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Готовится законопроект об изъятии денег и имущества чиновников

12:52. 18 июня 2019 Просмотров - 329 4 коммент. Опубликовал:

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Минюст намерен выступить с соответствующей инициативой

Кого сейчас удивишь тем, что наши чиновники разъезжают на авто стоимостью не один миллион, их жены, дети и даже собаки с кошками имеют аналогичные авто. Проживают они в замках, в собственности имеют яхты. Жаль только вот подводные лодки не продаются… А то тоже были бы приобретены!

Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, который регламентирует процедуру изъятия у чиновников средств, происхождение которых им не удалось объяснить. Согласно ему, если чиновник не сможет доказать законность происхождения имущества, прокуратура вправе обратиться в суд с иском и обратить в доход государства различную роскошь, которая чиновнику явно не по средствам. Согласно мнению экспертов, действующий с 2013 года Закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» позволяет Генпрокуратуре обращать в доход государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие таким лицам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие три года. Но не сами деньги! Как пояснили в Минюсте, действующий порядок не распространяется на денежные средства. Так что если есть много денег на счетах, то придется чиновнику их тратить только на дорогую колбасу. Приобрети он в собственность часть Лувра, могли бы спросить! Если у чиновника авто не по карману, то прокуратура может через суд изъять его в доход государства. Но если у чиновника деньги на счете в банке и немалые суммы, здесь остается только задать вопросы, а подать иск в суд нельзя. И вот Минюст приступил к разработке инициативы, исправляющей эту ситуацию.

В Минюсте подчеркивается, что «Законопроект разрабатывается во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Планируется установить механизм для обращения в доход денег, полученных лицами, обязанными отчитываться об их получении, в случае, если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании».

По заявлению Генпрокурора РФ Юрия Чайки, с 2016 года в суды направлено несколько десятков исков об обращении в доход государства имущества на 25 млрд. рублей. (Несколько десятков исков за три года на всю Россию! Такое «огромное» количество…)

Тем не менее, пока нет ясного тренда на то, чтобы у власть имущих что-то забирали. Они подают декларации, но воз и ныне там. Так что представители общественности сомневаются, что новый законопроект сможет кардинально переломить ситуацию. Если не было прецедентов изъятия «Бентли» за 3 млн долларов, то почему должны появиться прецеденты изъятия этих 3 млн долларов чистыми деньгами. Будем следить за развитием ситуации.

Источник: https://лдпр-мытищи.рф/gotovitsya-zakonoproekt-ob-izyatii-deneg-i-imushhestva-chinovnikov/?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 307 217
    Золотой_дракон 18 июня 2019 в 13:18

    Сначала придут за ними
    Потом за тобой
    Жди!

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    2
    • 2897 443
      ХОХОЛЗолотой_дракон 18 июня 2019 в 13:44

      Нет. Сначала придут они за ним ))
      Выяснится что ВСЕ кто что-то гадкое писал про Чубайса недостойны жить в подаренных ИМ квартирах и надо их вернуть гос-ву.
      Упс.
      СУУУУУУУУУУрприз….
      Отдай ЧУЖОЕ…

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  • 2563 2239
    mary 18 июня 2019 в 15:01

    инициатор и рекламщик закона Володин .Упа ,а у него с его мамой старушкой- миллионером все ок.Как всегда затравка вброшена,перебродит и что-то издадут.Все в русле зачисток лишних денег и по просьбам трудящихся (а написавшим анонимку будет приз) бороться с корупцией.Все пахнет плохо,какую разрешат сумму для бандерлога (как сотки в селе),а остальное не ваше ,но млрд остануться наверху и будут хохотать над женами унтерофицеров.Я против.

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    • 2325 1833
      Айваmary 18 июня 2019 в 15:51

      Да пусть хоть сколько дадут. Всё лучше, чем ничего. Анонимщику – одну четвёртую, как за найденный клад. А за ложный донос – штраф в той же сумме с него.

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