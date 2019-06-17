Источники свободной энергии

Остаются камнем преткновения из-за неопределённости самого источника. В предлагаемой авторской модели генератором свободной энергии в технических устройствах является наэлектризованная атмосфера земли. Электрическая цепь тока, постоянно перетекающего из ионосферы к земле, имеет свои технические характеристики. А именно, большое активное сопротивление атмосферы, обусловленное тем, что воздух отличный изолятор. Значительное индуктивное сопротивление токовых цепей, обусловленное длинной электрических связей. Значительное сопротивление самой земли, земля фактически полупроводник, хотя считается проводником. Кроме того, атмосферный ток имеет, ярко выраженные, импульсные характеристик, он локально изменяется в широких пределах. Импульсные переходные процессы в атмосферном токе отличаются высоким электромагнитным потенциалом и усреднено малой плотностью тока. Атмосферный ток, имеющий активную и индуктивную составляющую, может быть представлен в виде совокупности высокочастотных и постоянных токов. С наибольшей эффективностью вблизи земли распространяются волны длинноволнового диапазона, которые мы слышим как громкий треск и шорох в радиоприёмнике. Это так называемый шум эфира, он присутствует на всех диапазонах, и он был всегда, в том числе и тогда, когда промышленных помех ещё вообще не было, а транзисторы не шумели, потому что их придумали только через 50 лет. Этот длинно-волновой шум атмосферы не может быть активно освоен, как источник энергии из-за того, что внутреннеё сопротивление резонансного контура приёмника слишком мало, и размах колебаний в этом контуре тоже мал.

В своей работе «магнитная антенна», я показал, что передача энергии к магнитной антенне происходит за пределами антенны за счёт сложения электромагнитных волн передатчика и приёмной антенны. Пространство электромагнитной волны создаваемой приёмником должно быть подобно пространству волны передатчика. Значит, антенна для приёма электромагнитных колебаний атмосферного тока должна быть настроена на длинноволновый диапазон, иметь высокое сопротивление и большую амплитуду колебаний. Хотя, существует схема СЕ работающие на обычной магнитной антенне, где отводящая катушка частично разорвана по магнитной связи с магнитопроводом, и, таким образом, не вносит низкое сопротивление нагрузки в приёмную магнитную систему. Получаемая на этой схеме полезная мощность не превышает доли ватт и может быть оспорена как промышленная, а не атмосферная.

Далее применяется линейная схема, называемая кабельным генератором, где приёмником свободной энергии служит плечо диполя примерно 250 м. Это плечо включено через разрядник и нагрузку к земле, которая фактически служит вторым плечом приёмного диполя. В таком устройстве оказалось необходимым применение пьезоэлектрического эффекта на поверхности кабельного плеча диполя, для того чтобы повысить амплитуду электрических импульсов антенны, и наличие разрядника для увеличения сопротивления, размаха собственных э.м. колебаний приёмной системы. Размеры в четверть километра, высокое напряжение, снимаемая полезная мощность в пару киловатт и эту систему не позволяют широко использовать для генерации энергии.

Наконец, существуют более совершенные системы аутентичных источников СЕ в виде Неоника Смита и генератора Ториеля Капанадзе. Сетевой разбор аппликаций этих систем показывает, что они обе имеют высокочастотный приёмный трансформатор. Он содержит несколько десятков медного провода катушки связи и единицы витков катушки накачки, сердечник отсутствует. Разрядник присутствует, но, по-видимому, от него можно отказаться в этих схемах, если в качестве генератора накачки брать генератор высоковольных импульсов в десятки киловольт. В этих генераторах отбор энергии из атмосферы происходит в катушке связи. Если на пяти витках катушки накачки мы создаём 10 кВ импульсного напряжения, то на сорока витках катушки связи в импульсе сотня киловольт и очень высокое сопротивление, снижаемые только отбором энергии. Высоковольтные колебания в приёмной катушке несколько периодов, пока идёт отбор энергии, подпитываются ВЧ колебаниями атмосферы на всей длине волны свободных колебаний т.е. на расстоянии от антенны до километра во все стороны. Затем приходит следующий ударный импульс от катушки накачки. Силовое электромагнитное пространство, создаваемое этой антенной, как бы включено в пространство естественного атмосферного длинноволнового генератора.

Кроме обозначенных деталей в эти системы СЕ обязательно входит хорошее заземление, оно обеспечивает электрическую связь контуров антенны и атмосферного генератора, а также является источником свободных зарядов от земли. Другим полюсом этих генерирующих устройств является активная ионосфера, которая через системы связи активизирует заряд земли для совершения полезной работы в генераторе СЕ. Скажем так, что таким образом реализуется регулируемая реакция заряженной атмосферы земли.

На фото катушки и конденсаторы аппликации Неоника Смита.