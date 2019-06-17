Источники свободной энергии
Остаются камнем преткновения из-за неопределённости самого источника. В предлагаемой авторской модели генератором свободной энергии в технических устройствах является наэлектризованная атмосфера земли. Электрическая цепь тока, постоянно перетекающего из ионосферы к земле, имеет свои технические характеристики. А именно, большое активное сопротивление атмосферы, обусловленное тем, что воздух отличный изолятор. Значительное индуктивное сопротивление токовых цепей, обусловленное длинной электрических связей. Значительное сопротивление самой земли, земля фактически полупроводник, хотя считается проводником. Кроме того, атмосферный ток имеет, ярко выраженные, импульсные характеристик, он локально изменяется в широких пределах. Импульсные переходные процессы в атмосферном токе отличаются высоким электромагнитным потенциалом и усреднено малой плотностью тока. Атмосферный ток, имеющий активную и индуктивную составляющую, может быть представлен в виде совокупности высокочастотных и постоянных токов. С наибольшей эффективностью вблизи земли распространяются волны длинноволнового диапазона, которые мы слышим как громкий треск и шорох в радиоприёмнике. Это так называемый шум эфира, он присутствует на всех диапазонах, и он был всегда, в том числе и тогда, когда промышленных помех ещё вообще не было, а транзисторы не шумели, потому что их придумали только через 50 лет. Этот длинно-волновой шум атмосферы не может быть активно освоен, как источник энергии из-за того, что внутреннеё сопротивление резонансного контура приёмника слишком мало, и размах колебаний в этом контуре тоже мал.
В своей работе «магнитная антенна», я показал, что передача энергии к магнитной антенне происходит за пределами антенны за счёт сложения электромагнитных волн передатчика и приёмной антенны. Пространство электромагнитной волны создаваемой приёмником должно быть подобно пространству волны передатчика. Значит, антенна для приёма электромагнитных колебаний атмосферного тока должна быть настроена на длинноволновый диапазон, иметь высокое сопротивление и большую амплитуду колебаний. Хотя, существует схема СЕ работающие на обычной магнитной антенне, где отводящая катушка частично разорвана по магнитной связи с магнитопроводом, и, таким образом, не вносит низкое сопротивление нагрузки в приёмную магнитную систему. Получаемая на этой схеме полезная мощность не превышает доли ватт и может быть оспорена как промышленная, а не атмосферная.
Далее применяется линейная схема, называемая кабельным генератором, где приёмником свободной энергии служит плечо диполя примерно 250 м. Это плечо включено через разрядник и нагрузку к земле, которая фактически служит вторым плечом приёмного диполя. В таком устройстве оказалось необходимым применение пьезоэлектрического эффекта на поверхности кабельного плеча диполя, для того чтобы повысить амплитуду электрических импульсов антенны, и наличие разрядника для увеличения сопротивления, размаха собственных э.м. колебаний приёмной системы. Размеры в четверть километра, высокое напряжение, снимаемая полезная мощность в пару киловатт и эту систему не позволяют широко использовать для генерации энергии.
Наконец, существуют более совершенные системы аутентичных источников СЕ в виде Неоника Смита и генератора Ториеля Капанадзе. Сетевой разбор аппликаций этих систем показывает, что они обе имеют высокочастотный приёмный трансформатор. Он содержит несколько десятков медного провода катушки связи и единицы витков катушки накачки, сердечник отсутствует. Разрядник присутствует, но, по-видимому, от него можно отказаться в этих схемах, если в качестве генератора накачки брать генератор высоковольных импульсов в десятки киловольт. В этих генераторах отбор энергии из атмосферы происходит в катушке связи. Если на пяти витках катушки накачки мы создаём 10 кВ импульсного напряжения, то на сорока витках катушки связи в импульсе сотня киловольт и очень высокое сопротивление, снижаемые только отбором энергии. Высоковольтные колебания в приёмной катушке несколько периодов, пока идёт отбор энергии, подпитываются ВЧ колебаниями атмосферы на всей длине волны свободных колебаний т.е. на расстоянии от антенны до километра во все стороны. Затем приходит следующий ударный импульс от катушки накачки. Силовое электромагнитное пространство, создаваемое этой антенной, как бы включено в пространство естественного атмосферного длинноволнового генератора.
Кроме обозначенных деталей в эти системы СЕ обязательно входит хорошее заземление, оно обеспечивает электрическую связь контуров антенны и атмосферного генератора, а также является источником свободных зарядов от земли. Другим полюсом этих генерирующих устройств является активная ионосфера, которая через системы связи активизирует заряд земли для совершения полезной работы в генераторе СЕ. Скажем так, что таким образом реализуется регулируемая реакция заряженной атмосферы земли.
На фото катушки и конденсаторы аппликации Неоника Смита.
Ссылку на источник будьте любезны
Модель полностью оригинальная, есть только ссылки на Кабельный генератор СЕ, Неоник Смита, генератор Ториеля Капанадзе. Видео там захватывающие, всякие… как ребята сидят на болоте в резиновой лодке с молнией в рукаве, а на мачте горит киловатка, очень душевно. Теории эфира, и вообще чего угодно мало проясняют эти фокусы, я свёл модель к более менее признанным вещам, но моя идея работы магнитной антенны не нравится даже правильным спецам, с ними дискутировал на майл ру. Мне горя мало, мой приз общение, и я на правильном пути.
Описания недостаточно, надо посмотреть схему… а вообще у вас действующая модель есть?.. кстати, теория эфира как раз всё и объясняет, например, лекции Ацюковского на эту тему
Малеос, я схемы не выдумывал, делал аппликацию СЕ на обычной магнитной антенне, не для получения энергии, а для иллюстрации. Образование у меня электрик и я отлично понимаю что такое 6-10 кВ с реальным током, как пишут. Это из серии – отряд не заметил потери бойца, я в бытность на работе не сдавал на ВВ группу допуска, а тут дома ради хохмы делать, никогда, да и квалификации у меня не хватит. Есть пара знакомых, делают такие вещи, эти люди жуткие аутисты, и у них ничего выведывать не пытался. Схемы в инете есть, но я больше именно физикой занимался по мере сил, а паял только ширпотреб на продажу. Хотя одну реальную примочку тут-же ради прикола на пандоре и опубликую.
Индуктивная составляющая тока – чо за бред?
P.S. “антенна для приёма электромагнитных колебаний атмосферного тока должна быть настроена на длинноволновый диапазон, иметь высокое сопротивление и большую амплитуду колебаний” – колебаний каких, её чо, трясти надо?
У тока может быть реактивная составляющая и активная, реактивная в свою очередь может носить ёмкостной характер там ток опережает напряжение и индуктивный характер там напряжение опережает ток. Ток от ионосферы к земле имеет, я думаю, все три составляющие и молния проскакивает по линиям индукции, т. е. атмосфера проводит не только ток, который вызывает нагрев проводника, но и ток свободных колебаний. Эти колебания имеют различную частоту и наилучшим образом у поверхности земли распространяются длинные волны. Я приписываю им тот самый шум эфира который слышен в дв св приёмнике. С этим мало кто соглашается, ссылаются на шум схемы и пром. помехи. Я слышал на УКВ диапазоне резкое улучшение прохождения связи, там есть такое явление. Так вот в это время УКВ приёмник шумит как средневолновый, т.е. от схемы это не зависит. Я также брал в 80 г. укв приёмник в очень горный алтай, где не было в то время пром. помехи, он шумел ещё сильнее чем в Красноярске. Это шум эфира, а значит широкополосный шум атмосферы. Ещё меня всегда впечатляют отчёты о молнии – напряжение миллионы, ток килоамперы, попала в человека только ус отгорел. Если разряд миллион вольт 10 ампер постоянного тока прошьёт тело коровы, то можно будет собирать пепел в чашку. Ток в молнии, как и любой ток атмосферы носит в основном реактивный характер, а там любые варианты возможны, он по поверхности идёт и иногда только ус отгорает.