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Баир Иринчеев о проекте “Прадедушкины медали”

16:13. 17 июня 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Помочь проекту “Прадедушкины медали”: https://medali-pradeda.ru
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Бесплатно скачать детскую книгу “Медаль за оборону Ленинграда”: https://yadi.sk/i/HD50s8093PvBxA
Бесплатно скачать детскую книгу “Медаль за оборону Сталинграда”: https://yadi.sk/i/-9nt8UgU3PvBws
Бесплатно скачать детскую книгу “Медаль за оборону Москвы”: https://yadi.sk/i/i_hE5BmM3PvBxY
Бесплатно скачать детскую книгу о пионерах-героях “Медаль партизану Отечественной войны II степени”: https://yadi.sk/i/PuztxYB2-srMsA

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gsH0tkxKp8E

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