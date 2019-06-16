МВД и мы, Молдавия, танкеры, конкурс

В условиях информационного давления и попытки дискредитации наших правоохранительных органов, хочу выразить слова поддержки и уважения тем, кто борется с преступностью и защищает наш покой. «Дело Голунова» для того и организовано, и раскручивается, и педалируется, – чтобы нанести урон репутации органам внутренних дел. С этого начинался февраль 1917 года. Это технология.

Хотите сокрушить государство – бейте по его столпам!

Это удар по авторитету руководителя (власти).

Это удар по авторитету правоохранительной структуры.

Это удар по авторитету армии.

По Путину бьют уже многие и многие годы. По армии – ожидаем удар…

Хочу сказать – уважаемые сотрудники правоохранительных органов!

Все нормальные люди, коих подавляющее большинство, поддерживают вас!

Об этом и многом другом — в новом выпуске видеоблога…

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104782