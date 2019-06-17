Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 июня 2019
- 05:22 Найти и уничтожить: «адский подарок» боевиков обнаружен в 30 км от базы ВКС Хмеймим (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:53 Советский пулемёт времён ВОВ поджёг новый американский броневик в Йемене (ВИДЕО).
- Вчера 21:13 Турция не примет требований США по С-400, — Чавушоглу.
Найти и уничтожить: «адский подарок» боевиков обнаружен в 30 км от базы ВКС Хмеймим (ФОТО, ВИДЕО)
«Найти и уничтожить схрон — значит спасти чью-то жизнь» — это девиз сирийских военных инженеров сил госбезопасности.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Вдоль всей линии демилитаризованной зоны подразделения службы безопасности Сирии прочесывают местность в поисках боевиков, просочившихся на территорию, подконтрольную правительственным войскам. Совместно с сирийскими военными инженеры одного из подразделений контрразведки «Мухабарат» разминируют территорию, уничтожая боеприпасы и самодельные взрывные устройства, подготовленные боевиками для проведения терактов.
Местные жители, уставшие от бесконечных обстрелов, активно помогают правительственным войскам. Благодаря их помощи на окраине населенного пункта Сальма в провинции Латакия (примерно 30 км от авиабазы Хмеймим) группой саперов правительственных сил САР обнаружен склад боевиков с 80 и 122-мм минами для минометов и самодельными взрывными устройствами, изготовленными из бочек и подготовленными к применению в качестве фугасов.
Схрон с боеприпасами был обнаружен в подвале одного из домов на окраине города. Вход в подвал был хитроумно заминирован, но снять «сюрпризы» боевиков для саперов САР труда не составило.
Такие схроны террористы оставляют от двух до пяти в каждом населенном пункте, в зависимости от его размера. Они предназначаются для проведения терактов и провокационных действий против мирного населения и правительственных войск.
Каждый день гибнут мирные жители и прежде всего дети. По своей природе они любопытны и не понимают, где и с чем играть просто опасно.
Случайно поднимая неразорвавшиеся боеприпасы или спускаясь в такие подвалы с «сюрпризами» они гибнут. Сирийское правительство старается предотвратить гибель детей, поэтому разминирование подконтрольной территории является приоритетной задачей, а местные жители в этом активно помогают.
Читайте также: В Сирии уничтожен воевавший на Донбассе главарь украинских боевиков (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Советский пулемёт времён ВОВ поджёг новый американский броневик в Йемене (ВИДЕО)
Современный американский колёсный бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV был подбит из старого советского пулемёта ДШКМ на минувшей неделе в Йемене.
Повстанцы хуситы устроили засаду на высоте, расположив крупнокалиберный станковый пулемёт Дегтярёва — Шпагина (под патрон 12,7×108 мм) так, чтобы с позиции простреливалась лежащая внизу горная дорога.
Когда на ней появился американский броневик Oshkosh M-ATV, бойцы движения «Ансар Аллах» открыли по нему точный огонь.
Одна из первых же пуль пробила бак, топливо вспыхнуло.
Ранее в США гордо заявляли, что ёмкость для топлива специально была разработана так, чтобы исключить взрыв и пожар при попадании вражеских боеприпасов.
Как оказалось, «передовые» западные разработки полностью бессильны перед пулями, применявшимися советскими солдатами против фашистов ещё в годы Великой Отечественной войны.
Экипажу бронеавтомобиля относительно повезло, от добивания их скрыли камни горного склона.
Этот эпизод войны хорошо показал, что конструкторам американской компании Oshkosh Truck (подрядчик Пентагона) необходимо хорошенько подумать, чтобы повысить живучесть своих боевых бронированных машин.
Справка РВ
ДШК — советский станковый крупнокалиберный пулемёт под патрон 12,7×108 мм. Разработан на основе конструкции крупнокалиберного станкового пулемёта ДК.
В феврале 1939 г. ДШК был принят на вооружение Красной армии под обозначением «12,7 мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва — Шпагина образца 1938 года».
По итогам полученного в Великой Отечественной войне опыта пулемёт был модернизирован (изменены конструкция узла подачи ленты, крепление ствола), и в 1946 г. — принят на вооружение Советской Армии под обозначением ДШКМ. Интересно, что первые 250 единиц ДШКМ были выпущены ещё за полгода до конца войны — в феврале 1945 г. — до того, как оружие было официально принято на вооружение в СССР.
Читайте также: Опубликованы кадры ракетной атаки против танка Т-34 в Йемене (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Турция не примет требований США по С-400, — Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неизменности позиции официальной Анкары по оборонному контракту с Россией.
«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал глава турецкой дипломатии в воскресенье в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай.
США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Читайте также: «Очень неумная бестактность»: польский журналист пристыдил президента за слова о русских
К оглавлению | Источник: rusvesna.su