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ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

10:02. 1 ноября 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Всё начиналось с Мечты! 

 

Можно ли создать что-то «ИЗ НИЧЕГО» ?.. Если знаешь, чтó хочешь создать, для чего хочешь это создать и что же такое «из ничего». 
Даже алхимия не позволяет создать что-то «из ничего». Но оказалось – можно.  И звали этого создателя Николай Левашов.

 

1

Создал он это что-то «из ничего» для преобразования Человека и во благо людей.

Названо «это» было Генератором «СветЛ» в честь его супруги –Светланы Левашовой.

 

2

Его Соратник и единомышленник, придумавший название – Генератор «СветЛ» тому, что было создано «из ничего», нашёл для этого Генератора Платформу и написал для Платформы Программы, понятные людям, – связанные с их оздоровлением.

 

3

Генератор был поставлен на платформу, и Мечта обрела реальность. Вот так был создан Комплекс «СветЛ» для блага Человека.

 

4

Настало Время, соизмеримое с происходящим, и решено было создать «НЕЧТО», способное самостоятельно создавать и генерировать Генераторы «СветЛ» в зависимости от востребованности.

 

5

И создал Н. Левашов «из ничего» Матрицу и Программы к ней и передал всё в надёжные руки Соратника своего, наказав и рассказав, как и что с этим делать, когда и как это применять, улучшать и распространять. Вовремя всё сделал, так как вскорости его не стало… Но об этом отдельный рассказ.

 

6

Принял всё это Соратник. И применил в реалиях. Создал и новые Программы на основе своих знаний, которые получил, изучая труды Н. Левашова и не только, и назвал всё это Технологиями «СЛН» в честь Светланы и Николая Левашовых.

 

7

Создал Соратник в рамках Технологий “СЛН” и матрицы Генерации 5 эталонов Генераторов для мальчиков и девочек, тёть и дядь и для флоры Земной. Совместил эти эталоны, как научил его Николай Левашов, с Матрицей Генерации, и начала эта Матрица генерировать (тиражировать) Генераторы в зависимости от востребованности.

 

8

И создал он со своими Соратниками Комплексы на любой вкус и на любой выбор, в зависимости от потребностей. А главный Комплекс «СветЛ»модернизировали в рамках пожеланий людей и времени и назвали его Комплекс «СветЛ» второго поколения. Знали они, что Программы «СветЛ»не делают. Делают бочки и скамейки. А Программы «СветЛ», как хлеб, виноград и детей, – рождают и выращивают.

 

9

Познание начинается с удивления. Желающие познать и познакомится со всем этим поближе, теперь могут своё это желание реализовать. Не забывая, однако, что первичная целесообразность в этом желании определяется, прежде всего, тем, кто с кем будет знакомится и, кто кого начнёт изучать. Вполне возможно, что это, созданное «из ничего», окажется грамотнее и изобретательней изучающего. Оно ведь квази-живое…

 

10

И зашагали Технологии «СЛН» по свету, неся пользу и оздоровление людям. И стали люди познавать мир, их окружающий, и удивляться тому, сколь многого они не видят и не знают в этом мире.

Всё это предвидел Николай Левашов – в этом была его Гениальность, как Создателя.

Антон Рехтин

 

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