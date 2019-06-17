Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 июня 2019

«Найти и уничтожить схрон — значит спасти чью-то жизнь» — это девиз сирийских военных инженеров сил госбезопасности.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Вдоль всей линии демилитаризованной зоны подразделения службы безопасности Сирии прочесывают местность в поисках боевиков, просочившихся на территорию, подконтрольную правительственным войскам. Совместно с сирийскими военными инженеры одного из подразделений контрразведки «Мухабарат» разминируют территорию, уничтожая боеприпасы и самодельные взрывные устройства, подготовленные боевиками для проведения терактов.

Местные жители, уставшие от бесконечных обстрелов, активно помогают правительственным войскам. Благодаря их помощи на окраине населенного пункта Сальма в провинции Латакия (примерно 30 км от авиабазы Хмеймим) группой саперов правительственных сил САР обнаружен склад боевиков с 80 и 122-мм минами для минометов и самодельными взрывными устройствами, изготовленными из бочек и подготовленными к применению в качестве фугасов.

Схрон с боеприпасами был обнаружен в подвале одного из домов на окраине города. Вход в подвал был хитроумно заминирован, но снять «сюрпризы» боевиков для саперов САР труда не составило.

Такие схроны террористы оставляют от двух до пяти в каждом населенном пункте, в зависимости от его размера. Они предназначаются для проведения терактов и провокационных действий против мирного населения и правительственных войск.

Каждый день гибнут мирные жители и прежде всего дети. По своей природе они любопытны и не понимают, где и с чем играть просто опасно.

Случайно поднимая неразорвавшиеся боеприпасы или спускаясь в такие подвалы с «сюрпризами» они гибнут. Сирийское правительство старается предотвратить гибель детей, поэтому разминирование подконтрольной территории является приоритетной задачей, а местные жители в этом активно помогают.

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