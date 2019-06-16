МВД и мы, Молдавия, танкеры, конкурс
В условиях информационного давления и попытки дискредитации наших правоохранительных органов, хочу выразить слова поддержки и уважения тем, кто борется с преступностью и защищает наш покой. «Дело Голунова» для того и организовано, и раскручивается, и педалируется, – чтобы нанести урон репутации органам внутренних дел. С этого начинался февраль 1917 года. Это технология.
Хотите сокрушить государство – бейте по его столпам!
Это удар по авторитету руководителя (власти).
Это удар по авторитету правоохранительной структуры.
Это удар по авторитету армии.
По Путину бьют уже многие и многие годы. По армии – ожидаем удар…
Хочу сказать – уважаемые сотрудники правоохранительных органов!
Все нормальные люди, коих подавляющее большинство, поддерживают вас!
Об этом и многом другом — в новом выпуске видеоблога…
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Секретные протоколы, памятник Жукову и «честная конкуренция»
- О разнице между Павлом I и Николаем II
- Российские паспорта – Донбассу и Украине. Ливия и нефть. Новый конкурс
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104782
Сейчас в МВД м Росгвардию набирают откровенных дебилов и подонков, потому что порядочные люди не желают мараться об эту власть! Особенно знаково эти МВДшники проявили себя в Шиесе и Ёбурге!
Коля снова взялся за стирку чёрного кобеля!