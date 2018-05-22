Баир Иринчеев о гражданской войне в Финляндии
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Военный историк, директор Военно-исторического центра Карельского перешейка Баир Иринчеев рассказывает о гражданской войне в Финляндии, высадке немецкой дивизии фон дер Гольца, этнической чистке в Выборге и наконец, о том, почему финские белые победили.
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Источник: www.youtube.com