Сразу же вспоминается эпитет Афродиты, которая, как мы убедились, связана с яблоком и Евой, – "раннерожденная" (Ἠριγόνη, хотя тут не так всё однозначно, хотя бы потому, что Ἠρι – не только "раннее утро", но и связано с "героем", то есть всё по нашей " молодецкой " теме). И вот тут-то мы подходим к очень интересным сопоставлениям знаменитого "Первородного греха".

Падение с небес

Официально:

"Грехопадение — первое преступление человека, связанное с нарушением Божьей заповеди о невкушении плодов с дерева познания добра и зла, повлекшее за собой катастрофические последствия как в отношении самого человека, так и в отношении окружающего мира" (источник)

То есть "Грехопадение" – это "Падение во грех". Вроде ничего подозрительного. Но понимая склонность к метафорам в поэзии, к коей, безусловно, относятся религиозные тексты, стоит обратить внимание на подбор слова.



У англичан, например, этот акт также связывается со словом "падение" – "fall of man" ("падение человека"). Католики-итальянцы тоже используют "падение" – "la caduta". Мне показалось это интересным.

На первый взгляд, тут логика очень проста: если Рай – на небе, то изгнание из него – это падение на Землю. Но за внешней простотой сокрыта философия.

Ведь я не просто так тут помянул Афродиту в сравнении с Евой и Зарёй. Что нам говорит миф о рождении Афродиты? Она, подобно комете, УПАЛА с неба в океан. До падения она была частью (самой, что ни есть, главной) неба-Урана. Спуск Афродиты на землю ознаменовал появление жизни на планете.

Теперь вспомним балто-славянскую мифологию. Версии разнятся, но не сильно. Так, по одной версии, Перун СКИНУЛ свою жену за измену на землю. По другой версии, это была не жена, а Заря или, как её называли в Прибалтике, Аустра или Ауштра, что полностью соответствует греческому Ἀώς или Ἠώς – "рассвет".

Ну, и, как не вспомнить, латинское прозвище Зари – утренней звезды (планеты Венеры в честь богини Афродиты) – Люцифер (Lucifer), то есть "лучи несущая" или "свет несущая" (в общем, та самая Санта Лючия).



По совместительству сам Сатана. В христианской мифологии сей ангел Божий, небесное создание, возгордился в желании быть равным Богу, и после битвы был сброшен с неба вниз. Но, уважаемые, а разве, вкусив от классического "древа знаний", человек не вознамерился быть подобным Богу, за что и был сброшен вниз? История-то один-в-один. И во всех случаях надумана в угоду новой религии.

Все три истории говорят об одном и том же. Ведь, полагаю, я достаточно "популярно" изложил в статье про Лукавого всю подоплёку "страшного Сатаны", кто он такой и зачем вообще нужен. И никакой он не рогатый вредитель, а вполне себе наша земная реальность. Явь. Оттого и символом козла обозначен, так как "КАЗ" – это о шкуре, об оболочке ("трагос", кстати).

Явь – это ВИДИМЫЙ мир, ВЕЩЕСТВЕННЫЙ (все три слова – однокоренные). Чтобы проявиться, условно, надо обзавестись оболочкой, шкурой (ведь только мысль нематериальна и не относится к яви).



А это подводит нас к мотиву райской (не проявленной) наготы Адама и Евы и прикрытия листьями смоковницы в тот момент, когда они ПРОЗРЕЛИ, съев яблоко, и упали наземь. Прикрытие, которое им дал, по сути, Сатана-Змей.

Ну, и куда, вот, без славянского наречия-то деться, когда оно такое образное? Слово "Зреть" с одной стороны относится к глазам (презреть, зрение, зоркий), с другой – к поспеванию плода ("созреть"). По-моему, довольно любопытно.



Для полноты картины сюда можно добавить и "позор", которое на всех славянских наречиях означает "внимание" (обратить свой взгляд), а согласно словарю Фасмера, по-украински означает еще и "вид". Ну, и "разорение", то есть "опустошение".



Судя по этим значениям, "зреть" связано с видом и с собранностью. Ведь "зрелый" – это сформировавшийся, собранный, а значит, имеет законченную форму – вид. Тогда логично, что "разорение" – это действие обратное – лишение формы, разбор.

Естественно, что и наша "Заря, зарево" относится к этому же корню.

Теперь, думаю, смысл созревшего "яблока" и его связи с утренней звездой (или вечерней звездой в христианстве) ясен. Так же, как и падение "Зари, Афродиты, Люцифера, Евы", сформировавшее наш мир, придавшее ему определенный вид.

Именно поэтому сия "богиня" была так важна в мифологии. Ведь она олицетворяла самый важный период в жизни мира (глобально) и общества (локально) – созревание до "настоящего человека", который обретал в этот момент свою судьбу (выделенную для него из "общей" судьбы мира) и становился "пригодным, полезным".



Ровно то же самое происходит и в случае с физическим рождением: плод созревает и по ГОТОВНОСТИ "проявляется" на свет. Но через несколько лет, в период "пубертата", человек рождался второй раз, теперь уже как носитель души, судьбы, миссии, то есть как завершённое-совершенное существо. Это и есть "праздник Урожая", не только природный, но и духовный, что совпадает с преобладанием осенью так называемых "богородичных" дней в церковном календаре.

Поэтому наша "дама" соединялась с образом судьбы, давая мифологии известных всем богинь в язычестве и Богородицу в христианстве. И очень интересно (и естественно), что полностью мужская культура, передающаяся от деда к внуку, почти всегда в качестве олицетворения судьбы выбирала женский образ.



Это связано не только с символом утробы и проявления в Материи, но и с предстоящим браком. Так, во всех наших сказках Иван обязательно женится в ходе своего "шаманского" путешествия за судьбой. Викинг Хельги тоже обрел свою судьбу в виде прекрасной Валькирии. Как и греческие герои находят "на той стороне" своих Ариадн, Медей и т.д. Ну, и Адам без Евы ни за что не воплотился бы на земле ("упал").

Здесь имеет место не только реальный брак, но и духовный, скорее всего, где в качестве жены выступает именно судьба героя. Это понятно сразу, так как многих "биологических" жён герои обретали на чужбине. А "чужая" женщина никак не должна была влиять на наследственную культуру "арьев", иначе он никакой не "арий" вовсе. Напротив, это герой должен был "приобщить" её к своей "вере".



Ведь во время брачного обряда невесте сменят судьбу, присвоив новое имя. Мужчина же несёт своё имя как раз с момента принятия своей миссии во время первого для него "праздника Урожая" или "Епифании".



Разумеется, это в идеале, ведь женщина никогда не была безвольным существом: "муж – голова, жена – шея", как-никак. Куда уж без этого…



Однако без подобного "истинно арийского" уклада мы не имели бы столь похожие культуры и языки по всему миру, они бы просто растворились в туземных суевериях покоряемых территорий. Но культура сохранена, хоть и в разных формах, в разных звучаниях, но с сохранением единой основы, а значит, это работает.

***

Теперь давайте посмотрим, кто хранит "молодильные яблочки", то есть исполняет роль Евы, в наших сказках.

В сборнике А.Н. Афанасьева содержатся 8 вариантов сказки "о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде", ещё один вариант есть у А.Н. Толстого (Сказка о молодильных яблоках и живой воде), плюс ещё несколько "народных" версий. Имена "хранительницы" в них разнятся.

Это может быть и Елена Прекрасная, и Сонька-Богатырка. Но есть и более интересные для сопоставления имена. Например, Усоньша-Богатырша или, самая интересная, Богатырка-Синеглазка:

"Вот баба-яга это дело все справила – Ивана-царевича накормила, напоила и на постелю уложила. Села к изголовью и стала спрашивать:

– Чей ты, дорожный человек, добрый молодец, да откуда? Какой ты земли? Какого отца, матери сын?

– Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то государства, царский сын Иван-царевич. Еду за тридевять земель, за тридевять озер, в тридесятое царство за живой водой и молодильными яблоками.

– Ну, дитя мое милое, далеко же тебе ехать: живая вода и молодильные яблоки – у сильной богатырки девицы Синеглазки, она мне родная племянница" (из сборника Толстого).

Чем примечательно (на мой взгляд) именно имя Синеглазки, я расскажу чуть позже, а пока осмотрим "Усоньшу-Богатырку".

Усоньша

Имя "Усоньша" относит нас к корню "Aus-Вос", который мы видим в греческом "рассвете" Эос (Ἀώς или Ἠώς), санскритской Уша (उषा), римской Авроре (Aurora), балтийской Аустре, а также в названиях "Весна" и "Осень", которые являются по сути одним и тем же словом (ВЕСна-ВОСень) – и это к слову о "равенстве-even" (весеннее и осеннее равноденствие и собственно само межсезонье – время равенства между зимой и летом), упомянутом в начале статьи и также являющегося частью образа "зари" (сумерки утренние и вечерние).



То есть это тоже часть образа Евы (Eva, где E = Au).

Заря в русских заговорах представляется нам девой, ЗАШИВАЮЩЕЙ раны, то есть относящейся к восстановлению целостности, путем скрепления (связи) частей воедино. Такой же функцией обладает "мёртвая вода" – соединяет части тела воедино. Этот момент пригодится нам позже.

А пока вспомним, что в предыдущей части я показывал, что в "Еве" очень много от "Ивана", выраженного в образе "вязи, вьюна". Так оно и есть: если смотреть словари санскрита, греческого, то у многих слов, означающих "связь", рядом стоит значение "уровень, равенство", поскольку подобные вещи связаны общим смыслом (грубо говоря, быть на одном уровне = быть одинаковыми, равными = связанными).

И в русских вышивках эта "Ева-Aus" как раз и занимает такое место, что выражает и связь, и равенство двух "близнечных" элементов, являясь их истоком и общим смыслом одновременно:

Как видите, самое естественное Её изображение – это Древо… То самое древо Евы, на котором висят "молодильные яблоки". "Молодящие" значит "восстанавливающие молодость". А молодость ("юность-youth-iuventus"), как следует из этимологии (моей) имени "Иван", – это тоже о связанности, скрепленности, единстве ("uni"; сильный, здоровый = крепкий, скрепленный). Таким образом, молодильные яблоки соответствуют "мёртвой воде" по своей функции. Вот и в нашей сказке Усоньша хранит в своем саду и яблоки, и воду.

Поэтому совсем не зря на гербе Священной Римской Империи мы видим такой "растительный" хвост у двухголового орла:

Всё та же "Ева" в виде Древа с двумя орлами, которую еще Рыбаков (называя её "Мокошью") выискал среди северной вышивки, предположив, что таким образом языческие символы подменялись государственными:

Рыбаков не пошёл дальше и не увидел в "чисто декоративном" хвосте птицы свою "Мокошь" или нашу "Еву". Как и не заметил её в Российском гербе.

А она в центре… На щите, под конём… Ведь охраняет яблочное древо Змей, да и греческие мифы, как и сама Библия очень неплохо намекают на то, что от "змеи" до "Евы" всего один шаг. Об этом нам говорят и сказки, и гравюры, и иконы:

Кто у нас там СВЯЗАН со Змеем и кого "убрали" с нашего герба?

И я, вот, даже не знаю, фантазия у меня бурно развита или действительно на следующей иконе мы видим прекрасную стилизацию девы-древа аккурат рядом с "драконом":

Все эти картины относятся к "Чуду о Святом Георгии".

И это хоть и очень большая тема, которую я бы сейчас не стал поднимать, но Юрьев День, к которому относится Святой Георгий, – это как раз ещё один праздник Евы, Рассвета и т.д. Мы тут говорим об Усоньше-Богатырше.



Так вот, Юрьев день у прибалтов – это день Усиньша (Ūsiņš), который также связан с близнечным символизмом (два сына, два коня). Ну, и имя что у него, что у Усоньши – это снова тот же корень, что у Весны-Осени, Евы и Зари.



Между тем, у славян был праздник Усинь или Овсень, совпадающий с Новым годом… И в сказках о богатырше, хранящей яблоки, как раз есть прямой отсыл к святочным ряженым гуляниям (в самом конце).

Как видите, праздник сей ну никак не привязан к календарю, и выискивать в нём чистую астрологию бесполезно, как не трудились над этим поколения этнографов.



"Проявление, Урожай" – понятие не совсем астрологическое, и хотя в природе и подчиняется некоторым циклам, в случае с урожаем духовным – тут уж несколько иные уклады, у каждого племени свои. Весенний ("майский"), летний ("купала"), зимний ("святки") праздники имеют свою бытовую подоплеку: так, походы в новые земли во имя Ver Sacrum, разумеется, устраивались в самое удобное время – весной-летом, свадьбы – зимой, вынужденные свадьбы ("по залёту") – как можно скорее после хороводных весенне-летних игрищ.



У земледельцев – зимой, когда все поля вспаханы, запасы собраны и появляется больше времени на "посиделки" ("субботки, шабаты, шабаши"); у охотников – в зависимости от промысла. Но в любом случае, в том или ином виде обряд сохранялся – за "яблочками" ходили всё новые "герои".

И в связи с весенней частью обрядности я тут подумал вот что: пасхальное раскрашивание яйц вполне органично вливается в данную концепцию, и тем самым "золотые яблоки" заменяются на крашенные яйца.

И уже даже в таком различии календарной обрядности "Усеня" просматривается такой же хаос в праздновании Нового Года: весна, осень, зима… Видимо, это связано напрямую, и дело тут не в календарном "новом годе", а в разбираемом здесь СОЗРЕВАНИИ.

Ведь что такое "Новый год"? Это, прежде всего, конец цикла. Конец – это ЗАВЕРШЕНИЕ, то есть "совершённость, совершенство", то есть окончательное "созревание". Плюс, это начало нового цикла, то есть РОЖДЕНИЕ, которое, как я уже говорил, тоже есть созревание плода до готовности проявиться в этом мире. С какой стороны не посмотри – всё о созревании… Такое вот "виноградье".

Созревание, как сказано выше, – это формирование, то есть собранность, связанность воедино, крепость, целостность. Ну, и что же там у нас с Зарёй?

"Ключ" Зари

В заговорах, повторюсь, Заря связана с целостностью или, точнее, исцелением. Так её обычно описывают как деву, зашивающую иглой раны, гонящую разрушительные болезни. Если вспомнить упомянутую Санту Лючию или Святую Луцию, то в её образе есть тот же самый символ – остановка кровотечения (да и вообще всё от Зари). Позже эта роль в заговорах перешла к Деве Марии.



Одним из символов Зари является "ключ", что тоже относится к символике замыкания, то есть восстановления целостности. Об этом же говорит нам корень "Ян-Юн" ("вьюн") в имени "Иван" (и "Еве").

Пресловутое "Мировое древо", которое является графическим символом Евы, также имеет один из смыслов – соединение – мост. Связывает в одно целое явь и навь, давая беременным души будущих детей, давая "героям" судьбы.

В самой знаменитой славянской загадке о Заре её "ключом" шифруется ответ "роса": Заря зарница,красная девица,по лесу ходила,ключи обронила. Месяц видел, а Солнце скрало.

Чисто внешне, всё ясно. Роса выпадает вечером или ранним утром – месяц видит, высыхает на солнце в ранние часы – солнце скрало. Но есть и иносказательный пласт.

По балто-славянским мифам, Заря – любовница Месяца (а Солнце – жена), за что он и был порублен грозным Перуном после свадьбы. Чтобы понимать, так сказать, "второй" слой этой легенды (социальный), надо знать, что "месяцем" в сватовской славянской поэзии зовётся жених или муж, "солнцем" – жена, хозяйка дома, а "звёздами" – дети.



При этом образ зари всегда девственен или, по крайней мере, незамужний. Оттого она и "заря-зарница, красна девица", ведь "красной девицей" называли невесту (у индусов до сих пор цвет наряда невесты красный) – видимо, еще одна аналогия с биологическим созреванием, на этот раз в женском варианте.



Тут прям выстрел в лоб всем "богиням-девственницам", включая столь важную для темы Афину, ну, и Марию. Ведь девственница – это тоже о целостности (как видите, в мифе одну и ту же мысль выражают совершенно разными подходами) и защищенности.



Вот и сравните "девственность" Зари и Марии с их ключевым символом – Покровом (да, у Зари тоже был покров, судя по заговорам) – одно и то же, с разных сторон… И уже с этой позиции обратитесь к образу невесты, покрытой фатой…

Заболтался я! Итак,



Заря – "любовница" Месяца – раз.



Заря падает на землю, "проявляя" жизнь – два.



Заря – не жена и не хозяйка дома – три.



Заря – девственница, подобно Афине – четыре.



Заря обладает ключами, которые есть Роса, и которые видит только Месяц – жених и "любовник", в то же время Солнце – жена месяца – их не видит или "скрадывает", отбирает – пять.



Эпитет месяца у индусов – Сома. Сома – это вдохновляющий напиток Индры (то бишь Перуна). Есть стих в Ригведе о свадьбе Сомы и Сурьи (Солнца), то есть Сома – это образ жениха – шесть.



Сложить всё это, и откроется картина: Роса – такой же "вдохновляющий напиток" героя, как и Сома. У нас Месяц – любовник Зари, но жених Солнца; у индусов Сома, получается, – это жених Сурьи, но уже испивший "напиток", то есть совмещенный образ жениха и росы воедино.



Ведь роса – это "ключи" Зари, то есть Заря – хранительница (подательница) этой "сомы", а связь жениха и девственной "зари" равносильна связи героя и "сомы" (и равносильна связи греческих героев и вдохновляющей их на подвиги девственной Афины). Солнце – не является "вдохновением" для жениха, но является его женой.



Значит, заря – это некая духовная составляющая, и весь "интим" в этой истории – духовный. Ведь заря остается девственной. И что важно, именно заря, а не солнце вдохновляет жениха. Без их связи не было бы жизни, как не было бы свадьбы Месяца и Солнца.

Тут же высматривается параллель с юной Гебой-Ювентой, дающей "нектар" (та же роса или сома) богам. Геба же в итоге становится женой главного из героев античности – Геракла.

И я в статье о Сочельнике перечислял некоторые греческие слова, похожие на индийскую "Сому". Недавно нашел еще одно:

θῡμός – душа, как вместилище эмоций, чувств и мыслей; дыхание, жизнь, сердце, желания, воля, характер, страсть, гнев, любовь, мысли.

Говоря по-русски, нрав. Согласитесь, "θῡμός" очень хорошо характеризует "опьяненное" состояние женихов-кентавров, дионисийской толпы, ряженых и т.д. Опять же даже в народном календаре остался некий намек на связь юношей и "росы" – майский-июньский день "Иван – Медвяные росы".



Уже само название связывает Ивана ("юный") и Росу ("мёртвую воду, молодильные яблоки") – не аргумент, конечно, но для дела всякая мелочь пойдёт.

Говоря проще, Роса здесь – это душа, которую должен в ходе ритуала обрести (испить) юноша и воплотить собой, тем самым став полностью сформированной, "созревшей" ("налившейся нектаром, сомой, росой, соком") личностью. Душа эта выражается в нраве человека, в его склонностях.



Склонность человека – это, условно говоря, постоянный выбор им одного из множества вариантов поведения, выделение одного пути действия, приводящее к исполнению своей судьбы. Это, кстати, то, что заложено в термин "язычество"…

Единственное "НО!" здесь – это смешивание образов "живой" воды и "мёртвой", так как "мёртвая" – это только о теле, а "живая" – как раз душа. Над этим вопросом надо подумать отдельно.



Обе воды имеют общий источник, и обе хранит одна "богиня" (у греков это хорошо показано в легенде о Медузе Горгоне), в сказках об Усоньше и Синеглазке тоже нет разделения между живой и мёртвой водой, там просто "вода", а упор в сюжете делается на яблоки. Так что, скорей всего, не стоит зацикливаться на различиях живой и мёртвой воды, но я обязательно проверю, что там к чему.

Но что-то я уже далеко ушёл. Вернемся к Богатырке, той, что Синеглазка.

Богатырка "Гλαυκῶπις" Синеглазка

Чем мне так понравился этот термин? Тем, что изначально, как я думаю, он принадлежал Афине, которая тоже, по образу, та ещё Богатырка (воительница). Её неизменный эпитет в греческих гимнах – "γλαυκῶπις", что нам переводят обычно как "совоокая", то есть с глазами как у совы, что выражают в изображении совы как птицы Афины (ныне это почитается за символ мудрости).



Но само слово "γλαυκός" не имеет отношения к сове напрямую и переводится как "яркий, сине-зелёный, серый или голубой (о глазах)". К сове ("γλαῦξ" по-гречески) этот термин попал, видимо, из-за её больших, ярких (совсем не сине-зеленых) глаз. Но в итоге имеем, что "γλαυκῶπις" – это как раз "Синеглазка".

И это, чёрт возьми, логично! Ведь Афина – покровительница героев – созревших юношей (кстати, еще одним её эпитетом было "Арета", о котором речь шла в предыдущей части). Афина, таким образом, подобно Заре или Гебе (или Еве, Афродите, Гесперидам, Идунн и прочим) просто обязана быть "хранительницей" какого-либо "нектара" или "яблока". Изображение Горгоны на её щите (которая была "хранительницей" Пегаса – "фонтана" муз) только вторит этому предположению.

Символом Афины является Оливковое дерево, которое заменяет грекам то же "яблочное" древо – ещё одно сходство с Евой и прочими. А "яблоки", как мы видели, являются синонимичным образом "сока, сомы, мёда и т.д.". Поэтому нет ничего удивительного в том, что Афина вдохновляла героев на походы и всячески им потворствовала, поскольку является воплощением их юношеских судеб.

Таким образом, русская сказка даёт недостающие в греческой мифологии детали и выстраивает мост между Афиной и прочими "яблочно-нектарными" богинями.

Более того, самым частым символом Афины является Змей, что видно по легендам об Эрехтее, Кекропе и той же Горгоне. Ага, то же сочетание, что и Ева-Змей, Геспериды-Ладон, Медея-Дракон, Богатырка-Синеглазка и Высокая стена вокруг её сада (того же райского Hortus Conclusus) (на самом деле, змей в фольклоре имеет не только охранительную функцию, но и более интересную, которую я "ухватил" совсем недавно, перечитывая в который раз мифы о Загрее и Гуннлёд, но об этом как-нибудь отдельно – там действительно шикарный символизм).

И вот, что самое-то интересное во всей этой истории со змеями-драконами и совами:

Я вот совсем не поклонник Тартарии, да и не проникся многочисленными статьями о ней на нашем сайте, но сочетание двух взаимосвязанных символов в геральдике одной энциклопедической страны прямо-таки обращает на себя внимание, нервируя и будоража…



Учитывая, что главным символом "Тартарии" является Стена (или "тура", что в данной теме можно разглядывать с позиции символа "девичьей башни"), которая выполняет ту же функцию, что и дракон-змей в вышеуказанных мифах, всё становится ещё привлекательней. То ли масоны хорошо постарались, то ли у автора "лыжи не едут…".

В общем-то, это всё, что я хотел рассказать о Еве на данный момент. Не всё, что МОГУ рассказать, но всё, что ХОТЕЛ. Чтобы погрузиться в тему глубже, надо поднять вопрос о "Мёде поэзии", "живой и мёртвой воде", Святом Георгии и прочих сопутствующих символах, что я когда-нибудь сделаю при условии вашего интереса.

К сожалению, не получается в этом фольклоре быть кратким, как бы я ни старался. Один символ цепляется за другой, а третий, объясняя первые два, указывает на четвертый, и так будто до бесконечности.



Поэтому приходится иногда посвящать отдельные статьи каждому из них (даже лишь одной стороне символа, а не всему символу), а иногда варганить "сборную солянку", как это было сейчас.



Надеюсь, что-то у вас да прояснилось после очередной концентрации образов, а если нет, то не расстраивайтесь: впереди ещё много раз в разных ракурсах будут мелькать всё те же имена…

peremyshlin

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