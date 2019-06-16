Главная » Здоровье, Мировоззрение, Статьи и Обзоры

Технологии оздоровления

20:17. 16 июня 2019 Просмотров - 747 Нет комментариев Опубликовал:

s1200

Автор: Жданов Владимир Алексеевич

Считается, что в процессе обычной жизни организм человека самостоятельно восстанавливается в ходе повседневных дел при соблюдении самим этим человеком физиологических требований к статике, динамике и дыханию. Проще говоря - начните правильно стоять, сидеть, ходить, дышать. Пример. Обычно человек в покое дышит минимум 15-20 тысяч раз в сутки, пульс 75 в минуту. А если он дышит правильно, то число дыханий уменьшается до 7-8 тысяч, пульс до 50-60 в мин. Так же старайтесь сохранять спокойствие в течение всего дня. Ещё важно адекватно и умеренно питаться и иметь позитивный внутренний настрой и радость! Всё перечисленное обязательно. Чтобы остаться здоровым делайте это всегда. А чтобы легче было запомнить, обобщим рекомендации и назовем их

«ПРАВИЛО ПЯТИ ПАЛЬЦЕВ ПЛЮС», где

- мизинцу отведем роль позы в положении сидя;
- безымянному пальцу роль вертикальной позы стоя;
- среднему - диафрагмальное дыхание (короткий вдох, выдох в 2-3 раза длиннее, пауза м/у выдохом и следующим вдохом от 3 до15 сек);
- указательный палец отвечает за правильную походку;
- с ладонью ассоциируем позитивную ментальную составляющую, проще говоря, следует испытывать ощущение радости, счастья;
- большой палец напоминает, что выполнять перечисленное следует всегда или большую часть времени в ходе повседневной жизни в период бодрствования.

Эти меры обеспечат: 
1. Функциональную симметрию тела в целом и 
2. Стабильность модулей (частей) тела по отдельности и в целом (что для здоровья крайне важно), и достигается это формированием тонусно-силового баланса между мышцами антагонистами.

Необходимое дополнение к этому – личное стремление и ответственность самого человека придерживаться списка действий большую часть времени бодрствования в ходе собственной повседневной жизни и, таким образом, поменять старые вредные привычки, приведшие к болезням, на новые, полезные, ведущие к здоровью.

Полагаю, что вы зададите вопрос, как вспоминать в круговерти повседневной жизни про эти рекомендации. Отвечу. Просто поставьте на телефоне напоминающий сигнал, который будет звучать каждые полчаса или час и по которому надо будет принять физиологическую позу, перейти на правильное движение + дыхание + воссоздать радостное ощущение внутри себя, подкрепить собственные радостные ощущения улыбкой и удерживать эти вещи ровно минуту. Причём, вам надо только исправить ту позу или движение, в котором вы услышали напоминающий звонок. Вследствие регулярной повторяемости, очень скоро эти регулярно повторяющиеся действия и позы станут новой полезной привычкой, вытеснив старую и вредную. Рассмотрим техники некоторых рекомендаций.

1. Физиологическая оздоравливающая вертикальная поза:

-ноги на шире таза, стопы параллельны, внутренние своды стоп сформированы в арку;
-передние и задние верхние ости крыльев таза выставлены в горизонте;
-мышцы низа живота, ягодиц, межлопаточной области в тонусе;
-голова и шея находятся в положении «предкивок» (напоминает положение при накидывании на голову капюшона) и в представлениях стремятся вертикально вверх;
-верхняя точка головы (макушка) проходит через центр масс тела и проецируется на середине линии, проведенной между внутренними лодыжками.

2. Физиологическая оздоравливающая поза сидя:

- поверхность сиденья должна быть достаточно жесткой;
- с опорой в контакте лишь седалищные бугры;
- бедра на весу, угол колена больше 90 град., ноги выключены из опоры; 
- мышцы нижней части брюшного пресса и межлопаточной области в тонусе, надплечья (погоны) расслаблены, руки на бедрах или столе;
- голова и шея находятся в положении «предкивка» (напоминает положение при накидывании на голову капюшона);
- верхняя точка головы (макушка) проходит через центр масс тела и центр массы тела и проецируется на середине линии, проведенной между седалищными буграми.

Таким образом разделяются функции между мышцами для движения и мышцами для антигравитационных целей. Утомить последнюю группу мышц невозможно, и их активация дает возможность восстановиться мышцам, предназначенным для движения.

Отдельно обращу внимание на положение головы и шеи при работе на компьютерной клавиатуре или с документами. Чтобы опустить голову и посмотреть вниз следует сначала из положения «предкивка» согнуть голову вперед относительно шеи и лишь затем наклонить саму шею. Возврат в исходное положение происходит в обратной последовательности

3. Физиологическая оздоравливающая походка:

- голова и шея в положении «предкивка» (напоминает положение при накидывании на голову капюшона);
- межлопаточные, ягодичные и мышцы низа живота активированы, закреплен центр массы тела (чуть пупок сблизить с лобком);
- тангаж тела на 1-3 градуса, другими словами, ходьба - это остановленное падение вперед и достигается это движение простым расслаблением икроножных мышц; 
- двойное скрещивающее движение: вперед идут правая нога - левое надплечье (погончик) и наоборот. Глаза смотрят в направлении движения, голова неподвижна (таким образом автоматически совершается второе скрещивание: голова - надплечья "погоны");
- широкий шаг (критерием достаточной ширины шага является напряжение нижней трети большой ягодичной мышцы на стороне ноги оставленной за спиной);
- на опору сначала ставится пятка, потом наружная поверхность стопы, подушечки стопы начинают касаться опоры со стороны мизинца к большому пальцу, далее совершается толчок стопой, затем пальцами, и в завершении эта нога выносится вперёд, с одновременным подъёмом пальцев и стопы на себя, и снова ставится на пятку;
-стопы внутренним краем идут на расстоянии 5-10 см друг от друга. Тело движется без раскачивания.

Соблюдение всего перечисленного крайне важно для сохранения здоровых и подвижных суставов и позвоночника. Ходьба - пара тысяч шагов в день, принесет больше пользы, чем кажется. Почувствуйте сигналы от тела, его подсказки, и применяйте эти новые ощущения с пользой для себя. 

4. Рекомендации по физиологическому оздоравливающему дыханию.

Дыхание должно быть диафрагмальным и осуществляться через нос. Признаки диафрагмального дыхания: незаметное со стороны, бесшумное, редкое с частотой от 3 до 8 раз в минуту. Собственные ощущения от правильного дыхания должны быть похожими, к примеру, на то, как будто что-то упругое и увесистое опускается из грудной клетки в живот на вдохе, и растворяется там, без ощущения подъёма, на выдохе. Задачи диафрагмального дыхания – обеспечение баланса между содержанием кислорода и углекислого газа в тканях тела, поддержание кислотно-щелочного равновесия внутренней среды организма. Важно: начинать тренировки следует после полного форсированного выдоха. В покое достаточно вдыхать около 0,5 литров воздуха за один раз. Вдох короткий, без вовлечения вспомогательной дыхательной мускулатуры (работает только грудо-брюшная диафрагма), выдох в 1,5-3 раза продолжительнее, пассивный. Между выдохом и следующим вдохом сознательно, волевым усилием постепенно удлиняем паузу. Начинаем с 1-2 секунд и увеличиваем до 10-15 секунд. Следующий вдох следует начинать, не доводя до ощущения нехватки воздуха, иначе желаемой цели не достигнуть.

Цель– повысить личный порог чувствительности дыхательного центра к концентрации углекислого газа, на который вдох производится автоматически, не взирая на собственное волевые усилие человека.

Оздоравливающие эффекты диафрагмального дыхания:

- обеспечивается оптимальное соотношение в тканях кислорода и углекислого газа как 1 к 3; 
- облегчаются переход кислорода из эритроцитов в клетки и выведение из клеток продуктов обмена; 
- человек расслабляется и успокаивается; 
- нормализуется сон; 
- снижается артериальное давление; 
- улучшается сообразительность, зрение и состояние кожи;
- повышается стрессоустойчивость; 
- уменьшается количество потребляемой пищи, а так же обеспечивается более полное её усвоение за счет нормализации работы органов пищеварения и эндокринной системы;
- снижается вес тела; 
- имеет модулирующее воздействие на систему иммунитета, а значит, сам человек, обучившись и применяя такой тип дыхания в повседневной жизни, создаёт условия для выздоровления, и выздоравливает от большинства самых распространённых заболеваний, улучшая тем самым качество и продолжительность активной и полезной жизни.

5. Рекомендации по правильному питанию, снижению веса и удержанию результатов:

Часто слышу от пациентов одно и то же, увы, заблуждение - «чтобы избавиться от лишнего веса, надо перестать употреблять в пищу жиры». Современный научный взгляд на эту проблему говорит следующее: «чтобы вес сохранялся в пределах нормального, надо отказаться от присутствия в пище быстрых углеводов, а количество медленных сократить». Кроме того обязательна посильная физическая нагрузка, и, лучшая из них, правильная это ходьба. Старайтесь правильно дышать и сохранять осанку и позитивное настроение.

ВНИМАНИЕ!!! Лица физического труда, спортсмены, дети и подростки, а так же беременные и кормящие грудью – это не для вас.

С возрастом возможности пищеварительной системы могут снижаться, поэтому количество пищи надо уменьшить, а качество пищи следует изменить, отдав предпочтение растительной. И так, только суть:

-процентный состав ежедневного рациона от общей калорийности должен составлять: Белков-30%, Жиров -30-40% или больше, Углеводов-30-40% или меньше. Растительная клетчатка должна изобиловать в рационе. Есть данные что животных белков должно быть не более 5% от общей калорийности;
-довести животные и растительные протеины в пище до «Х» (считаем по формуле) «Х» гр/сутки = (рост в см-100). Добавляем 10 гр. на каждые 10 лет после 60-ти. Здесь наблюдайте за собой, иным такое повышение количества белка может навредить;
-начать употреблять растительные масла до 60% -70% от потребляемых в день жиров: льняное, виноградных косточек, оливковое, кедровое... Из жиров животного происхождения - рыбный в чистом виде и соленую морскую рыбу 400-600 гр\нед (сельдь, скумбрия...), сливочное масло. Соотношение рыбного и животного жира должно быть от 1:1 и выше в пользу рыб;
-прием пищи 4 раза в день, увеличьте потребление пищевой клетчатки: капуста свежая, квашеная (снижает холестерин), волокнистых овощей, таких как авокадо, редька, репа, тыква... При невозможности - осторожно, в малых объёмах отруби;
- уменьшите в рационе все белые крупы и хлеб, картофель ешьте печеный с кожурой. Сахар, бананы, изюм, виноград и другие продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ) нужны лишь перед интенсивной физической нагрузкой. Про цветные крупы с низким ГИ (см. табл. ГИ в интернете и помните, что при термической обработке ГИ изрядно повышается). Предпочтение отдайте растительной пище с высоким содержанием протеина и клетчатки : чечевица, соя, фасоль, горох, гречка, овсянка... Вместо свекольного сахара используйте сахар тростниковый, мед, финики, инжир... Однако помните про фруктозную недостаточность, 50% людей не могут усвоить более 20 гр. фруктозы, которые организм получит всего из 5-ти яблок;
- упражнениями и самомассажем живота обеспечьте нормальный пассаж желчи и соков поджелудочной железы в 12-перстную кишку, после этого вводите в рацион коровье молоко до 0,5 литра в день (начните с 50 мл в день), если раньше его пили. Знайте про лактозную непереносимость.

ПОМНИТЕ: в животе не должно быть уплотнений и болезненности при надавливании;

- количество потребляемой за один раз пищи по объему должно быть около 200 - 400 мл;
- общая суточная примерная калорийность должна быть: для мужчин около 1500 ккал, для женщин - 1200 ккал;
- салаты заправляйте в малых количествах нерафинированными растительными маслами, для жарки обязательны рафинированные или с высокой температурой кипения (помним про «точку дыма»);
- на ночь, за час перед сном, съедайте «пребиотический ужин» (1-2 ч. ложки легких отрубей, 1 ч. ложки меда, 150 мл кефира). Он обеспечит полноценную работу ЖКТ на всё время отдыха, воспрепятствует камнеобразованию в желчном пузыре. Так же это пища для полезных бактерий толстого кишечника, которые поставляют нам жизненно необходимые ресурсы;
- соблюдайте питьевой режим: просто к имеющемуся потреблению жидкости добавьте утром 200-250 мл чистой питьевой (к рекомендациям потреблять до 2 литров воды в сутки отношусь настороженно); если ночью просыпаетесь и идете в туалет, то после выпейте стакан воды. Это восстановит объем циркулирующей жидкости и, возможно, станет профилактикой утренних ишемических инсультов;
- исключите из рациона рафинированные продукты, заменители сахаров, усилители вкусов, колбасы, копчености (особенно жидкодымные), полуфабрикаты и другие многокомпонентные продукты питания, изготовленные промышленным способом;
- пробуйте новые продукты и новую простую пищу, интересуйтесь её составом, если понравится вкус, вводите в рацион;
- пейте настоящие щелочные минеральные воды между приемами пищи. Они делают кровь текучей и нормализуют кровоток.

Вот, пожалуй, самое главное из методики снижения и удержания веса. Зная, что любые современные рекомендации формируются на стыке наук, здесь к пожеланиям диетологов добавлю пожелания психологов, а именно:

- у человека должно быть глубокое понимание цели, с какой он избавляется от лишних килограммов;
- ответственность за любой результат человек должен взять на себя и начать верить в достижение цели, именно верить, а не надеяться;
- рекомендации обязательно применять осмысленно, внести в процесс элемент творческого участия, т. е. самому (самой) подбирать такие продукты, которые обеспечат бодрость, силу, хорошее самочувствие, одновременное снижение веса, и которые человек будет употреблять в пищу с удовольствием. То есть пища должна нравиться. Ещё знайте про оздоравливающий эффект кратковременных (1-5 суток) голоданий и диеты, имитирующей голодание, которые активируют процесс аутофагии. Этот вопрос изучите самостоятельно.

Теперь вы знакомы с перечисленными вопросами достаточно подробно. Стоит лишь внимательно прочесть, понять и решить нужно ли это вам вообще и станете ли вы этим заниматься. В случае положительного ответа смело начните претворять рекомендации в жизнь.

И последнее. Генералиссимус Суворов говорил: «Нельзя придерживаться устава, как слепой - стены». Используйте этот принцип на пути к своей цели и вы. Самостоятельно изучите другие источники. Возьмите ответственность за результат на себя самого (саму), ведь древние говорили «врач не лечит, а лишь помогает в лечении». Лично я полностью согласен с мудростью предков. Добавьте элемент творчества. Чаще радуйтесь. Развивайте интуицию, следуйте за своими ощущениями. Научитесь слушать и слышать себя. Живите настоящим - здесь и сейчас.

ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ! ОСТАВАЙТЕСЬ ЗДОРОВЫМИ ВСЕГДА!

Источник: http://lfk-pk.ru/pk/stati/obshchie-ozdorovitelnye-rekomendacii/

Метки: здоровье, знания, наука

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Программы «СветЛ» - феноменальный ПРОРЫВ!
...» - феноменальный ПРОРЫВ, В ОЗДОРОВЛЕНИИ ОГРАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА! Николай Викторович обладал...шаг в процессе эволюционного РАЗВИТИЯ технологий ОЗДОРОВЛЕНИЯ. В представленном видео «...являться несомненным преимуществом при оздоровлении любого пациента и исцеления ...
АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЙ «СВЕТЛ»
...и коллективного осмысления результатов использования Технологий (https://shkrudnev.com, «...для последующего анализа. Помимо оздоровления, Технологии способны оказать помощь и ...А могут и ограничиться только оздоровлением по причинам субъективного свойства,...
ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
..., – связанные с их оздоровлением. Генератор был поставлен на платформу... и назвал всё это Технологиями «СЛН» в честь Светланы... Создал Соратник в рамках Технологий “СЛН” и матрицы Генерации...И зашагали Технологии «СЛН» по свету, неся пользу и оздоровление людям....
АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЙ «СВЕТЛ» - 6
... глубоких представлений о научных основах Технологий. Поэтому, видимо, мы поступим ... текущим состоянием и потребностями в оздоровлении (и развитии, за «текущим» не... способностью обеспечить это самостоятельно, в Технологиях «СветЛ» не нуждаются. Остальным без...
Мой опыт применения технологии "СветЛ".
... врач и как пациент подтверждаю - технологии сильнейшие, поэтому очень благодарна сопровождению.... Это не лечение. Это именно оздоровление без каких-либо химических препаратов...
Глава 9. ИНОЕ ОСОЗНАНИЕ. Часть 3 – Физика реалий. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... УЛУЧШЕНИЕсостояния тех, кто доверился Технологии. Но оно наступает практически..., так называемую, «цифровую технологию». Это позволило полностью изменить ... это означает МАКСИМАЛЬНУЮ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ оздоровления. Оздоровление становится управляемым во всех ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)