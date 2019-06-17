Баир Иринчеев о проекте “Прадедушкины медали”
Помочь проекту “Прадедушкины медали”: https://medali-pradeda.ru
Купить детские книги “Прадедушкины медали” на бумаге: https://war-museum-shop.ru/magazin/fo…
Бесплатно скачать детскую книгу “Медаль за оборону Ленинграда”: https://yadi.sk/i/HD50s8093PvBxA
Бесплатно скачать детскую книгу “Медаль за оборону Сталинграда”: https://yadi.sk/i/-9nt8UgU3PvBws
Бесплатно скачать детскую книгу “Медаль за оборону Москвы”: https://yadi.sk/i/i_hE5BmM3PvBxY
Бесплатно скачать детскую книгу о пионерах-героях “Медаль партизану Отечественной войны II степени”: https://yadi.sk/i/PuztxYB2-srMsA
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru