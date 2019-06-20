Новости Украины и Новороссии 20 июня 2019

По мнению экспертов, для «1+1» права на трансляцию «Вечернего квартала» и «Вечернего Киева» (по 21 выпуску в год) оценивались в $9 млн в год. Согласно медиа-исследованиям, «Вечерний квартал», где высмеивались социальные и политические проблемы Украины, являлся самым рейтинговым шоу на украинском ТВ.

В 2012 компания прекратила сотрудничество с украинским телеканалом «Интер» и перешла на «1+1» Игоря Коломойского. По мнению участников рынка, годовой контракт со студией обходился «Интеру» в $23 млн.

«Студия Квартал-95» — компания Владимира Зеленского, один из его бизнес-активов. Занимается шоу-проектами, съёмками телепередач, кинопроизводством, продюсированием и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал».

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При этом он выразил сомнение, что вопрос снятия блокады с Донбасса стоит на повестке дня в Киеве.

«Украина посредством блокады не смогла добиться своей цели — заставить наших граждан отказаться от республики, от своего выбора. Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова», — заявил он.

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка также отрицательно отнесся к заявлению Кучмы. По его мнению, выдвинутые условия больше похожи на популистские высказывания, которые не несут в себе никакого конструктива.

По его словам, заявление Кучмы похоже на треш-ток (оскорбления в адрес соперника перед выходом на ринг или в октагон, принятые в США — прим. РВ) перед поединком, который спортсмен заранее проиграл.

«Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить Республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное», — заявил он.

Как ранее сообщала «Русская Весна» Кучма заявил, что украинские власти готовы рассмотреть возможность снятия блокады только после возвращения контроля над активами в Донбассе.

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Заявление Леонида Кучмы про снятие блокады с Донбасса в обмен на возвращение активов сложно оценивать серьезно, учитывая особенности его риторики – считает независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Непонятна серьезность предложения Кучмы

Напомним, что Кучма был возвращен новым президентом Украины Владимиром Зеленским на должность представителя Киева на переговорах минской контактной группы. При этом, это скорее говорит о том, что на Украине не относятся к этим переговорам серьезно.

Ведь Леониду Даниловичу уже 80 лет, он давно не имеет влияния на украинскую политику и, главное, у него нет больших амбиций. Это его отличает от современных украинских политиков, которые считают переговоры с Донбассом крайне токсичной темой. По этой причине в них и не участвует никто из реальных украинских фигур, поскольку все они боятся, что это больно ударит по их репутации на Украине.

Кроме того, есть вопросы по желанию Украины договориться, поскольку складывается впечатление, что существующая ситуация устраивает на Украине всех – даже разделенный энергетический комплекс Рината Ахметова получил компенсацию в виде «Роттердам+».

Между тем, Кучма выдал предложение, которое заключается в том, что блокада с Донбасса может быть снята в том случае, если промышленные и коммерческие активы народных республик вернутся в украинское правовое поле, т.е. будут платить налоги Киеву.

Также здесь, наверняка, будет поднята задача «реституции», а именно возвращение национализированных предприятий в руки структур, которые владели ими до событий 2014 года. Естественно, это крайне маловероятный вариант развития событий в Донбассе.

«В пространстве между Украиной и Донбассом существует масса самовозникших групп разного рода, которые ведут различные переговоры, не обладая, при этом, какими-либо полномочиями для заключения официальных договоренностей», – констатирует Суздальцев.

И здесь Кучма является наиболее ярким примером, поскольку еще в 2014 году, когда только начались переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, в них начал участвовать второй президент Украины. Выбор Кучмы был обусловлен тем, что этот общественный деятель, во-первых, был всем известен, а, во-вторых, пользовался определенным авторитетом с обеих сторон данного гражданского конфликта.

Другой вопрос, что Киев в лице бывшего президента Украины Петра Порошенко послал Кучму в Минск, не снабдив его официальным статусом или полномочиями. Формальные компетенции Кучмы были размыты, пусть он и был полноценным представителем Киева.

«Про Кучму, конечно, не скажешь, что он человек совершенно посторонний и говорит только то, что считает нужным лично для себя, поскольку он все-таки исполняет в Минске поручения Зеленского. Так что, это лицо «в должности», – резюмирует Суздальцев.

Предложение Кучмы носит характер ультиматума

Что касается вопроса собственности, то, как замечает эксперт, предприятия в Донбассе имели до 2014 года совершенно разных хозяев – и не только украинских олигархов в лице того же Ахметова, но и собственников из нашей страны. Эти предприятия были зарегистрированы на Украине и даже после 2014 года выплачивали налоги в украинский бюджет, и все это прекрасно работало до введения блокады.

«После того, как Киев в лице Порошенко ввел блокаду Донбасса, то местные власти в народных республиках пошли на национализацию данных промышленных объектов, и именно это обстоятельство было причиной смены их владельцев», – заключает Суздальцев.

Это шло одновременно с перерегистрацией данных активов на территории ДНР и ЛНР, поскольку иначе было нельзя – ведь раз началась блокада вместе с экономической войной против Донбасса, то эти предприятия больше не могли выплачивать налоги в бюджет Украины.

«Сейчас Украина требует вернуть активы и перерегистрировать их обратно со старыми собственниками. И это очень странно, поскольку украинцы сами первыми ввели блокаду, а теперь требуют сделать такой шаг Донецк и Луганск», – констатирует Суздальцев.

По словам Андрея Ивановича, все это имеет форму ультиматума, ведь если украинцы первыми ввели блокаду Донбасса, то они должны первыми ее и снимать, а в данном заявлении Кучмы украинская сторона просто защищает бизнес-интересы своих предпринимателей.

«Кроме того, нельзя забывать про то, что прошло уже несколько лет и в Донбассе сложились новые коммерческие связи, причем в этом регионе, несмотря на войну, идет определенный экономический подъем. Поэтому все здесь очень сложно», – резюмирует Суздальцев.

Еще нужно обратить внимание на то, что в рамках сегодняшних переговоров в Минске представитель России Борис Грызлов жестко высказался по Украине, отметив, что Киев не реализовал возможность урегулирования проблемы Донбасса, которая сложилась после украинских выборов. Грызлов считает, что многие украинские заявления являются попыткой Киева заболтать минские соглашения.

«Запад и Украина используют минские соглашения для обоснования антироссийских санкций, но выполнять их условия Киев, совершенно точно, не собирается, как и не может официально отказаться от данного международного договора», – заключает Суздальцев.

Ведь минские соглашения зарегистрированы в ООН, поэтому официально про них забыть Украина и Запад не могут.