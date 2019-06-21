Стариков: Россия должна сформулировать национальную идею
Чтобы сплотить жителей России и минимизировать возможность подрыва государственности извне, российское правительство должно выработать национальную идею. Такой точки зрения придерживается политолог и публицист Николай Стариков. К тому же, это даст возможность отыскать путь дальнейшего развития государства.
Стариков отмечает: «У нашего общества есть одна большая проблема. Она называется «отсутствие целеполагания». Не сформулирована та самая национальная идея. Если проще сказать: куда мы идем, зачем мы идем, зачем мы живем и какими мы хотим быть? Этого нет».
Именно поэтому, предполагает политолог, отдельные представители общества начинают искать подобную идею сами: «Это значит, что каждая часть народа как-то формулирует эту задачу для себя. Кто-то борется за русские традиции: уходит в лес, распахивает землю, строит поселки и живет, отращивая бороду, как предки завещали. На Кавказе возвращаются к традициям, от которых недалеко ушли, национального бытия, ислама и т.д. Кто-то пытается вернуться к корням советской истории, назад в социализм».
В свое время подобная цель у общества, отмечает Стариков, была: «И это фрагментирует общество, потому что нет какой-то общей соединяющей идеи. А она была. Она заключалась в том, что Россия должна вернуться и стать сильным государством, должен начаться процесс воссоединения разорванного на части народа. Об этом президент многократно говорил. Но это не сформулировано как идея: Зачем мы живем? – Для того, чтобы русские люди разных национальностей жили в одном союзном государстве. Вот четкая понятная цель».
А эта цель уже формирует и план дальнейшего развития. То, к чему государство должно стремиться: «Для этого что нужно? Нас должно быть много, должна быть демография, потому что мы окружены недружественным окружением. Мы должны быть здоровы, а значит: борьба с алкоголизмом, с табакокурением, а за наркотики должна быть смертная казнь, потому что это прямой геноцид населения. Ну и т.д. Есть цель и тогда вырисовывается то, как ее достичь. А когда нет цели, понимание, что есть хорошо, а что плохо сбивается».
С точки зрения логики Николай Стариков прав. Да и многие политические и общественные деятели не раз говорили о том, что в обществе отсутствует объединяющая мысль, руководствуясь которой можно направить энергию народа в правильное русло. Сейчас же такой идеи попросту не существует. То есть, в некоем зачаточном состоянии она присутствует, однако четкой её характеристики нет.
А это приводит к тому, что этой объединяющей идее каждый прививает свои, удобные черты. Ну а они, в свою очередь ведут к дальнейшим разногласиям и недопониманиям.
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Источник: https://nstarikov.ru/club/104991
Н_Е_Е_Е_Т !!! Только не это. Стариков христом богом молю Н_Е_Е_Т !!!
Это в Белоруссии уже делали. Делало это Академия Наук. Назначен был на ВЫБОРНУЮ должность Мясникович.
Сейчас вы видите комментарии “Марухи”, что все белорусы хотят в Европу и Польшу.
Не верьте. Белорусы подигрывают на рабочих местах словами, чтобы не выгнали с работы.
Очень мало людей истинно хочет в Польшу. Это говрю вам Я – чужак в колхозе.
Это не злобстующие Рыси и зашоренные Ларисы. Это Я, Я свой в этом колхозе.
Н_Е_Е_Е_Е_Т !!!
А что “нет”? Не надо идею?
Не надо.
Вот спроси любого какая у него “национальная идея”?
Подумает сбрендила.
Ну если чел в адеквате а не париото-идиот или критиканоскакуас.
Ну, типа объединять стремления. Коммунисты объединяли – Союз стоял, перестали – рухнул. Чота надо.
Как коммунисты обьединяли Путин сказал лучше всех.
https://www.youtube.com/watch?v=x3ZtnGV5oiI
Вот какая у Айвы “национальная идея” ?
Да как у Всех. Жить хорошо и чтоб не было войны и детям образование итд.
И не надо ничего другого придумывать для ВМЕНЯЕМЫХ.
А для дурачков тоже полно.
И церкви и партии и протестные движения.
Хотите молитесь,хотите скачите.
Что так чтоб не мешать жить остальны-нормальным.
Стариков этим дурням хочет найти идею?
Этим )))))
Лучшая нац. идея от Старикова это нести денешку Стиарикову.
Делать взносы,покупать его книжки,приглашать на лекции за хорошие премиальные +коммандировочные
Нашёл ИДЕЮ,
Красиво,просто,понятно
https://www.youtube.com/watch?v=47_SOihuJ1c
Абсолютли согласен. Национальная идея убьёт Россию, превратит ее в местечковую Польшу. Нужна наднациональная идея
Так она давно озвучена ” Единое пространство от Лиссабона до Владивостока”.
Стариков её обсуждал а потом внезапно забыл ))
Теперь и у него ” Россия должна”
А национальная идея в РФии для какой нации ? Одна уже имеет. Ну,та, которая исключительная.
Нация Жора это ГРАЖДАНСТВО.
Слушай ,а что так бьется в истерике Жирик ,что не прошел указ,о присвоении гражданства всем в мире ,у кого один родственник русский ,раз русский- это всего лишь гражданство,может он о тех, у кого папа юрист русский.
Русский это подданный Ольденбургских+православный
Это термин из позапрошлого века.
Сегодня это слово тягают как Тузик тряпку и каждый его понимает по своему.
Были русские потом советские а сегодня РОССИЯНЕ.
Это гражданство.
Что там Жирик истерит мне без разницы. Он всегда истерит.
Если хотите выделить среди РОССИЯН группы по народностям или ЭТНОСУ.
Т.е по культкре или генетике то это совсем другая история.
Тогда русский это термин ЛИНВИСТИЧЕСКИЙ для всех говорящитх на “великом и млгучем” и русские живут и на Брайтоне и в Хайфе в огромных кол-вах.
посмотрела твой ролик,очень понравился этот писатель Синельников,увлеченный человек ,здорово ,что остались такие,сколько наименований,запуталась ,но основное запомнила,всякая битва-это церковь и монастырь для вдов-живая история так сказать.Вот бы краткий общий учебник истории ,дак кто же даст теперь,наврали с тонну.Такую информацию потянет только специалист или редкий увлеченный.Только смущают тамплиеры и Сергий Радонежский=братья.Мне сын подсунул блогера https://oohoo.livejournal.com-там у него большая работа-тысячелетие вокруг Балтии.Про арамеейский интересно.А что Соловьев ,когда говорит,что вы (русские )на нашей территории имеет ввиду это и христа.
Синельников мастер приврать но в меру. Я проверял всё что он балаболит. Не всё ПРАВДА. Но как версия масимально близко к событиям видимо.
И Москва началась не как торговый ГОРОД а как сакральный центр десятков монастырей.
Сорок сороков это сорок колоколов-сорок.
А учебников Истории не будет.
Зачем?
Если считаешь себя не дурам так САМ и разберись.
А дуракам зачем менять сказочку?
А ссылка у меня не открывается
Продолжайте изврат для других.
Изврат это когда Жора живёт во Франции с Васей.
А если двойное гражданство, то у обоих двайная нация
=объединяющая мысль… в некоем зачаточном состоянии… этой объединяющей идее каждый прививает свои, удобные черты. Ну а они, в свою очередь ведут к дальнейшим разногласиям и недопониманиям.=
Стало быть, для начала нужно поискать то, с чем согласны почти все.
Кто не согласен с тем, что в душах есть Добро, что оно есть хотя бы в собственной душе? https://pandoraopen.ru/2019-01-04/dobrosfera/
О Добре детям – как себе
https://pandoraopen.ru/?p=318821&preview=true&preview_id=318821&preview_nonce=8bb1cf4533
Случайно увидел ролик: Почему мы не сопротивляемся? https://youtu.be/Xav-LaOQmVI
Профессор РАН, доктор физико-математических наук Людмила Кузьминична Фионова об экологической катастрофе в России и мире в целом. Исчезновение рек, проблема свалок, глобальное потепление, уничтожение науки, глобальное враньё, 9 миллионов наркоманов, уничтожение генофонда России, сырьевая мафия, олигархи… Все проблемы экологии – это политические проблемы. А, политика начинается с олигархата. «Миром управляет маленькая кучка абсолютно невменяемых людей….Почему мы не сопротивляемся?»
Пусть национальную идею сформулирует Л.К.Фионова и коллеги. Случайно сейчас ролик посмотрел. Дайте возможность собраться и высказаться оставшимся советским учёным, специалистам из разных отраслей. Троллей не читайте, они работают на мировой капитал. У них идея: как сохранить свою кормушку.