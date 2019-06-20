Новости Украины и Новороссии 20 июня 2019
- 08:55 «95 Квартал» ищет актёра на роль Зеленского.
- 08:29 В ЛНР и ДНР ответили на условие Киева по снятию блокады.
- 07:51 Характер блокады Донбасса делает бессмысленным предложение Кучмы.
- 07:30 Важнейшие переговоры: Украинский политик пояснил, зачем ездил в Россию (ВИДЕО).
- 05:30 «Война с общим врагом»: Украине срочно нужно топливо и боеприпасы.
- 02:28 Что с расшифровкой чёрных ящиков? Ложь в расследовании крушения «Боинга» МН17.
- 01:58 Киевский суд открыл дело о незаконности регистрации ПЦУ.
- 00:44 В ДНР возрождается автоспорт.
«95 Квартал» ищет актёра на роль Зеленского
«Студия Квартал-95» ищет актёра на роль президента на замену Зеленскому. Да, вы всё верно поняли: нужен актёр, чтобы играть президента-актёра.
Объявление о вакантной позиции было опубликовано на сайте творческой организации.
«Уже 14 лет подряд “Студия Квартал-95“ с юмором и иронией на сцене показывает политическую жизнь Украины. За это время в стране сменилось четыре президента. И, конечно, все они были основными персонажами в концертах „Вечернего квартала“. Теперь, когда художественный руководитель „Квартала“ и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене», — сказано в сообщении.
Участие в конкурсе может принять кто угодно. Главное требование — голос «с хрипотцой».
«Если Вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что Вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента, присылайте свое видео».
«Студия Квартал-95» — компания Владимира Зеленского, один из его бизнес-активов. Занимается шоу-проектами, съёмками телепередач, кинопроизводством, продюсированием и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал».
В 2012 компания прекратила сотрудничество с украинским телеканалом «Интер» и перешла на «1+1» Игоря Коломойского. По мнению участников рынка, годовой контракт со студией обходился «Интеру» в $23 млн.
По мнению экспертов, для «1+1» права на трансляцию «Вечернего квартала» и «Вечернего Киева» (по 21 выпуску в год) оценивались в $9 млн в год. Согласно медиа-исследованиям, «Вечерний квартал», где высмеивались социальные и политические проблемы Украины, являлся самым рейтинговым шоу на украинском ТВ.
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В ЛНР и ДНР ответили на условие Киева по снятию блокады
Политики Донбасса прокомментировали заявление спецпредставителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы об условиях снятия экономической блокады Донбасса.
Как ранее сообщала «Русская Весна» Кучма заявил, что украинские власти готовы рассмотреть возможность снятия блокады только после возвращения контроля над активами в Донбассе.
Глава Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко назвал подобную позицию верхом наглости и лицемерия.
«Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить Республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное», — заявил он.
По его словам, заявление Кучмы похоже на треш-ток (оскорбления в адрес соперника перед выходом на ринг или в октагон, принятые в США — прим. РВ) перед поединком, который спортсмен заранее проиграл.
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка также отрицательно отнесся к заявлению Кучмы. По его мнению, выдвинутые условия больше похожи на популистские высказывания, которые не несут в себе никакого конструктива.
«Украина посредством блокады не смогла добиться своей цели — заставить наших граждан отказаться от республики, от своего выбора. Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова», — заявил он.
При этом он выразил сомнение, что вопрос снятия блокады с Донбасса стоит на повестке дня в Киеве.
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Характер блокады Донбасса делает бессмысленным предложение Кучмы
Заявление Леонида Кучмы про снятие блокады с Донбасса в обмен на возвращение активов сложно оценивать серьезно, учитывая особенности его риторики – считает независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
Непонятна серьезность предложения Кучмы
Напомним, что Кучма был возвращен новым президентом Украины Владимиром Зеленским на должность представителя Киева на переговорах минской контактной группы. При этом, это скорее говорит о том, что на Украине не относятся к этим переговорам серьезно.
Ведь Леониду Даниловичу уже 80 лет, он давно не имеет влияния на украинскую политику и, главное, у него нет больших амбиций. Это его отличает от современных украинских политиков, которые считают переговоры с Донбассом крайне токсичной темой. По этой причине в них и не участвует никто из реальных украинских фигур, поскольку все они боятся, что это больно ударит по их репутации на Украине.
Кроме того, есть вопросы по желанию Украины договориться, поскольку складывается впечатление, что существующая ситуация устраивает на Украине всех – даже разделенный энергетический комплекс Рината Ахметова получил компенсацию в виде «Роттердам+».
Между тем, Кучма выдал предложение, которое заключается в том, что блокада с Донбасса может быть снята в том случае, если промышленные и коммерческие активы народных республик вернутся в украинское правовое поле, т.е. будут платить налоги Киеву.
Также здесь, наверняка, будет поднята задача «реституции», а именно возвращение национализированных предприятий в руки структур, которые владели ими до событий 2014 года. Естественно, это крайне маловероятный вариант развития событий в Донбассе.
«В пространстве между Украиной и Донбассом существует масса самовозникших групп разного рода, которые ведут различные переговоры, не обладая, при этом, какими-либо полномочиями для заключения официальных договоренностей», – констатирует Суздальцев.
И здесь Кучма является наиболее ярким примером, поскольку еще в 2014 году, когда только начались переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, в них начал участвовать второй президент Украины. Выбор Кучмы был обусловлен тем, что этот общественный деятель, во-первых, был всем известен, а, во-вторых, пользовался определенным авторитетом с обеих сторон данного гражданского конфликта.
Другой вопрос, что Киев в лице бывшего президента Украины Петра Порошенко послал Кучму в Минск, не снабдив его официальным статусом или полномочиями. Формальные компетенции Кучмы были размыты, пусть он и был полноценным представителем Киева.
«Про Кучму, конечно, не скажешь, что он человек совершенно посторонний и говорит только то, что считает нужным лично для себя, поскольку он все-таки исполняет в Минске поручения Зеленского. Так что, это лицо «в должности», – резюмирует Суздальцев.
Предложение Кучмы носит характер ультиматума
Что касается вопроса собственности, то, как замечает эксперт, предприятия в Донбассе имели до 2014 года совершенно разных хозяев – и не только украинских олигархов в лице того же Ахметова, но и собственников из нашей страны. Эти предприятия были зарегистрированы на Украине и даже после 2014 года выплачивали налоги в украинский бюджет, и все это прекрасно работало до введения блокады.
«После того, как Киев в лице Порошенко ввел блокаду Донбасса, то местные власти в народных республиках пошли на национализацию данных промышленных объектов, и именно это обстоятельство было причиной смены их владельцев», – заключает Суздальцев.
Это шло одновременно с перерегистрацией данных активов на территории ДНР и ЛНР, поскольку иначе было нельзя – ведь раз началась блокада вместе с экономической войной против Донбасса, то эти предприятия больше не могли выплачивать налоги в бюджет Украины.
«Сейчас Украина требует вернуть активы и перерегистрировать их обратно со старыми собственниками. И это очень странно, поскольку украинцы сами первыми ввели блокаду, а теперь требуют сделать такой шаг Донецк и Луганск», – констатирует Суздальцев.
По словам Андрея Ивановича, все это имеет форму ультиматума, ведь если украинцы первыми ввели блокаду Донбасса, то они должны первыми ее и снимать, а в данном заявлении Кучмы украинская сторона просто защищает бизнес-интересы своих предпринимателей.
«Кроме того, нельзя забывать про то, что прошло уже несколько лет и в Донбассе сложились новые коммерческие связи, причем в этом регионе, несмотря на войну, идет определенный экономический подъем. Поэтому все здесь очень сложно», – резюмирует Суздальцев.
Еще нужно обратить внимание на то, что в рамках сегодняшних переговоров в Минске представитель России Борис Грызлов жестко высказался по Украине, отметив, что Киев не реализовал возможность урегулирования проблемы Донбасса, которая сложилась после украинских выборов. Грызлов считает, что многие украинские заявления являются попыткой Киева заболтать минские соглашения.
«Запад и Украина используют минские соглашения для обоснования антироссийских санкций, но выполнять их условия Киев, совершенно точно, не собирается, как и не может официально отказаться от данного международного договора», – заключает Суздальцев.
Ведь минские соглашения зарегистрированы в ООН, поэтому официально про них забыть Украина и Запад не могут.
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Важнейшие переговоры: Украинский политик пояснил, зачем ездил в Россию (ВИДЕО)
Народный депутат Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко рассказал, зачем приезжал в Россию. По его словам, главной задачей для его партии является снижение завышенных тарифов на ЖКХ для жителей Украины.
«Как только это произойдет — люди сразу почувствуют облегчение. Не случайно мы дважды проводили переговоры в Москве с Виктором Медведчуком для того, чтобы как раз найти: возможно ли это сделать или нет. Сейчас мы видим, что это возможно», — заявил он в интервью украинским телеканалам.
Текущие тарифы на «коммуналку» Бойко назвал преступлением перед народом.
«И снижение тарифов в два раза — это не популизм, это прямые контракты с Российской Федерацией. Нужно убрать эту идиотскую схему, когда делают виртуальный реверс: на сто долларов дороже тот же русский газ завозят из Европы по документам, ставят там своих посредников и потом продают людям газ на сто долларов дороже и рассказывают, что слезли с российской газовой иглы. Это абсолютное преступление перед собственным народом», — подчеркнул он.
Напомним, с ноября 2015 года Украина якобы не закупает российский газ, о чем Порошенко неоднократно заявлял, представляя это как «победу над агрессором» и «энергетическую независимость».
На деле же Киев закачивает в хранилища всё то же российское топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Ранее Служба безопасности Украины начала проверку после визита Бойко и его соратника Медведчука в Россию.
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На видео с 06:32
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«Война с общим врагом»: Украине срочно нужно топливо и боеприпасы
Украина на основании решения Совета национальной безопасности, проведенного уже президентом Зеленским по проблеме кризисной ситуации в стране из-за острой нехватки продуктов нефтепереработки, направила правительственную делегацию в Литву для проведения переговоров о предоставлении «Незалежной» дополнительной помощи.
В первую очередь Украину, в связи с наложенными Россией ограничениями на продажу нефтепродуктов, интересует вопрос срочного увеличения объемов покупаемых в Литве дизельного топлива и бензина.
Ранее на рабочем уровне украинские уполномоченные лица уже провели на данную тему предварительные переговоры с руководством литовского предприятия «Орлен».
Последнее обещало провести немедленный аудит своих возможностей и изучить вопрос о срочных закупках сырой нефти для ее перегонки в нужные для Украины бензин и дизельное топливо.
Предложение Украины о готовности приобретения в Литве больших объемов продуктов нефтепереработки очень заинтересовало литовскую сторону с точки зрения большой коммерческой выгоды.
Однако уже на предварительном этапе между Украиной и Литвой возникли серьезные разногласия по поводу цены на бензин и дизтопливо. Вильнюс заявил о своих ценах, но потенциальный покупатель просит заключить сделку со значительными скидками с учетом, что «Киев ведет войну с общим врагом».
Но на данном этапе «Орлен» на такую просьбу не идет, объясняя свою позицию и названные цены абсолютно рыночными и заявляя, что себе в убыток работать не будет.
Вот так вот, «враг-то общий, а денежки личные». Кроме того, комментируя свое решение по возможной сделке, литовские бизнесмены заявили, что удовлетворить просьбу Украины по поставкам больших объемов бензина и дизтоплива будет нелегко, так как для этого нужно будет провести переговоры с поставщиками нефти на НПЗ «Орлен».
А сырую нефть, которая поступает на «Орлен», как известно, литовцы покупают либо у России, либо у Белоруссии.
В этой связи Литва предупреждает украинцев о необходимости высокой степени конфиденциальности в ведущихся переговорах. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь.
Чтобы несколько смягчить деликатную ситуацию во время переговоров с представителями правительственных кругов соседнего государства, украинская делегация от имени президента Украины выразила правительству Литвы благодарность за начало безвозмездных поставок Киеву одного миллиона патронов для стрелкового вооружения на сумму 255 тысяч евро.
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Виталий Гончар, ИАП «Содружество»
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Что с расшифровкой чёрных ящиков? Ложь в расследовании крушения «Боинга» МН17
Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал выводы международной следственной группы по крушению «Боинга» МН17 на Донбассе.
«Хотелось бы следственной группе по МН17 напомнить, что, судя по маркировке на двигателе, который она сама демонстрировала, изготовлена ракета была в 1986 году. Но вот ведь нестыковка.
Срок эксплуатации таких ракет — 15 лет. Предприятие-изготовитель может еще два раза по пять лет продлевать его, но через 25 лет после ввода в строй этот боеприпас обязательно списывается и утилизируется. Его просто опасно использовать.
Таким образом, срок службы нашей «улики» истек в 2011 году. Если бы речь шла о России, конечно.
Но, по документации завода-изготовителя — Долгопрудненского научно-производственного предприятия — удалось установить, что 29 декабря 1986 года ракету железнодорожным транспортом отправили к месту службы, в войсковую часть 20152. Где она и была принята на вооружение в начале 1987 года.
А это на тот момент — 223-й зенитно-ракетная бригада Прикарпатского военного округа, дислоцированная неподалеку от Тернополя.
В независимой Украине эта бригада превратилась в 223-й зенитно-ракетный полк, который передислоцировали в район города Стрый, Львовской области.
И в 2014 году этот полк принимал участие в войне на Донбассе.
Ну и по традиции, мой вопрос следователям: что с расшифровкой черных ящиков?
Ну и по Беллингкэт… Повесили организацию атаки на Боинг (ну то есть кто-то ведь всерьез считает, что «сепары» сбили его специально) на Гиркина, Безлера, Ходаковского и Дубинского.
Чтобы понимать абсурдность такого состава «комитета заговорщиков», надо конечно немного представлять уровень, как бы помягче выразиться, взаимопонимания между этими людьми в те дни. Там бы к консенсусу по совместной обороне прийти, не до планирования авиакатастроф».
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Киевский суд открыл дело о незаконности регистрации ПЦУ
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви относительно незаконности госрегистрации Православной церкви Украины (ПЦУ).
Об этом сообщил синодальный юридический отдел УПЦ.
«18 июня 2019 года Окружной административный суд города Киева принял к рассмотрению и открыл производство по административному делу на основании предъявленного Киевской митрополией Украинской православной церкви иска о признании противоправным и отмене решения, обязательстве совершить действия», — говорится в сообщении юротдела в среду.
Иск подан относительно Министерства культуры Украины и государственного регистратора — КП «Центр правовой помощи и регистрации» — и мотивирован «нарушениями … законодательства», а также «совершением ответчиками в административном деле противоправных действий».
В УПЦ считают, что решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)» и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должно быть отменено судом.
В настоящее время Киевская митрополия УПЦ осуществляет подготовку к участию в рассмотрении административного дела.
30 января 2019 года КП «Центр правовой помощи и регистрации» зарегистрировал создание Православной церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с наименованием «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)».
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В ДНР возрождается автоспорт
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