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Баир Иринчеев о гражданской войне в Финляндии

15:48. 22 мая 2018 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

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Военный историк, директор Военно-исторического центра Карельского перешейка Баир Иринчеев рассказывает о гражданской войне в Финляндии, высадке немецкой дивизии фон дер Гольца, этнической чистке в Выборге и наконец, о том, почему финские белые победили.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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