Стариков: Россия должна сформулировать национальную идею

Чтобы сплотить жителей России и минимизировать возможность подрыва государственности извне, российское правительство должно выработать национальную идею. Такой точки зрения придерживается политолог и публицист Николай Стариков. К тому же, это даст возможность отыскать путь дальнейшего развития государства.

Стариков отмечает: «У нашего общества есть одна большая проблема. Она называется «отсутствие целеполагания». Не сформулирована та самая национальная идея. Если проще сказать: куда мы идем, зачем мы идем, зачем мы живем и какими мы хотим быть? Этого нет».

Именно поэтому, предполагает политолог, отдельные представители общества начинают искать подобную идею сами: «Это значит, что каждая часть народа как-то формулирует эту задачу для себя. Кто-то борется за русские традиции: уходит в лес, распахивает землю, строит поселки и живет, отращивая бороду, как предки завещали. На Кавказе возвращаются к традициям, от которых недалеко ушли, национального бытия, ислама и т.д. Кто-то пытается вернуться к корням советской истории, назад в социализм».

В свое время подобная цель у общества, отмечает Стариков, была: «И это фрагментирует общество, потому что нет какой-то общей соединяющей идеи. А она была. Она заключалась в том, что Россия должна вернуться и стать сильным государством, должен начаться процесс воссоединения разорванного на части народа. Об этом президент многократно говорил. Но это не сформулировано как идея: Зачем мы живем? – Для того, чтобы русские люди разных национальностей жили в одном союзном государстве. Вот четкая понятная цель».

А эта цель уже формирует и план дальнейшего развития. То, к чему государство должно стремиться: «Для этого что нужно? Нас должно быть много, должна быть демография, потому что мы окружены недружественным окружением. Мы должны быть здоровы, а значит: борьба с алкоголизмом, с табакокурением, а за наркотики должна быть смертная казнь, потому что это прямой геноцид населения. Ну и т.д. Есть цель и тогда вырисовывается то, как ее достичь. А когда нет цели, понимание, что есть хорошо, а что плохо сбивается».

С точки зрения логики Николай Стариков прав. Да и многие политические и общественные деятели не раз говорили о том, что в обществе отсутствует объединяющая мысль, руководствуясь которой можно направить энергию народа в правильное русло. Сейчас же такой идеи попросту не существует. То есть, в некоем зачаточном состоянии она присутствует, однако четкой её характеристики нет.

А это приводит к тому, что этой объединяющей идее каждый прививает свои, удобные черты. Ну а они, в свою очередь ведут к дальнейшим разногласиям и недопониманиям.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104991