Ева – 2
Почему? Ну, я думаю, потому что сумерки, утренние или вечерние, – это как раз время равенства между днём и ночью. И именно это время у нас называется Зарёй.
Сразу же вспоминается эпитет Афродиты, которая, как мы убедились, связана с яблоком и Евой, – "раннерожденная" (Ἠριγόνη, хотя тут не так всё однозначно, хотя бы потому, что Ἠρι – не только "раннее утро", но и связано с "героем", то есть всё по нашей "молодецкой" теме).
И вот тут-то мы подходим к очень интересным сопоставлениям знаменитого "Первородного греха".
Падение с небес
Официально:
"Грехопадение — первое преступление человека, связанное с нарушением Божьей заповеди о невкушении плодов с дерева познания добра и зла, повлекшее за собой катастрофические последствия как в отношении самого человека, так и в отношении окружающего мира" (источник)
То есть "Грехопадение" – это "Падение во грех". Вроде ничего подозрительного. Но понимая склонность к метафорам в поэзии, к коей, безусловно, относятся религиозные тексты, стоит обратить внимание на подбор слова.
У англичан, например, этот акт также связывается со словом "падение" – "fall of man" ("падение человека"). Католики-итальянцы тоже используют "падение" – "la caduta". Мне показалось это интересным.
На первый взгляд, тут логика очень проста: если Рай – на небе, то изгнание из него – это падение на Землю. Но за внешней простотой сокрыта философия.
Ведь я не просто так тут помянул Афродиту в сравнении с Евой и Зарёй. Что нам говорит миф о рождении Афродиты? Она, подобно комете, УПАЛА с неба в океан. До падения она была частью (самой, что ни есть, главной) неба-Урана. Спуск Афродиты на землю ознаменовал появление жизни на планете.
Теперь вспомним балто-славянскую мифологию. Версии разнятся, но не сильно. Так, по одной версии, Перун СКИНУЛ свою жену за измену на землю. По другой версии, это была не жена, а Заря или, как её называли в Прибалтике, Аустра или Ауштра, что полностью соответствует греческому Ἀώς или Ἠώς – "рассвет".
Ну, и, как не вспомнить, латинское прозвище Зари – утренней звезды (планеты Венеры в честь богини Афродиты) – Люцифер (Lucifer), то есть "лучи несущая" или "свет несущая" (в общем, та самая Санта Лючия).
По совместительству сам Сатана. В христианской мифологии сей ангел Божий, небесное создание, возгордился в желании быть равным Богу, и после битвы был сброшен с неба вниз. Но, уважаемые, а разве, вкусив от классического "древа знаний", человек не вознамерился быть подобным Богу, за что и был сброшен вниз? История-то один-в-один. И во всех случаях надумана в угоду новой религии.
Все три истории говорят об одном и том же. Ведь, полагаю, я достаточно "популярно" изложил в статье про Лукавого всю подоплёку "страшного Сатаны", кто он такой и зачем вообще нужен. И никакой он не рогатый вредитель, а вполне себе наша земная реальность. Явь. Оттого и символом козла обозначен, так как "КАЗ" – это о шкуре, об оболочке ("трагос", кстати).
Явь – это ВИДИМЫЙ мир, ВЕЩЕСТВЕННЫЙ (все три слова – однокоренные). Чтобы проявиться, условно, надо обзавестись оболочкой, шкурой (ведь только мысль нематериальна и не относится к яви).
А это подводит нас к мотиву райской (не проявленной) наготы Адама и Евы и прикрытия листьями смоковницы в тот момент, когда они ПРОЗРЕЛИ, съев яблоко, и упали наземь. Прикрытие, которое им дал, по сути, Сатана-Змей.
Ну, и куда, вот, без славянского наречия-то деться, когда оно такое образное? Слово "Зреть" с одной стороны относится к глазам (презреть, зрение, зоркий), с другой – к поспеванию плода ("созреть"). По-моему, довольно любопытно.
Для полноты картины сюда можно добавить и "позор", которое на всех славянских наречиях означает "внимание" (обратить свой взгляд), а согласно словарю Фасмера, по-украински означает еще и "вид". Ну, и "разорение", то есть "опустошение".
Судя по этим значениям, "зреть" связано с видом и с собранностью. Ведь "зрелый" – это сформировавшийся, собранный, а значит, имеет законченную форму – вид. Тогда логично, что "разорение" – это действие обратное – лишение формы, разбор.
Естественно, что и наша "Заря, зарево" относится к этому же корню.
Теперь, думаю, смысл созревшего "яблока" и его связи с утренней звездой (или вечерней звездой в христианстве) ясен. Так же, как и падение "Зари, Афродиты, Люцифера, Евы", сформировавшее наш мир, придавшее ему определенный вид.
Именно поэтому сия "богиня" была так важна в мифологии. Ведь она олицетворяла самый важный период в жизни мира (глобально) и общества (локально) – созревание до "настоящего человека", который обретал в этот момент свою судьбу (выделенную для него из "общей" судьбы мира) и становился "пригодным, полезным".
Ровно то же самое происходит и в случае с физическим рождением: плод созревает и по ГОТОВНОСТИ "проявляется" на свет. Но через несколько лет, в период "пубертата", человек рождался второй раз, теперь уже как носитель души, судьбы, миссии, то есть как завершённое-совершенное существо. Это и есть "праздник Урожая", не только природный, но и духовный, что совпадает с преобладанием осенью так называемых "богородичных" дней в церковном календаре.
Поэтому наша "дама" соединялась с образом судьбы, давая мифологии известных всем богинь в язычестве и Богородицу в христианстве. И очень интересно (и естественно), что полностью мужская культура, передающаяся от деда к внуку, почти всегда в качестве олицетворения судьбы выбирала женский образ.
Это связано не только с символом утробы и проявления в Материи, но и с предстоящим браком. Так, во всех наших сказках Иван обязательно женится в ходе своего "шаманского" путешествия за судьбой. Викинг Хельги тоже обрел свою судьбу в виде прекрасной Валькирии. Как и греческие герои находят "на той стороне" своих Ариадн, Медей и т.д. Ну, и Адам без Евы ни за что не воплотился бы на земле ("упал").
Здесь имеет место не только реальный брак, но и духовный, скорее всего, где в качестве жены выступает именно судьба героя. Это понятно сразу, так как многих "биологических" жён герои обретали на чужбине. А "чужая" женщина никак не должна была влиять на наследственную культуру "арьев", иначе он никакой не "арий" вовсе. Напротив, это герой должен был "приобщить" её к своей "вере".
Ведь во время брачного обряда невесте сменят судьбу, присвоив новое имя. Мужчина же несёт своё имя как раз с момента принятия своей миссии во время первого для него "праздника Урожая" или "Епифании".
Разумеется, это в идеале, ведь женщина никогда не была безвольным существом: "муж – голова, жена – шея", как-никак. Куда уж без этого…
Однако без подобного "истинно арийского" уклада мы не имели бы столь похожие культуры и языки по всему миру, они бы просто растворились в туземных суевериях покоряемых территорий. Но культура сохранена, хоть и в разных формах, в разных звучаниях, но с сохранением единой основы, а значит, это работает.
***
Теперь давайте посмотрим, кто хранит "молодильные яблочки", то есть исполняет роль Евы, в наших сказках.
В сборнике А.Н. Афанасьева содержатся 8 вариантов сказки "о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде", ещё один вариант есть у А.Н. Толстого (Сказка о молодильных яблоках и живой воде), плюс ещё несколько "народных" версий. Имена "хранительницы" в них разнятся.
Это может быть и Елена Прекрасная, и Сонька-Богатырка. Но есть и более интересные для сопоставления имена. Например, Усоньша-Богатырша или, самая интересная, Богатырка-Синеглазка:
"Вот баба-яга это дело все справила – Ивана-царевича накормила, напоила и на постелю уложила. Села к изголовью и стала спрашивать:
– Чей ты, дорожный человек, добрый молодец, да откуда? Какой ты земли? Какого отца, матери сын?
– Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то государства, царский сын Иван-царевич. Еду за тридевять земель, за тридевять озер, в тридесятое царство за живой водой и молодильными яблоками.
– Ну, дитя мое милое, далеко же тебе ехать: живая вода и молодильные яблоки – у сильной богатырки девицы Синеглазки, она мне родная племянница" (из сборника Толстого).
Чем примечательно (на мой взгляд) именно имя Синеглазки, я расскажу чуть позже, а пока осмотрим "Усоньшу-Богатырку".
Усоньша
Имя "Усоньша" относит нас к корню "Aus-Вос", который мы видим в греческом "рассвете" Эос (Ἀώς или Ἠώς), санскритской Уша (उषा), римской Авроре (Aurora), балтийской Аустре, а также в названиях "Весна" и "Осень", которые являются по сути одним и тем же словом (ВЕСна-ВОСень) – и это к слову о "равенстве-even" (весеннее и осеннее равноденствие и собственно само межсезонье – время равенства между зимой и летом), упомянутом в начале статьи и также являющегося частью образа "зари" (сумерки утренние и вечерние).
То есть это тоже часть образа Евы (Eva, где E = Au).
Заря в русских заговорах представляется нам девой, ЗАШИВАЮЩЕЙ раны, то есть относящейся к восстановлению целостности, путем скрепления (связи) частей воедино. Такой же функцией обладает "мёртвая вода" – соединяет части тела воедино. Этот момент пригодится нам позже.
А пока вспомним, что в предыдущей части я показывал, что в "Еве" очень много от "Ивана", выраженного в образе "вязи, вьюна". Так оно и есть: если смотреть словари санскрита, греческого, то у многих слов, означающих "связь", рядом стоит значение "уровень, равенство", поскольку подобные вещи связаны общим смыслом (грубо говоря, быть на одном уровне = быть одинаковыми, равными = связанными).
И в русских вышивках эта "Ева-Aus" как раз и занимает такое место, что выражает и связь, и равенство двух "близнечных" элементов, являясь их истоком и общим смыслом одновременно:
Как видите, самое естественное Её изображение – это Древо… То самое древо Евы, на котором висят "молодильные яблоки". "Молодящие" значит "восстанавливающие молодость". А молодость ("юность-youth-iuventus"), как следует из этимологии (моей) имени "Иван", – это тоже о связанности, скрепленности, единстве ("uni"; сильный, здоровый = крепкий, скрепленный). Таким образом, молодильные яблоки соответствуют "мёртвой воде" по своей функции. Вот и в нашей сказке Усоньша хранит в своем саду и яблоки, и воду.
Поэтому совсем не зря на гербе Священной Римской Империи мы видим такой "растительный" хвост у двухголового орла:
Всё та же "Ева" в виде Древа с двумя орлами, которую еще Рыбаков (называя её "Мокошью") выискал среди северной вышивки, предположив, что таким образом языческие символы подменялись государственными:
Рыбаков не пошёл дальше и не увидел в "чисто декоративном" хвосте птицы свою "Мокошь" или нашу "Еву". Как и не заметил её в Российском гербе.
А она в центре… На щите, под конём… Ведь охраняет яблочное древо Змей, да и греческие мифы, как и сама Библия очень неплохо намекают на то, что от "змеи" до "Евы" всего один шаг. Об этом нам говорят и сказки, и гравюры, и иконы:
Кто у нас там СВЯЗАН со Змеем и кого "убрали" с нашего герба?
И я, вот, даже не знаю, фантазия у меня бурно развита или действительно на следующей иконе мы видим прекрасную стилизацию девы-древа аккурат рядом с "драконом":
Все эти картины относятся к "Чуду о Святом Георгии".
И это хоть и очень большая тема, которую я бы сейчас не стал поднимать, но Юрьев День, к которому относится Святой Георгий, – это как раз ещё один праздник Евы, Рассвета и т.д. Мы тут говорим об Усоньше-Богатырше.
Так вот, Юрьев день у прибалтов – это день Усиньша (Ūsiņš), который также связан с близнечным символизмом (два сына, два коня). Ну, и имя что у него, что у Усоньши – это снова тот же корень, что у Весны-Осени, Евы и Зари.
Между тем, у славян был праздник Усинь или Овсень, совпадающий с Новым годом… И в сказках о богатырше, хранящей яблоки, как раз есть прямой отсыл к святочным ряженым гуляниям (в самом конце).
Как видите, праздник сей ну никак не привязан к календарю, и выискивать в нём чистую астрологию бесполезно, как не трудились над этим поколения этнографов.
"Проявление, Урожай" – понятие не совсем астрологическое, и хотя в природе и подчиняется некоторым циклам, в случае с урожаем духовным – тут уж несколько иные уклады, у каждого племени свои. Весенний ("майский"), летний ("купала"), зимний ("святки") праздники имеют свою бытовую подоплеку: так, походы в новые земли во имя Ver Sacrum, разумеется, устраивались в самое удобное время – весной-летом, свадьбы – зимой, вынужденные свадьбы ("по залёту") – как можно скорее после хороводных весенне-летних игрищ.
У земледельцев – зимой, когда все поля вспаханы, запасы собраны и появляется больше времени на "посиделки" ("субботки, шабаты, шабаши"); у охотников – в зависимости от промысла. Но в любом случае, в том или ином виде обряд сохранялся – за "яблочками" ходили всё новые "герои".
И в связи с весенней частью обрядности я тут подумал вот что: пасхальное раскрашивание яйц вполне органично вливается в данную концепцию, и тем самым "золотые яблоки" заменяются на крашенные яйца.
И уже даже в таком различии календарной обрядности "Усеня" просматривается такой же хаос в праздновании Нового Года: весна, осень, зима… Видимо, это связано напрямую, и дело тут не в календарном "новом годе", а в разбираемом здесь СОЗРЕВАНИИ.
Ведь что такое "Новый год"? Это, прежде всего, конец цикла. Конец – это ЗАВЕРШЕНИЕ, то есть "совершённость, совершенство", то есть окончательное "созревание". Плюс, это начало нового цикла, то есть РОЖДЕНИЕ, которое, как я уже говорил, тоже есть созревание плода до готовности проявиться в этом мире. С какой стороны не посмотри – всё о созревании… Такое вот "виноградье".
Созревание, как сказано выше, – это формирование, то есть собранность, связанность воедино, крепость, целостность. Ну, и что же там у нас с Зарёй?
"Ключ" Зари
В заговорах, повторюсь, Заря связана с целостностью или, точнее, исцелением. Так её обычно описывают как деву, зашивающую иглой раны, гонящую разрушительные болезни. Если вспомнить упомянутую Санту Лючию или Святую Луцию, то в её образе есть тот же самый символ – остановка кровотечения (да и вообще всё от Зари). Позже эта роль в заговорах перешла к Деве Марии.
Одним из символов Зари является "ключ", что тоже относится к символике замыкания, то есть восстановления целостности. Об этом же говорит нам корень "Ян-Юн" ("вьюн") в имени "Иван" (и "Еве").
Пресловутое "Мировое древо", которое является графическим символом Евы, также имеет один из смыслов – соединение – мост. Связывает в одно целое явь и навь, давая беременным души будущих детей, давая "героям" судьбы.
В самой знаменитой славянской загадке о Заре её "ключом" шифруется ответ "роса": Заря зарница,красная девица,по лесу ходила,ключи обронила. Месяц видел, а Солнце скрало.
Чисто внешне, всё ясно. Роса выпадает вечером или ранним утром – месяц видит, высыхает на солнце в ранние часы – солнце скрало. Но есть и иносказательный пласт.
По балто-славянским мифам, Заря – любовница Месяца (а Солнце – жена), за что он и был порублен грозным Перуном после свадьбы. Чтобы понимать, так сказать, "второй" слой этой легенды (социальный), надо знать, что "месяцем" в сватовской славянской поэзии зовётся жених или муж, "солнцем" – жена, хозяйка дома, а "звёздами" – дети.
При этом образ зари всегда девственен или, по крайней мере, незамужний. Оттого она и "заря-зарница, красна девица", ведь "красной девицей" называли невесту (у индусов до сих пор цвет наряда невесты красный) – видимо, еще одна аналогия с биологическим созреванием, на этот раз в женском варианте.
Тут прям выстрел в лоб всем "богиням-девственницам", включая столь важную для темы Афину, ну, и Марию. Ведь девственница – это тоже о целостности (как видите, в мифе одну и ту же мысль выражают совершенно разными подходами) и защищенности.
Вот и сравните "девственность" Зари и Марии с их ключевым символом – Покровом (да, у Зари тоже был покров, судя по заговорам) – одно и то же, с разных сторон… И уже с этой позиции обратитесь к образу невесты, покрытой фатой…
Заболтался я! Итак,
- Заря – "любовница" Месяца – раз.
- Заря падает на землю, "проявляя" жизнь – два.
- Заря – не жена и не хозяйка дома – три.
- Заря – девственница, подобно Афине – четыре.
- Заря обладает ключами, которые есть Роса, и которые видит только Месяц – жених и "любовник", в то же время Солнце – жена месяца – их не видит или "скрадывает", отбирает – пять.
- Эпитет месяца у индусов – Сома. Сома – это вдохновляющий напиток Индры (то бишь Перуна). Есть стих в Ригведе о свадьбе Сомы и Сурьи (Солнца), то есть Сома – это образ жениха – шесть.
Сложить всё это, и откроется картина: Роса – такой же "вдохновляющий напиток" героя, как и Сома. У нас Месяц – любовник Зари, но жених Солнца; у индусов Сома, получается, – это жених Сурьи, но уже испивший "напиток", то есть совмещенный образ жениха и росы воедино.
Ведь роса – это "ключи" Зари, то есть Заря – хранительница (подательница) этой "сомы", а связь жениха и девственной "зари" равносильна связи героя и "сомы" (и равносильна связи греческих героев и вдохновляющей их на подвиги девственной Афины). Солнце – не является "вдохновением" для жениха, но является его женой.
Значит, заря – это некая духовная составляющая, и весь "интим" в этой истории – духовный. Ведь заря остается девственной. И что важно, именно заря, а не солнце вдохновляет жениха. Без их связи не было бы жизни, как не было бы свадьбы Месяца и Солнца.
Тут же высматривается параллель с юной Гебой-Ювентой, дающей "нектар" (та же роса или сома) богам. Геба же в итоге становится женой главного из героев античности – Геракла.
И я в статье о Сочельнике перечислял некоторые греческие слова, похожие на индийскую "Сому". Недавно нашел еще одно:
θῡμός – душа, как вместилище эмоций, чувств и мыслей; дыхание, жизнь, сердце, желания, воля, характер, страсть, гнев, любовь, мысли.
Говоря по-русски, нрав. Согласитесь, "θῡμός" очень хорошо характеризует "опьяненное" состояние женихов-кентавров, дионисийской толпы, ряженых и т.д. Опять же даже в народном календаре остался некий намек на связь юношей и "росы" – майский-июньский день "Иван – Медвяные росы".
Уже само название связывает Ивана ("юный") и Росу ("мёртвую воду, молодильные яблоки") – не аргумент, конечно, но для дела всякая мелочь пойдёт.
Говоря проще, Роса здесь – это душа, которую должен в ходе ритуала обрести (испить) юноша и воплотить собой, тем самым став полностью сформированной, "созревшей" ("налившейся нектаром, сомой, росой, соком") личностью. Душа эта выражается в нраве человека, в его склонностях.
Склонность человека – это, условно говоря, постоянный выбор им одного из множества вариантов поведения, выделение одного пути действия, приводящее к исполнению своей судьбы. Это, кстати, то, что заложено в термин "язычество"…
Единственное "НО!" здесь – это смешивание образов "живой" воды и "мёртвой", так как "мёртвая" – это только о теле, а "живая" – как раз душа. Над этим вопросом надо подумать отдельно.
Обе воды имеют общий источник, и обе хранит одна "богиня" (у греков это хорошо показано в легенде о Медузе Горгоне), в сказках об Усоньше и Синеглазке тоже нет разделения между живой и мёртвой водой, там просто "вода", а упор в сюжете делается на яблоки. Так что, скорей всего, не стоит зацикливаться на различиях живой и мёртвой воды, но я обязательно проверю, что там к чему.
Но что-то я уже далеко ушёл. Вернемся к Богатырке, той, что Синеглазка.
Богатырка "Гλαυκῶπις" Синеглазка
Чем мне так понравился этот термин? Тем, что изначально, как я думаю, он принадлежал Афине, которая тоже, по образу, та ещё Богатырка (воительница). Её неизменный эпитет в греческих гимнах – "γλαυκῶπις", что нам переводят обычно как "совоокая", то есть с глазами как у совы, что выражают в изображении совы как птицы Афины (ныне это почитается за символ мудрости).
Но само слово "γλαυκός" не имеет отношения к сове напрямую и переводится как "яркий, сине-зелёный, серый или голубой (о глазах)". К сове ("γλαῦξ" по-гречески) этот термин попал, видимо, из-за её больших, ярких (совсем не сине-зеленых) глаз. Но в итоге имеем, что "γλαυκῶπις" – это как раз "Синеглазка".
И это, чёрт возьми, логично! Ведь Афина – покровительница героев – созревших юношей (кстати, еще одним её эпитетом было "Арета", о котором речь шла в предыдущей части). Афина, таким образом, подобно Заре или Гебе (или Еве, Афродите, Гесперидам, Идунн и прочим) просто обязана быть "хранительницей" какого-либо "нектара" или "яблока". Изображение Горгоны на её щите (которая была "хранительницей" Пегаса – "фонтана" муз) только вторит этому предположению.
Символом Афины является Оливковое дерево, которое заменяет грекам то же "яблочное" древо – ещё одно сходство с Евой и прочими. А "яблоки", как мы видели, являются синонимичным образом "сока, сомы, мёда и т.д.". Поэтому нет ничего удивительного в том, что Афина вдохновляла героев на походы и всячески им потворствовала, поскольку является воплощением их юношеских судеб.
Таким образом, русская сказка даёт недостающие в греческой мифологии детали и выстраивает мост между Афиной и прочими "яблочно-нектарными" богинями.
Более того, самым частым символом Афины является Змей, что видно по легендам об Эрехтее, Кекропе и той же Горгоне. Ага, то же сочетание, что и Ева-Змей, Геспериды-Ладон, Медея-Дракон, Богатырка-Синеглазка и Высокая стена вокруг её сада (того же райского Hortus Conclusus) (на самом деле, змей в фольклоре имеет не только охранительную функцию, но и более интересную, которую я "ухватил" совсем недавно, перечитывая в который раз мифы о Загрее и Гуннлёд, но об этом как-нибудь отдельно – там действительно шикарный символизм).
И вот, что самое-то интересное во всей этой истории со змеями-драконами и совами:
Я вот совсем не поклонник Тартарии, да и не проникся многочисленными статьями о ней на нашем сайте, но сочетание двух взаимосвязанных символов в геральдике одной энциклопедической страны прямо-таки обращает на себя внимание, нервируя и будоража…
Учитывая, что главным символом "Тартарии" является Стена (или "тура", что в данной теме можно разглядывать с позиции символа "девичьей башни"), которая выполняет ту же функцию, что и дракон-змей в вышеуказанных мифах, всё становится ещё привлекательней. То ли масоны хорошо постарались, то ли у автора "лыжи не едут…".
В общем-то, это всё, что я хотел рассказать о Еве на данный момент. Не всё, что МОГУ рассказать, но всё, что ХОТЕЛ. Чтобы погрузиться в тему глубже, надо поднять вопрос о "Мёде поэзии", "живой и мёртвой воде", Святом Георгии и прочих сопутствующих символах, что я когда-нибудь сделаю при условии вашего интереса.
К сожалению, не получается в этом фольклоре быть кратким, как бы я ни старался. Один символ цепляется за другой, а третий, объясняя первые два, указывает на четвертый, и так будто до бесконечности.
Поэтому приходится иногда посвящать отдельные статьи каждому из них (даже лишь одной стороне символа, а не всему символу), а иногда варганить "сборную солянку", как это было сейчас.
Надеюсь, что-то у вас да прояснилось после очередной концентрации образов, а если нет, то не расстраивайтесь: впереди ещё много раз в разных ракурсах будут мелькать всё те же имена…
Источник.
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Ветхий завет:Глава 1 -26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
Глава 2-21.И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.
22.И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.
23.И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего].
24.Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть.
25.И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
В первой главе Согласитесь утверждать что новорождённый человек голый по крайней мере наивно.
В Индии змей называют нагами, вспомните хотя бы мультфильм “Рики тики тави” там кобры были наг и нагайна. У казаков есть плётка-нагайка или змейка. Генетики расшифровали сейчас только 1 % генома человека остальные назвав мусорными, хотя это противоречит закону сохранения энергии, что не нужно от того избавляются. По данным независимых учёных только 1% генома отвечает за белковую структуру организма а 99% за психику. Во второй главе прямо сказано что Ева создана при помощи клонирования (из ребра) и оба были НАГАМИ (наверное на 99% и только на 1 % людьми).И обратите внимание в 1-й гл. Бог создал по образу и подобию своему мужчину и женщину. А во 2-й гл. действует уже Господь Бог.
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Левашовщину пропагандируете?
А зачем? Не стыдно бредятину писать от четырежды академика им же выдуманных академий?!
Давно уже разоблачили, а вы не читали, ага?
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Левашовым никогда не интересовался просто факты вещь упрямая. А про “учёных” работающих на библейский проект говорить даже не хочется, продажных ради званий и гонораров, как пел Вилли Токарев -а если сунуть четвертак , то он сыграет и не так.
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Е-ВА :
Е=есть..
Ва= смешение всего(из праха земного)…
вот и автор намешал чУдную кашу…а вам расхлёбывать её…
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Народный лингвист жжет…;))
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вы очень ограниченный ОБЫВАТЕЛЬ…не гордитесь этим!Разумные люди Левашовым зачитываются и будут зачитываться,а глупые,вроде вас, будут поливать его грязью..кто на что способен…
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Советую почитать мнение ученых (но по вашему они ограниченные обыватели) об этом “академике”.
Ученые его грязью не поливали, а просто опровергали, причем чисто научно. Без политики и прочей лабуды, научно…
И советую посмотреть видео где этот “ученый” разговаривает со своими критиками, а главное как.
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Ясно,что самого Левашова вы не читали..и не задавали себе с детства вопросы,на которые он впервые дал ответ…поэтому ссылаетесь на мнения учОНЫХ…Как они могут признать Левашова,если он опровергает то,на чём учОНЫЕ делали себе карьеру? Это для них крах!
Кстати,”научная лингвистика” рассматривает только внешнее строение слова и его этимологию…”наРОДная лингвистика” ищет и находит СУТЬ слова ,его ОБРАЗ!!!
Если человек не способен воспринимать ОБРАЗ слова,то он до умопомрачения будет видеть в словах только суффиксы,префиксы,приставки,аффексы и пр. Так приятно находить суть слова!
Вот ещё в далёком детстве я пыталась понять,почему ВАРЕЖКА названа именно так,а не иначе…Итолько”НаРОДная лингвистика” дала мне этот образ:
ВАРЕЖКА:
ва=тепло(вар,варить…)
ре=возврат..
ж=жизнь
ка=сокрытие…
= варежка,это сохраняющая и возвращающая жизненное тепло…
Неужели на вас действуют только корни,суффиксы и приставки?
дайте мне ваше, учОНОЕ толкование этого слова,его образа…буду рада…