда хранитель музея выскочил из подвала, свет там погас сам по себе.

Вячеслав Запорожцев утверждает, что сталкивался с «женщиной в белом» не один раз и всегда в той же галерее. Кроме того, частенько из-под стен музея раздается загадочный стук. Может быть, в его подземелье поселилась чья-то неупокоенная или невинно убиенная душа?

Всевозможными аномалиями наполнены не только подземные лабиринты городища. Геологическая разведка показала, что под Аксаем, на глубине 40 метров находится подземное озеро, а на 250-метровой глубине плещется море! Под руслом Дона также течет еще одна река. Может быть, поэтому падавшие с аксайского моста автомобили и прицепы исчезали бесследно? Водолазы обследовали этот участок реки и обнаружили в русле Дона бездонную воронку, куда вода затягивала свою добычу с чудовищной силой. Только стальной страховочный трос спас подводников от неминуемой гибели.

Еще одно загадочное явление этих мест изучал научный эксперт ассоциации «Экология непознанного» Андрей Ольховатов. Оказывается, частыми гостями аксайского неба являются НЛО. Специалисты-геофизики утверждают, что для Кобякова городища это обыденное явление. Разница состоит лишь в том, что здесь встречаются не обычные «летающие тарелки», а неопознанные подземные объекты, которые только на короткое время взмывают в небо.

Впрочем, появление в катакомбах городища «женщины в белом» и мистическую кончину отчаянных исследователей подземелий никакие современные научные теории объяснить не могут. Поэтому ученым остается только глубокомысленно помалкивать и держать паузу.

Источник: https://info.wikireading.ru/123855