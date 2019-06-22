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Июньский рассвет сорок первого года

08:31. 22 июня 2019 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

78 лет назад началась Великая Отечественная война. Она принесла нашему народу неисчислимые страдания и беды. В той войне мы победили, а потом стали её забывать. И поэтому война вновь постучалась в наши двери.

Сегодня слова «война», «артиллерийский обстрел», «вероломное нападение» — это слова, которые на Донбассе понимают совсем иначе. Здесь уже пять лет идёт война.

По инициативе сотрудников отдела социально-информационных проектов Министерства информации Донецкой Народной Республики подготовлен видеосюжет «Июньский рассвет сорок первого года», в котором ветераны вспоминают о первых днях войны, о несоизмеримых масштабах разрушений, горя, беды, желают, чтобы эта беда никогда не повторилась.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105009

Метки: блог, Видео

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